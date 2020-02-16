 Україна, Грузія та Молдова просять ЄС збільшити фінансування Східного партнерства, - МЗС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України, на полях Мюнхенської безпекової конференції міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови підписали спільне звернення до членів Європейської Комісії щодо важливості належної фінансової підтримки регіону "Східного партнерства" у рамках наступної "Багаторічної фінансової перспективи" ЄС на 2021-27 роки, формування якої наразі триває в інституціях Євросоюзу.

Глави зовнішньополітичних відомств трьох асоційованих партнерів закликали ЄС у рамках стратегічного бюджетного планування на наступні 7 років врахувати масштаби і амбітність реформ, що здійснюються та заплановані Україною, Грузією і Молдовою у процесі європейської інтеграції.

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У цьому контексті міністри наголосили на важливості передбачити у "Багаторічній фінансовій перспективі" збільшення ресурсів на потреби держав-учасниць "Східного партнерства", яка відповідатиме їхнім європейським зобов’язанням та пріоритетам у відносинах з ЄС.