 "Неправильне місце": в парламенті Італії показали фільм про засудженого нацгвардійця Марківа

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Над фільмом протягом восьми місяців працює група трьох незалежних італійських репортерів та української журналістки hromadske.ua Ольги Токарюк.

Вони приступили до роботи влітку минулого року, коли у липні в Павії оголосили вирок, 24 роки ув’язнення, бійцю Національної гвардії України Віталію Марківу, визнавши його винним у вбивстві біля Слов'янська італійця Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова.

"Ми взяли до рук матеріали обвинувачення і хотіли перевірити, чи дійсно розвиток подій 24 травня 2014 року був таким, як його представили під час процесу", – сказав режисер стрічки, італійський журналіст із досвідом роботи у воєнних зонах Крістіано Тінацці.

Знімальна група фактично провела своє розслідування трагічного інциденту за участю безпосередніх очевидців події, яких не шукали італійські слідчі, і яких, відповідно, не слухали як свідків на суді. Так, журналістам вдалося поспілкуватися з таксистом, який того дня супроводжував репортерів, та з молодим чоловіком, який тоді випадково опинився біля іноземців.

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До фільму залучили також фахових військових експертів, які дають технічні характеристики зброї та стверджують, що з місця перебування Марківа і за допомогою його автомата АК74 фізично не можна було бачити людей на відстані понад півтора кілометри і ця зброя не мала оптичного збільшувача.

Провівши детальний картографічний аналіз місцевості, що зайняло понад 100 годин роботи, фахівці підсумували, що з гори Карачун (місця дислокації українських сил) взагалі не було чіткої видимості на відстані, де загинули двоє іноземців. Демонстровані у фільмі матеріали свідчать, що нацгвардієць Віталій Марків не міг бути причетним до загибелі Роккелі і Миронова.

"Наша мета – довідатися правду, що сталося з нашими колегами, повернути таким чином гідність загиблим, але разом із тим несправедливо, щоб за це відповідав якийсь цап-відбувайло", – зазначив Крістіано Тінацці. Він висловив жаль, що майбутній фільм не вийде повністю збалансованим, оскільки адвокати сторони обвинувачення відмовилися надати свої коментарі для фільму The wrong place, вихід якого планують навесні.

Присутній на пресконференції правозахисник Антоніо Станґо наголосив на важливості незалежного журналістського розслідування, нагадавши, що судовий процес у Павії відбувався під сильним тиском російської дезінформації в італійських медіа.

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"Через це виникає питання, чи судді взагалі знали про геополітичну ситуацію на тлі якої відбувся воєнний інцидент?"– зауважив Станґо.

На його думку, з появою цього фільму-розслідування не слід говорити про тиск на судові органи Італії, це швидше можливість докладніше глянути на факти, що були перемішані з фейками, які, можливо, вплинули на рішення присяжних павійського суду.

Нагадаємо, 12 липня минулого року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.