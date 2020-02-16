 У Росії немає технологій, щоб добудувати "Північний потік-2", - міністр енергетики США Бруєтт

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Вони не зможуть", - заявив Бруєтт, відповідаючи на відповідне запитання.
Бруєтт спростував інформацію, що американські санкції викличуть лише коротку затримку будівництва. "Це буде дуже довга затримка, бо у Росії немає цієї технології", - зазначив він, підкресливши, що не довіряє заявам про те, що будівництво майже завершено.
Глава пресслужби компанії "Газпром" Сергій Купріянов прокоментував цю заяву словами: "Ніколи не говори ніколи".
А заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що слова Бруєтта свідчать про недобросовісну конкуренцію, інформує НВ.
Депутат зазначив, що "за всіма планами", які перераховують терміни запуску проєкту, "є всі можливості для завершення будівництва до кінця року".
а если подкрепить ещё словом Божьим......
куда тем пиндосам сопливым
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зато проклятые омерикосы не умеют валежник собирать и щи с ягеля варить!
При помощи зубила и какой-то матери все в кацапии строится. А, ещё синяя изолента)))
Источник: https://censor.net.ua/n3176027
Значит Европе придётся узнать - что такое "на русский авось"...
От і слава Богу
А вот когда разрешать "собирать" планктон, то импортозамещение будет полным.
Планктон киты едят - и вон какие здоровые вырастают.
Приспособятся мышебратья, вот ласты отрастят - и вперед.
Крымнаш стоит того, а Донбасснаш - тем более.
Могут быть ядовитые.
Правда помню, как в Крыму, тостые тетки растирались медузами, помню.
наверное, лечили "по народным русским традициям" радикулит, не все же "коройдуба".
Ну, украли они технологии.
А оборудование как вывезут?
В карманах?
Оно же объемное, мягко говоря.
Не можуть втюхнути круглу трубу в квадратний компресор? Чи болти з лівою різьбою не вкручуються у дюймові гайки? Яка ганьба!
А оборудование откуда возьмут?
Оно же объемное, это же не микросхема.
Недрозвинуті плебеї не здатні самотужки ні на що.
Зеленский.
Придётся кацоидам ещё раскошелиться, что бы перекрыть своим еврогейпартнёрам вероятные миллиардные убытки .