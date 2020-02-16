 "Слуга народу" Мельник назвав ймовірні імена захоплених ФСБ українських моряків: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи, Максим Тєрєхов. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці народний депутат Павло Мельник, посилаючись на інформацію від жителів Приморського району.
Депутат зазначив, що імена затриманих, ймовірно, Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов.
Він також опублікував фото двох останніх.
Максим Тєтєхов
Василь Тюркеджи
15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.
Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно видобував камбалу.
Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.
Кстати, наши рыбаки, в той или иной степени - почти все браконьеры. Практика простая - берут лицензию на бычка, а ловят все подряд
А "какаяяяяя разДниццццца"...
А, ну и толкнет речь. "Люди самое ценное, за них я готов все отдать"
Помните, как хозяин учил? "За женщинами и детьми... и пленными"
-Да он рядом, пивасик вживає..
😁
Перед Сивойхой и Бубочкой тоже нужно будет извиниться...
Надо пересмотреть и последних разменных ведь там кроме военнопленных все заслуживают как минимум 15 лет на гранитовых рудниках.