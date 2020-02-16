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 Політика України
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Все про:Порошенко (11563) Путін (16368) Цеголко (149) Мюнхен (117)

 Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко

П'ятий президент України Петро Порошенко провів на полях Мюнхенської конференції з безпеки понад три десятки зустрічей, щоб "озброїти аргументами проти країни-агресора" своїх співрозмовників.

Про це повідомив прессекретар Порошенка Святослав Цеголко, передає Цензор.НЕТ

"Прем'єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем'єр Канади, міністр оборони Німеччини, американські конгресмени та політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини - усього понад три десятки зустрічей за дві доби у Мюнхені.

Дипломатична боротьба за Україну триває. Але "позиція Росії посилюється, оскільки змінилася риторика України", - кажуть партнери. Тому озброюємо їх аргументами проти країни-агресора:

- санкції працюють. І їх варто посилити.
- щоб припинити агресію, потрібно ввести миротворчий контингент ООН на окуповані території Донбасу
- для створення зони безпеки в Європі Україна якомога швидше має стати членом НАТО.

І до речі, всі учасники Мюнхенської конференції тепер знають, що "12 кроків" - це інформаційна провокація Путіна", - написав Цеголко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ захопила Крим і частину Донбасу, тому США озброюють Україну, - Помпео

Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що 12 кроків - це провокація Путіна, - Цеголко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176037
 
   
 Топ коментарі
 
https://www.youtube.com/watch?v=q8Sb9tphUB4
"У меня нет времени думать стратегически!"(с)вислюк оманський

- Эта цитата войдет в историю!
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"... в моем мозге я окончил войну!"

......😂 И теперь там тараканы бухают...

Порошенко провел более 30 встреч в Мюнхене: теперь все там знают, что "12 шагов" - это провокация Путина, - Цеголко - Цензор.НЕТ 8374
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комаровский,Гордон -это облычча интеллектуалов из 73-ьох, остальные то тупая молодежь.
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та ты шо..мне нравятся интеллектуалы до исторического материализма..(до 1917г.)..
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Верховная Рада пока что не его сцена - там ждем выход от Гончаренко ! )) Прямый, Пятый, Эспрессо и ВР! Это немало .
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Ого, 30 зустрічей за пару днів. А за 5 років царювання втілив всього 144 реформ. )))
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всі пойняли ШАЛЕНА БДЖІЛКА- це сам Порошенко Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 5779
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Мародер рожей торганул.
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Та видели мы, как Порошенко встречался с мировой элитой. Целый день простоял возле входа в отель, как швейцар, все время оглядывался по сторонам, вдруг кто-то выйдет из серьезных людей, и кидался поздороваться за ручку под прицелом своих говноканалов - 5-й и Кривой. Чувак явно неадекватен, мерзкий и ничтожный. И вся его шобла рядом - Елисеев, Гончаренко и т.д. Помнится, и в США мародера посылали подальше, давал пресс-конференцию перед оградкой Белого дома
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Да, Порошенко обос.ался, уже хвастался, что изменил мировую политику, лично убрал план из 12-ти шагов. А план-то вернули. Но Порошенко молчок
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3,14.... еть- не мешки ворочать. Это Пеца умеет. Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 5109 Кому угодно "баки зальет"! Кому в этот раз "заливал"? Бомжам на мюнхенских вокзалах? Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 5689
А вааще давай, Пеца. Действуй в том же духе. Не позволяй нам о себе забыть. Шоб до следующих выборов нас от тебя не просто воротило, а выворачивало наизнанку! Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко - Цензор.НЕТ 5689
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Вопрос: как его, без надлежащего статуса, могли пропустить на эту конференцию, он же никто, по нему тюрьма плачет, а оно еще куда то лезит своим рылом.
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был бы "призедент" умный, назначил бы пороха министром иностранных дел вместо подставки приставки. и ермак бы не понадобился.
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