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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2426) Донбас (15293) Пристайко (359) Мюнхен (83)

 Під час створення спільних патрулів України, ОБСЄ та ОРДЛО на Донбасі враховуватимуть досвід Хорватії, - Пристайко

Під час обговорення ідеї створення спільних патрулів на Донбасі - з участю представників України, ОБСЄ та тимчасово окупованих територій - буде враховуватися досвід Хорватії.

Про це в Мюнхені заявив глава МЗС Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вирішуємо, як зробити так, враховуючи досвід, наприклад, Хорватії, щоб вийти на рішення, аби насамперед гарантувати безпеку на цій території. Можливо, до того часу щоб провести вибори", - сказав Пристайко.

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Він додав, що ідея спільних патрулів обговорювалася від початку Мінського процесу. І ця тема завжди викликає дуже жваве обговорення: наскільки можна допустити найманців РФ до участі у цих патрулях.

Глава МЗС також прокоментував ситуацію з розведенням сил на Донбасі.

"Розведення має допомогти психологічно зменшити кількість обстрілів... Є ідея, що якщо люди не бачать один одного в приціл, вони з часом втрачають агресивність. Хоча це спірно... Це один із методів розвести поступово. Але ми вирішили розводити не шматочками, а секторами, починаючи з півдня", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час Українського ланчу в межах Мюнхенської безпекової конференції заявив, що українська сторона згодна на спільне патрулювання кордону з представниками ОБСЄ та ОРДЛО на період підготовки місцевих виборів на Донбасі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175974
 
