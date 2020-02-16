 Країни Заходу відчувають дедалі сильніший недружній тиск із боку Росії, - глава Міноборони ФРН Крамп-Карренбауер

Про це міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила в промові на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хотілося б, аби Німеччина, Європа в цілому прямували своїм курсом, відстоювали власні інтереси. І тут не йдеться лише про системну конкуренцію між США та Китаєм або про відносини з Росією, яка гібридними атаками та зневагою до територіального суверенітету тисне на європейські держави - від України до Латвії, Литви та Естонії, чинить напади у Великій Британії та у нас, у Німеччині", - сказала очільниця Бундесверу.

Захід, підкреслила вона, – це не географічний напрямок, це – ідея вільного суспільства, прав людини, верховенства права, розподілу відповідальності, партнерського міжнародного порядку.

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Крамп-Карренбауер зазначила, що західним ідеалам сьогодні кидають виклик не лише "ідеологічно", а й цілком конкретно: "Супротивники ідеї Заходу здатні діяти. Противники ідеї Заходу мають бажання діяти, в тому числі, використовуючи військову силу".

За словами політика-консерватора, ця ідея сьогодні зазнає нападок не тільки на папері та в промовах. На неї наступають на практиці. Як приклад вона навела незаконну анексію Криму, атаки ісламістського тероризму, війну в Сирії та розповсюдження ядерної зброї.

А що тим часом робить Захід? На думку Крамп-Карренбауер, він змальовує свою слабкість, коментує дії інших та нарікає.

"Це не є завданням європейців. Ми маємо зробити щось конкретне заради нашої безпеки", - закликала міністр.

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Німці, на її думку, роблять для безпеки та відвернення криз багато - але недостатньо. Європа, Німеччина мусять розвинути в собі більше спроможності та волі до дії.

"Ми твердо стоїмо на боці свободи, права, демократії та розподілу повноважень, ми за багатосторонність та вільну справедливу торгівлю та відкритість суспільства. Ми, німці та європейці, маємо, можемо та хочемо робити більший вклад у міжнародну політику", - запевнила Крамп-Карренбауер.