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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (8771) Донбас (15304) Мюнхен (117) Помпео (229)

 РФ захопила Крим і частину Донбасу, тому США озброюють Україну, - Помпео

Військова допомога США призначена для того, щоб Україна могла захиститися від російської агресії. З такою ж метою американська сторона допомагає в сфері кібербезпеки.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного департаменту.

"Росія захопила Крим і частину східної України. США озброюють Україну, щоб допомогти цій сміливій країні захищатися від російської агресії", - зазначив Помпео.

За його словами, з цією ж метою Сполучені Штати допомагають Україні в сфері кібербезпеки.

Помпео також підкреслив, що США не визнають окупацію українських територій. А також і в подальшому підтримуватимуть суверенітет України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США виділять $1 млрд на зниження енергетичної залежності Європи від Росії, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175989
 
   
 Топ коментарі
 
зато есть большие залежи клоунов.
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А Оманський Брехун навіть не каже хто це зробив.
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Как-то неожиданно. То молчали, а теперь начали вооружать. Что хотят, то творят. Мы не хотим войны и точка. Зачем Украине воевать против кого-то и тратить бесценное время и здоровье? Бредятина эта вся война, она не к чему.
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Вот это и есть колаборационизм в чистом виде.
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Ну так пусть Путин вернёт Украине Крым и Донбасс и станет на сторону Украины - это будет лучшее окончание войны!
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***, школьнег,карантин закончен, учи уроки лучше идиь Или ты реально притрушеный？ Маловероятно, что это тонккотолстый троллинг.
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Сирожа,скажешь это когда тебя в подворотне гопота будет гвалтувать. "Я за мир,зачем это все".Так смело и заявляй.
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Не багато політиків у світі бачать дійсні наміри ординців !
Тільки поляки і прибалтійські народи пам'ятають історію і розуміють значення України!
Перестане існувати Україна, перестануть існувати і вони!

РФ захопила Крим і частину Донбасу, тому США озброюють Україну, - Помпео - Цензор.НЕТ 4427
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США поставят в/технику только у НШ планы по сокращению наличия в/технике по указке зе.
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Сэнкью звичайно амерам , але це вже непотрiбно . Зельман все вже порiшав з ******, скоро патрулi с вояками ЗСУ та обдроченцами Лугандона патрулюватимуть разом ,обнявшись за плечи, та й водичка потече до Криму
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Подозреваю, что в промежутке- непременно организуют футбольный матч. Вот увидите! Скорее всего- в Мариуполе.
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Тобі там Шмеркля з Вальцманом таке в трясучці нашептала? Без хунти Штазі рашизм путлерівський коричневу пащеку в Україну б не встромив ніколи.Але прокльоні українців цим виродкам нацистським вже діють-щезнуть скоро,як роса на сонці.
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Помпео прав:"Против лома нет приема,если нет другого лома"Геропцы инвестировали в рашизм 452млрд.,не подумав,что орда долги не отдает -она только дань собирает с порабощенных народов.Превративь орду в мафию, поросиякоботы заполонили все медиаресурсы даже там, где геропа зажимает мизерные гранты свободы.Поэтому коррумпированная мафия постсовка действует так вызывающе, нахраписто и без правил.Выход прост:Не вестись на провокации мафии-их цель ясна-власть и деньги,а вооружать украинский народ,несмотря на вой повсеместного барыги-мародёра,дерибанящего эту черную от крови оккупантов землю.
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Вы можете себе представить, чтобы в 1943-м году генерал Де Голь заявил:
"Мы будем патрулировать границы оккупированной Франции вместе с нацистскими колаборантами Виши"?
Колаборант Петен мог. За это ему и присудили смертную казнь после войны.
А вот француз Де Голь не мог.

ЗЕ такое заявил на весь Мир в Мюнхене.
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В Мюнхені воно лиш озвучило це, як власну пропозицію.10 декабря 2019,
"Источник: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в комментарии Hromadske на полях саммита "нормандской четверки" в Париже
Прямая речь: "Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу".
Детали: На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой "народной милицией", которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков ответил: "Я же вам сказал - территориальных общин".
Глава МВД также допустил, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за 2 дня".
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Була б політична воля Україна вже була б звільнена,але звільненню протидіяв порошенкоЗрадник,а тепер зеленськийМалорос.
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Українську землю віками пробують захопити навколишні виродки.Розраховувати на мир та спокій могли тільки бариги-мародери,які до всебічного захисту за десятки років не вдавалися,бо мета була "украв би-і втік".І тільки після дерибану 2.76 млн.га землі(окрім окупованого Криму та половини Донбасу)бариги почали задумуватися про захист(з землею не втечеш)Звичайно-для захисту потрібна зброя і ніхто краще,ніж американці цього не розуміє.За це їм щира подяка і низький уклін!
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Оманський з вами не погодиться. Для нього ця війна громадянська
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нуда, знаем -це угроза демократии в усьом мире, пану давно пора заехать в палермо - пообщаться с родственничками РФ захопила Крим і частину Донбасу, тому США озброюють Україну, - Помпео - Цензор.НЕТ 9932
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https://bykvu.com/ua/bukvy/u-rf-obureni-cherez-te-shho-bilorus-u-kafe-minska-zrobiv-zamovlennja-biloruskoju-movoju/

Пукани рвуться за чай)))
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Помпео! Треба більше зброї - різної і потужної!
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А можно было не разоружать. Тогда бы РФ не захватила Крым и часть Донбасса.
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Почему бы Трампу не спросить либераст-соросячих клинтонистов зачем они разоружили Украину.
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тут главное, не ********, народ к халяве относится как к халяве, как пришло, так и ушло.
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Перед тем как вооружать Украину, США следовало бы помочь украинцам уничтожить вражескую политическую агентуру, проникшую во ветви власти государства. Да и самим украинцам нужно быть более активными в этом отношении
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Во время холодной войны-1 Украина была на стороне России в составе СССР и он проиграл.Сейчас холодная война-2 и Украина на стороне Америки. Если в этот раз Америка с новым своим *союзником* проиграет это будет выглядеть курьезно)
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Вооружают Украину, это невидимые джавелины, или списанные катера?
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Свидетели Свына Сывочёлого, а вы и в правду Порох в жопы суёте, что они у вас так пылают???
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