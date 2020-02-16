 Ідея про спільні з ОРДЛО патрулі вже провалилася у 2014-му, з тієї ж причини провалиться і зараз, - Бутусов

Про це пише в блозі на Цензор.НЕТ редактор видання Юрій Бутусов. На його думку, слова Зеленського про контроль над українсько-російським кордоном українських правоохоронців або військовослужбовців разом із "представниками тимчасово окупованих територій" не є простим рішенням складної проблеми.
"1. Хто командує спільним патрулем, і чиї накази виконуються?..
2. Чи буде передано патрулям функції контролю державного кордону? Яким чином патрулі зможуть зупинити порушників державного кордону України?
3. Чи буде в українських бійців у складі патрулів право застосовувати зброю? Яка зброя буде у патрулів?
4. Хто проводить розслідування можливих конфліктів і порушень під час діяльності спільних патрулів?
5. Хто несе відповідальність за життя українських бійців у разі нападу на них під час перебування на території, де не діють закони України?
6. Який контингент і яку техніку буде виділено, щоб забезпечити патрулювання 408 кілометрів непідконтрольного державного кордону вдень і вночі?..
7. Чи готове керівництво України в разі нападу на українських бійців у складі спільних патрулів застосувати силу для покарання винних у нападі?" - запитує журналіст.
Бутусов нагадує, що ідея про спільні патрулі не нова.
"Спільний контроль кордону в такому форматі було обговорено від самого початку перших Мінських угод в 2014 році. Тоді переговори про спільний контроль провалилися з тієї ж причини, з якої проваляться і в 2020-му", - вважає він.
"Мир на Донбасі - це питання довгострокової стратегії, над якою треба обов'язково думати. Час вже припинити стрясати повітря старими фразами, заїждженими за п'ять років Мінська", - підсумував Бутусов.
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Или фсбэшники продолжат его курировать ?
https://www.youtube.com/watch?v=tRSlOZLE3ZQ
Опять все по Фрейду, Бутусов публично заявляет что все что говорил и делал мародер, все нужно похерить потому что это всё пустые фразы, никакого толку от них нет и не будет. Народ прежде всего скинул пустого мародера, а теперь должен решить что делать дальше если Зеленский не потянет.
Я-НІ !!
Evhen
@evhen_n
По суті "спільне патрулювання кордону" - це фактично офіційна передача українського кордону під контроль кремля
6 ч. ·
ДОБРОГО стратегичного ранку Секта!
На-хи-ба! Нихиба ехать в Мюнхен без собственного мирного плана? Чтоб потом возмущаться, что его напишут за нас и без нас?
А ведь напишут и реализуют.. по нашей воли или без оной. Ибо ЕС и РФ неумолимо создают Общее Торговое Пространство.
Нас вообще могут скоро изолировать и прикрыть безвиз. И не по причине коррупции, а по причине того, что мы становимся бактериологической угрозой номер один.
Цепь внешнеполитических "нахиба"...
Нахиба был концерт с Оманом? Нахиба были сказки о нем? Нахиба был Давос? Нахиба была странная поездка в Израиль со скандалом? Нахиба была Польша с дивными заявлениями?
Целая цепь провальных нахиба, завершившаяся коронацией того, кто отвечал за всю эту цепь внешнеполитических нахиба...
И не нужно заявлять всему миру, что у тебя нет времени и ... видимо способности... к стратегическому мышлению.
Тут не нужно быть гением, чтоб понять, то, что поняли 73%! Мы требовали Субъектности. И гражданина и страны.
Мы требовали вернуть суверенитет Народу, а не подарить его Пинчку с Соросятней!
Мы требовали сбросить ярмо внешнего долга до восстановления экономики, мы требовали усиления госсектора - грамотного управления собственностью, развития Образования и Медицины.
А ты что сделал? Ты просто стал новой маской на старой роже все того же компрадорского режима.
Дай Бог чтоб страна не разлетелась уже в обозримой перспективе. Если я сперва думал, что это так дипломаты шутили... то теперь это уже не выглядит шуткой.
Но... НАХИБА?