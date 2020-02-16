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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Донецьк (619) Найєм (291) Мюнхен (117) Асєєв (28)

 Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені

Колишній політв'язень "ДНР" Станіслав Асєєв виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, де розповів про нелюдське поводження з ув'язненими з боку бойовиків.

Його слова опублікував заступник голови "Укроборонпрому", екснардеп Мустафа Найєм, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені здається, він (виступ. - Ред.) гранично точно передає всю абсурдність геополітичної відлиги щодо Росії на тлі відкритого, нахабного і варварського оскалу Кремля на Сході України", - зазначив Найєм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнений унаслідок обміну Бражников особисто бив мене і кілька років брав участь у побитті й тортурах інших ув'язнених, - Асєєв

Далі він навів текст промови Станіслава Асєєва:

"У 2012 році моє рідне місто Донецьк зустрічало Чемпіонат Європи з футболу з новим аеропортом, новим залізничним вокзалом та стадіоном.

Зараз, у 2020 році цього всього у Донецьку немає.

Але є дещо інше. Просто в центрі міста діє спецв’язниця МГБ, яка називається "Ізоляція". Власне там я перебував 28 місяців свого полону. І саме це місце дає дуже чітке розуміння, з чим ми маємо справу, коли кажемо про нашу війну сьогодні.

Насправді ми маємо справу не зовсім з російською агресією, ніж як це було колись - Москва дивилась на мою країну як на непогану заміську дачу. Сьогодні ми маємо справу з чимось, що взагалі немає відношення до війни.

Бо коли ти примушуєш літню жінку заповзати під нари тільки за те, що вона підійшла до трішечки відкритого вікна або коли ти серед ночі примушуєш дорослу людину, чоловіка гавкати, наче собака, просто тому, що тобі так хочеться…це вже не зовсім війна. Це вже про те, чи ти взагалі людина, чи ні.

Я кажу це не для того, щоб викликати у вас співчуття. Мені співчуття не потрібні. Співчуття потрібні тим, хто ще досі перебуває в "Ізоляції". Я розповідаю це для того, щоб, коли ми будемо вести перемовини з Російською Федерацією про наші території, ми чітко розуміли, що мова не йде про кордон чи економіку, хоча це дуже важливі складові.

Мова йде про свободу у найвищому сенсі цього слова, яка не може бути предметом торгів!

І коли деякі наші західні колеги не розуміють цього, бо почуваються  у безпеці завдяки тисячам домовин моїх співгромадян, то ми, українці не маємо право про це забувати! Адже щохвилини, просто зараз, поки я виступаю у цій світлій кімнаті у неймовірному оточенні, просто зараз у центрі мого Донецька когось жорстко та не по-людськи катують.

І це саме той "Колокол, который звонит по каждому".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо ви маєте можливість натиснути на Москву і врятувати хоча б одне чиєсь життя - зробіть це заради майбутнього, - звільнений журналіст Асєєв у ПАРЄ. ВIДЕО

Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені 01
Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175987
 
