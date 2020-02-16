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 Політика України
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Все про:кордон (1377) Зеленський (4546) Бутусов Юрій (1222)

 Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов

Можливість спільного контролю над кордоном обговорювалася від самого початку перших Мінських угод у 2014 році і була визнана провальною. Зараз, як і тоді, вона викликає багато запитань.

Про це пише в блозі на Цензор.НЕТ редактор видання Юрій Бутусов. На його думку, слова Зеленського про контроль над українсько-російським кордоном українських правоохоронців або військовослужбовців разом із "представниками тимчасово окупованих територій" не є простим рішенням складної проблеми.

"1. Хто командує спільним патрулем, і чиї накази виконуються?..
2. Чи буде передано патрулям функції контролю державного кордону? Яким чином патрулі зможуть зупинити порушників державного кордону України?
3. Чи буде в українських бійців у складі патрулів право застосовувати зброю? Яка зброя буде у патрулів?
4. Хто проводить розслідування можливих конфліктів і порушень під час діяльності спільних патрулів?
5. Хто несе відповідальність за життя українських бійців у разі нападу на них під час перебування на території, де не діють закони України?
6. Який контингент і яку техніку буде виділено, щоб забезпечити патрулювання 408 кілометрів непідконтрольного державного кордону вдень і вночі?..
7. Чи готове керівництво України в разі нападу на українських бійців у складі спільних патрулів застосувати силу для покарання винних у нападі?" - запитує журналіст.

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Бутусов нагадує, що ідея про спільні патрулі не нова.

"Спільний контроль кордону в такому форматі було обговорено від самого початку перших Мінських угод в 2014 році. Тоді переговори про спільний контроль провалилися з тієї ж причини, з якої проваляться і в 2020-му", - вважає він.

"Мир на Донбасі - це питання довгострокової стратегії, над якою треба обов'язково думати. Час вже припинити стрясати повітря старими фразами, заїждженими за п'ять років Мінська", - підсумував Бутусов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176041
 
   
 Топ коментарі
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
Вчера в 04:42 ·

ПРО МЮНХЕНСЬКУ ЗМОВУ-2020.
Нічого не можу з собою зробити - оте «визначення нової ідентичності України, з урахуванням погляду сусідів України, включаючи Росію» (с) викликає в мене реакцію, як у запорожців на картині Рєпіна, що пишуть листа турецькому султану. ))
Звичайно, всі ми в курсі, що ця війна ведеться за ідентичність:
ВСЯКА колоніальна війна ведеться за ідентичність, а для Росії завжди тільки так і було: "Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? вот вопрос" (с) (тобто, якщо ти в мене не ввіллєшся, я "іссякну" - нормальне кредо вампіра). Але одна справа, коли таке пише в фейсбучіку якийсь там московський "політолог" - іще в 2014-му прямо озвучивши, що воює Росія в Україні не за що інше, як за "избавление русских людей от ига украинства"(с)), в перекладі з упирячої - за те, щоб українці перестали себе вважати українцями, а згодились стати "русскими = царя белого детьми" (200 рр. тому з цими самими формулюваннями "замиряли" Польщу, в 1970-ті згідно з ними зачищали Чехословаччину й чеська дисидентура в розпачі волала, що ще одне покоління - і чехи зникнуть як нація, ну а про Україну годі й казати: всі Голодомори-репресії-депортації, всі "культурні експансії" з попами й пісатєлями, блекджеком і шлюхами власне на те й призначались, щоб ми таки "влились" в "русскоє морє" - а ми все ніяк не вливаємось, от же ж упороті сволочі, напалмом нас треба, як кричав Жириновський!..)).
І зовсім інша справа - коли таке саме "избавление от ига украинства" пропонується, з усією мезозойською безпосередністю рептилій, в міжнародний правовий документ 21-го століття - навіть якщо тільки на пробу: пройде, не пройде? помітять, не помітять?...

Мої ж ви султанята-чекістята. Хворі вампіри, що знай микаються по планеті в пошуках "50 відтінків кривавого". "Іссякніть" уже нарешті - в пеклі вас зачекались.
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Могут. Более того- будут невыполнимые условия. Потому, я уже знаю, что я буду бухать 02.09 2020.
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хорошего вискаря за 800 - литр, не бывает...а сейчас и вовсе весь паленый у нас, киевского разлива.. Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2104..только самогонка первачок у бабки какой хорошо знакомой... спорить не нужно проиграешь.. Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2104 них*я они не сделают, хотя бы потому что не знают как..а сделать при желании можна было бы.. риски большие, кацапи там тоже недурные рулят..но..но только где людей столько отчайдух найти контрактников натасканных желательно, для такого дела, "поплавили" же почти всех в котлах...да и подготовка нехилая нужна, как по времени, так по мат. части..ну и много чего еще др. ...деталей писать не буду... Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2104.. .не будут делать они этого..не найдут столько добровольцев пассионнарных, хотя бы поэтому...
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Конечно, идея провальная - совместное дело на 2-х! Не по нашему, надо третьего! Воин Авакова, сепаратист и русский оккупант, последний и будет главным и с оружием. Да, ЗЕрезидент?
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Да Зеклоун абы что то ляпнуть языком. Он же у него без мозгов.
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нє, ну яка нормальна людина буде ото рассуждать 1. 2. 3. .. 7....?!?!?!??!?!?! В якій хворій уяві могла зародитась така мисль "совмєсний патруль с лугандонамі"!?!?!?!?!?!?!?!
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в голову дурга бубочки голоса антимйдана Донецка Серёжи сивухи он туда оказывается не только пицу ест от там ещё и думать пытается Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2509
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ТАК БУДЕТ В УКРАИНЕ СОБСТВЕННЫЙ ОФИС ФЕЙСБУК ?

