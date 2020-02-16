 МОЗ про коронавірус: майже 70 тисяч заразилися, понад 1500 померлих, в Україні - жодного випадку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"Станом на 16 лютого 2020 року у світі зареєстровано 69 261 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1 669 - летальні. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", —сказано в повідомленні.

У МОЗ нагадали, що Кабінет міністрів опублікував розпорядження про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню вірусу на території України.

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Міністерство, зі свого боку, направило в обласні заклади охорони здоров'я алгоритми дії для лікарів клініцистів, епідеміологів і вірусологів на випадок виявлення вірусу.

Для профілактики захворювання в МОЗ радять часто мити руки, уникати контакту з тими, у кого лихоманка і кашель, а в разі нездужання - звернутися до лікаря.

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