Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного департаменту.
"Росія захопила Крим і частину східної України. США озброюють Україну, щоб допомогти цій сміливій країні захищатися від російської агресії", - зазначив Помпео.
За його словами, з цією ж метою Сполучені Штати допомагають Україні в сфері кібербезпеки.
Помпео також підкреслив, що США не визнають окупацію українських територій. А також і в подальшому підтримуватимуть суверенітет України.
Тільки поляки і прибалтійські народи пам'ятають історію і розуміють значення України!
Перестане існувати Україна, перестануть існувати і вони!
"Мы будем патрулировать границы оккупированной Франции вместе с нацистскими колаборантами Виши"?
Колаборант Петен мог. За это ему и присудили смертную казнь после войны.
А вот француз Де Голь не мог.
ЗЕ такое заявил на весь Мир в Мюнхене.
"Источник: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в комментарии Hromadske на полях саммита "нормандской четверки" в Париже
Прямая речь: "Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу".
Детали: На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой "народной милицией", которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков ответил: "Я же вам сказал - территориальных общин".
Глава МВД также допустил, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за 2 дня".
Пукани рвуться за чай)))