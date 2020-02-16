 Хлопець у Києві під час святкування дня народження впав із 8 поверху і залишився живий, - ЗМІ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інформатор".
У квартирі на восьмому поверсі компанія хлопців відзначала день народження. Один з хлопців вийшов на балкон, щоб поговорити з дівчиною, і впав вниз. Що саме сталося - невідомо.
Після падіння з восьмого поверху він залишився живим. Його з травмами госпіталізували до лікарні. Ймовірно, що хлопець перебував в стані алкогольного сп'яніння. Подробиці інциденту встановлюються.
Может в ближайшем будущем можно будет прыгать без парашюта?
огромная просьба к его родителям!. заберите эту пьяную скотину скорее, потому что он выжрал весь холодильник и требует переписать на себя нашу квартиру..
приемное отделение... заносят со "скорой" поломанного пацанчика...
врач "скорой" передает бумаги и шепотом: "парашютист"...с 8 этажа
доктор-травматолог:
- и что жеж это с вами случилось?
- меня девушка бросила...
- ой.. какой же вы глупый... нашли б себе потом другую...чего ж сразу сигать с балкона?
- доктор.. вы меня совсем не поняли...я не сам...меня девушка бросила
Физика Эйнштейна.
P.S. Может повторить в падающем лифте.
Хитро...