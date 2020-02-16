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Все про:тварини (161) садизм (8) звільнення (786) Хмельниччина (308)

 Директора облархіву ХОДА Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув його дорогою, звільнено з доганою

Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет звільнив директора обласного архіву Володимира Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув його дорогою, і ледь не замучив до смерті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розпорядження про звільнення.

Володимир Байдич перед звільненням також отримав догану "за вчинення дисциплінарного проступку - дії, яка шкодить авторитету державну службу" та "використання повноважень в особистих інтересах" (службового автомобіля. - Ред.).

"Звільнити 7 лютого 2020 року Байдича Володимира Григоровича з посади директора Державного архіву Хмельницької області", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зв'язали собаку, розтрощили їй голову і залишили вмирати, - на Рівненщині порушили справу про шкуродерство. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в Хмельницькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами) за фактом знущання над собакою - чоловік прив'язав тварину до буксирувального тросу та волочив за автомобілем.

Живодером виявився директор Хмельницького обласного архіву і колишній віцемер обласного центру Володимир Байдич.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176025
 
   
 Топ коментарі
 
Зачем выговор? Привязать этого старого хряка самого за ногу к авто и проволочь километров 20-30.
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просто выговор и уволить с одной работы и принять на другую?! подонка-садиста?!
это - опасная тварь, недочеловек...
п...дец...........(
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предлагаешь его за шею привязать? Чтобы, типа, тоже бежать мог?
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Зачем выговор? Привязать этого старого хряка самого за ногу к авто и проволочь километров 20-30.
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Потом асфальт от дерьма год не отмоешь...
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Ты и лайкнувшие тебе явно большие садисты, чем тот придурок, ибо он привязал собаку не за ногу - то есть он просто думал, что собака будет бежать за авто.
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предлагаешь его за шею привязать? Чтобы, типа, тоже бежать мог?
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А ты с какой целью это рекомендуешь сделать?
А мясников на бойнях будем током убивать и головы им топором отрубать?
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А ви, добродію, напевно теж таке практикуєте, що захищаєте цього живодера?
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Якщо прив"язать за ногу ,то хто заважає думать що він буде бігти за машиною? Обурює те що ця тварюка ніяк не покарана.
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Он "просто думал"?))) Вы сами поняли, что сказали? И Вы еще защищаете этого мерзавца? Почему он сам себя не привязал? Тоже можно было проверить - побегу ли я сам за своей машиной или ... Надо было привязать здоровееееенного верзилу, а че... "просто подумал, что верзила будет бежать за авто")))
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Саме кумедне в цій історії, що мужик постраждав через власне милосердя - хотів пса спровадити подалі від курника, але не хотів бруднити салон. Інший просто влупив би обухом і закопав десь у полі.
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та то чувак ездовых собак дрессирует
ни за шо наказали мужука Директора облархіву ХОДА Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув його дорогою, звільнено з доганою - Цензор.НЕТ 8916
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просто выговор и уволить с одной работы и принять на другую?! подонка-садиста?!
это - опасная тварь, недочеловек...
п...дец...........(
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Он идиот, но вряд-ли прям садист. Ибо если разобраться - он привязал собаку так, чтобы она могла бежать за автомобилем и ехал медленно - чтобы собака могла бежать. Скорее всего - хотел отвести куда-то подальше надоедливую дворнягу и не придумал способа получше.
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Для того щоб робити такі висновки,треба перевірити себе на місті тієї собаки і тоді ти зробиш достовірні висновки,хто садист і чи можна бігти за машиною Директора облархіву ХОДА Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув його дорогою, звільнено з доганою - Цензор.НЕТ 9885Спробуй і все зрозумієш.
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скорее всего... надоедливую дворнягу...
Он сам надоедливый поц. И почему Вы его защищаете постоянно? С какого перепугу? Вы вообще знакомы с ситуацией, о которой говорите с догадками... Собачка укусила его мать. Поэтому ублюдок решил собаку укокошить.. "ехал медленно"))) "Чтобы собака могла бежать"))). Она так "бежала", что брюхо и лапочки до костей разодрала!!!
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В Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными, сообщается на сайте Верховной Рады.

Уголовный кодекс Украины дополнен новой статьей "Жестокое обращение с животными".