 
 Топ коментарі
 
Не переживай...зеленое стадо работает над тем что бы народная милиция...и народное мгб могли пытать не только в центре донецка...но и в центре киева...
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Те что козацького роду в окопах на нуле, но их 2 - 3%, а 73% скорее какого то другого рода, это можно судить по национальности выбранного ими Президента.
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Зеленое стадо вообще ни над чем не работает. У них план за один срок распродать всю Украину с землей, портами, недрами и свалить на землю обетованную.
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Ми не знаємо і 1% правди того, що проходить в Лугандонах. Скільки тисяч знищено там українських патріотів. І реально нічого зробити не можемо. Хоча у України є ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ СПЕЦНАЗОВЦІВ. Але в УКраїни є і міротворрєц Зейло.
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А что, собсна, не так? Кричали же: "путен введи". Вот он им и ввел. По самые помидоры Каждую минуту, пока мы здесь, в центре моего Донецка кого-то жестко пытают, - освобожденный журналист Асеев в Мюнхене - Цензор.НЕТ 8010
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оч. трудный вопрос, Пол. Я экстраполирую ситуацию на Харьков, который тоже из штанов выпрыгивал и принимал колонны рускава скота из белгородских и курских ипеней. А апогеем было "голосовпние" за "ХеНэЕр" под памятником членину... харьковский Майдан ставили на колени, дубасили ногами, пропускали сквозь колонну... мишаЙопкин с жидомГепой стояли на трибуне с ленточками аквафреш и ратовали за рюзьке мир... и только благодаря Полтораку и винницким хлопцам ситуацию удалось привести в норму. Гепа не сел. МишаЙопкин не сел, Членина повалили, кричалку про ***** сочинили. Харьков остался украинским, но настоооолько ватным, шо нн передать... взять, хотя бы эту НУА, якобы академию кацапской шмоньки Астаховой - кузницу ватных кадров и вотчину рюзьке мира... а другие очаги... ой, шо вы... я к чему, Пол: Донецк тоже майданил. И было там сопротивление. Но у кого-то руки не дошли или кишка тонкой оказалась подавить рашизм на бамбасе... очень неоднозначная ситуация... и сегодня мы все, Пол, в зоне риска. Ведь очень скоро может статься так, что выехавшие счастливчики скажут про нас то же самое, что мы сегодня про бамбас...
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Замітили, за час правління Зє жодного нещасного випадку з подібними до Гіви й Моторолли.
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Секторальные разведения, совместные патрулирования, теперь так...
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Если их пытают, то душу й тіло хай положать за свою свободу, і покажуть шо вони браття козацького роду
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Те что козацького роду в окопах на нуле, но их 2 - 3%, а 73% скорее какого то другого рода, это можно судить по национальности выбранного ими Президента.
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показали так, шо великая нация доси репу чухает Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені - Цензор.НЕТ 3550
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Сивохе с Ермаком это расскажи, а Европа где то там, за горизонтом...
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вони ж цю фуйню і хочуть запхати в Україну. Потрібна стіна, кордон переселення бажаючих жити в Україні і відрізати ВСЕ. Ніяких переходів, води, електрики. Почекаємо 50-100 років.
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раша вписывает в историю лугандон и не только его, как новый круг ада.
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Если не совсем российская агрессия, то надо присоединить Украину к Лугандону?
Может уже - гражданская война, а не агрессия паРаши "как это было когда-то"?
С какой целью эта речь?
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Не переживай...зеленое стадо работает над тем что бы народная милиция...и народное мгб могли пытать не только в центре донецка...но и в центре киева...
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Зеленое стадо вообще ни над чем не работает. У них план за один срок распродать всю Украину с землей, портами, недрами и свалить на землю обетованную.
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И оставить проблемы с орками внутри Украины, вплоть до гражданской войны...
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к сожалению многие об этом забыли, а некоторые даже и не знали, как в нашем, не побоюсь этого слова, правительстве, так и во многих западных, ослепленных невиданными щедрыми подношениями со стороны хитрого, коварного и беспринципного врага..., ради денег западные политики готовы забыть и про ответственность, и про права человека и даже про свою безопасность...
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Поэтому надо их заставить отдать пленых, а не идти на бесконечные уступки😡 Перекрыть полностью собщение ,закрыть пункты пропуска,и весь товарооборот😐 Перекрыть подачу воды ,электричества😡
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У Сивухи другие планы - примирение, пенсии, фонд по восстановлению и пр.
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Электричество у них давно уже свое...там несколько тец осталось....воду перекрыть можно только если оставить без воды большую часть подконтрольных территорий донецкой области....товарооборота легального нет давным давно....
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Какой то циничный подход.
Каждую минуту кто-то погибает в автомобильной аварии.
Каждую минуту кто-то умирает от наркотиков.
Каждую минуту кто-то кого-то насилует.
Каждую минуту у кого-то не хватает пенсии.
Каждую минуту кто-то совершает самоубийство.
Каждую минуту кто-то кого-то грабит (особенно в Украине - так это каждую секунду).
Не морочте людям головы пустыми идеями.
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каждые две минуты численность населения Украины уменьшается на одного человека.
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"спасибо" пытру Вальцману и Когану дурчинову за то что продали Донецк путену
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Модератор, не удаляйте его пост, надо электорату всё время напоминать - благодаря каким "аргументам" был сделан выбор.
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Зате ж тепер дамбасітам дозволяють гаваріть на язикє, а не на бендеравскай мовє. Що просили, те і отримали. Просіть і буде дано вам.(Біблія)

