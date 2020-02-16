 Київрада не підтримала виділення УПЦ МП землі в Дарниці для будівництва церкви

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Релігійну правду".

Відповідний проєкт рішення на розгляд київським депутатам запропонували на засіданні 13 лютого.

"Під час обговорення звучали думки, що навіть за часів Януковича громадам УПЦ МП не видавали землю в Києві, тому що храмів цієї конфесії в столиці і так чимало", - зазначає видання.

Водночас, один з керівників фракції "Єдність" Володимир Яловий висловився в стилі "какаяразніца". Зокрема, він заявив, що люди ходять до церкви, і їм нецікава політика, тому немає нічого поганого, якщо церковникам, нехай і "московським", виділять землю.

Зрештою депутати вирішили не підтримувати це питання і відмовити УПЦ МП у виділенні землі.

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Судячи з розміщеної у відкритому доступі повістки порядку денного Київради, мова йшла про релігійну громаду Успенської парафії в Дарницькому районі, яка просила про виділення "земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування" храму Успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Тальнівській, 4.