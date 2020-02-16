 РФ захопила Крим і частину Донбасу, тому США озброюють Україну, - Помпео

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного департаменту.

"Росія захопила Крим і частину східної України. США озброюють Україну, щоб допомогти цій сміливій країні захищатися від російської агресії", - зазначив Помпео.

За його словами, з цією ж метою Сполучені Штати допомагають Україні в сфері кібербезпеки.

Помпео також підкреслив, що США не визнають окупацію українських територій. А також і в подальшому підтримуватимуть суверенітет України.

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