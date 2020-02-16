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Все про:Європа (440) Росія (26464) Крамп-Карренбауер (10)

 Країни Заходу відчувають дедалі сильніший недружній тиск із боку Росії, - глава Міноборони ФРН Крамп-Карренбауер

Російська Федерація гібридними атаками і зневагою до територіального суверенітету тисне на європейські держави.

Про це міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила в промові на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хотілося б, аби Німеччина, Європа в цілому прямували своїм курсом, відстоювали власні інтереси. І тут не йдеться лише про системну конкуренцію між США та Китаєм або про відносини з Росією, яка гібридними атаками та зневагою до територіального суверенітету тисне на європейські держави - від України до Латвії, Литви та Естонії, чинить напади у Великій Британії та у нас, у Німеччині", - сказала очільниця Бундесверу.

Захід, підкреслила вона, – це не географічний напрямок, це – ідея вільного суспільства, прав людини, верховенства права, розподілу відповідальності, партнерського міжнародного порядку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крамп-Карренбауер відмовилася бути наступним канцлером Німеччини

Крамп-Карренбауер зазначила, що західним ідеалам сьогодні кидають виклик не лише "ідеологічно", а й цілком конкретно: "Супротивники ідеї Заходу здатні діяти. Противники ідеї Заходу мають бажання діяти, в тому числі, використовуючи військову силу".

За словами політика-консерватора, ця ідея сьогодні зазнає нападок не тільки на папері та в промовах. На неї наступають на практиці. Як приклад вона навела незаконну анексію Криму, атаки ісламістського тероризму, війну в Сирії та розповсюдження ядерної зброї.

А що тим часом робить Захід? На думку Крамп-Карренбауер, він змальовує свою слабкість, коментує дії інших та нарікає.

"Це не є завданням європейців. Ми маємо зробити щось конкретне заради нашої безпеки", - закликала міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перетворила Крим на один із військових опорних пунктів для впливу на Східне Середземномор'я та Північну Африку, - заступник генсека НАТО Джоане

Німці, на її думку, роблять для безпеки та відвернення криз багато - але недостатньо. Європа, Німеччина мусять розвинути в собі більше спроможності та волі до дії.

"Ми твердо стоїмо на боці свободи, права, демократії та розподілу повноважень, ми за багатосторонність та вільну справедливу торгівлю та відкритість суспільства. Ми, німці та європейці, маємо, можемо та хочемо робити більший вклад у міжнародну політику", - запевнила Крамп-Карренбауер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175981
 
 
 Топ коментарі
 
Ну хоч не всi в Бундестазі мастурбують на плішивого карлика ....
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Весь мир пытается поставить Россию на колени, но она продолжает упрямо лежать в грязи
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А Северный Поток, это, между прочим, тоже один из приёмов гибридной войны.
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Камасутра..
Нагибают??
Вы же паРашке с колен подниматься помогали!

😁
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Весь мир пытается поставить Россию на колени, но она продолжает упрямо лежать в грязи
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коментар відмічено як спам  
 
Ты смысл новости поняла?
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А если встанут с колен , то на четвереньки . Более жалкое зрелище .
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Вести из Лугандона.
Боевики на Донбассе разыскивают пропавшего без вести бойца по кличке "Сол", который приехал из России и в последнее время находился в оккупированном Донецке.
Страны Запада испытывают все более сильное недружественное давление со стороны России, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 8098
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- Взяли Москву возьмем и Киев! -
мне говорил один бурят...
На кладбище теперь в России
рядами ровными лежат

