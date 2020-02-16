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Все про:Київ (7301) падіння (16) пияцтво (444)

 Хлопець у Києві під час святкування дня народження впав із 8 поверху і залишився живий, - ЗМІ

Інцидент стався на вул. Героїв Дніпра. Молодого чоловіка доставили в лікарню з травмами. Ймовірно, він був п'яний.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інформатор".

У квартирі на восьмому поверсі компанія хлопців відзначала день народження. Один з хлопців вийшов на балкон, щоб поговорити з дівчиною, і впав вниз. Що саме сталося - невідомо.

Після падіння з восьмого поверху він залишився живим. Його з травмами госпіталізували до лікарні. Ймовірно, що хлопець перебував в стані алкогольного сп'яніння. Подробиці інциденту встановлюються.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176026
 
 
 Топ коментарі
 
певно був дуже п'яний, бо тверезий би розбився
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Поетому десантникам нужно не парашюты выдавать а по литру водки
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***
приемное отделение... заносят со "скорой" поломанного пацанчика...
врач "скорой" передает бумаги и шепотом: "парашютист"...с 8 этажа
доктор-травматолог:
- и что жеж это с вами случилось?
- меня девушка бросила...
- ой.. какой же вы глупый... нашли б себе потом другую...чего ж сразу сигать с балкона?
- доктор.. вы меня совсем не поняли...я не сам...меня девушка бросила
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певно був дуже п'яний, бо тверезий би розбився
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Как-то... не так чтобы очень. Просто никак.
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не факт что выживёт хоть и под наблюдением медиков, но если выживёт - то второе день рождения. Хоть мало выроятно, что все органы будет работать без проблем, кстати, мозги же не орган.
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Сознание было отключено и не произошло энергетического взаимодействия с асфальтом.
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Во время сильного алкогольного опьянения мозг существует отдельно от тела
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_Связь сознания и тела вопрос интереснейший и пока нераскрытый. Где-то даже метафизический.
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Неужто всё дело в том, что балбес расслабленным был при ударе? Гастелло, блин...
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Поетому десантникам нужно не парашюты выдавать а по литру водки
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Что-то смягчило падение, или он упал с 8-го на 7-й?
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Этот уникальный случай нужно всесторонне изучить.
Может в ближайшем будущем можно будет прыгать без парашюта?
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в 70-х годах была стюардесса, которая выпала из самолета взорвавшегося на высоте 10 км и выжила. единственная из всех. так что падение с 8-го этажа это еще цветочки. со мной служил один товарищ, который бухим с 4-го этажа навернулся и отделался синяками. потом все подкалывали начальника воздушно-десантной службы, что тому надо автоматически засчитать годовую программу прыжков с парашютом, так как он настолько суров, что прыгает без парашюта)))
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Ну теперь минимальная пенсия по инвалидности. Вопрос что лучше быстрая смерть или долгая и мучительная жизнь.
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випав,кричить ааааа .Доліта до 5поверху і баче у вікні голу жінку,каже уууууу. Апотім знову аааааа.
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Головной мозг не пострадал по причине отсутствия.
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обнаружен выпавший с восьмого этажа пьяный мальчик..
огромная просьба к его родителям!. заберите эту пьяную скотину скорее, потому что он выжрал весь холодильник и требует переписать на себя нашу квартиру..
Парень в Киеве во время празднования дня рождения упал с 8 этажа и остался жив, - СМИ - Цензор.НЕТ 6153
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он самый!.. Беня Валерьич, собсной пЭрсоной!
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h=21, m не факт, мож и 65. Ну а там кто его знает?
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фигня, чувак вааще не хило так с формулой прикольнулься ))
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)))))))))))) новое слово в физике! это вообще то формула потенциальной энергии. хотя бы только по размерности глянуть. в км/ч - ну никак не получиться. споминаем физику дальше! ))))))))
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а масса вообще роли не играет. поле тяготения )) здесь только ускорение свободного падения и высота. начальной скорости нет. лехко считается конечная ~ 23 м/с, если эту же высоту брать ) чувак и ойкнуть не успел ))
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іграйєт. Фрумчанін попитался посчітать енергію удара, а она очєнь чільно завісіт от маси. Он ісходіл із равєнства потенціальной (висота, умноженная на вєс) і кінетічєской (половіна проізвєдєнія маси на квадрат скорості). В размєрності он потєрял массу. Енергія удара распрєдєляйєца на ткани (мишци, связкі, кості) - оні одінакови шо у 20-ті кілограмового рєбьонка, шо у 200-кілограмового дядькі. Прі прочіх равних условіях, послєдствія падєнія будут сільно завісіть от маси
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йєслі округліть цифри, то получіцца 80 (масса) х 10 (ускорєнійє св.пад.) х 30 (висота) = 24000 (Ватт).
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да не считал он накопленную энергию )) иначе бы он тоже в ваттах результат выдал )). а так да - вся потенциальная энергия перешла в кинетическую и потом вся в тепло, если удар будем считать абсолютно упругим )) чувачок после падения согрелся, может даже вспотел. именно так он и может теперь обьяснить почему у него штаны мокрые )))))))))
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при "абсолютно упругом" "чувачок" просто залетит обратно на 8-й этаж.
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ага, тут я зевонул. точно, здесь вся энергия ушла в нагрев ))) старею )))
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хватит глумиться над стариком Джоулем. Хлопець у Києві під час святкування дня народження впав із 8 поверху і залишився живий, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5407 почитал этот трэд и вспомнил советский плакат - на плакате экономили эл.энергию в размерности кВт/час.
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а размєрность: кг х м/с² х м = ньютон х метр = Ватт
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есть старинная классика жанра в оценочных задачах "с какой скоростью должна лететь муха, чтобы при ударе о стену от неё не осталось мокрого места. удар считать абсолютно упругим".
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а сопрікосновєнійє проісходіт мєньше сєкунди, то еті Джоулі в долі сєкунди дают дохрєна Ватт
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та бывает ) это нормально. " уже прошло лет 40 после децтва ......" ))
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Формулу кинетической почему-то помню. А mgh забыл.
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здесь вобщем то любая энергия непричём. свободное падение тел в полях тяготения )) для здесь, классика формул V²-(V')²=2gh, где V' - начальная скорость. тянем квадратный корень из 2gh и получаем искомое на момент касания с асфальтом )) сопротивлением воздуха пренебрегаем ))
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йєслі скрєстіть слона і кєнгуру, то...
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))))) судя по ямах на дорогах скрещение произошло.
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ага! Большійє ями по всєй Австралії, шо до нас повилазили горбками
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а оні прі ударє пєрєходят в другой від - поломанних костєй і взбітих почєк
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Всмысле что перекинула пацана через перила?
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***
приемное отделение... заносят со "скорой" поломанного пацанчика...
врач "скорой" передает бумаги и шепотом: "парашютист"...с 8 этажа
доктор-травматолог:
- и что жеж это с вами случилось?
- меня девушка бросила...
- ой.. какой же вы глупый... нашли б себе потом другую...чего ж сразу сигать с балкона?
- доктор.. вы меня совсем не поняли...я не сам...меня девушка бросила
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Теорию относительности проверил экспериментально.

Физика Эйнштейна.

P.S. Может повторить в падающем лифте. Хлопець у Києві під час святкування дня народження впав із 8 поверху і залишився живий, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1423
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Начинаю верить в чудо.Но ведь народ всегда говорит правду "Бог бережет пьяных".Вот и подтверждение...
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падая, он чудом зацепілся за балкон. Наутро чудо распухло і очєнь болєло
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Отмечать первый и второй день рождения в один день.
Хитро...
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