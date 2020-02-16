 "Жінки в цивільному шлюбі - це безкоштовні повії", - протоієрей РПЦ Смирнов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс".
"У нас жінки самі не розуміють, що таке шлюб. Не хочеться сказати, що "я безкоштовна повія", тому говорять: у мене цивільний шлюб. Здрастуйте! Та ні, ти просто безкоштовно надаєш послуги - і все, а так тебе ніхто за дружину не вважає", - заявив Смирнов на зустрічі з учасниками православного співтовариства OrthodoxBRO.
За словами протоієрея, чоловіки, які заявляють про свій "цивільний шлюб" не вважають за дружин своїх партнерок, а сприймають їх "тимчасовою втіхою".
"Якби він ставився до неї як до дружини - ну що, важко зареєструватися, чи що? Та ні, жодних труднощів", - підкреслив отець Димитрій.
Він також зазначив, що в Російській Федерації заміжніх жінок "на мільйони більше", ніж одружених чоловіків - і це наслідок такого "несвідомого" ставлення до шлюбу.
выходит тада, шо жёны - это платные проститутки
даже не знаю, с какой лучше жить....
Английский поэт Джордж Тэрбервилл побывал в Москве в составе дипломатической миссии в 1568 г. Это было во время одной из самых кровавых чисток, организованных опричниной Ивана Грозного. Тэрбервилла поразили не столько казни, сколько открытый гомосексуализм среди русских крестьян, которых он научился называть русским словом "muzhik". В стихотворном послании "К Данси" (оно адресовано его другу Эдварду Данси) поэт писал:
Хоть есть у мужика достойная супруга,
Он ей предпочитает мужеложца-друга.
Он тащит юношей, не дев, к себе в постель.
Вот в грех какой его ввергает хмель.
(дословный вариант более груб:
Даже если у мужика есть веселая и красивая жена,
Потакающая его звериной похоти,
Он все равно предается содомскому греху.
Чудовище с большей охотой ляжет в постель с мальчиком,
Нежели с любой девкой: на пьяну голову совершает он такой грязный грех.
Женщина, дабы отплатить за ночные мужнины измены,
По примеру супруга бросается во все тяжкие.)
Я завтра жениться побегу.
- Доктор, я, кажется, рожаю!... Такие схватки, такие схватки!...
- Не обольщайтесь, гражданин Данилко… Не надо путать расстройство желудочно-кишечного такта, с рождением новой жизни…
- Ловись писька большая и маленькая......
Жріть не обляпайтесь і добавки не забудьте попросити!
😁
"Встречаются Исус Христос и поп московский. Поп спрашивает:
- Кто есть еси, раб Божий?
- Не раб Божий есмь, но сын его...
- Лжу речёшь... Крещён-ли ты? Крест на тебе есть?!...
И тут Исус "похолодел" - крест христиане стали носить через пять веков, после его распятия!!!..."
Брюхом шёл вперёд
И крестом сияло
Брюхо на народ...".
(А. Блок. "Двенадцать").
мальчиков, брать пример с него
Это чистая Экономика! ... + дети и нервы... ..(или это уже минус?) *)
Масштабы солдатской гей-проституции в России: "снять бойца" можно под окнами Минобороны
Подробнее: https://www.newsru.com/russia/07jun2006/armia.html