и безымянными крестами
там обнимают горизонт...
Так было, есть и будет с вами,
с теми, кто к нам с АК придет.
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Ну хоч не всi в Бундестазі мастурбують на плішивого карлика ....
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..То зрозуміло що регирунг, я до того що вона вступаючі в Бундестaзі чітко несе свою позицію в , в кінці січня як то їхав в машині слухав її тези на виступі там, сподобалось..Жаль що вона не хоче на крісло Меркель .До речі лідер німецьких Вiльних демократiв Лінднер топить за неї , хоче бачити ii Канцлером замiсть Меркель ,а Вiльнi демократи та партия Зелених в Німеччині - проукраїнські
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..потихоньку доходить стало...врежьте санкциями по ушам ослиным недомерку кремлевскому, да так чтобы копыта ишак этот откинул...
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Европейские идиоты, однажды они проснутся и телеящик им сообщит, что половина （или больше）коммерческой недвижимости, банков, энергомощностей, крупных производственных компаний уже давно скуплены россиянами, а идиоты будут выражать свои "озабоченности" и "взволнованности". Либеральные "ценности"；за балачками о их защите идиоты стали неспособны их защищать от медведя в шапке-ушанке и муслимов-"беженцев" с Востока.
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Скупить запад у раши денег не хватит, а вот каталонские народные республики вполне возможны по всей Европе, причём в выраженном этническом и религиозном виде, чего и близко не было в Крыму и на Донбассе. И кане но дружественная помощь от самой миролюбивой страны мира, на фоне взлетевших цен на нефть и газ...
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Да как вам сказать... Может, когда-то мы и узнаем, сколько российских денег в уставных капиталах западных банков, строительных фирм, фармацевтических компаний, гостиниц, пароходств, всяких-разных "консалтинговых компаний". Злые языки даже говорят, что есть в Европе оружейные компании (с подставными лицами из РФ). Ну и про Каталонию: больше всего недвижимости в Испании принадлежит россиянам (и тем, кто с корочками из ФСБ), есть владельцы более 300 квартир, доходных домов, бизнес-центров. И такое - по всей Европе.
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Австрийскому STRABAG SE принадлежат 90% акций немецкого подразделение концерна, STRABAG AG, с головным офисом в Кёльне. Также STRABAG SE владеет 100% акций Ed. Züblin AG в Штутгарте. Основными акционерами STRABAG SE являются Группа компаний Haselsteiner, Группа компаний Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, Группа компаний UNIQA, а также компания Rasperia Trading Limited, принадлежащая российскому предпринимателю Олегу Дерипаске.
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Райффайзен банк теж з грошима Дерипаски?
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Честно , не в курсе .

Но то что STRABAG получает крупные европейские заказы за взятки ( при собственнике Дерипаске) можно не сомневаться😀
Сейчас Дерипаска под санкциями и в Вене ( и даже по дороге в Вену) названия STRABAG везде поменяли на PORR( эти компании как-то близко связаны - так шо шахер махеры есть и в ЕС - Дерипаска обходит санкции )
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Интересно посмотреть даже перечень работ КОТОРЫЕ У ХРЕМЛЯ УЖЕ В ЧЕРТЕЖАХ для создания Европе проблем В СЛУЧАЕ ЧЕГО
Строительство Старой Сава мост , Белград (RS)Строительство 35-километрового Лёчберг Base Tunnel в качестве важного элемента Швейцарского Север-Юг железнодорожного транзитного маршрута, (CH)Finnetunnel , Херренгоссерштедт - Новое строительство двух параллельных 6970M длиной monotrack труб метода туннельного щита (DE)Ведущие 13-километровый Wienerwald Туннели по новому маршруту Вена - Санкт - Пельтен (AT)Строительство 2 - й 6,4-километровой трубе Тауэрн железнодорожного тоннеля (AT)Lainz Tunnel , Вена - выполнение 3 - го участка Ausführung дез 3. Abschnitts «Подключение туннеля Лот LT 33 Hofjagdstraße» в консорциумеКапитальный ремонт автомобильной дороги A1-Запад в консорциуме, Верхняя Австрия (AT)Highway A2 Gleisdorf West-Ласницхёэ: исполнение в консорциуме дорожных работ, мосты реконструкции и звуковые барьеры монтаж (AT)Новый «Большой олимпийский трамплин» в консорциуме, Гармиш-Партенкирхен (DE)Строительство ÖBB-Innbrucke Landeck в консорциуме, Tirol (AT)Реконструкция пешеходной зоны Кернтнерштрасса и Грабен в консорциуме, Вена (AT)Туннель под Штутгартом 21 и высокоскоростных железных дорог Wendlingen-Ульме : Boßlertunnel , Fildertunnel , Steinbühltunnel , Баден-Вюртемберг (DE)Новый Albula тоннель для железной дороги Rhaetian (Albulatunnel II), Bergün / Bever (CH)
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Компания «Базэл» приобретает 30% акций крупной австрийской строительной компании Strabag почти за 1,2 млрд евро. Эксперты ожидают, что Олег Дерипаска скоро создаст крупный строительный холдинг( 2007 год)

