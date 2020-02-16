 МОЗ про коронавірус: майже 70 тисяч заразилися, понад 1500 померлих, в Україні - жодного випадку

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
"Станом на 16 лютого 2020 року у світі зареєстровано 69 261 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1 669 - летальні. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано", —сказано в повідомленні.
У МОЗ нагадали, що Кабінет міністрів опублікував розпорядження про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню вірусу на території України.
Міністерство, зі свого боку, направило в обласні заклади охорони здоров'я алгоритми дії для лікарів клініцистів, епідеміологів і вірусологів на випадок виявлення вірусу.
Для профілактики захворювання в МОЗ радять часто мити руки, уникати контакту з тими, у кого лихоманка і кашель, а в разі нездужання - звернутися до лікаря.
бла-бла-бла
Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
Китайці перестали реєструвати хворих та померлих у блокованих будівлях. А в госпіталях причина смерті - пишеться на розсуд лікаря, реєструються тільки найтяжчі випадки.
І це не моя інформація, це інформація від самих китайців.
Але власне КНР - це ж тоталітарна країна... їхній владі не може бути віри апріорі.
Сколько?
свиноферма ушла в историю.
Смиритесь.
Крива посещения туристами Гон- Конга
Более 1,5 миллионов заразившихся, 50 тысяч кремированых:
https://twitter.com/CoronavirusUpd6/status/1226507666576617483
Их некуда везти - все больницы переполнены:
https://twitter.com/CoronavirusUpd6/status/1226480742563225600
Я не знаю правды, не знаю реального количества зараженных и умерших. Я могу лишь давать ссылки на тех, кто претендует на знание таковой.
https://twitter.com/CoronavirusUpd6/status/1229000075038351366
Это не Ухань.
https://twitter.com/newkc14/status/1228992153520611334
Есть пруфы - давай, нет - обтекай.
Со столба с объявлениями?
Твиттер - источник ПРАВДЫ!
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Ну тогда, П%Н*Х!
https://www.youtube.com/watch?v=-KFxCqV1fPQ&
Оказывается, что если раньше они жгли большей частью тела, поступающие из госпиталей, то теперь из больниц привозят до 40% тел, остальные 60% специальные бригады собирают по заблокированным ранее квартирам.
Эта информация проливает свет на тактику китайской борьбы с эпидемией: людей просто замуровывают в зданиях, оставляя их там заражаться и умирать.
Некоторые китайцы не выдерживают изоляции и сходят с ума. Этот китаец поджигает свою квартиру.
https://twitter.com/newkc14/status/1228838561413292037
_Либо просто сказывается временной лаг, отставание на месяц всех прочих стран от кетая.
И в любом случае мне очень не нравится всё это дерьмо!