Предусматривается, что издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

И где тут уволили с выговором?? Этот скот должен заплатить штраф и сидеть...хотя бы пол года...
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" с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений"
Этого не было, потому статья неприменима.
Он явно хотел просто отвести надоедливую дворнягу подальше от дома и там отпустить. Скорее всего не заметил, что двоняга не бежит, а села на жопу и упирается.
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"двоняга не бежит, а села на жопу и упирается"))) Посмотрела бы я на ВАС!! Как бы Вы НЕ упиралоись! Вы бы и веревку перегрызли, лишь бы на жопу не сесть!!)))

И да... а что, если бы это была не дворняга, как Вы выразились, а огромный бультерьер или ротвейлер?? А? Что скажете? Привязал бы этот ублюдок такую собаку? НЕТ!

Ничего... ему еще в жизни не раз вспомнится эта история. Бог все видит!
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так посадив би в багажник щоб відвезти...
а відвести та викинути це так благородно...
скотина скотиною...
щось з цим заступанням в мене виникає підозра що то був ти
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В этом селе Кузьмин Красиловского района через одного немного .......нутые.
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А никому это не кажется странным?Свою собаку привязать к своему автомобилю?
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Не думаю что,тем более к автомобилю чиновника,чиновик сам привязал свою собаку.Чиновники даже убийством своих опонентов свои руки не морают.Провокация на лицо.
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Шокирующая история произошла 17 ноября в Красиловском районе вблизи села Кузьмин. По данным очевидцев, по дороге ехал мужчина и что-то тащил за собой. Подъехав ближе, случайный водитель, спецназначенец, заметил, что за автомобилем тянут на цепи собаку. Пес был полностью окровавленный. Водитель догнал авто и остановил его. Неизвестный мужчина объяснил, что пес укусил его маму, поэтому он решил расправиться с ним таким жутким образом https://za.in.ua/ru/2019/11/18/potomu-chto-ukusyl-mamu-khmelnytskyj-chynovnyk-pryviazal-k-avtomobyliu-sobaku-y-********-ee-po-dorohe/

Директора облархіву ХОДА Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув його дорогою, звільнено з доганою - Цензор.НЕТ 6697
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вообще то в заметке кириллицей по белому написано, что автомобиль - служебный...
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Это просто говорит об уровне умственного развития большинства населения Украины.Что бы ни сделала собака она не человек. Оно животное у которого нет понимания "ответственности за содеяное"как у нормального Гомо Сапиенс. Но осознать такую простую вещь мозги "пересічного українця" не могут. Оно наверное считало,что собака сделала какую ту гадость из "желания навредить" этому козлу. И ее следует "за это наказать".Печально.
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А почем Вы говорите об БОЛЬШЕНСТВЕ НАСЕЛЕНИЯ,Выговорите об себе и выскажите в коментарии свое мнение или видиние этой ситуации.А прикрываться или высказываться от имени всего населения по крайней мере подло.
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в Вашей голове теснятся опасные мысли. её нужно отделить от туловища...
это был намёк на кино про Насреддина, если кто ещё не вспомнил
а если без понтов, то идея вседозволенности и всепрощения скотины вкупе с идеей про права животных низводит человека до положения ниже скотины. а вот с этим я не согласен категорически.
кстати, успешный опыт дрессировки тех же собак показывает, что объяснить скотине, что хорошо, а что плохо, вполне реально. не?
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Чому більшості? Ви що, не українець? Українці з ризиком для життя вивозять постраждалих тварин з окупованих територій і оперують їх, якщо потрібно, по декілька годин щоб врятувати їм життя. І таких українців більшість.
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а що , "статтю" вже відмінили ? ...як відмінили то прив"язати того ******** до авто і нехай пробіжиться км п"ять по асфольту ...а там можна й "відпустити" ...з "виговором"
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..а ещё нужно запретить охоту как минимум на несколько лет в Украине.. эти, если можно их так назвать, охотники за "пять копеек взноса" законно уничтожают всё живое в Украине, и так едва живое.. а про браконьеров речь вообще не идёт - эти твари хуже самых бешенных животных..
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что пес укусил его маму,..
судячи по синочку..
заслужено Директора облархіву ХОДА Байдича, який прив'язав до автомобіля собаку і тягнув його дорогою, звільнено з доганою - Цензор.НЕТ 3052
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