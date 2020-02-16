 Заробітчани у 2019 році переказали в Україну майже $12 млрд, - Нацбанк

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Національний банк.
"За попередніми оцінками Національного банку, у 2019 році обсяг приватних переказів (за офіційними і неформальними каналами) становить: в Україну з-за кордону - майже 12 млрд дол. США в еквіваленті; з України за кордон - майже 0,6 млрд дол. США в еквіваленті", - сказано в повідомленні.
Через міжнародні системи переказу коштів у країну надійшло лише 2,3 млрд доларів.
Процентне співвідношення країн, із яких українці отримували гроші, має такий вигляд:
із США - 18%;
з Ізраїлю - 14%;
з Італії - 9%;
із Росії - 7%;
із Польщі - 7%;
з інших 219 країн - 45%.
Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты
21 октября 2019 г Голосеевский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам клиентов «Аккордбанка».
Об этом сегодня сообщил нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.
Ходатайство поступило в рамках уголовного производства 32017100010000044.
Следствием установлено, что «ряд сомнительных субъектов хозяйствования», а именно, ООО «Альфа-Плюс Групп», «Люкс Проект», «Транс-Строй Групп» оказывают услуги «по произвольному» формированию налогового кредита.
Директором этих компаний числится одно и то же лицо.
«По данным Государственного реестра актов гражданского состояния этот гражданин умер, в связи с болезнью. С момента его смерти по настоящее время предприятиями «Транс-Строй Групп», «Люкс Проект» и «Альфа-Плюс Групп» зарегистрированы налоговые накладные на которых указана подпись умершего на сумму НДС 8 млн грн», - говорится в решении суда.
Денежные средства со счетов этих компаний перечислялись предприятиям с признаками фиктивности, в том числе на счета ООО «Вектор-КД».
В дальнейшем средства обналичивались через карточные счета, открытые в «Аккордбанке».
Основной владелец банка Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
Банк Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты.
"должно быть", о как завернул - Иди и сделай, раз Должно быть То.
на дамбабве.
нехай йдуть сепарню лякають.
Хлопця звинуватили в тому, що 10-го лютого він облив зеленкою пам'ятник генералу Ватутіну в Маріїнському парку. Частина 3 статті 297 Кримінального кодексу - «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого» - передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.
https://politerno.com.ua/2020/02/13/znimaty-video-pro-oblytyj-zelenkoyu-pam-yatnyk-generalu-vbyvtsi-zlochyn/?fbclid=IwAR1p2hOLt1XvY10GaCPs52Wb-F8WjPYoUs2gCi2cF9I8kY51HF1y2ffZnqw
Погано, що ці гроші не працюють в державі, а просто тринькаються.
6 млрд потерь ИЗ-ЗА ЗАКОНА ПРО ЕВРОБЛЯХИ
Я тоже поехала с детьми в Грецию и Швабию . Так уважают украинцев депутаты и власть
Зато шото блеют про инвестиционную няню , идиоты
Тада хер переводы будут..
😁
Ця новина пройшла непоміченою на фоні "законотворчої" діяльності турборежимної більшості щодо прийняття законів про продаж земель с/г призначення та подвійного громадянства.
https://politerno.com.ua/2020/02/13/pryvitannya-vijskovyh-slava-********-ta-geroyam-slava-vidminyly/
Скора енто будет основным наполнителем "бюджета"!
Пока семьи туда, за поребрик, не вывезут..