Strabag - одна из крупнейших европейских инженерно-строительных компаний, занимается строительством зданий, дорог, туннелей, электростанций, гидротехнических сооружений, плотин, железнодорожных сооружений, а также проектными работами. Суммарный объем заказов Strabag в 2006 году составил 10,39 млрд евро, чистая прибыль - 113 млн евро.

ТО ЕСТЬ ВСЕ СЕКРЕТЫ ПЛОТИН И ТОННЕЛЕЙ В ЕС УЖЕ У РАШИ В РУКАХ
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А Штайнмайер -- шо, который Президент, грит: В Германии есть Идея Пацифизма!
...и шо теперь между ними делать?
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В Германии есть Идея Пацифизма!

**********
Поцефізм. Від слова "поц".
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...от, япона мать! -- надо языки изучать...*)
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А Северный Поток, это, между прочим, тоже один из приёмов гибридной войны.
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недружественное кацапское давление?
ето вы еще дружественного не видели, от обзовут кацапы вас братьями - замахаетесь от их градов ховаться...
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А що ви хотіли?Інвестували в рашизм 452млрд. і хочете спати спокійно?Орда борги не віддає-вона данину збирає з поневолених народів.Перетворивши орду у мафію,поросіякоботи заполонили всі медіаресурси там,де геропа зажимає мізерні гранти.Тому корумпована мафія постсовка й діє зухвало,нахраписто без правил.Вихід?Не вестися на провокації мафії-їхня мета зрозуміла-влада і гроші.
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Обидно Зин?! Оно, конечно, хорошо, когда у тебя все рынки открыты и кругом преференции в виде дешевого сырья и полубесплатной рабочей силы, а вот когда старший брат говорит - хватит, пора раскошелиться за свою безопасность, тут сразу появляются обиды и жалобы на трудности и тяжелые обстоятельства. Хорошо жить за счет других и плохо когда тебе предъявляют счет. Европа придумала себе розовую сказочку и определила свое место в ней, влот только не подумала, что не все согласны с этим и что у других тоже есть свое мнение.
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16.02.20 02:11 Страны Запада испытывают все более сильное недружественное давление со стороны России, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр

три члена"НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ" Германия, Франция и Россия - ищут возможности для более глубокого сотрудничества.Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия - агрессивная и останется такой в ​​ближайшее время, но ей нужен "стратегический шанс".

ПОЛЬША ПРЕДЛОЖИЛА ИЗМЕНИТЬ "НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ""Мы дискутировали о возможности миротворческой операции, включении и привлечении к дискуссии США, Великобритании.
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Британия и Америка, я бы в етом направлении смотрел - ес ето большой колхоз - колхозы не работают....
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Моя родичка, яка багато років працює у Європі, а перед тим працювала у США говорить, що у Європі набагато комфортніше.
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Ви теж буваєте у тих місцях, бо це Відень.
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wien ist anders - часто стоит банер на вьездах в город ))
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Для початку Карренбауер забула про Königsberg. Росіяни після 1995 року не повернули усю Пруссію до Німеччини. І ще треба говорити, що німецькі політики швидко стають на бік росії після отримання хабарів.
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І які ідеї вони пропонують на противагу? Пацифікувати Україну ?
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Хитрый_план - ага...

