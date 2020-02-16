 Київрада не підтримала виділення УПЦ МП землі в Дарниці для будівництва церкви

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Релігійну правду".
Відповідний проєкт рішення на розгляд київським депутатам запропонували на засіданні 13 лютого.
"Під час обговорення звучали думки, що навіть за часів Януковича громадам УПЦ МП не видавали землю в Києві, тому що храмів цієї конфесії в столиці і так чимало", - зазначає видання.
Водночас, один з керівників фракції "Єдність" Володимир Яловий висловився в стилі "какаяразніца". Зокрема, він заявив, що люди ходять до церкви, і їм нецікава політика, тому немає нічого поганого, якщо церковникам, нехай і "московським", виділять землю.
Зрештою депутати вирішили не підтримувати це питання і відмовити УПЦ МП у виділенні землі.
Судячи з розміщеної у відкритому доступі повістки порядку денного Київради, мова йшла про релігійну громаду Успенської парафії в Дарницькому районі, яка просила про виділення "земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування" храму Успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Тальнівській, 4.
Неужели мало отката предложили?
Других причин быть не может
- А этот Саша Белый, он хороший человек?
- Хороший бабоньки, очень хороший! Церкви строит...(с)
не путайте определения...
Церьковь- общность "человечи" во едином стремлении к ...
А все постройки - есть место сборища сиих особей.. якобы тварей божих ..."человечи"...
Мало того,, что сии "человечи" меняют облики т.н. храмов... они меняют и веру..
То волздетые руки...То два перста ... то "кукиш"... а теперь и вовсе... ФАК.
Ну что взять от плебста... Ну не ВЕДАЮТ... да и не спроможни...
Мало того, Аж на самого "служителя" бизнеса "гундяев@CO"...
А теперь вопрос?
Попенок то был в меру пьян... или в меру трезв???
рашистские попы готовятся убивать украинцев от которых мечтают очистись землю под руский мир.
😇
Мы напрочь забыли, для чего живём. И даже не догадываемся, что пришли на Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
У Бога нет религии… А ещё у Бога нет канонов, пяти столпов и правила не носить цветастую одежду. Ему всё равно едим ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совершать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании. Ему не нужен наш двухнедельный пост, постное лицо и вырезанная дыра в районе сердца в знак скорби за усопшими. Всё это придумали сами люди: слепили богов, нарисовали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни книг, разработали тысячи правил и ограничений. Осудили всех, кто не выполняет «Миквэ», не молится за умерших, на манер протестантов и не признает литургии. И ничего за 2000 лет не изменилось. Мы изучили языки, пользуемся телефоном, разработали умные палочки для еды и храним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. Имеем сотни врагов и половину друга. Играем в прятки и подделываем голоса. Носим маски и искусственные клапаны. И напрочь забыли, для чего живём, дышим и сцеживаем молоко. И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной задачей - обрести счастье!
Махатма Ганди
як там його... Зю... Зє... а! Бздєлєнскій!