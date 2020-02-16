 Щохвилини, поки ми тут, у центрі мого Донецька когось жорстко катують, - звільнений журналіст Асєєв у Мюнхені

Його слова опублікував заступник голови "Укроборонпрому", екснардеп Мустафа Найєм, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені здається, він (виступ. - Ред.) гранично точно передає всю абсурдність геополітичної відлиги щодо Росії на тлі відкритого, нахабного і варварського оскалу Кремля на Сході України", - зазначив Найєм.

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Далі він навів текст промови Станіслава Асєєва:

"У 2012 році моє рідне місто Донецьк зустрічало Чемпіонат Європи з футболу з новим аеропортом, новим залізничним вокзалом та стадіоном.

Зараз, у 2020 році цього всього у Донецьку немає.

Але є дещо інше. Просто в центрі міста діє спецв’язниця МГБ, яка називається "Ізоляція". Власне там я перебував 28 місяців свого полону. І саме це місце дає дуже чітке розуміння, з чим ми маємо справу, коли кажемо про нашу війну сьогодні.

Насправді ми маємо справу не зовсім з російською агресією, ніж як це було колись - Москва дивилась на мою країну як на непогану заміську дачу. Сьогодні ми маємо справу з чимось, що взагалі немає відношення до війни.

Бо коли ти примушуєш літню жінку заповзати під нари тільки за те, що вона підійшла до трішечки відкритого вікна або коли ти серед ночі примушуєш дорослу людину, чоловіка гавкати, наче собака, просто тому, що тобі так хочеться…це вже не зовсім війна. Це вже про те, чи ти взагалі людина, чи ні.

Я кажу це не для того, щоб викликати у вас співчуття. Мені співчуття не потрібні. Співчуття потрібні тим, хто ще досі перебуває в "Ізоляції". Я розповідаю це для того, щоб, коли ми будемо вести перемовини з Російською Федерацією про наші території, ми чітко розуміли, що мова не йде про кордон чи економіку, хоча це дуже важливі складові.

Мова йде про свободу у найвищому сенсі цього слова, яка не може бути предметом торгів!

І коли деякі наші західні колеги не розуміють цього, бо почуваються у безпеці завдяки тисячам домовин моїх співгромадян, то ми, українці не маємо право про це забувати! Адже щохвилини, просто зараз, поки я виступаю у цій світлій кімнаті у неймовірному оточенні, просто зараз у центрі мого Донецька когось жорстко та не по-людськи катують.

І це саме той "Колокол, который звонит по каждому".

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