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 Суспільство
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Все про:НБУ (592) заробітчани (274) грошові перекази (8)

 Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк

Водночас через системи переказу коштів надійшло лише $2,3 млрд.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Національний банк.

"За попередніми оцінками Національного банку, у 2019 році обсяг приватних переказів (за офіційними і неформальними каналами) становить: в Україну з-за кордону - майже 12 млрд дол. США в еквіваленті; з України за кордон - майже 0,6 млрд дол. США в еквіваленті", - сказано в повідомленні.

Через міжнародні системи переказу коштів у країну надійшло лише 2,3 млрд доларів.

Читайте також: Хочеться вірити, що впродовж 4 років в Україні зможемо зробити зарплати, як у Польщі, - Зеленський

Процентне співвідношення країн, із яких українці отримували гроші, має такий вигляд:

із США - 18%;

з Ізраїлю - 14%;

з Італії - 9%;

із Росії - 7%;

із Польщі - 7%;

з інших 219 країн - 45%.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176045
 
 
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А Національний банк і зелені економісти заробітчан "прокчтали" по дві гривні на одному доларі. В сумі - 40 мільярдів гривень. Це через завищений курс гривні.
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"богатство Украины, заробитчанами прирастать будет" (С) )
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Я не ПОРОХОБОТ но спасибо ему.Хоть как то люди смогут прокормиться,хотя создают негативную ситуацию по стране.
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А можна цього гаранта помінять по гарантії?
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Сфоткай ДУПУ и це буде лицо т.с. через 2 рокы
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..а как это НБУ научились считать те средства, которые заробитчане приводят на "теле".. Заробитчане в 2019 году перевели в Украину почти $12 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 608
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Можно смело умножать на два...Из Европы и парашки в основном передают или везут сами...
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Если бы не деньги заробитчан страна давно лежал в руинах с такими управленцами от власти бездарями и самокатчиками развития не стоит и ждать кроме новых налогов чтоб залезть поглубже Вам в карман ожидать больше нечего
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А я то думаю , почему эти дурики на самокатах по властных коридорах гоняют ? А оказывается, они через массовку ток - шоу к политике путь прокладывали.
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Муж министра финансов Маркаровой отмывает деньги через покойников: нардеп от "СН" сообщил детали
Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты

21 октября 2019 г Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам клиентов «Аккордбанка».

Об этом сегодня сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Ходатайство поступило в рамках уголовного производства 32017100010000044.

Следствием установлено, что «ряд сомнительных субъектов хозяйствования», а именно, ООО «Альфа-Плюс Групп», «Люкс Проект», «Транс-Строй Групп» оказывают услуги «по произвольному» формированию налогового кредита.

Директором этих компаний числится одно и то же лицо.

«По данным Государственного реестра актов гражданского состояния этот гражданин умер, в связи с болезнью. С момента его смерти по настоящее время предприятиями «Транс-Строй Групп», «Люкс Проект» и «Альфа-Плюс Групп» зарегистрированы налоговые накладные на которых указана подпись умершего на сумму НДС 8 млн грн», - говорится в решении суда.

Денежные средства со счетов этих компаний перечислялись предприятиям с признаками фиктивности, в том числе на счета ООО «Вектор-КД».

В дальнейшем средства обналичивались через карточные счета, открытые в «Аккордбанке».

Основной владелец банка Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты.
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Вот и Инвестиции , а зарубежным странам Развитие , при помощи Украинцев , а должно Быть Наоборот.
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Ты себя Нормально чувствуешь? Может японцы Должны сюда Ехать и работать На поле, или сварщиками, Или уборщиками, а не Наоборот? Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 692
"должно быть", о как завернул - Иди и сделай, раз Должно быть То.
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А это правда, что эвакуированных из Китая планируют разместить во Львовской области ?
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краще в сірій зоні.
на дамбабве.
нехай йдуть сепарню лякають.
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Тут и моя доля есть. Не знаю, как в этом году сложится. Ничего, скоро узнаю.
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...ну и зачем государству сеять да пахать, когда можно заняться "рекетом"... чем собственно оно начало заниматься последние тридцать лет
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Знімати відео про ******* зеленкою пам'ятник генералу-вбивці - злочин
Хлопця звинуватили в тому, що 10-го лютого він облив зеленкою пам'ятник генералу Ватутіну в Маріїнському парку. Частина 3 статті 297 Кримінального кодексу - «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого» - передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

https://politerno.com.ua/2020/02/13/znimaty-video-pro-oblytyj-zelenkoyu-pam-yatnyk-generalu-vbyvtsi-zlochyn/?fbclid=IwAR1p2hOLt1XvY10GaCPs52Wb-F8WjPYoUs2gCi2cF9I8kY51HF1y2ffZnqw
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Так эту статью можно шить всем туристам. Они на памятники падкие, им только дай поснимать .
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Нова реальність від найпопулярнішого президента!
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Третина бюджету. Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 9122
Погано, що ці гроші не працюють в державі, а просто тринькаються.
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что значит тринькаються ? на эти деньги люди семьи содержат Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 8959
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А в 2018 - 18 млрд
6 млрд потерь ИЗ-ЗА ЗАКОНА ПРО ЕВРОБЛЯХИ
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Многие заробитчанин этим летом с детьми отдыхали в Европе , т к в Украину въезжать нереально на машине с европейской регистрацией
Я тоже поехала с детьми в Грецию и Швабию . Так уважают украинцев депутаты и власть
Зато шото блеют про инвестиционную няню , идиоты
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Интересно, цензор придумал столько стран в мире или нацбанк? В мире признанных государств 194 (признаных ООН) , а тут аж 220
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Стран- не значит Государств. Верная ИНФА у Цензора.
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2 недогосударства появились на востоке Украины днр и лнр.. )))
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Агга, собираютца исчо налогом обложить..
Тада хер переводы будут..
😁
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Какая то парадоксальная ситуация. Государством правят ленивые бездари, а трудолюбы зарабатывают за бугром. Надо бы поменять.
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У банкиров сердце кровью обливается ,такой гешефт и без них Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк - Цензор.НЕТ 8358
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Они на переводах и конвертациях и так хороший гешефт имеют.
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Я не понимаю. Это почти 33 миллиона долларов в день. Кем они все там работают, Рокфеллерами?
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Привітання військових "Слава Україні!" та "Героям слава!" відмінили.

Ця новина пройшла непоміченою на фоні "законотворчої" діяльності турборежимної більшості щодо прийняття законів про продаж земель с/г призначення та подвійного громадянства.

https://politerno.com.ua/2020/02/13/pryvitannya-vijskovyh-slava-********-ta-geroyam-slava-vidminyly/
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Усьо в кизду..
Скора енто будет основным наполнителем "бюджета"!
Пока семьи туда, за поребрик, не вывезут..
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