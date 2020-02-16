 Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Нацполіції затримали його в одному зі столичних торгових центрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації НПУ.
"Чоловік, 1975 р.н., підозрюється у створенні злочинної організації, яка займалася вимаганням коштів у підприємців, а також у прикритті її діяльності. Також затриманого підозрюють у незаконному зберіганні та переробці зброї, організації так званих кримінальних "сходок" і координації діяльності злочинних груп, учасники яких скоювали тяжкі злочини", - сказано в повідомленні.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у фейсбуці, що затриманий - кримінальний авторитет Анісімов.
"Сьогодні унаслідок ретельно підготовленої спецоперації поліцейські затримали кримінального авторитета Анісімова, який за часів Януковича тероризував підприємців Запоріжжя. Він перебував у розшуку майже 6 років. Останньою його схованкою був винайнятий будинок у Конча-Заспі", - написав Геращенко.
Анісімова підозрюють у створенні злочинної організації, розтраті майна, легалізації одержаних злочинним шляхом доходів, вимаганні, незаконному виготовленні зброї та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибухівкою.
І Щуку кинули у річку" (с)
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какой всесторонне обознанный чувак. Все умеет делать! Это в него с АК в 13-м году вроде стреляли.Хорошо что еще одного бандита словили.Надолго ли?
...ну, хоть нищие хлопцы из группы захвата посмотрели, шо почём, да где, да как -- ...и сравнили... -- и будут меркантильные выводы! -- шо б вы мне, даже не сомневались.
ШЕСТЬ ЛЕТ!!! Т.е., он себя чухал еще при шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ, как рыба в воде
Анекдоты про Штирлица такого конспиратора не знали.
Тепер про це "слуги" вже можуть говорити відкрито
Ну затримали.Ну потримають.Ну отримає незамінний міністр з суддями-прокурорами відкат.Ну і ?
Ґебельси пукіна тут створюють образ криміногенної України в якій "фсьо плохо"
а з них вже й діти не регочуть...