сделать лоботомию украинцам превратив их в овощи...
читайте пункт 12...
Мюнхинский документ...

Страны Запада испытывают все более сильное недружественное давление со стороны России, - глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 1372
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Ничего себе так задавили Россию санкциями, что она всех в Европе давит, травит "новичком", убивает на улице. Одни прибалты только держатся молодцами.
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Штати вам натякали -обмежте зв'язки з рашкою. Але де там..
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Цацкается Европа с РФ, как в свое время с Германией и доцацкается.
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это значит что не достаточно смачно кацапам жопу лижите ..
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Немцам надо провести референдум ПО ВОЗВРАТУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ .
Главное пообещать калининградцам немецкие пенсии 😀😀😀
И те АЖ БЕГОМ проголосуют за присоединение к Германии
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Жто не украинская 50-100 евро
У меня знакомая в Братиславе платит за газ и отопление частного дома 200 евро в месяц
Питание качественными продуктами ( а не подделками из пальмового масла и молочного порошка) - до 300 евро
Вот и на Хорватию остаётся для отдыха
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Фройлян!!проснитесь, вы актриса!!! ********* вас имеют с прошлого года спереди и сзади, как ваши евроватные ценности вернули их в ПАРЕ . Веди так удобно торговать суверенитетом Украины и жизнями украинцев в обмен на СП2.☝️☝️☝️
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Пусть эти страны молятся на своих лидеров которые не слили ядерное оружие за бабло в свои карманы, и на то, что не имеют общих границ с агрессивными идиотами. Повезло им по жизни, это факт. Но если будут булки и дальше расслаблять, то везение закончится плачевно, как известно "дуракам закон не писан", хороший хук в рыло куда надёжнее "занепокоєнності".
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А до Заходу ще не дійшло чому так відбувається?
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Ідиотизм має назву, Кравчук - зрадник і мерзотник.
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_Нееет... Это - особо тяжкое преступление! Повлёкшее огромные потери. И за которое не наказаны преступники! Країни Заходу відчувають дедалі сильніший недружній тиск із боку Росії, - глава Міноборони ФРН Крамп-Карренбауер - Цензор.НЕТ 6477
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Это потому, что у России ничего нет. Все её достижения связаны с армией и войнами, гибридными или негибридными, информационными, обманом и прочими. Похвалиться больше нечем - разве большой территорией. Если она откажется от агрессии - никто не скажет, что Россия великая. Этот парень признает только силу.
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Выразите глубокую озабоченность и постройте ещё один газопровод для финансирования газпрома.
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Немцы, по ее мнению, делают для безопасности и предотвращения кризисов много - но недостаточно. немцы твари,которые совместно с рашистом и французом создали в Украине кровопролитие ,немцы фрицы повинны в создании ордло на территории суверенного украинского государства,они соучастники и повинны в том,что из жизни война забрала более 13000 тысяч украинцевэти фашисты- твари помагают по велению рашиста расчленить Украину прикрываясь ширмой пустой лжи...
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Так почему вы немаки с хранцузами стали раком перед путлером и ноете?
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Скуплены оптом и массово коррумпированы чекистами.
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БЕЗ ЯВНЫХ ОБВИНЕНИЙ В СТРОНУ ВЛАСТИ РФ, ВИНА ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕХ ВЛАСТЕЙ СТРАН УЧАСТВУЮЩИХ В КОНФЛИКТЕ !!!
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"
А что тем временем делает Запад? По мнению Крамп-Карренбауэр, он описывает свою слабость, комментирует действия других и жалуется.
"Это не является задачей европейцев. Мы должны сделать что-то конкретное ради нашей безопасности", - призвала министр.......
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