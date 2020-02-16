EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Події
  12371  73
Матеріали за темою:
Все про:затримання (3105) організована злочинність (24) Нацполіція (9007) Правоохоронні органи (806)

 Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За часів Януковича Анісімов тероризував підприємців у Запоріжжі. Його підозрюють у здирництві, створенні злочинної організації, незаконному поводженні зі зброєю та легалізації злочинних доходів.

Оперативники Нацполіції затримали його в одному зі столичних торгових центрів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на управління комунікації НПУ.

"Чоловік, 1975 р.н., підозрюється у створенні злочинної організації, яка займалася вимаганням коштів у підприємців, а також у прикритті її діяльності. Також затриманого підозрюють у незаконному зберіганні та переробці зброї, організації так званих кримінальних "сходок" і координації діяльності злочинних груп, учасники яких скоювали тяжкі злочини", - сказано в повідомленні.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у фейсбуці, що затриманий - кримінальний авторитет Анісімов.

"Сьогодні унаслідок ретельно підготовленої спецоперації поліцейські затримали кримінального авторитета Анісімова, який за часів Януковича тероризував підприємців Запоріжжя. Він перебував у розшуку майже 6 років. Останньою його схованкою був винайнятий будинок у Конча-Заспі", - написав Геращенко.

Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років 01

Дивіться також: Жителі Донбасу та військовослужбовці ЗСУ постачали цигарки з непідконтрольної території в 4 області України, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Анісімова підозрюють у створенні злочинної організації, розтраті майна, легалізації одержаних злочинним шляхом доходів, вимаганні, незаконному виготовленні зброї та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибухівкою.

Дивіться також: Влізли у вікно, підірвали банкомат, вкрали 250 тисяч гривень, - поліція Миколаєва розшукує злочинців. ФОТО

Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років 02
Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років 03
Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років 04

Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176043
 
   
 Топ коментарі
 
а вдруг откупится, не удобно потом же будет
 показати весь коментар
 
почему всегда рожи замазывают???
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Все крупные рыбы живут проживают в Конче-Заспе.Их там всех нужно пересадить,расстрелять и повесить.Да,заодно и утопить.
 показати весь коментар
 
 
"Послухали Лисичку
І Щуку кинули у річку" (с)
 показати весь коментар
 
 
а вдруг откупится, не удобно потом же будет
 показати весь коментар
 
 
в создании преступной организации, растрате имущества, легализации полученных преступным путем доходов, вымогательстве, незаконном изготовлении оружия и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчаткой.

==========================
какой всесторонне обознанный чувак. Все умеет делать! Это в него с АК в 13-м году вроде стреляли.Хорошо что еще одного бандита словили.Надолго ли?
 показати весь коментар
 
 
Чтобы фотки через пару дней не постили в сети когда его отпустят.
 показати весь коментар
 
 
таки насколько помню его уже то задерживали то отпускали в Запорожье
 показати весь коментар
 
 
Взяли, получили материальную помощь, отпустили. До следующего раза.
 показати весь коментар
 
 
-- прятался 6 лет в дорогих бутиках...

...ну, хоть нищие хлопцы из группы захвата посмотрели, шо почём, да где, да как -- ...и сравнили... -- и будут меркантильные выводы! -- шо б вы мне, даже не сомневались.
 показати весь коментар
 
 
Рюкзаками торговал, подлец. На том и попался.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Еще один сопрезидент Зечмолоха .
 показати весь коментар
 
Ушлепок! Я хоть и не поклонник ЗЕлупы, но читай внимательнее хотя бы шапку новости!! "На підлогу! Руки витягнув! За спину!" - силовики затримали лідера банди, який 6 років переховувався від правосуддя - Цензор.НЕТ 2028
ШЕСТЬ ЛЕТ!!! Т.е., он себя чухал еще при шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЕ, как рыба в воде "На підлогу! Руки витягнув! За спину!" - силовики затримали лідера банди, який 6 років переховувався від правосуддя - Цензор.НЕТ 1922
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Осленок тоже от призова прятался . А нонче все гниды повылазили . Думало его в помощники *********** возьмут . А может и возьмут еще . Одной мразью больше , одной мразью больше - какая разница ?
 показати весь коментар
 
 
При парашенке ховався в Конче-заспе,и шлялся по бутикам в Киеве.И так 6 лет.
Анекдоты про Штирлица такого конспиратора не знали.Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років - Цензор.НЕТ 5355
 показати весь коментар
 
 
Не плутай тепле з м'яким. Шлявся він при Авакові.
 показати весь коментар
 
 
зачем этот цирк???, в гражданке по цивилке тихо под руки задерживали б....
 показати весь коментар
 
 
"... из всех искусств важнейшими для нас являются кино..."


