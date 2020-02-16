 Директора облархіву ХОДА Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув його дорогою, звільнено з доганою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження про звільнення.
Володимир Байдич перед звільненням також отримав догану "за вчинення дисциплінарного проступку - дії, яка шкодить авторитету державну службу" та "використання повноважень в особистих інтересах" (службового автомобіля. - Ред.).
"Звільнити 7 лютого 2020 року Байдича Володимира Григоровича з посади директора Державного архіву Хмельницької області", - йдеться в документі.
Нагадаємо, в Хмельницькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) за фактом знущання над собакою - чоловік прив'язав тварину до буксирувального тросу та волочив за автомобілем.
Живодером виявився директор Хмельницького обласного архіву і колишній віцемер обласного центру Володимир Байдич.
А мясников на бойнях будем током убивать и головы им топором отрубать?
ни за шо наказали мужука
это - опасная тварь, недочеловек...
п...дец...........(
Он сам надоедливый поц. И почему Вы его защищаете постоянно? С какого перепугу? Вы вообще знакомы с ситуацией, о которой говорите с догадками... Собачка укусила его мать. Поэтому ублюдок решил собаку укокошить.. "ехал медленно"))) "Чтобы собака могла бежать"))). Она так "бежала", что брюхо и лапочки до костей разодрала!!!
Уголовный кодекс Украины дополнен новой статьей "Жестокое обращение с животными".
Предусматривается, что издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.
И где тут уволили с выговором?? Этот скот должен заплатить штраф и сидеть...хотя бы пол года...
Этого не было, потому статья неприменима.
Он явно хотел просто отвести надоедливую дворнягу подальше от дома и там отпустить. Скорее всего не заметил, что двоняга не бежит, а села на жопу и упирается.
https://za.in.ua/ru/2019/11/18/potomu-chto-ukusyl-mamu-khmelnytskyj-chynovnyk-pryviazal-k-avtomobyliu-sobaku-y-********-ee-po-dorohe/
https://censor.net.ua/photo_news/3160458/politsiya_zaderjala_jitelya_hmelnitchiny_kotoryyi_privyazal_k_avtomobilyu_sobaku_i_tyanul_ee_po_doroge
И да... а что, если бы это была не дворняга, как Вы выразились, а огромный бультерьер или ротвейлер?? А? Что скажете? Привязал бы этот ублюдок такую собаку? НЕТ!
Ничего... ему еще в жизни не раз вспомнится эта история. Бог все видит!
а відвести та викинути це так благородно...
скотина скотиною...
щось з цим заступанням в мене виникає підозра що то був ти
это был намёк на кино про Насреддина, если кто ещё не вспомнил
а если без понтов, то идея вседозволенности и всепрощения скотины вкупе с идеей про права животных низводит человека до положения ниже скотины. а вот с этим я не согласен категорически.
кстати, успешный опыт дрессировки тех же собак показывает, что объяснить скотине, что хорошо, а что плохо, вполне реально. не?
судячи по синочку..
заслужено