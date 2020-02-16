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 Політика України
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Все про:декларація (636) НАЗК (698) Єрмак Андрій (114)

 Єрмак подав декларацію за 2019 рік: квартира в Києві, Toyota Camry і 255 тис. доходу

Глава Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив декларацію за 2019 рік.

Документ з'явився на сайті Національного агентства із запобігання корупції, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними опублікованої 14 лютого декларації, керівник ОП володіє квартирою площею 107,8 кв. метрів, придбаним у 2015 році автомобілем Toyota Camry і низкою корпоративних прав.

Загалом Єрмак вніс до декларації 254 959 грн доходу за 2019 рік. Ця сума включає 151 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 10 672 грн зарплати в ТОВ "Міжнародна юридична компанія", де він є директором, там же зарплати за сумісництвом в сумі 49 317 грн, 42 570 грн зарплати за основним місцем роботи в АТ "Міжнародна юридична компанія", гонорари в сумі 1300 грн в "Медійній групі європейського партнерства", 1000 грн доходу від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чекаємо на повістку до суду, - "Схеми" озвучили позицію щодо розслідування про можливу зустріч Зеленського з Патрушевим в Омані

Також керівник ОП задекларував частини корпоративних прав у 9 компаніях, в тому числі: 100% в ТОВ "ЕР ПІ АЙ", 99% в ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа груп", 10% в ЗАТ "Інтерпромфінанс-Україна" і по 50% в ТОВ "Міжнародна юридична компанія", "Міжнародна фармацевтична група" і "Інтерпромфінанс-Безпека".

Ще Єрмаку належать 60% прав в Адвокатському об'єднанні "Міжнародна юридична компанія", 33,33% в ТОВ "АМА ВІЖН" і 0,01% - у ТОВ "Виссон Юкрейн Технолоджіс". Керівник ОП є кінцевим власником всіх вищеназваних компаній.

Крім того, на Єрмака оформлений кредит "Альфа-Банку" на 1 262 500 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Неправда від початку і до кінця", - глава ОП Єрмак про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим

Він також має готівкові грошові кошти в сумі 347 тис. доларів, 50 тис. євро, а також 26 803 і 609 грн - на банківських рахунках. При цьому керівник ОП позичив третім особам 1 380 660 грн, а заборгованість перед ним з боку ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп" становить 3 334 218 та 4,98 млн гривень.

Нагадаємо, 11 лютого Зеленський звільнив з посади керівника ОП Богдана і призначив на цю посаду Єрмака, який раніше обіймав посаду помічника глави держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175991
 