 
 Топ коментарі
 
Ну от і все. Все вирішено, нас поставили перед фактом.
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Оцените изящество с которым зелёная банда признала еб.. ОРДЛО! При создании совместных патрулей Украины, ОБСЕ и ОРДЛО на Донбассе будут учитывать опыт Хорватии, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1310
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знаете что я подумал?
Украина не готова быть самостоятельным государством. увы. большинство - быдло с холодильником и нулевой самоидентификацией плохо. печально. эта страна обречена. увы....
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ок. кацапа. давай ты перечислишь эти семь "котлов" и мы сравним потери
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Совместные патрули с терористами ...Зазеркалье ....
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Какой Хорватии? Там вся страна стала на военные рельсы, создали мощную и огромную армию по сравнению со всей Хорватией. Каждый пятый мужчина был в армии. Разработали спецоперацию по освобождению своей территории от ихнего аналога нашего ЛНР/ДНР. Не испугались "могучего" соседа Сербии. Дождались удобного момента и в ходе двух молниеносных операций освободили свою землю. Европа тогда тоже выявляла свою обеспокоенность, а они наплевали и освободили. Сейчас Хорватия член ЕС и НАТО. Там живут настоящие мужики, почти нет ваты, трусость и предательство чуждо им.
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- расстрєлять йєврєйєв і вєлосіпєдістов!
- а вєлосіпєдістов зачєм?
- йа так і знал шо по йєврєйям возраженій нє будєт
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а тут - прі созданії совмєстних патрулєй будут учітивать опит Хорватії - вопрос про созданійє совмєсних патрулєй уже рєшон, уточняюца только дєталі в общіх чєртах... *******!!! КАК МіЛО!!! ЕТО ТАКОЙ ВБРОС - ДАЖЕ НЄ ПРОБНИЙ КАМЄНЬ, А ХУЦПА НАСТОЛЬКО НАГЛАЯ, ЧТОБИ ОШАРАШІТЬ ПУБЛіКУ і, ОНЄМЄВШУЮ, ПОіМЄТЬ ВО ВСЄ ДИРИ. НАГЛИЙ ШУЛЄРСКІЙ ПРіЙОМ, РАСЧіТАНИЙ НА ГРАБЬОЖ ОШЕЛОМЛЬОННОГО ФРАЙЄРА
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Хорватия применила силовой вариант деоккупации.. о чем это он. Операция " Буря".1995 год ( правда за спиной сепаратистов стояла не РФ а всего лишь Сербия) Возможно это он про боснийский вариант. Ну тогда нам пророчат федерализацию по боснийски. ( где федерация республики Сербской ( для сербов) 49% территории государства и отдельно Боснии и Герцеговины ( для мусульман и хорватов) 51 % государства . А у нас "создадут" аж пять Донбасс, Новороссию, Малороссию, Украину и Галичину ( что бы потом легче ввести в РФ областями) Нам такого не треба... Вот слушаешь наших правящих и не только "глашатаев" и все больше понимаешь, что они все уже все решили, вопрос как это втюхать народу, стране после 6 лет войны и не вызвать Колиивщины. Думаю вопрос заключается только в этом. ( изнасилование в лагидной форме)
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Пристайко,як можна бути таким дибі..м і не розуміти шо місцевих обдроченців там лишилось одиниці,а в основному там російський перший корпус,з ким патрулювати з москалями???Моя вам порада не робіть нічого лишіть як є і це буде набагато краще і для вашої шкури і для країни.Бо ваші миротворчі ініціативи шось мені взагалі не довподоби!
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Бл**** какой же дегенерат. А давайте тюрьмы будут охранять мусора вместе с заключенными? Під час створення спільних патрулів України, ОБСЄ та ОРДЛО на Донбасі враховуватимуть досвід Хорватії, - Пристайко - Цензор.НЕТ 4819
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Предложение Зеленского очень правильное. Самое главное нашим погранцам стать на границу. Это означает, что территории - наши.
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Вашим погранцам это в смысле твои хрюським потомкам алкоголиков??
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Боже, кто здесь пишет... ты с Африки?
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Он с игральных автоматов... Під час створення спільних патрулів України, ОБСЄ та ОРДЛО на Донбасі враховуватимуть досвід Хорватії, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1161
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та ясно,питання хто дасть нашим погранцам стань на граніцу,якшо вони стають на кордон війна припиняється на другий день,хуйло туди вліз не просто ,щоб взяти і піти лишивши кордон!
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Путину не нужен Донбасс, он уже на Крыме надорвался.
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Интересно, по какому украинскому закону террористы будут контролировать украинские границы и выборы? Нах нам такая власть?
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Без военной хитрости не бывает победы. Там выборы будут по украинским законам, а, значит, наши люди будут управлять Донбассом. И погранцы наши на границе встанут. Вот и войне, и власти бандитов конец. А в кандидаты можно подготовить переселенцев - они на нашей стотороне.
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ты дебил с рождения или это приобретенное?
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Це ж треба - отак ДО ОСТАННЬОГО (!) відмазувати свого куміра. В цьому є щось ірраціональне, навіть сектантське...
Бо тут об'єктивно вже відмазати неможливо.
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Только дураки(...) учатся на чужих ошибках..
Но, варианты всегда есть, если моск есть..
😏
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Границу будут контролировать ОБСЕ, которое состоит из росийских военных и колораборантов, росийские боевики и нацхвардия. Тоесть 2/3 границы будут контролировать рашисты, а Украина всего 1/3 и то там где Рашка согласится поставить наши КПП чтобы им не мешали. Смысл в такой границе?
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Кто не начинает, тот и не продолжает. Если на Донбассе пройдут выборы по украинским законам и на границе будут наши погранцы, пусть даже и ОБСЕ не наше и ОРДЛОвсие боевики будут патрулировать. То это не меняет сути дела. Победят наши кандидаты изп переселенцев. Это можно провести. . Граница будет нашей.Это победа в войне. Потому что это будет конец власти боевиков и власть перейдет Украине.
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Но мы решили разводить не кусочками, а секторами, начиная с юга", - сказал Пристайко. Источник: https://censor.net.ua/n3175974 Марик решили сдать??? СУКИ!
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да. марик. широкино... коридор ***** нужен в крым. он его получит.. увы... мы просрали эту войну
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но видит бог. просто так им это не удастся. и кое кто очень пожалеет и за свои выбор и за свою должность
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ОШЕЛОМЛЯЮЩАЯ ХУЦПА!!! ТіПА СОЗДАНІЙЄ СОВМЄСТНИХ ПАТРУЛЄЙ УЖЕ ПРОЙДЄНИЙ ЕТАП, ОСТАЛОСЬ ОПИТ ХОРВАТії УЧЄСТЬ.... ********* Зє!ЛЬОНАЯ СЛІЗЬ!!!
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Фактически границу Украине ***** не отдаст. Зелупа по договоренности с *****м просто формально поставит один КПП где то в уголке кде вообще ничего не будет контролировать лишь бы сфотографироваться и перед *хохлами* отчитаться мол наши заступлили на контроль границы и проведет с *****м *выборы* разумеется тоже формально, которые ЗЕ сразу признает мол чтобы закончить войну. Росийские же войска сразу переоденутся в форму народной милиции днр и обявят закрытую зону и проведут референдум за воссоединение или сотрудничество с Рашкой. На етом и конец Украинскому государству. Больше Украина не будет иметь права даже стрельнуть в сторону уже признаной всеми независимой республики. Оттуда же начнутся обстрелы украинской территории и выходы ДРГ такие что мало не покажется.
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суров **** ты же орал за вазелина меньше чем год назад!. было? было. чего ты щас скулишь как потаскуха последняя? хотел? жри!
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С*ка ето ты Стрелок. Ты мне что говорил год назад? Что я не имею прав ни на украинский газ ни на свет ни на рыночные цены ни на евроавтомобили и что я нищеброд обязан строить еще больше будок чтобы платить Ахметову за зеленые тарифы и за растаможку Было такое? Было, как сейчас помню. Я тебе тогда честно сказал что тогда низачто не проголосую за Парашенка и сделаю все от меня возможное чтобы он не прошел. Как минимум пол сотни я уговорил за Парашенка не голосовать. Но я не говорил что я буду голосовать за Зелупу. Ето вы порохосрань уничтожили всех конкурентов Зелупы оставив только Бойка и Мертвечука. Теперь жри ты.
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ты больной? я был против рынка? я - у которого своя фирма - против рынка? ты башкой ударился? ладно - ты меня с кем то спутал. похеру. ты получил то что хотел? халява пришла? нет? а тебя предупреждали умные люди - халявы не будет. ты сейчас меня обвитняешь в том что ты придурок "уговорил за Парашенка не голосовать"? теперь жри полной ложкой дебил. ты этого хотел - получи. и не ной. ты смешон. ты уйо..ок переобулся не потому что тебя курс зебуина не устраивает. тебя не устраивает обьем коормушки твоей. тебя чмо кинули.
и ты как был чмом так и остался. я своих убеждений не меняю в отличии от тебя. ты - проститут с правом голоса увы.
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Пора этого ублюдка оманского как то в чувство приводить...
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в чувство приводить

