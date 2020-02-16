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 Політика України, За кордоном
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Все про:Данілов (60) Іран (504) РНБО (667)

 Данілов перебуває в Ірані для вирішення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака, - РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов 15-17 лютого перебуває з робочим візитом в Ісламській Республіці Іран.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Зазначається, що візит зумовлений запрошенням секретаря Вищої ради національної безпеки Ісламської Республіки Іран Алі Шамхані, а його мета - обговорення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака.

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У межах візиту до Ірану Олексій Данілов вшанував пам'ять українців, загиблих в авіакатастрофі 8 січня 2020 року.

Разом із надзвичайним і повноважним послом України в Ірані Сергіем Бурдиляком секретар РНБО поклав квіти на місці катастрофи українського літака.

На згадку про загиблих також поставили 11 свічок у Ванкському соборі Святого Всеспасителя (храм Вірменської апостольської церкви).

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176048
 
 
 Топ коментарі
 
Это который жопу рвал, что самолёт сам загорелся, а потом рассказывал, что Иран - сложная страна? Он хоть извинился перед иранцами за то, что те самолёт сбили?
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В Иране? Точно? Может в Омане???
а то будет так. поехал в Иран, а окажеться в Омане!
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Ну так поехал, обязательно извинится!
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Это который жопу рвал, что самолёт сам загорелся, а потом рассказывал, что Иран - сложная страна? Он хоть извинился перед иранцами за то, что те самолёт сбили?
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Ну так поехал, обязательно извинится!
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В Иране? Точно? Может в Омане???
а то будет так. поехал в Иран, а окажеться в Омане!
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Со Сбитием не все так просто , Желательно , что бы правда Восторжествовала . Будим надеяться.
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Мы заметили, тов. Бакс 13, что вы там бывали. Подписант кгб-эшный, аданазначна! Данилов находится в Иране для решения проблемных вопросов расследования крушения украинского самолета, - СНБО - Цензор.НЕТ 4820
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Во, дела! Признаюсь честно: я тоже там бывал, даже трижды. Я- тоже скрытый чекист?
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Нюю, коллега, канешна!!
Я и в Северной Кореи бывал..
Ващето толька в Антаркиде не повезло...
😁
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Ну, не чекист, а при чекистах очень даже не исключено.
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Андрюха, ты тут тулишь иногда такую противоречивую хрень, шо остаётся только гадать, на кого ты пашешь. Прости, если ошиблась.)
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Нульовочко-инфузория, ти в туфельках?
Или дура на босу ногу??

😁
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tZE inform
@tZEinformПосле того как Канада и другие страны подали иск за уничтожение самолета Иран решил еще раз развести украинских олухов, создавая видимость "сотрудничества" с Украиной в рамках расследования крушения. вот Данилов расследует
без ответа простой вопрос - когда огласят результаты ПЕРВОГО расследования ? Той самой которая " "...состоит из высокопрофессиональных специалистов. Ее работа будет успешной и плодотворной" заявлял секретарь СНБО Данилов.

Мы так и не узнали из кого состояла украинская комиссия, но судя по результатам - высшее руководство страны состоит из бездарей, дилетантов и откровенных лжецов.
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Он просто ЗЕсмэн, которое за счёт украинцев попхалося хрензна зачем в какой-то Иран. Ну а шо, зеля в Оман, а этот в Иран. Какая разница?!
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