 
 Топ коментарі
 
Вот на хрена такой человек во власти, который себе денег не смог за год заработать? Себе не смог и Украину разорит 😀
А если серьезно - ПИСАЛИ ШО У ЕРМАКА БИЗНЕС С РОССИЙСКИМ ОЛИГАРХОМ
И ДЕ ТОГДА ГРОШИ?
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Відкриті рахунки у банках Мацкви, це ж не офшори? Прослідкувати їх неможливо?
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Так а где ему ещё открывать?При Зеле кацапские банки чуствуют себя в малоросии просто отлично
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справедливости ради надо отметить, что устроенную Гонтаревой систему ниппель для кацапских банков в Украине эти зелёные извращенцы пока сломать не смогли. Нацбанк пока держится.
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По сравнению с Дубинским у которог 24 квартиры, 2 дома и 17 элитных авто, Ермак просто нищезубожилый бедняк Єрмак подав декларацію за 2019 рік: квартира в Києві, Toyota Camry і 255 тис. доходу - Цензор.НЕТ 4277
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Вот на хрена такой человек во власти, который себе денег не смог за год заработать? Себе не смог и Украину разорит 😀
А если серьезно - ПИСАЛИ ШО У ЕРМАКА БИЗНЕС С РОССИЙСКИМ ОЛИГАРХОМ
И ДЕ ТОГДА ГРОШИ?
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Ермак подал декларацию за 2019 год: квартира в Киеве, Toyota Camry и 255 тыс. дохода - Цензор.НЕТ 6567 Sophia-Maria Duglass это сарказм такой?у них все в офшорах Зе команда даже не прячется выдает в баксах зарплату в конвертах без налогообложений в этого Ермака бабки в офшорах на тетях дядях ну и конечно не декларировал свои гонорары от Пуйла за работу в пользу Мордора
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Угу. Верю. Верю в фото. С такими защёчными закромами и 10 тыщ баксов, в год??? Ермак подал декларацию за 2019 год: квартира в Киеве, Toyota Camry и 255 тыс. дохода - Цензор.НЕТ 259 Этого не может быть. Я и в лимон не поверю. И в десять лимонов. Правда, если окажется, что 10 лямов- доллары, то тогда можно снова присмотреться к закромам. Но- не ранее.
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В общем Ермак внес в декларацию 254 959 грн дохода за 2019 год. Источник: https://censor.net.ua/n3175991
А вот тут- остановился.
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А это сколько?))
составляет 3 334 218 и 4,98 млн гривен.Источник: https://censor.net.ua/n3175991
Особенно 3 334 218 млн грн)))
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От я непонял...
Вам шо нужно... шашечки (статья) или таки ехать в такси???
Таки если "ехать" то гляньте на "ксиву" того таксиста Ермака...
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Вооот. Со времён парашенки это декларирование простая филькина грамота, не более.
То, что там указывают сплошная ложь.
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а до времён Порошенко полная прозрачность была - хрен вообще декларации подавали.
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Кстати, ещё в 2013 году (2013) была рекомендация ЕС, чтобы декларацию подавали и те, на кого сбрасывается #нажитоенепосильнымтрудом, а не только совместно проживающие, но #борцызасчастьенарода, вроде Тимошенко, блокировали трибуны, чтобы на отсутствие этого пункта не обратили внимание...
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Так то, что подавали при парашенки = не подавали вообще
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тебе по яндексу этого просто не видно
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деклараций на миллиарды, которые свободно есть в гугле, не видишь ты,

а слился я ? )))

На тебе для примера декларацию Зеденского ПРИ ПОРОШЕНКО :

Декларация Зеленского: У "слуги народа" нашлись миллионы, офшоры и квартира в Крыму
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хорошо готовили...заблаговременно майновую декларацию в порядок привели Ермак подал декларацию за 2019 год: квартира в Киеве, Toyota Camry и 255 тыс. дохода - Цензор.НЕТ 7942.
учли конечно и перегибы,как у *****-автоприцеп "скиф" и старенькая "волга".ща более правдоподобно про тойоту
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1000 гр дохода от отчуждения корпоративных прав ?

Это 30 евро чтоли? От прав на фирмы? Вот шулер!!!
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ну так это размер уставного фонда. 90 % фирм так зарегестрировано.
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Малоросы, а как вы относитесь к вашему новому смотрящему за вашим писюнистом?
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Чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах 10% самых богатых и самых бедных не должна превышать 7 - 8 раз. У нас разница - до 70 раз!
Уговорить политиков отказаться от привилегий и обогащения во власти в Украине не получится. Не помогли уже два майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется БИТВА ГИГАНТОВ. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет. А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций - разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 - 8 раз. У нас с вами эта разница - до 70 раз!
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Так а зачем вы голосовали за малоросов таких как Дубинский и остальных который с зарплатой 2-3к $ в месяц как-то завладел имуществом на 3 млн $ ?
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Мы шли на выборы с лозунгом - избавим страну от Порошенко и его банды.

И после победы - затарили Кабмин, фракцию, госконцерны порохоботами и грантоедами всех мастей.
😁
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Ну и как избавили Украину от Пороха? Зеля назначил везде людей Пороха, сам читает речи Пороха и попивает с Порохом шампанское.Ермак подал декларацию за 2019 год: квартира в Киеве, Toyota Camry и 255 тыс. дохода - Цензор.НЕТ 4580
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..если одним словом, то вы ПРИДУРКИ...к тому же бестолочь, вы еще и ишаков безмозглых завели во власть законодательную, наслаждайтесь теперь их иа-каньем...
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"Новые лица" новой власти или "зробимо їх разом!"
Этого списка достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент "нелох..".

