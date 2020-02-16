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Все про:Італія (356) кіно (459) Марків (90)

 "Неправильне місце": в парламенті Італії показали фільм про засудженого нацгвардійця Марківа

В італійському парламенті презентували фільм про справу засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Над фільмом протягом восьми місяців працює група трьох незалежних італійських репортерів та української журналістки hromadske.ua Ольги Токарюк.

Вони приступили до роботи влітку минулого року, коли у липні в Павії оголосили вирок, 24 роки ув’язнення, бійцю Національної гвардії України Віталію Марківу, визнавши його винним у вбивстві біля Слов'янська італійця Андреа Роккеллі та росіянина Андрія Миронова.

"Ми взяли до рук матеріали обвинувачення і хотіли перевірити, чи дійсно розвиток подій 24 травня 2014 року був таким, як його представили під час процесу", – сказав режисер стрічки, італійський журналіст із досвідом роботи у воєнних зонах Крістіано Тінацці.

Знімальна група фактично провела своє розслідування трагічного інциденту за участю безпосередніх очевидців події, яких не шукали італійські слідчі, і яких, відповідно, не слухали як свідків на суді. Так, журналістам вдалося поспілкуватися з таксистом, який того дня супроводжував репортерів, та з молодим чоловіком, який тоді випадково опинився біля іноземців.

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До фільму залучили також фахових військових експертів, які дають технічні характеристики зброї та стверджують, що з місця перебування Марківа і за допомогою його автомата АК74 фізично не можна було бачити людей на відстані понад півтора кілометри і ця зброя не мала оптичного збільшувача.

Провівши детальний картографічний аналіз місцевості, що зайняло понад 100 годин роботи, фахівці підсумували, що з гори Карачун (місця дислокації українських сил) взагалі не було чіткої видимості на відстані, де загинули двоє іноземців. Демонстровані у фільмі матеріали свідчать, що нацгвардієць Віталій Марків не міг бути причетним до загибелі Роккелі і Миронова.

"Наша мета – довідатися правду, що сталося з нашими колегами, повернути таким чином гідність загиблим, але разом із тим несправедливо, щоб за це відповідав якийсь цап-відбувайло", – зазначив Крістіано Тінацці. Він висловив жаль, що майбутній фільм не вийде повністю збалансованим, оскільки адвокати сторони обвинувачення відмовилися надати свої коментарі для фільму The wrong place, вихід якого планують навесні.

Присутній на пресконференції правозахисник Антоніо Станґо наголосив на важливості незалежного журналістського розслідування, нагадавши, що судовий процес у Павії відбувався під сильним тиском російської дезінформації в італійських медіа.

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"Через це виникає питання, чи судді взагалі знали про геополітичну ситуацію на тлі якої відбувся воєнний інцидент?"– зауважив Станґо.

На його думку, з появою цього фільму-розслідування не слід говорити про тиск на судові органи Італії, це швидше можливість докладніше глянути на факти, що були перемішані з фейками, які, можливо, вплинули на рішення присяжних павійського суду.

Нагадаємо, 12 липня минулого року італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175990
 
   
 Топ коментарі
 
Ихнее чьмо поперлось на територию окупированого кацапами домбаса, получило там люлей, а виноват Маркив? Остановите планету, я выйду..
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Самый главный вопрос на который так и нет ответа по сию пору: будут ли церемониться с "журналистами" вооруженные силы самой Италии, если те "журналисты" в одной связке с террористами будут захватывать гос.обьекты в Италии?
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Єврохреям це по барабану. Європейське правоблуддя.
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Єврохреям це по барабану. Європейське правоблуддя.
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Ихнее чьмо поперлось на територию окупированого кацапами домбаса, получило там люлей, а виноват Маркив? Остановите планету, я выйду..
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так і марків- також "їхнє чмо" (громадянин італії),

котре не втримало язика за зубами, бо хотіло поцвірінькати.
Неприємно, та що вдієш.
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если бы Маркив там погиб, то ни кому даже в голову не пришло кого то за это судить, разницу ощущаешь!? ЧМО!
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Мерців не судять в європейських країнах вже років з двісті. І не тому, що всі вони воювали за Україну. Просто законодавство не дозволяє. Марків- живий громадянин Італії, і його судили в республіці Італія за італійськими законами. Він цей суд визнав і українського громадянства не попросив. Скажіть, держава Італія дозволяє своїм громадянам вільно приймати участь в міжнародних конфліктах на стороні інших армій? У вас є претензії до мене чи до держави Італія?

Про яку різницю ви тут пишите ? можете пояснити людською мовою?
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"Їхнє чмо" воював за Україну, поки "патріоти" херові на дивані "клаву" дрочили і дрочать, як видно і далі. Тому і цікаво, хто більше для України важливий - "їхній" Марків", чи "наші" словоблудці.
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тут самая фишка в том, шо судья влепил намного больше чем просил прокурор. такой себе юридический казус.....
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Впредь, когда бежите в Европу жить и работать, помните, что вы обязуетесь теперь прежде всего защищать граждан, честь и достоинство Европы как вашей, теперь уже основной Родины. А лучше всего подумайте прежде чем лыжи смазывать, нельзя быть хорошим и там и там. Выбор за вами.

