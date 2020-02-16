 Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це інформує Держкомітет охорони здоров'я КНР.
"За минулу добу в Китаї від наслідків зараження коронавірусом COVID-19 загинули 142 людини. Таким чином кількість смертей вже третій день поспіль знижується. 139 летальних випадків припадає на провінцію Хубей, де розташоване місто Ухань - центр поширення коронавірусу. Протягом 12 днів знижується і кількість заражень за межами провінції Хубей", - пише DW, використовуючи дані комітету.
Водночас загальна кількість заражених у Китаї становить 68 500 осіб, від хвороби загинуло 1665 осіб. За останню добу виявлено 2009 нових випадків зараження.
Тим часом на круїзному лайнері "Вестердам", який раніше відмовилися прийняти п'ять країн, був зафіксований один випадок зараження коронавірусом. Його знайшли у 83-річної американки, яка була направлена в госпіталь в Куала-Лумпур. Лайнер пробув у морі два тижні, оскільки його відмовилися впустити в свої порти Японія, Гуам, Філіппіни, Таїланд і Тайвань. У четвер лайнер прийняла Камбоджа.
Нагадаємо, наразі в Україні не зареєстровано жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом COVID-19.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.
Полезнее держать в страхе.
Что для лидера лучше - внушать страх или любовь? В принципе лучше, конечно, сочетать оба мотива, но поскольку в жизни такое недостижимо, для личной выгоды правителя полезнее держать подданных в страхе. Но поступать надо так, чтобы страх не перерос в ненависть. Достичь необходимой меры нетрудно, памятуя, что главное - не посягать на имущественные и личные права подданных.
Их данные по развитию эпидемии не соответствуют медицинским моделям развития такого рода процессов.
Некоторые китайцы не выдерживают изоляции и сходят с ума. Этот китаец поджигает свою квартиру:
https://twitter.com/newkc14/status/1228838561413292037
Тотальная дезинфекция в Китае:
https://twitter.com/CVirusOfficial/status/1228277588604473344
"Китай стал убивать людей заражённых коронавирусом" - такое описание дает его автор.
Кадры страшные: вооруженные люди, трупы, звуки стрельбы...
https://twitter.com/CVirusOfficial/status/1227957795435184140
В Москве блогер по имени Каромат решил пранкануть в метро, закоситв под зараженного коронавирусом, и устроил настоящую панику.
https://iz.ru/974434/video/prank-s-koronavirusom-v-metro