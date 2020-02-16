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 У Росії немає технологій, щоб добудувати "Північний потік-2", - міністр енергетики США Бруєтт

Міністр енергетики Сполучених Штатів Ден Бруєтт вважає, що в умовах санкцій Росія не зможе впоратися із завершенням будівництва газопроводу "Північний потік-2", адже у неї просто немає необхідних технологій.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Вони не зможуть", - заявив Бруєтт, відповідаючи на відповідне запитання.

Бруєтт спростував інформацію, що американські санкції викличуть лише коротку затримку будівництва. "Це буде дуже довга затримка, бо у Росії немає цієї технології", - зазначив він, підкресливши, що не довіряє заявам про те, що будівництво майже завершено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - німецькі ЗМІ

Глава пресслужби компанії "Газпром" Сергій Купріянов прокоментував цю заяву словами: "Ніколи не говори ніколи".

А заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що слова Бруєтта свідчать про недобросовісну конкуренцію, інформує НВ.

Депутат зазначив, що "за всіма планами", які перераховують терміни запуску проєкту, "є всі можливості для завершення будівництва до кінця року".

Також читайте: Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про "корупцію між урядом Росії і Казахстану"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176027
 
   
 Топ коментарі
 
одна надежда на США в противостоянии с мордором.
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На самому цікавому місці в моцкалів заглохло У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 9940
Недрозвинуті плебеї не здатні самотужки ні на що.
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одна надежда на США в противостоянии с мордором.
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Ну скажем честно на России все же есть технологии чтобы достроить это очередной поток, Союзмультфильм и рос.пропагагда для россиян достроит уже вчера...
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это, таки, мощщные технологии.
а если подкрепить ещё словом Божьим......
куда тем пиндосам сопливым
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Еще одна теплая зима и газовозы доконают мОрдор...
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У Расеи то нет...а вот у других, да за огромные деньги кремлядей. к сожалению есть.
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У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт

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зато проклятые омерикосы не умеют валежник собирать и щи с ягеля варить! У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 6829
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Не правда!
При помощи зубила и какой-то матери все в кацапии строится. А, ещё синяя изолента)))
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Глава пресс-службы компании "Газпром" Сергей Куприянов прокомментировал это заявление словами: "Никогда не говори никогда".
Источник: https://censor.net.ua/n3176027

Значит Европе придётся узнать - что такое "на русский авось"...
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на авось не примут и не разрешат газ отбирать из трубы - иногда бирократия разыгрывает очень сильный козирь. Ещё более, если долбанные иваны сами не проидёт сертификацию, то пусть построят даже по всем правилам и нормам - сдать в эксплуатацию не смогут.
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Давайте ребята, подсуетитесь как следует.. вы легко можете вытащить штепсель с бензоколонки.. они правда уже перестали ржать с санкций, но порка "вяликих" лишней не бывает
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"У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт"


От і слава Богу У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 5704
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Теперь Европу будет омывать газированное море. У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 2003 Заодно и курить бросят.
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Ну а что, пиво "Балтика" уже есть, теперь будет и газировка
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"Балтика" не пиво, а моча газированная.
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В "сверхдержаве", кроме валежника,могут разрешить собирать водоросли после шторма. Прогресс на лицо. У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 8624 У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 3323
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Водоросль - это не просто клетчатка, но и микроэлементы!
А вот когда разрешать "собирать" планктон, то импортозамещение будет полным.
Планктон киты едят - и вон какие здоровые вырастают.
Приспособятся мышебратья, вот ласты отрастят - и вперед.
Крымнаш стоит того, а Донбасснаш - тем более.
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а еще надо раздрешить козломордым медуз собирать после шторма
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Жалят.

Могут быть ядовитые.
Правда помню, как в Крыму, тостые тетки растирались медузами, помню. У Росії немає технологій, щоб добудувати "Північний потік-2", - міністр енергетики США Бруєтт - Цензор.НЕТ 9579

наверное, лечили "по народным русским традициям" радикулит, не все же "коройдуба".
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В мире парадоксов. Россия ещё существует, но в мире её уже никто не воспринимает.
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И что? У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 5982
Ну, украли они технологии.
А оборудование как вывезут?
В карманах?
Оно же объемное, мягко говоря.
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Как обычно - сделают аналог из бересты и раскрасят под хохлому.
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Шо таке? Перша у світі "космічна держава" і "победітєль" не знає в кого вкрасти технології?
Не можуть втюхнути круглу трубу в квадратний компресор? Чи болти з лівою різьбою не вкручуються у дюймові гайки? Яка ганьба!
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Ну, украли технологии.
А оборудование откуда возьмут?
Оно же объемное, это же не микросхема. У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 2335
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у кацапов много напильников -не стоит их недооценивать.
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Атомная бомба была собрана в СССР с помощью украденных технологий, но на местном оборудовании.
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Как так нет! А краноукладчик и утопитель доков Кузя? Он на дно может уложить все что угодно. Это высшие нанотехнологии, недоступные Западу.
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У китаез есть ,наймут китаез а тем сделать пакость штатам дело святое , тем более сейчас они в обиде за прессинг с вирусомУ России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 6967
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На самому цікавому місці в моцкалів заглохло У России нет технологий, чтобы достроить "Северный поток-2", - министр энергетики США Бруйетт - Цензор.НЕТ 9940
Недрозвинуті плебеї не здатні самотужки ні на що.
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тоесть руцкие и трубы не умеет скручивать и потом сваривать, главное в воду правильно опускать - позорище, и те дебилы себя ещё сверхдержавой считает.
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Ну вот. А Украина спасла транзит масковии. Еще преподносли это как перемогу. У Росії немає технологій, щоб добудувати "Північний потік-2", - міністр енергетики США Бруєтт - Цензор.НЕТ 9650
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- Я обещаю: в следующем году мы вернём Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но, как президент, я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день и всякую чушь.

Зеленский.
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меркельша во времья этого выступления получила приступ кондрашки
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а на хрена его достраивать, деньги то уже "распилили"!
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да всЁ ТО за...бись , но что построила нЭнька украина ?
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Про мост в Крым многие тоже говорили, что Россия не сможет построить. В итоге скептики обосрались
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Ост в Крым это временная технология,-до поры до времени.Опираться на время дебилов она не сможет вечно.
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М-да...у кацов технологий нет, а тем, у кого есть, очень не хочется под американский 3,14zдорез (санкции) попадать.
Придётся кацоидам ещё раскошелиться, что бы перекрыть своим еврогейпартнёрам вероятные миллиардные убытки .
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Уже строили "Фортуной" водную часть Балтийского моря в российской зоне, а уж потом в финских водах подключили швейцарскую фирму.
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Америка поняла какую угрозу несет Россия миру. В открытое противостояние вступать опасно да и не время. Тут удачно подвернулись Крым и Донбасс - повод накинуть петлю санкций на шею рашке. И никогда уже ее не снимут пока не прикончат этого монстра. Не будет проблем с Украиной, найдут Фестляндию, которую обижают. Дойдет до того, что Путин не так чихнул или не там пукнул и сразу санкции.
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На валянках и балалайках ,,технологии,, закончились .
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