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 Суспільство, За кордоном
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Все про:проституція (108) РПЦ (304)

 "Жінки в цивільному шлюбі - це безкоштовні повії", - протоієрей РПЦ Смирнов

Глава патріаршої комісії РПЦ у справах сім'ї протоієрей Димитрій Смирнов розкритикував жінок, які вступають в цивільний шлюб, порівнявши їх з повіями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".

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"У нас жінки самі не розуміють, що таке шлюб. Не хочеться сказати, що "я безкоштовна повія", тому говорять: у мене цивільний шлюб. Здрастуйте! Та ні, ти просто безкоштовно надаєш послуги - і все, а так тебе ніхто за дружину не вважає", - заявив Смирнов на зустрічі з учасниками православного співтовариства OrthodoxBRO.

За словами протоієрея, чоловіки, які заявляють про свій "цивільний шлюб" не вважають за дружин своїх партнерок, а сприймають їх "тимчасовою втіхою".

"Якби він ставився до неї як до дружини - ну що, важко зареєструватися, чи що? Та ні, жодних труднощів", ​​- підкреслив отець Димитрій.

Він також зазначив, що в Російській Федерації заміжніх жінок "на мільйони більше", ніж одружених чоловіків - і це наслідок такого "несвідомого" ставлення до шлюбу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176031
 
 
 Топ коментарі
 
средневековый мракобесный придурок.
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Не очень понял как это замужних женщин на России больше чем женатых мужчин, это на ком они женятся ещё? На свиньях? Или козлах? Хотя скорее всего на России это одно и тоже...
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Я б його назвав "платною проституткою". Йому платять до речі і в тому числі жінки, які живуть у цивільному шлюбі.
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неее
выходит тада, шо жёны - это платные проститутки
даже не знаю, с какой лучше жить....
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Не уверен, проститутки ли, куртизанки... но, ****, какккие они дорогие... во всех смыслах...
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средневековый мракобесный придурок.
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Если коснуться средневековья московитян, то тут он совершенно прав. Более того, иностранные путешественники отмечали, что и в не гражданском браке московитянки более, чем доступны и охотно этим занимаются. Как и московитяне... содомский грех был обычным делом на московии.

Английский поэт Джордж Тэрбервилл побывал в Москве в составе дипломатической миссии в 1568 г. Это было во время одной из самых кровавых чисток, организованных опричниной Ивана Грозного. Тэрбервилла поразили не столько казни, сколько открытый гомосексуализм среди русских крестьян, которых он научился называть русским словом "muzhik". В стихотворном послании "К Данси" (оно адресовано его другу Эдварду Данси) поэт писал:

Хоть есть у мужика достойная супруга,

Он ей предпочитает мужеложца-друга.

Он тащит юношей, не дев, к себе в постель.

Вот в грех какой его ввергает хмель.

(дословный вариант более груб:

Даже если у мужика есть веселая и красивая жена,

Потакающая его звериной похоти,

Он все равно предается содомскому греху.

Чудовище с большей охотой ляжет в постель с мальчиком,

Нежели с любой девкой: на пьяну голову совершает он такой грязный грех.