Прям не нарадуюсь "слугам народа": исполняют все свои предвыборные обещания: обещали от власти порохоботов отлучить - отлучили, обещали кнопкодавов мандатов лишить - лишили.

Обещали привести во власть "новые лица" - привели.

Вот, кстати, неполный список лиц этих "новых":

1. Премьер Гончарук - советник Министра экологии при Порошенко.

2. Вице-премьер Кулеба - представитель Украины в Совете Европы при Порошенко.

3. Советник премьера Залищук - Народный депутат от Блока Петра Порошенко.

4. Министр иностранных дел Пристайко - первый зам. Министра иностранных дел при Порошенко.

5. Министр финансов Макарова - и.о.Министра финансов при Порошенко.

6. Министр экономики Милованов - Член набсовета Нацбанка при Порошенко.

7. Министр МВД Аваков - Министр МВД при Порошенко.

8. Министр по делам ветеранов Коляда - зам. Министра по делам ветеранов при Порошенко.

9. Министр инфраструктуры Криклий- советник Министра МВД при Порошенко.

10. Министр образования Новосад - руководитель Управления министерства образования при Порошенко.

11.Министр соцполитики Соколовская - руководитель департамента Секретариата Кабмина при Порошенко.

12. Генпрокурор Рябошапка - зам.Министра юстиции при Порошенко.

13. Секретарь СНБО Данилюк - Министр финансов при Порошенко.

14. Заместитель секретаря СНБО Демедюк - глава Департамента МВД при Порошенко.

15. Руководитель офиса Президента Богдан - избирался в Раду по спискам Блока Петра Порошенко.

16.Заместитель руководителя Офиса Президента Ковалив - председатель набсовета "Нафтогаз" при Порошенко.

17.Заместитель руководителя Офиса Президента Коваленко - советник Министра социальной политики при Порошенко.

18. Советник Президента Демченко - Советник Президента Порошенко.

19. Представитель Президента в Кабмине Переверзенцев - госсекретарь министерства экономики при Порошенко.

20. Представитель Президента в КМУ Герус - Член НКРЕ при Порошенко.

21. Руководитель Николаевской ОГА Стадник - начальник Управления фискальной службы при Порошенко.

22.Руководитель Винницкой ОГА Скальский - заместитель Винницкого головы при Порошенко.

23. Руководитель Житомирской ОГА Бунечко - начальник Управления СБУ при Порошенко.

24. Руководитель Херсонской ОГА Гусев - советник Министра экологии при Порошенко.

25.Руководитель Киевской ОГА Бри-Фйриян - директор Департамента Министерства энергетики при Порошенко.

26. Народный депутат фракции "Слуга народа" Красносельская - помощник Народного депутата Ризаненко от Блока Петра Порошенко.

27. Народный депутат фракции "Слуга народа" Крейденко - помощник нардепа Карпрунцова от Блока Петра Порошенко.

28. Народный депутат фракции "Слуга народа" Лерос - советник Министра информполитики при Порошенко.

29. Народный депутат фракции "Слуга народа" Мотовиловец - советник Министра инфраструктуры при Порошенко.

30. Народный депутат фракции "Слуга народа" Модан - помощник Народного депутата Палатного от Блока Петра Порошенко.

31. Народный депутат фракции "Слуга народа" Наталуха - глава районной государственной администрации при Порошенко.

