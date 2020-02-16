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 Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

Кількість смертей від коронавірусауCOVID-19 знижується вже третій день поспіль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це інформує Держкомітет охорони здоров'я КНР.

"За минулу добу в Китаї від наслідків зараження коронавірусом COVID-19 загинули 142 людини. Таким чином кількість смертей вже третій день поспіль знижується. 139 летальних випадків припадає на провінцію Хубей, де розташоване місто Ухань - центр поширення коронавірусу. Протягом 12 днів знижується і кількість заражень за межами провінції Хубей", - пише DW, використовуючи дані комітету.

Водночас загальна кількість заражених у Китаї становить 68 500 осіб, від хвороби загинуло 1665 осіб. За останню добу виявлено 2009 нових випадків зараження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Китаї можуть стратити за приховування симптомів коронавірусу, - ЗМІ

Тим часом на круїзному лайнері "Вестердам", який раніше відмовилися прийняти п'ять країн, був зафіксований один випадок зараження коронавірусом. Його знайшли у 83-річної американки, яка була направлена ​​в госпіталь в Куала-Лумпур. Лайнер пробув у морі два тижні, оскільки його відмовилися впустити в свої порти Японія, Гуам, Філіппіни, Таїланд і Тайвань. У четвер лайнер прийняла Камбоджа.

Нагадаємо, наразі в Україні не зареєстровано жодного підтвердженого випадку зараження коронавірусом COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виділяється недостатньо коштів на боротьбу з коронавірусом COVID-19, - гендиректор ВООЗ Гебреєсус

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175988
 
 
 Топ коментарі
 
тупые китайцы, всем же известно:
Смертность от коронавируса COVID-19 идет на спад, - Госкомитет здравоохранения КНР - Цензор.НЕТ 4257
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Если отвести врачей (развести силы) и перестать лечить, то вирус уйдет сам!!!!
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Планета мстит людям за их отношение к природе .
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Шо всех заражённых к стенке поставили.
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В когось є статистика, про зараження вірусом представників європеоїдної раси та смертність по вікових категоріях? Надайте будь-ласка.
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думаю можно и не искать - вряд ли когда она будет. Виряк уже и сейчас готовое диверсионное оружие, а если с ним поработать...только в ранних публикациях из КНР мелькало -старшая возрастная группа и с хроническими заболеваниями.
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есть видео, где люди в "защите" с огнестрелом ходят по улицам.... там все серьезно...(
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Планета мстит людям за их отношение к природе .
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Люди и сами себе мстят похлеще природы.
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Закон Макіавелі???
Полезнее держать в страхе.
Что для лидера лучше - внушать страх или любовь? В принципе лучше, конечно, сочетать оба мотива, но поскольку в жизни такое недостижимо, для личной выгоды правителя полезнее держать подданных в страхе. Но поступать надо так, чтобы страх не перерос в ненависть. Достичь необходимой меры нетрудно, памятуя, что главное - не посягать на имущественные и личные права подданных.
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Если отвести врачей (развести силы) и перестать лечить, то вирус уйдет сам!!!!
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... и закрыть противотуберкулезные диспансеры . Надо чтобы все сидели в одной очереди к "домашнему" доктору . Жизнь не лечит ?
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Кстати, то что у пуйла или Трампа есть свои подземные бункеры с полным автономным обеспечением на долгие годы, шоб в случае чего пересидеть - это понятно, что они есть. А как дела обстоят у нас, в Украине? Есть такие подземные комплексы, где зе и его команда, как цвет нации, сможет переждать пока вирус не угомонится? ТАм еще, наверное, будет койуа для бородатой бабушки)))
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..." зе и его команда, как цвет нации"... ??? Смертность от коронавируса COVID-19 идет на спад, - Госкомитет здравоохранения КНР - Цензор.НЕТ 5959
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ну они же так считают, наверное, а мы так, пыль под ногтями...
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забыл добавить: цвет нации - это те кто у руля, к сожалению. 73 % подтвердят... Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 8715
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Если те, 30 % которые, типа минуснулись, продолжают и дальше смотреть скотов и квартал, то они как бы находятся в режиме гибернации и не проявляют своей зебильной активности. Но в один прекрасный момент они опять могут перейти на сторону зелени...
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У нас сейчас в СНБО сидит чьмо из луганска, некто данилов. Ты мне тут на святого пастора не гони. Он бы никогда не йошкался с кацапами. И по сравнению с зебилоидами, Турчинов действительно какой никакой, но цвет)
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Кошерний обрізанець турьчіновічь - цвіт нації. Уточняйте - якої, ісраелевої?
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Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР - Цензор.НЕТ 8135
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У властей КНР сфальсифицированная статистика.
Их данные по развитию эпидемии не соответствуют медицинским моделям развития такого рода процессов.
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В городах Китая на карантине введен жесткий запрет выходить из квартир. Многие квартиры попросту закалачиваются и завариваются с людьми внутри.
Некоторые китайцы не выдерживают изоляции и сходят с ума. Этот китаец поджигает свою квартиру:
https://twitter.com/newkc14/status/1228838561413292037
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Сидишь такой в офисе, делаешь графики в Excel'e, а тут... коронавирус.
Тотальная дезинфекция в Китае:
https://twitter.com/CVirusOfficial/status/1228277588604473344
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Кстати, когда Порошенко начнет строить ковчег, по типу Ноя, что бы спасти своих соратников от коронавируса, то зебилов туда пускать не будут Смертность от коронавируса COVID-19 идет на спад, - Госкомитет здравоохранения КНР - Цензор.НЕТ 797
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Партнерів по казнокрадству : свинарчуків і грановських, луценок і гонтарєвих?
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Спорное видео появилось в сети...
"Китай стал убивать людей заражённых коронавирусом" - такое описание дает его автор.
Кадры страшные: вооруженные люди, трупы, звуки стрельбы...
https://twitter.com/CVirusOfficial/status/1227957795435184140
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Поржать.
В Москве блогер по имени Каромат решил пранкануть в метро, закоситв под зараженного коронавирусом, и устроил настоящую панику.
https://iz.ru/974434/video/prank-s-koronavirusom-v-metro
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Судно с зараженными, которое не пускают в порт, напоминает Лугандон, который без проверки и обеззараживая уЗеленские хотят пустить в порт...
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Кривые заболеваемости и выздоровления явно сфальсифицированы. Власти Китая явно пытаются скрыть что-то намного более страшное, чем нам говорят.
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