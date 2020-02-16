 У Росії немає технологій, щоб добудувати "Північний потік-2", - міністр енергетики США Бруєтт

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Вони не зможуть", - заявив Бруєтт, відповідаючи на відповідне запитання.

Бруєтт спростував інформацію, що американські санкції викличуть лише коротку затримку будівництва. "Це буде дуже довга затримка, бо у Росії немає цієї технології", - зазначив він, підкресливши, що не довіряє заявам про те, що будівництво майже завершено.

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Глава пресслужби компанії "Газпром" Сергій Купріянов прокоментував цю заяву словами: "Ніколи не говори ніколи".

А заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що слова Бруєтта свідчать про недобросовісну конкуренцію, інформує НВ.

Депутат зазначив, що "за всіма планами", які перераховують терміни запуску проєкту, "є всі можливості для завершення будівництва до кінця року".

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