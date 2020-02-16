 Данілов перебуває в Ірані для вирішення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака, - РНБО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

Зазначається, що візит зумовлений запрошенням секретаря Вищої ради національної безпеки Ісламської Республіки Іран Алі Шамхані, а його мета - обговорення проблемних питань розслідування катастрофи українського літака.

Читайте також: Іран готовий співпрацювати з Україною в розслідуванні катастрофи літака МАУ, - Заріф

У межах візиту до Ірану Олексій Данілов вшанував пам'ять українців, загиблих в авіакатастрофі 8 січня 2020 року.

Разом із надзвичайним і повноважним послом України в Ірані Сергіем Бурдиляком секретар РНБО поклав квіти на місці катастрофи українського літака.

На згадку про загиблих також поставили 11 свічок у Ванкському соборі Святого Всеспасителя (храм Вірменської апостольської церкви).

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте також: Франція запропонувала провести розшифровку чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ, - Пристайко