 показати весь коментар
 
 
а если бы был вооружен и начал оказывать сопротивление? Подстрелил бы случайного прохожего?
 показати весь коментар
 
 
а таких гавриков надо по саунам задерживать, а не в ТРЦ...
 показати весь коментар
 
 
Операція "Свинарчуки" - це була лише дискредитація політичного суперника за допомогою інформаційних джерел Авакова і медіаресурсів Коломойського.
Тепер про це "слуги" вже можуть говорити відкрито
 показати весь коментар
 
 
Розыск по-украински это когда разыскиваемый продолжает жить по месту жительства, его просто никто не ищет)
 показати весь коментар
 
 
а когда свинюков начнут задерживать и садить?
 показати весь коментар
 
 
..и прятался на Конче.. "На підлогу! Руки витягнув! За спину!" - силовики затримали лідера банди, який 6 років переховувався від правосуддя - Цензор.НЕТ 9177 "На підлогу! Руки витягнув! За спину!" - силовики затримали лідера банди, який 6 років переховувався від правосуддя - Цензор.НЕТ 9177 "На підлогу! Руки витягнув! За спину!" - силовики затримали лідера банди, який 6 років переховувався від правосуддя - Цензор.НЕТ 9177..закрыта территория. кругом менты. УДО. конторские..хорошо и весело живем "На підлогу! Руки витягнув! За спину!" - силовики затримали лідера банди, який 6 років переховувався від правосуддя - Цензор.НЕТ 9177...
 показати весь коментар
 
 
Очевидно,кинули мусора авторітєта. Або порєшав ,щоб через суд очистити своє чесне ім'я.
 показати весь коментар
 
 
он там видать в чьем то сарае прятался раз не знали и не видели
 показати весь коментар
 
 
Завтра, в результаті ретельно спланованої операції, суд його відпустить.
 показати весь коментар
 
 
Осталось всем показать, взять взятку и отпустить, как всегда.
 показати весь коментар
 
 
Ну затримали, ну і що? От коли його посадять на максимальний термін з конфіскацією,тоді нехай антоша,який дуже любить вилизувати пусті тарілки,і хвалиться.А що когось посадять,то це взагалі не факт...
 показати весь коментар
 
 
Хтось ще вірить Толіку ?
Ну затримали.Ну потримають.Ну отримає незамінний міністр з суддями-прокурорами відкат.Ну і ?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Сразу после тебя.
 показати весь коментар
 
свынопоклонник? это уже равносильно дьяволопоклонник
 показати весь коментар
 
Я,конечно , не профи, но мне кажется,полиция нехило пропиарилась.можно было по-тихому взять на выходе.теперь ждем Дискавери : поймали-показали-отпустили)
 показати весь коментар
 
 
Когда авакяна с парашенко задержите!?
 показати весь коментар
 
И где же этот крендель прятался?По всей вероятности в партии ,,Слуга Народа,, иначе при таком активном поиске его нашли бы за сутки.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не...Он по традиции забежал в магаз купить рашенок для оберега, как ему гадалка велела делать 6 лет назад, но "палена бджилка" оказалась просрочена
 показати весь коментар
 
за скільки часу та грошей він вийде ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сочувствую порохоботам ещё один подельник Петра Великого сошёл с дистанци.... Марафон продолжается, но Петя пока в лидерах по забегу на длинные дистанции
 показати весь коментар
 
Ты дурачок? Какой еще "подельник Петра Великого", если даже Антонин написал "во времена януковича"?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Аааа...так вот почему его 6 лет не могли найти он как и Петя при Овоще шестерками работали в одной ОПГ...тада они не подельники, они партнёры!!!))))
 показати весь коментар
 
Баран,ты всегда такой придуренный ？
 показати весь коментар
 
ТАК ПРЯТАЛСЯ ЧТО В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ РАЗГУЛИВАЛ
 показати весь коментар
 
 
Полиция задержала криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского, который был в розыске 6 лет... и предложила подать иск на Небесную сотню...
 показати весь коментар
 
 
Полиция задержала криминального главаря Евгения Анисимова, подельника Юры Енакиевского, который был в розыске 6 лет - енто жи чистой води розвєччік повстанцев ДНР ща ізвінятся и бабла насиплють а виноват конечно же Порошенко будет
 показати весь коментар
 
Тут такое дело - слишком многим в Запорожье он гадостей наделал и был реально беспредельным типом. Могут и сбросится деньгами чтобы по полной ласты ему завернуть.
 показати весь коментар
 
 
отпустят под чье-то личное обязательство, одного из наших законотворцев, а он опять сбежит... вангую!
 показати весь коментар
 
 
завтра судьи ретельно **********, ************ и предьявят счет, с семи-восьмизначными нулями, уплати и можешь уже не прятаться а жить легально в Конча-заспе, там все наши...
 показати весь коментар
 
 
с чего это мусора начали кусать кормящую руку ???
 показати весь коментар
 
 
і заскавчали гніди пропукінські..
Ґебельси пукіна тут створюють образ криміногенної України в якій "фсьо плохо" Поліція затримала кримінального ватажка Євгена Анісімова, спільника Юри Єнакієвського, який був у розшуку 6 років - Цензор.НЕТ 8685
а з них вже й діти не регочуть...
 показати весь коментар
 
 
Так ховався - під самим носом прокурорів і "народних" депутатів ! Був сусідом по Конча-Заспі , 6 років розгледіти не могли ? На який розум ці заяви розраховані?
 показати весь коментар
 
 
еще и парились в сауне у пороха вместе с луциком...
 показати весь коментар
 
скоріше на роялі грало, та гикало обнюхавшись біленького порошку...
 показати весь коментар
 
Ходил раньше такой анегдот,,почему мавроди посадили-не поделился.а почему мавроди выпустили- поделился!
 показати весь коментар
 
аваков на данный момент самый "крутой" министр из всех министров.При пете сидел;при зеле сидит;и при следующем,похоже,собирается сидеть.А ещё его беня хвалил.
 показати весь коментар
 
та там всю кончу заспанной надо брать. не ошибутся ))
 показати весь коментар
 
Чего это он с бегов вынырнул. Видно вернулся вступать в партию к друзьям - кто-то наобещал, что теперь все по старому и можно продолжать, но конкуренты его сдали с потрохами. Или тупо расходный материал.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору