 Противник тричі від початку доби обстрілював позиції захисників України

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Від початку поточної доби, 16 лютого, за інформацією станом на 12.00, нашими героями-захисниками зафіксовано 3 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. При цьому ворог двічі вів вогонь з мінометів, продовжуючи свідомо порушувати Мінські угоди.
Вночі, після 01.00 від Доломітного противник вів вогонь зі протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецького озброєння по наших оборонцях Новолуганського.
З 06.25 ранку, протягом 20 хвилин, від окупованого села Сміле ворог випустив по захисниках Кримського 20 мін 120-го калібру.
З 07.10 від Саханки окупанти випустили по оборонцях Лебединського 7 мін калібру 82 мм, та вели щільний вогонь з великокаліберних кулеметів.
Підрозділи Об’єднаних сил адекватно придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння.
За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, серед захисників України немає.
З часу так званого розведення, а фактично відведення ЗСУ, різко збільшилась кількість загиблих! Особливо на лінії відведення!
Військових ЗСУ поставили в статус мішеней для тренування рашистів!
Вже не слава Україні?! Зе-слуги скасували вітання ЗСУ?!
Шо делать?
22 сентября 1939 года в Бресте прошел парад вермахта и РККА