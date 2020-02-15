 Під час створення спільних патрулів України, ОБСЄ та ОРДЛО на Донбасі враховуватимуть досвід Хорватії, - Пристайко

Про це в Мюнхені заявив глава МЗС Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вирішуємо, як зробити так, враховуючи досвід, наприклад, Хорватії, щоб вийти на рішення, аби насамперед гарантувати безпеку на цій території. Можливо, до того часу щоб провести вибори", - сказав Пристайко.
Він додав, що ідея спільних патрулів обговорювалася від початку Мінського процесу. І ця тема завжди викликає дуже жваве обговорення: наскільки можна допустити найманців РФ до участі у цих патрулях.
Глава МЗС також прокоментував ситуацію з розведенням сил на Донбасі.
"Розведення має допомогти психологічно зменшити кількість обстрілів... Є ідея, що якщо люди не бачать один одного в приціл, вони з часом втрачають агресивність. Хоча це спірно... Це один із методів розвести поступово. Але ми вирішили розводити не шматочками, а секторами, починаючи з півдня", - сказав Пристайко.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час Українського ланчу в межах Мюнхенської безпекової конференції заявив, що українська сторона згодна на спільне патрулювання кордону з представниками ОБСЄ та ОРДЛО на період підготовки місцевих виборів на Донбасі.
Украина не готова быть самостоятельным государством. увы. большинство - быдло с холодильником и нулевой самоидентификацией плохо. печально. эта страна обречена. увы....
- а вєлосіпєдістов зачєм?
- йа так і знал шо по йєврєйям возраженій нє будєт
Бо тут об'єктивно вже відмазати неможливо.
Но, варианты всегда есть, если моск есть..
😏
и ты как был чмом так и остался. я своих убеждений не меняю в отличии от тебя. ты - проститут с правом голоса увы.
...
Якась дивна заміна слів "повісити на гілляці".
В элитном клубе "Чувство" Зеленского уже ждут опытные ликвидаторы из спецназа СБУ.
Але чомусь не витанцьовується...
а смысл совместно контролировать линию разграничение ?? А почему не Украина-российскую границу ???) какое циничное зомбирование общественного мнения от Зе.
Почему этот тупица не раскрывает свою пасть, по введении международной миротворческой миссии??. но БЕЗ участия страны агрессора оккупанта РФ и сепаратистов с оккупированных территорий.