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Все про:Азовське море (1288) Крим (8771) моряки (780) Росія (26464) Опасасюк (3)

 Окупаційний "омбудсмен Криму" розповіла про стан захоплених в Азовському морі рибалок

Окупаційний "уповноважений з прав людини в Криму" Лариса Опанасюк розповіла, як почуваються захоплені напередодні ФСБ в Азовському морі українські рибалки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство РИА Новости.

За словами Опанасюк, скарг від затриманих українських рибалок не надходило, наразі триває розгляд.

"Йде розгляд. Скарг жодних не надходило. Екіпаж судна для з'ясування всіх обставин правопорушення затримано на 48 годин. Повідомлень про обрання їм будь-якої іншої міри запобіжного заходу не надходило", - сказала Опанасюк.

15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно видобував камбалу.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

За даними депутата від "Слуги народу" Павла Мельника, всі затримані є жителями села Райнівка Приморського району Запорізької області. Їхні імена - Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Тєрехов.

Також читайте: Офіційної інформації про затримання судна з українцями ми не отримували, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176023
 
 
 Топ коментарі
 
Ну что, зеленая сопля уже готова менять сепаратистов и террористов на рыбаков?
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ЗЕБОБИКИ ХРАБРО МОЛЧАТ, БОЯТСЯ РАССЕРДИТЬ рф?
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Рашка вон на Шпицберген зазіхає. Сейчас начнут и норвежских моряков ловить. Как говорится, кушайте, не обляпайтесь со своими потоками и озабоченностями.
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По-любому нарушали закон (браконьерство), еще и по тупому.
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ЗЕБОБИКИ ХРАБРО МОЛЧАТ, БОЯТСЯ РАССЕРДИТЬ рф?
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Нет, просто боятся спугнуть более крупную рыбу.
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Вот только что нарыл: В Азовском море водится более семидесяти видов рыб - белуга, осетр, кефаль, севрюга, камбала, тарань, рыбец, хамса, огромное количество видов бычков, а самой многочисленной рыбой Азовского моря является тюлька.
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Боятся услышать "высокое покашливание".
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Ну что, зеленая сопля уже готова менять сепаратистов и террористов на рыбаков?
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Гога. Он же Гоша, он же Георгий, он же Юрий, он же Гора, он же Жора.....
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Рашка вон на Шпицберген зазіхає. Сейчас начнут и норвежских моряков ловить. Как говорится, кушайте, не обляпайтесь со своими потоками и озабоченностями.
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смачна рибка...
на "столічкє" продають. не дешево
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Вітаю Кубань з Днем незалежності!
16 лютого 1918 року було проголошено незалежність Кубанської народної республіки.
Росія ― тюрма народів, а Кубань, безумовно, стане нашим «островом свободи»
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