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 Політика України
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Все про:Східне партнерство (66) Грузія (643) МЗС (2039) Молдова (504) Євросоюз (2815)

 Україна, Грузія та Молдова просять ЄС збільшити фінансування Східного партнерства, - МЗС

Глави МЗС України, Грузії та Молдови закликали ЄС в рамках стратегічного бюджетного планування на наступні 7 років врахувати важливість належної фінансової підтримки регіону "Східного партнерства".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України, на полях Мюнхенської безпекової конференції міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови підписали спільне звернення до членів Європейської Комісії щодо важливості належної фінансової підтримки регіону "Східного партнерства" у рамках наступної "Багаторічної фінансової перспективи" ЄС на 2021-27 роки, формування якої наразі триває в інституціях Євросоюзу.

Глави зовнішньополітичних відомств трьох асоційованих партнерів закликали ЄС у рамках стратегічного бюджетного планування на наступні 7 років врахувати масштаби і амбітність реформ, що здійснюються та заплановані Україною, Грузією і Молдовою у процесі європейської інтеграції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - пріоритетний партнер у "Східному партнерстві", - глава МЗС Естонії Рейнсалу

У цьому контексті міністри наголосили на важливості передбачити у "Багаторічній фінансовій перспективі" збільшення ресурсів на потреби держав-учасниць "Східного партнерства", яка відповідатиме їхнім європейським зобов’язанням та пріоритетам у відносинах з ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175976
 
 
 Топ коментарі
 
прям как то стыдно за страну. звучит так, будто бомж возле церкви пару гривен просит
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нихрена себе, наголосовали себе там всяких додонов, зебилов и теперь ещё и денег просит, банан вам, прикольно будите лакомиться тем что есть.
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...эуропа ржет над выбором этих народов...последствия чернобыля так моск зацепили или вирус какой новый заглотили где.... это ж надо так нагаласавать было... Украина, Грузия и Молдова просят ЕС увеличить финансирование Восточного партнерства, - МИД - Цензор.НЕТ 4633 Украина, Грузия и Молдова просят ЕС увеличить финансирование Восточного партнерства, - МИД - Цензор.НЕТ 7183 ..еще и денег истребовать решили.. Украина, Грузия и Молдова просят ЕС увеличить финансирование Восточного партнерства, - МИД - Цензор.НЕТ 4633..
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прям как то стыдно за страну. звучит так, будто бомж возле церкви пару гривен просит
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Je n'ai pas mangé depuis six jours) - крылатая фраза, произнесенная Кисой (12 табуреток- кто не в курсе как Стрелок)
😁
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нихрена себе, наголосовали себе там всяких додонов, зебилов и теперь ещё и денег просит, банан вам, прикольно будите лакомиться тем что есть.
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...эуропа ржет над выбором этих народов...последствия чернобыля так моск зацепили или вирус какой новый заглотили где.... это ж надо так нагаласавать было... Украина, Грузия и Молдова просят ЕС увеличить финансирование Восточного партнерства, - МИД - Цензор.НЕТ 4633 Украина, Грузия и Молдова просят ЕС увеличить финансирование Восточного партнерства, - МИД - Цензор.НЕТ 7183 ..еще и денег истребовать решили.. Украина, Грузия и Молдова просят ЕС увеличить финансирование Восточного партнерства, - МИД - Цензор.НЕТ 4633..
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Зачем Украине партнерство с ЕС. Завтра ЗЕлупа будет вместе с росийскими террористами Киев патрулировать. В Молдове та же х***ня. До сих пор финансируют и сотрудничают с росийскими окупантами.
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молдове нужно сначала, додона повесить за яйца а потом чтото просить !!!
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Украина, Грузия и Молдова просят ЕС увеличить

-- я б, на ихнем месте, просил не уменьшить... -- *****, то капэць! *)
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Поросякоботам поміняли методичку:Україна-це вже не Європа-ніяких дотацій-нехай викручуються самі.
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ес сейчас всем дотации зажимает, даже своим лимитрофам, не то что стоящим под дверью, бюджет не резиновый, так что тут ничего личного
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Нічого личного-пітора в тюрьму за мінську зраду з конфіскацією й дотацій не треба.В зелепух кишка тонка!
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А я просивби ЄС припинити виділяти кошти для олігархату України !
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опосля подписания Украиной Мюнхенско рашистских шагов кремлевскими "служивыми "в Украине,Украина получит болт о ЕС ,на подобие минского болта - войны,которую создали фрицы рашисты и французы по велению рашиста , и не исключено что получит новый Майдан куда мощнее того что был ,за овоща-папиредника
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Украина не должна ограничиваться Европой, есть и другие страны.
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