Женщина, дабы отплатить за ночные мужнины измены,

По примеру супруга бросается во все тяжкие.)
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Это называется грех *блуда* по церковному.. проституция это как бы иное.
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Выходит по канонам рпц жена путина шлюха,а сам он - *****
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Предать анафеме и сжечь привселюдно этого рпц-шнаго сектанта-еретика! "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов - Цензор.НЕТ 3509
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Если женщина занимается бытовой проституцией, то не важно, в браке она или нет. Суть та же. http://www.masculist.ru/blogs/post-4202.html
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вони і "безбрака" недешеві ...тому помилися "товарищ" майор ...
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Он хочет сказать, что в обычном браке жёны получают от мужей больше, чем в гражданском браке, что далеко не факт.
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Ты давай сделай семейный кодекс для мужчин, а не для женщин, тогда не только дурачки женится лфициально будут.
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Согласен. У жены должны быть большая жилплощадь (достанется мужу), солидная сумма приданного. И пусть алименты платят за моральный ущерб после развода.
Я завтра жениться побегу.
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Правильно, я против брака. Накой мне потрепаный мужичек на мои деньги и мое жилье. Пару лет и уже потрепанный импотент, а его корми, стирай и убирай. Нет уж, сидите импотентики на свободе по своим съемным конурам и жрите мивину "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов - Цензор.НЕТ 5870
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Kate Kalmuk правильно говоришь, зачем нам мужикам хомут бабский.
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А если не импотент ну и на счету окола мульйна вечно зельоних тогда что делать
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Она даже импотента миллионера уважать будет. Там только любовь к деньгам и ********.
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Old Pew.Армянскому радио задают вопрос:что такое хорошая женщина? Армянское радио подумало и отвечает:хорошая женщина,это та,которая немножко "б",у которой большая "ж",ну и которая умеет держать в руках "х"! -Так подождите,это же пошлость получается!!! -Ну почему же,-возражает армянское радио! -Хорошая женщина,это та,которая немножко богата,у которой большая жилплощадь,ну и та,которая умеет держать в руках хозяйство!-А вот если женщина,добавляет армянское радио,имеет ещё и то,о чём вы подумали,это просто ИЗУМИТЕЛЬНАЯ женщина!!!
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Вот зачем он это сказал? Сейчас ему на пальцах объяснят кто он такой и на чём следует вертеть его мнение...
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чтоб эти женщины этому мракобеса поймали и оторвали язык и причинное место "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов - Цензор.НЕТ 3763
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Да ещё руки марать об это животное. Думаю побрезговали бы.
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10 мальчиков до 12 лет этому господину
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То поп беспокоится о "падении доходов". Ведь многие, сейчас, после заключения брака в государственных органах, прутся венчаться (думают, что от этого брак "крепче" будет). А за это попы "бабло" гребут... Подождите, скоро "КГБисты в рясах" потребуют в нести изменения в российский Кодекс о браке и семье, и "обязательного" венчания...
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Подниму всем немного настроение:

- Доктор, я, кажется, рожаю!... Такие схватки, такие схватки!...
- Не обольщайтесь, гражданин Данилко… Не надо путать расстройство желудочно-кишечного такта, с рождением новой жизни…
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Стоит шлюха у обочины,голосует и приговаривает:
- Ловись писька большая и маленькая...... "Жінки в цивільному шлюбі - це безкоштовні повії", - протоієрей РПЦ Смирнов - Цензор.НЕТ 7155
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Це раіся дєтка!
Жріть не обляпайтесь і добавки не забудьте попросити!
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не хожу и не буду ходить по поповским зборищам, веришь в бога верь, а церковь это бизнес и платная проституция
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Проститутка духовная выступила против проституции бытовой)))
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Семья ячейка общества, нет общества-нет семьи.
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Гусаров попрошу молчать, и оставить замечания о половом органе дедушки - при себе, и вообще..
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Так брак и делится на гражданский (оформляемый в ЗАГСе) и церковный. Остальное - совместное проживание или сожительство. Какая разница? Лишь бы любили друг друга.
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К сведению, поповские россказни о "тайных венчаниях", совершавшихся, якобы, "святым Валентином" - "бред пьяной селёдки"... В те времена бракосочетание не являлось "религиозным таинством"... Люди просто сходились и жили... Религия в светские дела не вмешивалась... Кстати, насчёт религии:
"Встречаются Исус Христос и поп московский. Поп спрашивает:
- Кто есть еси, раб Божий?
- Не раб Божий есмь, но сын его...
- Лжу речёшь... Крещён-ли ты? Крест на тебе есть?!...
И тут Исус "похолодел" - крест христиане стали носить через пять веков, после его распятия!!!..."
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Чем безбожнее власть, тем больше попов.
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ФСБшного ублюдка в рясе забыли спросить как жить, на вид - чмырь чмырем, хоть бы в зеркало взглянул на себя тварь.
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Набрав у гуглі "товсті попи"... Щось пішло не так..
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"Помнишь, как бывало
Брюхом шёл вперёд
И крестом сияло
Брюхо на народ...".
(А. Блок. "Двенадцать").
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А як називають тих, кого чпокають, і ще й гроші з них беруть
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пердохитрей демон ********************************* Смирнов рекомендуют иметь
мальчиков, брать пример с него
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смирнов азартно прет по пути чаплина "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов - Цензор.НЕТ 8149
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Обил женщин,но это или обида на них, или просто дебил. Но почему ни кто не обратил внимания на это: Он также отметил, что в Российской Федерации замужних женщин "на миллионы больше", чем женатых мужчин - и это следствие такого "несознательного" отношения к браку Источник: https://censor.net.ua/n3176031 Как? Карл,как такое возможно? Может кто то объяснит? Фиерисеский долбо...!
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скажи из какой Ты страны ? и я Тебе скажу чья Ты прорститутка .или проститут... "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов - Цензор.НЕТ 4838
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-- не знаю, скоко лет этому церковному импотенту и анониатору?... -- но -- жёны обходятся дороже ******!