Или фсбэшники продолжат его курировать ?
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Не буде ЗСУ на кордоні...Ні хто туди бригади не пустить...Буде максимум 10 представників ДПСУ на всі 430 км не контролюованого кордону і все...А для рф - це буде формальний привід вимагати зняти санкції...І всі, в тому числі і наші "союзники" просто чекають на формальний привід..
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то гАнтін Хєращенко приложився до антімайдана
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Бутусов, не надо только так уверенно утверждать. 73% проглотят это патрулирование. так как за Осла проголосовали и в армии. Нет ничего невозможного в мире. Белое может быть черным. правда может быль ложью, нормальные люди могут быть ********, мать почетно продать в бордель.
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чёт я не понял, ты, милок, за белых, али за красных?
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Я могу быть и за черта лысого. только реальность немного другая. Сегодня я только понял шо Украина населена папуасами.
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только сегодня? только "папуасами"?
https://www.youtube.com/watch?v=tRSlOZLE3ZQ
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"прекратить сотрясать воздух старыми фразами, заезженными за пять лет Минска"
Опять все по Фрейду, Бутусов публично заявляет что все что говорил и делал мародер, все нужно похерить потому что это всё пустые фразы, никакого толку от них нет и не будет. Народ прежде всего скинул пустого мародера, а теперь должен решить что делать дальше если Зеленский не потянет.
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а ты действительно во французской стороне, или как обычно кацап из-под прокси?
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А о брехне Порошенко, которую признал даже Бутусов не? Сказать нечего? Только пластинка о кацапье?
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вопрос проигнорировал. потом тупо передёрнул. где Бутусов, чего признал? а, лахта?
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У Порошенко не провалились подписание Минск 1 и Минск 2.Капитулянтские.Чтоб у него тогда руки отсохли.
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Подписи Порошенко там нет. Поэтому гуляй, Вася.
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А контактную группу не порох назначал, али так с улицы пришли ребята?
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Зеленые мрази скоро совместные патрули на улицах Киева организуют .
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Так ты же за Зелю тут ж... рвал на флаг новороссии!
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Каждый думающий гражданин-патриот должен находиться в определенной оппозиции ко власти - к любой власти. Потому что любая власть по природе своей воровата, ленива, лицемерна!
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Идея украинской независимости уже провалилась в 1919-ом...провалилась и сейчас. Благодаря Вам.
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"заезженых за 5 лет Минска" - ну конечно, как жеж не пнуть "барыгу"
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То есть ещё при режиме Падлошенко это обсуждалось, вот это поворот😡
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Вид по Зеленскому









Evhen

@evhen_n
По суті "спільне патрулювання кордону" - це фактично офіційна передача українського кордону під контроль кремля

Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3530
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І саме головне чи готова "українська" влада визнати таким чином ЛЕГІТИМНІСТЬ цих патрульних як представників кого ? України = її зрадників і терористів , чи РФ = окупантів, терористів і вбивць ! Який статус будуть мати ті окупанти -"патрульні" ????
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это не зулу. попробуй что-нибудь на африкаансе.
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Мордва, зрозумій що ідея провалилася завдяки наполегливості Порошенко.
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Миха Чаплыга
6 ч. ·

ДОБРОГО стратегичного ранку Секта! Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1249
На-хи-ба! Нихиба ехать в Мюнхен без собственного мирного плана? Чтоб потом возмущаться, что его напишут за нас и без нас?
А ведь напишут и реализуют.. по нашей воли или без оной. Ибо ЕС и РФ неумолимо создают Общее Торговое Пространство.
Нас вообще могут скоро изолировать и прикрыть безвиз. И не по причине коррупции, а по причине того, что мы становимся бактериологической угрозой номер один.
Цепь внешнеполитических "нахиба"...
Нахиба был концерт с Оманом? Нахиба были сказки о нем? Нахиба был Давос? Нахиба была странная поездка в Израиль со скандалом? Нахиба была Польша с дивными заявлениями?
Целая цепь провальных нахиба, завершившаяся коронацией того, кто отвечал за всю эту цепь внешнеполитических нахиба...
И не нужно заявлять всему миру, что у тебя нет времени и ... видимо способности... к стратегическому мышлению.
Тут не нужно быть гением, чтоб понять, то, что поняли 73%! Мы требовали Субъектности. И гражданина и страны.
Мы требовали вернуть суверенитет Народу, а не подарить его Пинчку с Соросятней!
Мы требовали сбросить ярмо внешнего долга до восстановления экономики, мы требовали усиления госсектора - грамотного управления собственностью, развития Образования и Медицины.
А ты что сделал? Ты просто стал новой маской на старой роже все того же компрадорского режима.
Дай Бог чтоб страна не разлетелась уже в обозримой перспективе. Если я сперва думал, что это так дипломаты шутили... то теперь это уже не выглядит шуткой.
Но... НАХИБА?
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Интересно почему совки не додумались до совместного с вермахтом патрулирования блокадного Ленинграда?
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Короче ситуация , полная какашка😐 очень жаль. Народ пассивный 😐
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ой что будя ,яжели рашист пойдет на совместное патрулирование с китайцами по Уралу линии разграничения между рабсеей и СКНР(сибирско-китайской народной республикой?)
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