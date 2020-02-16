 Окупаційний "суд" у Криму заарештував українських рибалок

Таке рішення ухвалив окупаційний "Керченський міський суд", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Під арешт рибалок відправили за те, що судно нібито відмовилося зупинитися на вимогу співробітників ФСБ.

"Затримані напередодні співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії у Республіці Крим в Азовському морі, визнані винними в скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Непокора законному розпорядженню або вимозі співробітника органів федеральної служби безпеки в зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, а також перешкоджання виконанню ним службових обов'язків "). Їм призначений адміністративний арешт на 10 діб", - повідомили в пресслужбі прикордонного управління ФСБ у Республіці Крим.

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Крім цього, окупанти порушили проти українських рибалок справу про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ( "Порушення правил видобутку (вилову) водних біологічних ресурсів").

15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно видобував камбалу.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

За даними депутата від "Слуги народу" Павла Мельника, всі затримані є жителями села Райнівка Приморського району Запорізької області. Їхні імена - Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Тєрехов.

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