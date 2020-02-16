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Все про:Азовське море (1288) Крим (8771) рибалки (49)

 Окупаційний "суд" у Криму заарештував українських рибалок

Рибалки із Запорізької області, затримані напередодні співробітниками ФСБ в Азовському морі, арештовані на 10 діб.

Таке рішення ухвалив окупаційний "Керченський міський суд", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Під арешт рибалок відправили за те, що судно нібито відмовилося зупинитися на вимогу співробітників ФСБ.

"Затримані напередодні співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії у Республіці Крим в Азовському морі, визнані винними в скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Непокора законному розпорядженню або вимозі співробітника органів федеральної служби безпеки в зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, а також перешкоджання виконанню ним службових обов'язків "). Їм призначений адміністративний арешт на 10 діб", - повідомили в пресслужбі прикордонного управління ФСБ у Республіці Крим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційний "омбудсмен Криму" розповіла про стан захоплених в Азовському морі рибалок

Крім цього, окупанти порушили проти українських рибалок справу про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ( "Порушення правил видобутку (вилову) водних біологічних ресурсів").

15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно видобував камбалу.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

За даними депутата від "Слуги народу" Павла Мельника, всі затримані є жителями села Райнівка Приморського району Запорізької області. Їхні імена - Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Тєрехов.

Також читайте: Офіційної інформації про затримання судна з українцями ми не отримували, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176035
 
 
 Топ коментарі
 
На обменный фонд готовы
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На радость Не Лоху москали теперь будут хватать всех подряд для ежеквартальных обменов "всех на всех". Зебилы должны быть довольны своим выбором...
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Украинцам нах не нужен ни Донбасс ни Крым. Больше всего хочу чтобы эти регионы набитые дегенератами и российским люмпеном никогда больше не примкнули к нам ни в каком виде!
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в ответ срочно вводим секторальный отвод войск и приносим извинения.Также едем в ближайшие африканские болота и целуем в клоаку всех крокодилов и тоже извиняемся за то,что целуем.
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На радость Не Лоху москали теперь будут хватать всех подряд для ежеквартальных обменов "всех на всех". Зебилы должны быть довольны своим выбором...
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А їх туди зе посилав браконьєрить,щоб потім обміняти?
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В тебе песвинні ніхто не питає,де коли і кому з"являтись.
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Витя, шел бы ты сосать к москалям - там тебя поймут, а тут нет...
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он сохранил пространство для маневра: зебил ли? Ли?
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Украинцам нах не нужен ни Донбасс ни Крым. Больше всего хочу чтобы эти регионы набитые дегенератами и российским люмпеном никогда больше не примкнули к нам ни в каком виде!
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Как же повезло, что РФ напала. Жаль, что мало забрали!
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палестинцы тоже хорошо кошмарят обрезаных да мало!
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Не правильно, території забрати а всіх її мешканців за поребрик.
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Затримали їх не законно,а ловили вони законно?
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Вопрос в другом...
Кто законно мог арестовать рыбаков, ловивших рыбу незаконно?
С учетом того, что Крым, это - Украина.
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Якщо українські служби нічого не роблять то хоч окупанти допомагають боротись з браконьєрством.
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Лодку у них заберите. А то через 10 дней они снова примутся "нарушать и неповиноваться". Я их знаю.
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по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей"). -а что рыбаки не повиновались?наверно отстреливались
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Имея таких соседей обменный фонд никогда не Иссякнет .Если человека много Истезать , он может превратится в человека которого не возможно Остановить в момент Мести. А Если истезать Целую Страну Украину , то Может Оказаться , - Начало Конца россии.
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А что сказал Сивоха обменный фонд приготовил убийц Украинцев поменять на рыбаков, это же наши люди один нарид
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Как же хочется, взять и в этот момент подорвать их сраную фсбшну лодочку, а потом свалить. жаль у рыбаков не было какой то очень мощной ракеты типа томагавка на борту вместо якоря. Мечты, за то радости бы было на пол Украины точно)
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