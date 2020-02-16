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Все про:Угорщина (533) перемога (315) спорт (820) фігурне катання (27)

 Українські фігуристи Голубцова і Бєлобров перемогли на міжнародному турнірі в Угорщині. ФОТО

Українські танцюристи Марія Голубцова та Кирило Бєлобров стали переможцями міжнародного турніру Jegvirag Cup, який сьогодні завершується в угорському місті Мішкольц.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Українські спортсмени набрали найбільшу кількість балів і за ритмічний, і за довільний танець. У загальному заліку Голубцова і Бєлобров набрали 150.81 і на понад 28 балів випередили конкурентів із Білорусі, які посіли друге місце. На третьому місці - учасники з Угорщини.

Українські фігуристи Голубцова і Бєлобров перемогли на міжнародному турнірі в Угорщині 01

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Дует Марія Голубцова/Кирило Бєлобров недавно виграв національний чемпіонат України серед юніорів та здобув право представляти Україну на чемпіонаті світу в цій віковій групі, який відбудеться на початку березня в Таллінні.

У нинішньому сезоні наші танцюристи стали переможцями ще двох міжнародних турнірів - Bosphorus Istanbul Cup у Стамбулі та Halloween Cup у Будапешті.

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Українські фігуристи Голубцова і Бєлобров перемогли на міжнародному турнірі в Угорщині 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176038
 
   
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Вітання! Українські фігуристи Голубцова і Бєлобров перемогли на міжнародному турнірі в Угорщині - Цензор.НЕТ 2002

(яка чарівна дівчинка Марічка Голубцова, я аж мову з рота вивалив )
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Вітаю! Пишаюся! Українські фігуристи Голубцова і Бєлобров перемогли на міжнародному турнірі в Угорщині - Цензор.НЕТ 333 зєля зєлєю, а ПЕРЕМОГИ за Українським розкладом! Українські фігуристи Голубцова і Бєлобров перемогли на міжнародному турнірі в Угорщині - Цензор.НЕТ 2664
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Ділом живете і Ваша Перемога і Наша перемога , - бо за вас боліемо і Дякую Велике.
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