...
Якась дивна заміна слів "повісити на гілляці".
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Пора этого ублюдка оманского как то в чувство приводить.
В элитном клубе "Чувство" Зеленского уже ждут опытные ликвидаторы из спецназа СБУ.
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Зє!білко распоряділся нє пускать пороха і порохоботов на йєго бріфінг в мюніхє, поетому Зє!льоная плєсєнь на форумє нє прівєцтвуйєца
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Намагаюся уявити десь в Іраку "совместное патрулирование" ґамериканськими морпехами та головорізами ІГІЛ.
Але чомусь не витанцьовується... Під час створення спільних патрулів України, ОБСЄ та ОРДЛО на Донбасі враховуватимуть досвід Хорватії, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2426
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Но мы решили разводить не кусочками, а секторами, начиная с юга", - сказал Пристайко. Під час створення спільних патрулів України, ОБСЄ та ОРДЛО на Донбасі враховуватимуть досвід Хорватії, - Пристайко - Цензор.НЕТ 215 Пздц. Тоесть разводить будут даже не по одному населенному пункту как раньше рассказывали а целыми фронтами. Сначала с юга отведут ВСУ. Потом с востока и пишите письма,...
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"Разводить не кусочками",а зразу всією країною.Я не лох,це ви терпіли.
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Для справки: развод сил и вооружений происходит с обеих сторон! ОБСЕ - в помощь!
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Все к чему прикасаються ЗЕленые рученки превращается в иллюзию-совместный контроль с оккупантами даст иллюзорный контроль за границей за этим последуют иллюзорные выборы,затем иллюзорный мир остается только один вопрос - а что будет с государством Украина
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Только не говори, что в Германии этим очень интересуются!
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совсем перестали бояться своей продажности
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ОНИ ТАМ УЖЕ В КРАЙ ЕПНУЛИСЬ ПОХОДУ! КАКИЕ ПАТРУЛИ!? СТРЕЛЯЮТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ВЫПОЛНИТЕ 1-Й ПУНКТ СРАНОГО МИНСКА, ПОЛНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ!
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Оптимальный вариант-зЕдолбодятлы не доберутся из Мюнхена в Киев,где то по дороге потеряются.
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Это маразматическая, дебильная идея не Пристайка, а Зеленского и Ермака....Пристайко просто ее озвучил. Больше похожа на Гос.ИЗМЕНУ.
а смысл совместно контролировать линию разграничение ?? А почему не Украина-российскую границу ???) какое циничное зомбирование общественного мнения от Зе.

Почему этот тупица не раскрывает свою пасть, по введении международной миротворческой миссии??. но БЕЗ участия страны агрессора оккупанта РФ и сепаратистов с оккупированных территорий.
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