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 Суспільство
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Все про:вибухівка (226) мінування (536) Міноборони (3145)

 В Україні розроблять військовий стандарт із протидії саморобним вибуховим пристроям, - Міноборони

Понад 300 інцидентів із застосуванням ворогом саморобних вибухових пристроїв зафіксовано з 2014-го на Донбасі.

На Хмельниччині у Кам’янці-Подільському завершився тижневий тренінг із курсу "Організація пошуку саморобних вибухових пристроїв", проведений вітчизняним оборонним відомством спільно з Агенцією НАТО з підтримки та постачання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства. Лекторами виступали досвідчені британські інструктори.

Наразі внаслідок підриву на СВП загинули чи були поранені чимало українських захисників у Донецькій і Луганській областях, де тривають бойові дії. З 2014-го на Сході країни зафіксовано понад 300 інцидентів із застосуванням противником саморобних вибухових пристроїв, що здебільшого призвело до втрат серед особового складу та техніки. Як і протипіхотні міни, вони є зброєю не вибіркової дії й продовжують завдавати великої шкоди не тільки військовим, а й цивільному населенню.

За словами координатора тренінгу від Міноборони України полковника Сергія Зубаревського, від саморобних вибухових пристроїв важко захиститися, адже їх можна виготовити багатьма способами, використовуючи матеріали, які дозволяють уникнути виявлення пристроями.

"Маємо на меті досягти взаємосумісності сектору безпеки і оборони України з НАТО у питаннях знешкодження вибухонебезпечних предметів та саморобних вибухових пристроїв. Країни Альянсу досягли у цьому напрямку певних зрушень. Україна переймає північноатлантичний досвід протидії СВП", — зазначив полковник Сергій Зубаревський.

Слід зазначити, що в Україні ще немає керівного документа, який би визначав тактику дій і організацію пошуку саморобних вибухових пристроїв. Наразі передбачається розробка військового стандарту з протидії СВП. Цим займається Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби окупанти чотири рази обстріляли захисників України на Донбасі, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175978
 
 
 Топ коментарі
 
важнейший разведпризнак кацапы: хамя выпрашиваешь милостыньку
держи ещё на рюмку стекломоя, убогий
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А зебил - это самодельное взрывное устройство? В Украине разработают военный стандарт по противодействию самодельным взрывным устройствам, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3598
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А зебил - это самодельное взрывное устройство? В Украине разработают военный стандарт по противодействию самодельным взрывным устройствам, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3598
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каждый зебил - это слегка модифицированный порохобот, разницы почти нет )
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дежурь, овца ботоносная, не оставляй пост, несчастье.
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важнейший разведпризнак кацапы: хамя выпрашиваешь милостыньку
держи ещё на рюмку стекломоя, убогий
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главный принак тупого ****** - кроме зеленого гавна и коричневого - иного нет. еврей наверное, ещё и кацапский. много сейчас таких ассимилировавшихся с фамилиями порядочных граждан, нормальные уехали, кал остался ) ничего, повторное обрезание спасёт несчастье неспящее.
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нерационально пашешь. напиши хоть что-то и я тебя выпишу талончик.
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выпиши себе обратный билет в вагину, несчастье )
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держи, ИБД-ешник. мы с тобой ситуационные союзники.
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Нюю, лет 60 тому взад химию не запрещали..
А как лабораторные работы бабахали!!
Пррриятно вспомнить..
😁
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-- приятно первоклашке встретиться с выпускником, одной и той же Школы!

... а в Школе Жизни нет каникул! ...*)
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сву - опаснейшая тема
вьетнам афган ирак донбасс сирия
инфы много
а сколтко еще придумает мозг челрвеческий....
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11 пачек спичек, моток изоленты и плоскогубцы. ...полчаса и бомба! -- кирпич нафиг разрывает...
...ещё: промокашка, нашатырь и йод -- 2 часа и "недотрога" готова -- кисть порвёт -- на пальчики вразнос...

Шо ещё? ...селитра, алюминий, сахар, натрий, карбид, бензинчик с солярой...

-- в школьное окно, смотрят облака, бесконечным кажется урок... -- трудное советское детство, короче...
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глупости - два тычка лопаты в нужном месте и спасибо деду.
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Вот интересно ,а Бубочка это ,,самодельное взрывное устройство ,,(как никак Беня своими руками слепил) или ОМП для Украины ?
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А що? Після припинення "громадянської" війни і об'єднання з миролюбними сепарами очікується ріст встановлення саморобних мін? З чого б це?
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Сама нервова робота проводити розмінуваня приміщень і в лісі дріт розтяжки важко помітити особливо,як що він з птурівського шнура,багато наших хлопців загинуло Царство їм Небесне.
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Прохвесійні розробники стандартів вирішили запроектувати стандартний підхід до нестандартних вибухових пристроїв?
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"Эх, стандарт бы мне!" - прохрипел сапёр, подорвавшись на самождельнои взрывном устройстве...
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