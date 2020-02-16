 Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов

Про це пише в блозі на Цензор.НЕТ редактор видання Юрій Бутусов. На його думку, слова Зеленського про контроль над українсько-російським кордоном українських правоохоронців або військовослужбовців разом із "представниками тимчасово окупованих територій" не є простим рішенням складної проблеми.

"1. Хто командує спільним патрулем, і чиї накази виконуються?..

2. Чи буде передано патрулям функції контролю державного кордону? Яким чином патрулі зможуть зупинити порушників державного кордону України?

3. Чи буде в українських бійців у складі патрулів право застосовувати зброю? Яка зброя буде у патрулів?

4. Хто проводить розслідування можливих конфліктів і порушень під час діяльності спільних патрулів?

5. Хто несе відповідальність за життя українських бійців у разі нападу на них під час перебування на території, де не діють закони України?

6. Який контингент і яку техніку буде виділено, щоб забезпечити патрулювання 408 кілометрів непідконтрольного державного кордону вдень і вночі?..

7. Чи готове керівництво України в разі нападу на українських бійців у складі спільних патрулів застосувати силу для покарання винних у нападі?" - запитує журналіст.

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Бутусов нагадує, що ідея про спільні патрулі не нова.

"Спільний контроль кордону в такому форматі було обговорено від самого початку перших Мінських угод в 2014 році. Тоді переговори про спільний контроль провалилися з тієї ж причини, з якої проваляться і в 2020-му", - вважає він.

"Мир на Донбасі - це питання довгострокової стратегії, над якою треба обов'язково думати. Час вже припинити стрясати повітря старими фразами, заїждженими за п'ять років Мінська", - підсумував Бутусов.

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