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Все про:Азовське море (1288) рибалки (49) ФСБ (879) Мельник Павло (1)

 "Слуга народу" Мельник назвав ймовірні імена захоплених ФСБ українських моряків: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи, Максим Тєрєхов. ФОТО

Українські рибалки, яких 15 лютого в Азовському морі затримали співробітники ФСБ РФ, є жителями села Райнівка Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці народний депутат Павло Мельник, посилаючись на інформацію від жителів Приморського району.

Депутат зазначив, що імена затриманих, ймовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов.

Він також опублікував фото двох останніх.

Також дивіться: Офіційної інформації про затримання судна з українцями ми не отримували, - Держприкордонслужба

Слуга народу Мельник назвав ймовірні імена захоплених ФСБ українських моряків: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи, Максим Тєрєхов 01
Слуга народу Мельник назвав ймовірні імена захоплених ФСБ українських моряків: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи, Максим Тєрєхов 02

Максим Тєтєхов

Слуга народу Мельник назвав ймовірні імена захоплених ФСБ українських моряків: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи, Максим Тєрєхов 03

Василь Тюркеджи

15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно видобував камбалу.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

Слуга народу Мельник назвав ймовірні імена захоплених ФСБ українських моряків: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи, Максим Тєрєхов 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175994
 
 
 Топ коментарі
 
Так моряки или браконьеры- рыбаки.., определитесь уже.
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Надра держави теж належать наріду. клятий барига "Слуга народа" Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов - Цензор.НЕТ 4638
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Ну как рыбаков. Скорее браконьеров
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Надра держави теж належать наріду. клятий барига "Слуга народа" Мельник назвал вероятные имена захваченных ФСБ украинских моряков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи, Максим Терехов - Цензор.НЕТ 4638
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твои бабушка с дедушкой в Мариуполе браконьеры....
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То что они браконьеры - не значит, что фсбшные мрази могут их хватать у наших берегов. Вы же не думаете, что рыбу которую изъяли у рыбаков - добрые кацапские пограничники любезно передадут украинской стороне? Щаз. Половину они уже съели, а вторая половина на базаре в Керчи.
Кстати, наши рыбаки, в той или иной степени - почти все браконьеры. Практика простая - берут лицензию на бычка, а ловят все подряд
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Так моряки или браконьеры- рыбаки.., определитесь уже.
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Так ЗЕбобик сказав...
А "какаяяяяя разДниццццца"...
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Я рыбак, значит моряк(с койки бряк). У вас хорошие лодки, думаю весной обновить.
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Ты тупорылое мордовское чмо, и обновить можешь только бутылку у себя в очке
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а не задолбаемся ли мы что-то отдавать на обмен, так и без штанов можно остаться. коцапы нащупали способ получить с зели что угодно, и будут часто сполна этим пользоваться, беря все новых заложников
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В цьому винен Зелєбоба,московська ****,майстер обміну,терористів на таксистів.
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Вы меняете террористов на таксистов вместе...ты забыл об этом? Вы же все ***********...все делаете разом...
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Ясное дело, что незаконно добывал рыбу в чужом Азовском море, которое стало принадлежать, после обмена моряков, паРаше...
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птн - пнх ********* смердюча підстилка.За порєбрик падло
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Ждем когда Бубочка на пафосе их освободит и выдаст/отдаст ***** все что ему нужно по очередной схеме "Почти всех на всех"
А, ну и толкнет речь. "Люди самое ценное, за них я готов все отдать"
Помните, как хозяин учил? "За женщинами и детьми... и пленными"
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Ну ось. Тепер маємо два варіанти - вербування, ФСБ, з "каяттям" і обливанням бруду Уераїни, або приниження неіснубчим злочином, час, проведений у СІЗО без злочину і обмін на справжніх злочинців. Цікаво лише одне - це симпатики "русскага міра" і Зєлєнского, які повірили у "братниє узи", чи патріоти, хоча й недалекі.
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Агггаа, даавно енто было- в океаних и ,лет 6 тому взад рядом с Крымом, звонят жене," доброжелатели" - твоему капець..
-Да он рядом, пивасик вживає..
😁
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це, похоже, новые узники совести, за которых будут топить зелюки и прочая шушера
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неиссякаемый источник пленных..., и за каждого какие-то уступки..., вот и весь план, а там бац - и нет такой страны, а есть только жители некоторых территорий, которые всем должны и несколько олигархов с тройным гражданством...
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Ну что, готовы извиняться перед предателями и орками? Готовы предателям и оркам пенсии платить?
Перед Сивойхой и Бубочкой тоже нужно будет извиниться...

"Слуга народу" Мельник назвав ймовірні імена захоплених ФСБ українських моряків: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи, Максим Тєрєхов - Цензор.НЕТ 3861
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Принцип террористов, захват заложников, потом обмен. В мире должны признать РФ-страна террорист и спонсор террористов во всем мире.
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А не послать ли этих,,рыбаков,,подхуй,, а если и их обменяют то посадить пожизненно а не делать из таких уродов мучеников и героев.
Надо пересмотреть и последних разменных ведь там кроме военнопленных все заслуживают как минимум 15 лет на гранитовых рудниках.
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Сейчас из этих браконьеров будут делать мучеников.. задержали бы их наши пограничники были бы обычные преступники а так им реально повезло.. ещё и по квартире подарят после обмена))
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Не мешало бы объявить бессрочное военное положение со всеми предусмотренными ограничениями, и не снимать его до тех пор, пока россия не отпустит моряков по решению и санкциям морского трибунала.
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