Иностранец, принимающий гражданство Италии, произносит вслух текст присяги на верность Республике: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignit? sociale di tutte le persone".
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До чого це тут? Віталій Марків захищав не тільки Україну від здичалого рускамирря, а також Європу і ту ж Італію. Дивно, що вони цього не розуміють.
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Вот интересно стало чем вы читаете если понятия не имеете что вам пишут? Ты вообще понимаешь что ты написал что убитый итальянский журналист это и есть русский мир, и убив журналиста кто-то защитил мир? Где блин мозги у вас, неизвестно...
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то есть Маркив нарушил эту присягу, предал италию, а журнашлюха остался ей верен, интересно на основе чего такие выводы!? я подозреваю что раз большинство италии облизывает ***** то и Маркав должен был делать то же, но не делал за что и поплатился, интересная трактовка "верности Республике"
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Опят белиберда, нарушение НЕ военной присяги не грозит ничем, а вот разжигание ненависти, особенно оскорбления журналистов никому еще пользы не приносило. Вот и кушайте то, что сами приготовили.
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Другим военным будет наука - никаких интервью и комментов журналистам и никаких журналистов в расположении части...
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так он с коцапами ешкался, а им это токо на руку, они его и прикопали там, сакральная жертва)))
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Я Маркива имел в виду - если он уже решил дать интервью, так должен был думать, что говорить... И помнить, что для журналистов жизнь их коллеги по цеху намного ценнее, чем жизни сотни военнослужащих "страны третьего мира"...(
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не правильно прочитал первую часть вашего предложения. Но с другой стороны: мы на своей земле и свою точку зрения должны отстаивать, в том числе и на уровне СМИ
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_Ну да, они ведь представляют себя на месте "коллеги по цеху". И это их пронимет до костей! А на месте убитых агрессором украинцев они, очевидно, отказываются себя представлять.
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Самый главный вопрос на который так и нет ответа по сию пору: будут ли церемониться с "журналистами" вооруженные силы самой Италии, если те "журналисты" в одной связке с террористами будут захватывать гос.обьекты в Италии?
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Как и с самолетом малазийских авиалиний, так и с Маркивом - виноваты кацапы,
Кацапы ВСЕГДА пытаются выставить украинцев в неприглядном свете , и только из-за мягкости украинцев им все сходит с рук
Вопрос- КТО МАРКИВА ВЫТЯНУЛ В ИТАЛИЮ?это похоже на спецоперацию
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Он гражданин Италии, вот главная проблема...(
Фактически Украина не может официально требовать его освобождения...
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Я не совсем в курсе. Он гражданин Италии - воевал? Или получил гражданство после ?
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До війни отримав. Там жила його мати, до неї він і їхав. А настукала на нього італійська журналістка, яку він попередив, що йде війна і можуть вбити.
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Один гражанин Италии якобы (что ну никак не доказуемо) "мочканул" другого гражданина той же станы...
Только "журналист" находился на не подконтрольной стороне государства Украина, и его профессиональную деятельность и тем более жизнь, государство Украина никак гарантировать не могло.
Так что это "дело",притянутое за уши, очередной параграф в гибридных войнах.
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Респект создателям фильма! Свободу Маркиву!
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судебные решения нельзя выносить на основании впечатлений, а только на основании неопровержимых фактов и доказательств, иначе это будет не суд, а заведенная толпа, которая могла вздернуть на суку под влиянием алкоголя, чьих-то истеричных воплей и ошибочных представлениях о виновном...
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Ще одне яскраве попередження для українських лошар; "правосуддя " карає не тих котрі винні ,а тих котрі ближче! Незалежно від того де воно відбувається. "Неправильне місце": в парламенті Італії показали фільм про засудженого нацгвардійця Марківа - Цензор.НЕТ 2232
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Это Европа а не рашка, договориться с законом не получится.
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У кого не получится? У тех, кто раскрутил этот пакостный фейк в местных СМИ на бабло кремлядей?
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Навіщо дурню мелеш, москальня у Європі робить що їй заманеться особливо у таких країнах як Італія, не кажучи вже про мадярщину, усе вирішує статус країни і грошенята...
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"заведенная толпа, которая могла вздернуть на суку под влиянием алкоголя, чьих-то истеричных воплей и ошибочных представлениях о виновном...""

Это и есть точное описание Суда Линча, о котором бредят некоторые умники.
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Італійське "правосуддя" недалеко впало від українського кривосуддя, це відомий у всьому світі ФАКТ. Чому ж ми дивуємось? Треба скоріше ВЛАСНЕ кривосуддя приводити до ладу, бо в нас засуджують військових і, волонтерів і добровольців набагато частіше, набагато більше, і часом взагалі ВСУПЕРЕЧ незаперечним доказам. Італійці недолугі, але ХТО Ж ТОДІ МИ навіть на їхньому фоні, бо не маємо СПРАВЕДИВОГО правосуддя ВЗАГАЛІ...?!
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так он же зольдат, джентельмен удачи: выпил, пострелял в турму, выпил пострелял - в турму, тут и вышыванка не поможет - надобно молиться святому пятру-заступнику
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итальянцы-"мачо" вряд ли признают, что они тупорылые лошары.. а тем более при грошовитых спонсорах-папиках с мокши..
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