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Янелох з єрмаком, пристайкою та аваковим, тих, хто займається тортурами, планують набирати на роботу в силові структури. Будуть працювати "громадськими поліцейськими"
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Ні вони підраховують, яка кількість даунецьких тероростів для їх власної безпеки повинні служити в полку охорони президента, та в бригаді охорони Генштабу ЗСУ.
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готовятся к совместному патрулированию...тренируются...
и был бы сарказм...да на правду жизни начинает смахивать...хоть и бредом кажется(((
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Хорватія спершу провела наступ і відбила всі втрачені території. Далі, патрулювання робилось за етнічним принципом (хорвати та серби), причому зовсім не обов'язково то були серби - учасники війни. Для початку хорвати визволили свою територію, операція Олуя, по друге вони ніколи спільно з четниками нічого не охороняли та не патрулювали.Пристайко - це не неосвічена Новосад, не темна у питаннях медицини Скалецька, він знає, як воно було у Хорватії. Знає - і все рівно робить такі заяви. Навіщо? Кого наші керівники намагаються обдурити, нас чи самих себе?
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Да наградит вместе с Сивохой и Ермаком памятники поставит вместо Тарасу Шевченко. Ведь Вам в Украине какая разница под каким памятником стоять
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А я совсем не возражаю против памятника сивухе. Как тебе такое предложение- живьем закопать эту тушу по пояс и бронзовой краской покрыть? Как по мне, то должно оччччень нарядненько получится!
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террор и массовые убийства на оккупированной территории продолжаются
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Зелена влада планує поширити цей досвід на всю територію України. Наділити терористів владою. Щоб вони, на законних підставах, "перевиховували" непокірних українців
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Пожалів вовк кобилу - зоставив хвіст та гриву. От же який добрий - а міг би й з'їсти (не зміг-би - подавився б).Так і в цьому випадку.
Такий же говнокомандувач до бою не годен.
Отже, щоб не тортували - треба здатися. І альтернативи Мінську немає не тому, що її нема, а тому що замість командира - віслюк. Тут вже не тільки ви, а й увесь світ вам впевнено й розумно каже - у вас альтернативи нема, окрім як з віслюком на галявині траву жувати. Взагалі без альтернативи. Ось вам стойло, сіно - беріть приклад з командира.
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Не куй было под украинскую технику с иконами и аквафрегами брасаться. Теперь лугандоны жрите не подавитесь
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К концу этого года они будут пытать не только в центре Киева, но и писать в Раде вам законы! Бубочка очень постарается. Выборы уже в октябре!
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Ааааааааааааааааааааааааа! Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені - Цензор.НЕТ 8762 Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені - Цензор.НЕТ 3068 Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені - Цензор.НЕТ 3068 Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені - Цензор.НЕТ 3068
Слуга народа: ватный съезд зеленой пакости.

https://www.youtube.com/watch?v=OjzmcbBYfbs

ЭТО ДНО?!
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Руске мир приближается,пионэр Бубочка верен клятве,скоро это все будет и у нас.
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Що заслуговують, те і мають. Хто їм дохтур?

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