Это чистая Экономика! ... + дети и нервы... ..(или это уже минус?) *)
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Новости запоребрья. Ассортимент церковных лавок РПЦ пополнился освящёнными презервативами "Непорочное Зачатие". С точки зрения религии правильно было бы признать, что контрацептивы как раз наоборот, способствуют "порочному" незачатию, Порочному, потому, что не происходит оплодотворения. С точки зрения религии можно было бы ожидать борьбу с контрацептивами, поскольку они ограничивают рождаемость вместо того, чтобы довериться воле Б-га.
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Cреди новой элиты страны наиболее порядочные - элитные проститутки.
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Забыл добавить , а РПЦ опиум для народа "Женщины в гражданском браке - это бесплатные проститутки", - протоиерей РПЦ Смирнов - Цензор.НЕТ 9260
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Ну а священники РПЦ проститутки платные.
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Не только РПЦ, но и армия:

Масштабы солдатской гей-проституции в России: "снять бойца" можно под окнами Минобороны

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/07jun2006/armia.html
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Товарищу попу верно не дают покоя лавры недавно умершего Всеволода Чаплина: побольше скандальных высказываний и оскорблений, чтобы сделать себя заметным и узнаваемым в медиапространстве.
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кабаниху и ***** абидел не по децки )) будет ему если не инсульт так праблемы с сердечными делами. недавно его каллега по мракобесию, тож от так, присел на лавочку - бздынь и уже хор александрова встречает его в аду с пестнями и плясками )).
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Недавно мне исполнилось нескажускольколет , из них больше половины жизни я замужем, при чем за одним и тем же человеком. Но это вообще не моя заслуга, это заслуга только моего мужа. Жить столько лет с вулканом не каждый сможет. . При этом все практически наши друзья по разным причинам живут в гражданском браке. И исключительно все друзья моего мужа набили бы морду этому рассейскому батюшке, если бы он им в лицо сказазал, что их гражданские жёны , оказывается, по его тупому мнению, 'проститутки'. Не знаю, можно бить батюшкам морду, или это 'смертный грех' , но проститутки в рясах на нарассее, которые брешут и жируют - гораздо дальше от Бога, чем даже женщины, действительно торгующие своим телом, так как эти попы торгуют своей душой.
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Это не вам судить, кто из грешных ближе, а кто дальше к Богу. Не умничайте, а то еще привлекут на страшном суде.
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на похоронах чаплина этот чувачок вместо молитвы напевал "забери меня с собой....." )))
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Так гражданские (собачьи) браки это хорошо ? И сторонники традиционных браков и семей это средневековые мракобесы без двух минут продавшие душу х.йлу ? Ну и ладно что об этом говорит мацковский священник . Иногда они тоже говорят правильные вещи
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Что бы не было путаницы в терминологии. Существуют понятия брак церковный и брак гражданский (светский). Брак гражданский, это брак заключённый и зарегистрированный в ЗАГС. А то, что браком гражданским зачастую называют сожительство без процедуры церковной, или государственной,- вообще браком не является. Подробнее читай БРАК ЦЕРКОВНЫЙ И БРАК ГРАЖДАНСКИЙ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ВЗАИМОСВЯЗЬ
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