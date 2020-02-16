 Різанина в храмі Москви: чоловік поранив ножем двох священнослужителів

Інцидент стався вранці, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Настоятель храму Кирило Сладков розповів, що чоловік забіг до храму в капюшоні і навушниках, його обличчя приховували окуляри, а на руках були медичні рукавички. Протоієрей підійшов до чоловіка, щоб дізнатися, що у нього сталося. У відповідь той поранив одного помічника настоятеля в руку, а іншому завдав два ножових поранення в плече. Обидва служителя храму госпіталізовані.

Чоловіка, який влаштував різанину, звати Юхим Єфімов, йому 26 років, і він приїхав з Липецька в Москву на заробітки. Чоловіка затримали на місці. Він сказав поліцейським, що не хотів робити теракт і що його "не влаштовує це лицемірство".

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