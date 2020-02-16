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Все про:війна (2065) обстріл (5966) Донбас (15304) операція Об'єднаних сил (2054)

 Окупанти РФ вчора 10 разів обстріляли позиції ОС: втрат немає

Протягом минулої доби, 15 лютого, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях, а саме:
поруч з Мар’їнкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 12 мін;
неподалік Красногорівки – з протитанкового ракетного комплексу;
у районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
двічі поблизу Широкиного – з міномету калібру 82 мм – 2 міни, а також противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також читайте: Ворог 9 разів порушив перемир'я на Донбасі, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм, втрат немає, - пресцентр ОС

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поряд із Травневим – з міномету калібру 82 мм – 5 мін, зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
тричі у районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів – 34 міни;
поряд з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Також читайте: Повного припинення вогню на Донбасі після Парижа досягти не вдалося, потрібні дієві механізми, - Зеленський

Вчора, 15 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.
За поточну добу втрат немає.

Окупанти РФ вчора 10 разів обстріляли позиції ОС: втрат немає 01
Окупанти РФ вчора 10 разів обстріляли позиції ОС: втрат немає 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175985
 
 
 Топ коментарі
 
Когда в твой город заходит руССкий мир во всей своей «миролюбивости
Оккупанты РФ вчера 10 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет - Цензор.НЕТ 8681
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Когда в твой город заходит руССкий мир во всей своей «миролюбивости
Оккупанты РФ вчера 10 раз обстреляли позиции ОС: потерь нет - Цензор.НЕТ 8681
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Скоро таке по всій території України.
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Тобто росіяни плюють на новий Мюнхенський зговір.
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так они и скажут о потерях.
им еще с сепарами границу патрулировать, а потом - Киев и всю малороссиию...
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Так, сєпари вимагають дозволу патрулювати всю Україну. Щоб бачити що в Львові не кривдять русскоязичних і ніхто не ходить з прапорами України.
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Ну ,что пора уже извиняться перед лугандонией ?Даешь совместное патрулирование !
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обстреляли и наши пошли к ним в патруль, наполнять обменный фонд..
"німі на панщіну ідуть та дітачок своїх ведуть"
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Цікаво, скільки рогатих бошок знесли рогатим цією цяцькою?)))
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най наші... бавляться!....а роги і ратиці пізніш порахуємо)))
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Зелемойский даст ответочку,чувак сказал,чувак не стреляет
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Турки бьют в сирийском Идлибе путинских баранов уже сотнями
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Так тож турки, у них есть Президент.
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Коли вже там патрулювання буде разом з ними?
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Оце і є справжні "перемоги" презЕдента, який відповідає за зовнішню політику і армію. Сором в Мюнхені, якого Україна ще ніколи не знала, і, відповідно, "миролюбіє" на фронті. Визнання війни громадянською і відведення державних війсь при постійних сепаратистських обстрілах
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Вы все президенты раз избрали Осла Оманского все ослята , даже те кто не ходил на выборы
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В бюлетні, окрім цього юди, був ще один кандидат. Який боровся з ворогам і перемагав
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Щоб ото ответка прилитіла цім виродкам та і на расію кляту теж!!!!
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Говнокомандующий дал приказ один нарид не стрелять
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в нас є ще третя сила... хоча при вислюку її можуть "прибрати"(((
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Будущий патруль Киева и Львова и воспитатель Ваших детей
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Доизбирались патриоты. Как Вас в одиночку как и 350 лет розвела Московия. Главное не стрелять и не Порошенко сказал Осел Оманский на канале Г+Г. Каждый захотел быть гетьманом-президентом, а остались с Ослом Оманским ослятами. Когда уже сепари совместно с мокшанами Ваш Киёв и Львов патрулировать будут по разработанному закону Сивохи и агента ФСБ Ермака. ???? Главное не стрелять в сепаров и наемников из мокшанских болот это же Ваши братья один нарид.
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то не патріоти були, а віслюки тупорилі!!!!
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