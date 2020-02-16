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Все про:Міноборони (3145) обстріл (5966) операція Об'єднаних сил (2054)

 Противник тричі від початку доби обстрілював позиції захисників України

Окупанти ведуть вогонь із мінометів, гранатометів, кулеметів і стрілецького озброєння. Втрат серед сил ООС немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Від початку поточної доби, 16 лютого, за інформацією станом на 12.00, нашими героями-захисниками зафіксовано 3 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. При цьому ворог двічі вів вогонь з мінометів, продовжуючи свідомо порушувати Мінські угоди.

Вночі, після 01.00 від Доломітного противник вів вогонь зі протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецького озброєння по наших оборонцях Новолуганського.

З 06.25 ранку, протягом 20 хвилин, від окупованого села Сміле ворог випустив по захисниках Кримського 20 мін 120-го калібру.

З 07.10 від Саханки окупанти випустили по оборонцях Лебединського 7 мін калібру 82 мм, та вели щільний вогонь з великокаліберних кулеметів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні розроблять військовий стандарт із протидії саморобним вибуховим пристроям, - Міноборони

Підрозділи Об’єднаних сил адекватно придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння.

За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, серед захисників України немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176010
 
 
 Топ коментарі
 
Трагедія України в тому, що ми мали досвідченого, компетентного, англомовного Президента-державника, а під впливом оліхаргічних ЗМІ та Кремля, обдурений народ обрав клоуна-малороса.Противник трижды с начала суток обстреливал позиции защитников Украины - Цензор.НЕТ 4393Противник трижды с начала суток обстреливал позиции защитников Украины - Цензор.НЕТ 6367
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Главнокомандующий сказал ещё 09.07.19 Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе. /Слова главнокомандующего это не баран чихнул.Там где главнокомандующий не четыреждыуклонист от защиты своей родины.Как Зеленский.
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посчитали ?один, два, 9 ,18,26 аз зачем эта статистика, раз вы(власть, и "свои" информаторы ООС) готовите всех нас чтоб боевики которые нас убивают и пытают и украинские воины вместе патрулировали а потом внедрились в парламент а это 100% после выборов там и разошлись по всей Украине -скоро при совместном патрулировании и легализации в парламент Украины боевиков убивать будут всегда но считать уже никто не будет будет "русский мир" по всей Украине
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Главнокомандующий сказал ещё 09.07.19 Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе. /Слова главнокомандующего это не баран чихнул.Там где главнокомандующий не четыреждыуклонист от защиты своей родины.Как Зеленский.
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Це його запрошують до спільного патрулювання.
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Читаешь сводки ... Минометами, гранатометами, артиллерией каждый день бьют и потерь нет! По пожарам и дтп статистика много более страшная. Я хз что это там за война такая странная.. или может просто врут.
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Там война 6 лет идёт уже. Не то что шахтера а обезьяну стрелять за это время научить можно.
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Трагедія України в тому, що ми мали досвідченого, компетентного, англомовного Президента-державника, а під впливом оліхаргічних ЗМІ та Кремля, обдурений народ обрав клоуна-малороса.Противник трижды с начала суток обстреливал позиции защитников Украины - Цензор.НЕТ 4393Противник трижды с начала суток обстреливал позиции защитников Украины - Цензор.НЕТ 6367
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Порохомрази Go на фронт защищать Украину а не Вальцмана(парашенко)
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Им ссыкотно, лучшие по клаве стучать с утра до вечера за канхвэты 😅
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Твій номер Противник трижды с начала суток обстреливал позиции защитников Украины - Цензор.НЕТ 3145 41 в списку тріпачів. Не забув?
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зебил, на фронте сейчас должен быть "квартал95" в полном составе и те, кто голосовал за этих клоунов. Пусть они на своей шкуре почувствуют все прелести "мирного плана" Зеленского.
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Москва припинить тиснути на Київ, коли Україна прагнутиме стати частиною західного світу, вважає член комітету в закордонних справах Сенату США Роб Портман.Противник тричі від початку доби обстрілював позиції захисників України - Цензор.НЕТ 3191
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посчитали ?один, два, 9 ,18,26 аз зачем эта статистика, раз вы(власть, и "свои" информаторы ООС) готовите всех нас чтоб боевики которые нас убивают и пытают и украинские воины вместе патрулировали а потом внедрились в парламент а это 100% после выборов там и разошлись по всей Украине -скоро при совместном патрулировании и легализации в парламент Украины боевиков убивать будут всегда но считать уже никто не будет будет "русский мир" по всей Украине
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Это они звали нас на совместное патрулирование.
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..кажется мы теряем один из последних шансов навести мир...мир...мир..(испохабили черноротые 5-й колонны это слово вконец) в этом цветущем шахтиорском крае...нихрена наша спецура креативно думать не хочет или не может...эх, пичалка.... ...
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"Тренируются" в ОРДЛО, перед "совместным патрулированием"... Мне вот что интересно - а от КОГО эти "совместные патрулирования", будут проводиться?... Ведь, "официально", кроме ВСУ, "сепаров" и ОБСЕ, никаких "формирований", на Донбассе, нет... Так от кого же, "патрулировать"? От российской армии? Так "ихтамнет"!!! Да и странно было-бы, если-бы "борцы за Новороссию", охраняли территорию Украины, от своих "снабженцев"...
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"Війна має 2 види припинення - перемога, або капітуляція! Третього не буває!"

З часу так званого розведення, а фактично відведення ЗСУ, різко збільшилась кількість загиблих! Особливо на лінії відведення!

Військових ЗСУ поставили в статус мішеней для тренування рашистів!
Вже не слава Україні?! Зе-слуги скасували вітання ЗСУ?!
Противник тричі від початку доби обстрілював позиції захисників України - Цензор.НЕТ 3157
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совместное патрулирование - вот решение проблемы
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Милицийонер, пэтька заказал, что альтернативы им написанных минских нет.
Шо делать?
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