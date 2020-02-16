 Порошенко провів понад 30 зустрічей у Мюнхені: тепер всі там знають, що "12 кроків" - це провокація Путіна, - Цеголко

Про це повідомив прессекретар Порошенка Святослав Цеголко, передає Цензор.НЕТ.
"Прем'єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем'єр Канади, міністр оборони Німеччини, американські конгресмени та політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини - усього понад три десятки зустрічей за дві доби у Мюнхені.
Дипломатична боротьба за Україну триває. Але "позиція Росії посилюється, оскільки змінилася риторика України", - кажуть партнери. Тому озброюємо їх аргументами проти країни-агресора:
- санкції працюють. І їх варто посилити.
- щоб припинити агресію, потрібно ввести миротворчий контингент ООН на окуповані території Донбасу
- для створення зони безпеки в Європі Україна якомога швидше має стати членом НАТО.
І до речі, всі учасники Мюнхенської конференції тепер знають, що "12 кроків" - це інформаційна провокація Путіна", - написав Цеголко.
А вааще давай, Пеца. Действуй в том же духе. Не позволяй нам о себе забыть. Шоб до следующих выборов нас от тебя не просто воротило, а выворачивало наизнанку!
подставкиприставки. и ермак бы не понадобился.