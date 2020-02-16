 Данілов перебуває в Ірані для вирішення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака, - РНБО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
Зазначається, що візит зумовлений запрошенням секретаря Вищої ради національної безпеки Ісламської Республіки Іран Алі Шамхані, а його мета - обговорення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака.
У межах візиту до Ірану Олексій Данілов вшанував пам'ять українців, загиблих в авіакатастрофі 8 січня 2020 року.
Разом із надзвичайним і повноважним послом України в Ірані Сергіем Бурдиляком секретар РНБО поклав квіти на місці катастрофи українського літака.
На згадку про загиблих також поставили 11 свічок у Ванкському соборі Святого Всеспасителя (храм Вірменської апостольської церкви).
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
а то будет так. поехал в Иран, а окажеться в Омане!
Бывал...
Я и в Северной Кореи бывал..
Ващето толька в Антаркиде не повезло...
😁
Или дура на босу ногу??
😁
tZE inform
@tZEinformПосле того как Канада и другие страны подали иск за уничтожение самолета Иран решил еще раз развести украинских олухов, создавая видимость "сотрудничества" с Украиной в рамках расследования крушения. вот Данилов расследует
без ответа простой вопрос - когда огласят результаты ПЕРВОГО расследования ? Той самой которая " "...состоит из высокопрофессиональных специалистов. Ее работа будет успешной и плодотворной" заявлял секретарь СНБО Данилов.
Мы так и не узнали из кого состояла украинская комиссия, но судя по результатам - высшее руководство страны состоит из бездарей, дилетантов и откровенных лжецов.