Могу продолжать, но и этого, думаю, достаточно для осознания того, кто кого "зробив разом". Хорошо, хоть президент не лох...
😁
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если бы не эти советники и помощники бывшие. был бы в стране большой крэш..хорошо хоть нашелся кто то не дурной на всю голову и подсказал дурныкам этим, на этот шаг пойти.. Єрмак подав декларацію за 2019 рік: квартира в Києві, Toyota Camry і 255 тис. доходу - Цензор.НЕТ 3415
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Ясное дело - из советников и парикмахеров сразу в руководители. :D
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По-твоему надо было голосовать за свыню? И при нем жили бы "лучше",как предыдущие 5 лет?
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а ты сейчас стал лучше жить? покращення уже увидел? ощутил, так сказать???
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Нельзя вот так просто, без оснований, назвать кого-то вор и мародёр, если это не Порошенко и если так говорит не Дубинский...
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тому что выше не понять, да он и не для этого здесь...за хлибыну мацковскую долго уже работает..
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Чтобы не было бунтов и революций ? ))))
янукович2

"В годовщину кровавых событий в Киеве и области пройдут учения СБУ. Просят ходить с паспортом."

17-21 февраля в Киеве, прилегающих районах и в Белой Церкви пройдут масштабные антитеррористические учения СБУ. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ ведомства.
В мероприятиях также примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил и органов государственной власти. СБУ призывает жителей области во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

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А нам на днях опять повысили зарплату!
Совсем немного, но приятно, как-никак.
Пускай бюджет семьи похож на вату,
Зато страна моя в заботливых руках.
Назло агрессорам, врагам и баламутам.
Назло тарифам, улетевшим до небес.
Растет доход у нас, ну просто по минутам.
У всех в карманах денег - просто пресс.
Зарплаты средней, ну и, даже, минимальной.
Почти хватает в месяц «на поесть»
Пустой желудок - высокоморальный.
В нам патриотов гордость, совесть, честь.
Война, коррупция, предательство, растраты,
И беззаконие - давно уже не шок.
Но, посмотрев сейчас правительства зарплаты.
Я обалдел. И вот вам мой стишок.
http://chtoikak.vsego.net/images/deklaraciiU-min.jpg
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Сегодня Шуфрич ( в повторе) пел дифирамбы Ермаку КАК ТОТ СОПРОВОЖДАЕТ МЕЖДУНАРОДНВЕ ПРОЕКТЫ 1+1 и 95 квартала, какой умный и т д
НАВЕРНО НЕ ДУРАК - все зарплаты видно на Кипре 😀
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Особенно умилило - гонорары МЕДИЙНОЙ КОМПАНИИ . В СУММЕ 1300 гр
БЬЯДИ, налоги в Украине ни ЗЕ и Ермак не платили
ВОЕННЫЙ СБОР НЕ ПЛАТИЛИ
НО решили за счёт украинцев восмианавливать Донбасс
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такую щекастую репу тоже надо декларировать
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декларація Єрмака:
"простітє, што я, такой молодой, к вам обращаюсь! ми самі нє мєсниє, отсталі от поєзда..."
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Интересно, сделает ли Вова что-нибудь из того, что не делал Петя?
🤔
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еще один "медиа-юрист" из "евро-интернашионал". новое лiтсо конченого сепара порядної людини.
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Что вы такое говорите. Там одни новые лица. Вы не заметили?!
Зачем вы наговариваете.
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тот ярмак - настоящий х....л,
гол и нищ,як сокол Ермак подал декларацию за 2019 год: квартира в Киеве, Toyota Camry и 255 тыс. дохода - Цензор.НЕТ 1390
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Налоги платил исправно, подтвердить законность накоплений сможет?
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При его должности- он может потребовать подтвердить законность моего и вашего пребывания на свободе, например. Дабы не возникало у меня и у вас- желания о чем-то его спрашивать. Ермак подал декларацию за 2019 год: квартира в Киеве, Toyota Camry и 255 тыс. дохода - Цензор.НЕТ 6926
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а ты думаешь адвокат в киеве за 25 лет не может накопить такие средства? тут даже наоборот, как то маловато.
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..они все, кого не возьми, "платили" исправно.. начиная с придурка клинического- мама любит скорость...и до самого - самого верха.. Єрмак подав декларацію за 2019 рік: квартира в Києві, Toyota Camry і 255 тис. доходу - Цензор.НЕТ 246..
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Бідняшка. Це як мій сусід, у якого дві будки на речовому ринку. Ну-ну.
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Циничная ложь чиновников продолжается. Зе, ты же обеЩалЬ!
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