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 Політика України
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Все про:авіакатастрофа (523) Іран (499) розслідування (1641)

 Іран готовий співпрацювати з Україною в розслідуванні катастрофи літака МАУ, - Заріф

У Мюнхені відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі в Ірані.

Як повідомляється на сайті МЗС Ісламської Республіки Іран, на зустрічі глава відомства Мохаммад Джавад Заріф обмінявся думками про способи розгляду правових і технічних аспектів інциденту, наголосив на відповідальній поведінці Ірану під час розгляду справи і вказав на необхідність уникати політизації питання, передає Цензор.НЕТ.

Він також підтвердив готовність Ісламської Республіки Іран співпрацювати з Україною в цілях розслідування справи та досягнення юридичного врегулювання питання.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175975
 
 
 Топ коментарі
 
...следы подчистили с помощью *уйла, калым за молчание получили и готовы теперь...*уйлисты и стреляли с этого Тора. чалмоносцам никто бы их не доверил.. Иран готов сотрудничать с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ, - Зариф - Цензор.НЕТ 2056..
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иран должен отвечать, а не выпендриваться)) сотрудничать оно готово))
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Иран готов сотрудничать с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ, - Зариф

Проснулся, ****. На Востоке всё делается медленно.
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Та ніхто не хоче тим займатися в Україні. Клоуни косять бабло, на вихідних п'ють як упороті. Лишайте ящики собі, а то ********* з п'яну. Як їх перевішаємо - то передасте.
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...следы подчистили с помощью *уйла, калым за молчание получили и готовы теперь...*уйлисты и стреляли с этого Тора. чалмоносцам никто бы их не доверил.. Иран готов сотрудничать с Украиной в расследовании крушения самолета МАУ, - Зариф - Цензор.НЕТ 2056..
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кацапа выползла. думает, что модеры дрыхнут... Іран готовий співпрацювати з Україною в розслідуванні катастрофи літака МАУ, - Заріф - Цензор.НЕТ 9871
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уже не помню. оно такое тупое, что в памяти следа не оставляет.
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Отдайте ящики, пид...расы. Все. Больше никакого сотрудничества.
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иран должен отвечать, а не выпендриваться)) сотрудничать оно готово))
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Да какая разница будет расследование или нет. Х*** с ним с тем Бениным самолетом. С такой властью скоро и Украины не будет не то что самолета
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Говорять наче головне зЄблокоманлуюче хоче відмінити вітання "слава Україні" в армії?
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