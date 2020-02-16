 Країни Заходу відчувають дедалі сильніший недружній тиск із боку Росії, - глава Міноборони ФРН Крамп-Карренбауер

Про це міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила в промові на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Хотілося б, аби Німеччина, Європа в цілому прямували своїм курсом, відстоювали власні інтереси. І тут не йдеться лише про системну конкуренцію між США та Китаєм або про відносини з Росією, яка гібридними атаками та зневагою до територіального суверенітету тисне на європейські держави - від України до Латвії, Литви та Естонії, чинить напади у Великій Британії та у нас, у Німеччині", - сказала очільниця Бундесверу.
Захід, підкреслила вона, – це не географічний напрямок, це – ідея вільного суспільства, прав людини, верховенства права, розподілу відповідальності, партнерського міжнародного порядку.
Крамп-Карренбауер зазначила, що західним ідеалам сьогодні кидають виклик не лише "ідеологічно", а й цілком конкретно: "Супротивники ідеї Заходу здатні діяти. Противники ідеї Заходу мають бажання діяти, в тому числі, використовуючи військову силу".
За словами політика-консерватора, ця ідея сьогодні зазнає нападок не тільки на папері та в промовах. На неї наступають на практиці. Як приклад вона навела незаконну анексію Криму, атаки ісламістського тероризму, війну в Сирії та розповсюдження ядерної зброї.
А що тим часом робить Захід? На думку Крамп-Карренбауер, він змальовує свою слабкість, коментує дії інших та нарікає.
"Це не є завданням європейців. Ми маємо зробити щось конкретне заради нашої безпеки", - закликала міністр.
Німці, на її думку, роблять для безпеки та відвернення криз багато - але недостатньо. Європа, Німеччина мусять розвинути в собі більше спроможності та волі до дії.
"Ми твердо стоїмо на боці свободи, права, демократії та розподілу повноважень, ми за багатосторонність та вільну справедливу торгівлю та відкритість суспільства. Ми, німці та європейці, маємо, можемо та хочемо робити більший вклад у міжнародну політику", - запевнила Крамп-Карренбауер.
Нагибают??
Вы же паРашке с колен подниматься помогали!
😁
Боевики на Донбассе разыскивают пропавшего без вести бойца по кличке "Сол", который приехал из России и в последнее время находился в оккупированном Донецке.
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат
и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.
Но то что STRABAG получает крупные европейские заказы за взятки ( при собственнике Дерипаске) можно не сомневаться😀
Сейчас Дерипаска под санкциями и в Вене ( и даже по дороге в Вену) названия STRABAG везде поменяли на PORR( эти компании как-то близко связаны - так шо шахер махеры есть и в ЕС - Дерипаска обходит санкции )
Строительство Старой Сава мост , Белград (RS)Строительство 35-километрового Лёчберг Base Tunnel в качестве важного элемента Швейцарского Север-Юг железнодорожного транзитного маршрута, (CH)Finnetunnel , Херренгоссерштедт - Новое строительство двух параллельных 6970M длиной monotrack труб метода туннельного щита (DE)Ведущие 13-километровый Wienerwald Туннели по новому маршруту Вена - Санкт - Пельтен (AT)Строительство 2 - й 6,4-километровой трубе Тауэрн железнодорожного тоннеля (AT)Lainz Tunnel , Вена - выполнение 3 - го участка Ausführung дез 3. Abschnitts «Подключение туннеля Лот LT 33 Hofjagdstraße» в консорциумеКапитальный ремонт автомобильной дороги A1-Запад в консорциуме, Верхняя Австрия (AT)Highway A2 Gleisdorf West-Ласницхёэ: исполнение в консорциуме дорожных работ, мосты реконструкции и звуковые барьеры монтаж (AT)Новый «Большой олимпийский трамплин» в консорциуме, Гармиш-Партенкирхен (DE)Строительство ÖBB-Innbrucke Landeck в консорциуме, Tirol (AT)Реконструкция пешеходной зоны Кернтнерштрасса и Грабен в консорциуме, Вена (AT)Туннель под Штутгартом 21 и высокоскоростных железных дорог Wendlingen-Ульме : Boßlertunnel , Fildertunnel , Steinbühltunnel , Баден-Вюртемберг (DE)Новый Albula тоннель для железной дороги Rhaetian (Albulatunnel II), Bergün / Bever (CH)
Strabag - одна из крупнейших европейских инженерно-строительных компаний, занимается строительством зданий, дорог, туннелей, электростанций, гидротехнических сооружений, плотин, железнодорожных сооружений, а также проектными работами. Суммарный объем заказов Strabag в 2006 году составил 10,39 млрд евро, чистая прибыль - 113 млн евро.
ТО ЕСТЬ ВСЕ СЕКРЕТЫ ПЛОТИН И ТОННЕЛЕЙ В ЕС УЖЕ У РАШИ В РУКАХ
...и шо теперь между ними делать?
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Поцефізм. Від слова "поц".
ето вы еще дружественного не видели, от обзовут кацапы вас братьями - замахаетесь от их градов ховаться...
три члена"НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ" Германия, Франция и Россия - ищут возможности для более глубокого сотрудничества.Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия - агрессивная и останется такой в ближайшее время, но ей нужен "стратегический шанс".
ПОЛЬША ПРЕДЛОЖИЛА ИЗМЕНИТЬ "НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ""Мы дискутировали о возможности миротворческой операции, включении и привлечении к дискуссии США, Великобритании.
сделать лоботомию украинцам превратив их в овощи...
читайте пункт 12...
Мюнхинский документ...
Главное пообещать калининградцам немецкие пенсии 😀😀😀
И те АЖ БЕГОМ проголосуют за присоединение к Германии
У меня знакомая в Братиславе платит за газ и отопление частного дома 200 евро в месяц
Питание качественными продуктами ( а не подделками из пальмового масла и молочного порошка) - до 300 евро
Вот и на Хорватию остаётся для отдыха
А что тем временем делает Запад? По мнению Крамп-Карренбауэр, он описывает свою слабость, комментирует действия других и жалуется.
"Это не является задачей европейцев. Мы должны сделать что-то конкретное ради нашей безопасности", - призвала министр.......