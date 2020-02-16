 Окупанти РФ вчора 10 разів обстріляли позиції ОС: втрат немає

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів по наших позиціях, а саме:

поруч з Мар’їнкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 12 мін;

неподалік Красногорівки – з протитанкового ракетного комплексу;

у районі населеного пункту Павлопіль – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі поблизу Широкиного – з міномету калібру 82 мм – 2 міни, а також противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поряд із Травневим – з міномету калібру 82 мм – 5 мін, зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

тричі у районі населеного пункту Оріхове – зі 120-мм мінометів – 34 міни;

поряд з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Вчора, 15 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська обстріляли захисників Новолуганського, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю.

За поточну добу втрат немає.



