 Хлопець у Києві під час святкування дня народження впав із 8 поверху і залишився живий, - ЗМІ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інформатор".

У квартирі на восьмому поверсі компанія хлопців відзначала день народження. Один з хлопців вийшов на балкон, щоб поговорити з дівчиною, і впав вниз. Що саме сталося - невідомо.

Після падіння з восьмого поверху він залишився живим. Його з травмами госпіталізували до лікарні. Ймовірно, що хлопець перебував в стані алкогольного сп'яніння. Подробиці інциденту встановлюються.

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