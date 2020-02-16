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Все про:напад (700) Росія (26464) РПЦ (304)

 Різанина в храмі Москви: чоловік поранив ножем двох священнослужителів

Чоловік з ножем напав на священника і прихожан в храмі Миколи Чудотворця в Москві. Постраждали 2 людини, нападника затримали на місці.

Інцидент стався вранці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Настоятель храму Кирило Сладков розповів, що чоловік забіг до храму в капюшоні і навушниках, його обличчя приховували окуляри, а на руках були медичні рукавички. Протоієрей підійшов до чоловіка, щоб дізнатися, що у нього сталося. У відповідь той поранив одного помічника настоятеля в руку, а іншому завдав два ножових поранення в плече. Обидва служителя храму госпіталізовані.

Чоловіка, який влаштував різанину, звати Юхим Єфімов, йому 26 років, і він приїхав з Липецька в Москву на заробітки. Чоловіка затримали на місці. Він сказав поліцейським, що не хотів робити теракт і що його "не влаштовує це лицемірство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська Федерація робить все, щоб перешкодити визнанню автокефального статусу ПЦУ, - Епіфаній

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3176004
 
   
 Топ коментарі
 
Но московские *священнослужители* быстро нейтрализовали нападавшего из табельного оружия и одели на него наручники
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Кацапская духовность.
Ничего удивительного
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так понимаю был в синих тапках и при себе имел визитку Яроша Резня в храме в Москве: мужчина ранил ножом двух священнослужителей - Цензор.НЕТ 1417
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Кацапская духовность.
Ничего удивительного
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Во всей красе гундяевский кгб МП -- вот зачем они нужны в Украине если даже свои же прихожане хотят их уничтожить Резня в храме в Москве: мужчина ранил ножом двух священнослужителей - Цензор.НЕТ 8915
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да евреи совсем оборзели, ефимы. Ты бы лучше хасидов в Днепре разрулил
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так понимаю был в синих тапках и при себе имел визитку Яроша
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Две визитки!!! Сам видел мамой клянусь! Різанина в храмі Москви: чоловік поранив ножем двох священнослужителів - Цензор.НЕТ 9682Одну Яроша,вторую Бандеры!
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Но московские *священнослужители* быстро нейтрализовали нападавшего из табельного оружия и одели на него наручники
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на 2-х ФСБшников напал, явно пожизненно дадут. Мог бы уже -2 сделать, сделать Мир чище.
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Там украинцев 3 ляма. 8 в ДТП погибло на днях. Их какой МИД предостерёг о чем то? Границы то открыты.
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Сатанист наверное.. или психопат просто.
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сатанист своих бы не резал! видимо экзорцист.
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"приехал из Липецка" - прі чьом здєсь ПАРАШЕНКА??!
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Так Порошенко его без работы оставил вот у него и поехала крыша, выпить не за что было, белочка хапонула.
Понял при чем Порошенко?
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Боженька в храме не защитил. Какое палево.
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Боженька в храмах сатанистов не защищает..
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Та що б вони всi там порiзали вже один одного..!
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насмотрелся "джокера"......
"не устраивает это лицемерие"- скрепы рушатся, раз изЛипецка то явно употреблял конфеты рошен со вкусом майдана......
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Мой знакомый,когда то ехал поездом Сумы-Луганск.И забухал з попом.А нв утро и крест пропили проводникам.
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Нах. українцям свинособача новина?
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Надо заглавие так: Двух кацапских священников срочно вызвали к начальству прямо из храма, но до Ада они, к сожалению, на этот раз не добрались.
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а тем временем румынская православная церковь признала ПЦУ
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Звать ефим ефимов Різанина в храмі Москви: чоловік поранив ножем двох священнослужителів - Цензор.НЕТ 6291 Глядя на на ипалище, либо чечен, либо помесь рюсського с монгольским ишаком Но любом случае, этот ишак сделал хорошее дело Різанина в храмі Москви: чоловік поранив ножем двох священнослужителів - Цензор.НЕТ 4395
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...дикая Мацковия с ее руцке миром....чему удивляться..баб он, москалых тамошних одинок их, высокий церковный чин некто Смирнов, зам "Папы" мацковскага, Гундяя-Удмуртскага. отправил замуж в Африку ехать, мужей себе там искать... Різанина в храмі Москви: чоловік поранив ножем двох священнослужителів - Цензор.НЕТ 8435
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Александр Глебыч такое не пропустит!))) Ждем Невзорова!!!
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как то нас рать пускай всех их распилит там нет ничего духовного и в попов и в прихожанРізанина в храмі Москви: чоловік поранив ножем двох священнослужителів - Цензор.НЕТ 6881
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Все логично. Попы нарушали его чувста неверующего.
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З почином москалі,головне не зупиняйтеся.
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Зашел к секте РПЦ МП спросить есть ли у них ТОМОС на богослужения?))))
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Если бы не он, это бы сделали солдаты НАТО.
Різанина в храмі Москви: чоловік поранив ножем двох священнослужителів - Цензор.НЕТ 8285
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Чий не ризня.От Брейвик,это сила,ну или Лас-Веговский пенсионер.
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Душевнобольной, обострение. Поместят в психбольничку.
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