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 Скандальні "12 кроків" повернули на сайт Мюнхенської конференції. ДОКУМЕНТ

Документ "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону", підготовлений групою європейських, російських та українських експертів, знову доступний на сайті Мюнхенської безпекової конференції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мюнхенської безпекової конференції.

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Скандальні 12 кроків повернули на сайт Мюнхенської конференції 02
Скандальні 12 кроків повернули на сайт Мюнхенської конференції 03
Скандальні 12 кроків повернули на сайт Мюнхенської конференції 04

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Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції.

У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".

Того ж дня документ видалили із сайту.

У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175973
 
 
 Топ коментарі
 
ну так вазелин же по самым эти "шагам" и прошелся сегодня и озвучил согласие. урод вонючий.
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Разница в возрасте между Порошенко и Зеленским - всего 12 лет. При этом Зеленского почему-то называют молодым и неопытным. То есть ЕЩЁ РАЗ, Порох стал президентом страны с НИКАКОЙ армией ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ и ему было 48, а Бубочка в 42 смог всё прое@ать за полгода.
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Якщо перзиднеет зелена сциклива ганчірка, то і не таке ще виставлять.
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это не важно кто придумал. а важто то что эту мордовскую бересту подписал клерк и мида Украины. Мне интересно, кто ему давал такое поручение? как он попал в Муникх? За чей счет так сказать банкет?
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ты уже продал свою евробляхер мыролюбец? или штраф вазелину заплатил? херово тебе было? сейчас лучше? падаль думаешь никто не помнит как ты вонял за евробляхеров против пороха? теперь ты переобулся. ты еще огиднее чем зеленые. ты флюгер.
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А тріо чалий , семена і ще один виродок від єрмака і бубочки ти не враховуєш ?
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кацапские террористы, пользуясь продажностью и неадекватность наших властей, постепенно внедрялись на высокие руководящие должности.
ермачина это известный предатель и козлоагент. и он не скрывает этого.
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Дванадуять кроків - двома словами:"Путін прийди"!
Втішає лише те, що не голосував за ту жидозелебенську шоблу!
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Пускай засунут себе в жопу эти 12 шагов
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А засовывают пока вам, пока вы тихо протестуете на диванах.
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Тому я в іншій новині і написала, =Блазень і кагал своїм тріпанням (воно, звичайно, не є випадковим, ні обмовками, все підготовлено і сплановано) руйнують і міжнародну підтримку, і саме поняття війни, агресії, анексії, окупації України рашкою. Це - свідома державна зрада.=.

І сьогодні воно прокувікало про спільне патрулювання кордону. От і вернули. Це - абсолютно логічно. Там же не дебіли, як в Україні, яким зе-кодло заливає в очі і у вуха окрему субстанцію, від якої піпл в екстазі. Бачать, що влада капітулює і здає все рашці, то для чого і кому та Україна здалася в Європі і світі.
А ПП якраз розказував, що на Заході спантеличені і кажуть, що готові підтримувати Україну, але, якщо вона не чинить спротив, то вони не розуміють, чому замість України боротися з рашкою повинні вони.

Все вже давно чітко і добре видно. Бачити не хоче тільки зе-біомаса і решта свідомих зрадників та ворогів України і її державності в Україні, проститути-"націоналісти", писаки від журналістики і т.д.
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что нужно чтобы украинцу уехать в Канаду?
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Є державна програма іміграції: федеральна і Квебек. Ви мали б іти по категорії спеціаліста (skilled worker). Я знаю, що там були зміни у плані вимог і процесу та нарахування балів (Квебек) за цей час, що я тут живу.
Ось:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html

Також є форуми, я чула від наших: Квебек
https://forum.chemodan.com.ua/forum/56-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0/

Там же про решту Канади?
https://forum.chemodan.com.ua/forum/6-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0/

Подається аплікація - потім кілька етапів, співбесіда, медогляд і віза з зазначенням дати, до якої треба ступити на канадську землю. Співбесіда в посольстві у Києві, медогляд теж там (вони кажуть - де). У Львові ніби теж можна щось пройти ... не впевнена.
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До речі, програмісти добре заробляють (я, правда, не знаю, на чому Ви спеціалізуєтеся).
Тут наших хлопців-айтішніків багато.
Це - наш монреальський форум.
https://forum.monua.ca/
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дуже дякую
как меня все тут задрало за этот неполный год. вы не представляете.....
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а главное - безнадега. у меня две вышки (тех+эконом) и я смотрю на все это и мне страшно... и жалко. не хочу чтобы Украина превратилась в Израиль которого долго небыло у евреев. я не молод но мне жалко моего ребенка. он точно не заслужил жить в стране "сватов".
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Я дуже Вас розумію. Сама жити в таких умовах навряд чи змогла б: Ви усвідомлюєте, а таким завжди важче. Ті, хто не думає - їм легко і просто, =щасливі=.
Я писала тут, що кілька місяців настроювала себе перед поїздкою додому (з квітня до вересня), бо мені було дико після цих "виборів".
Рішення кожен мусить прийняти сам, я їхати з України дуже не хотіла і постійно збиралася вернутися.
Можна боротися, але як подивишся, скільки оцього, перепрошую, бидла, якому нічого не потрібно - то, чесно, опускаються руки.

Мені теж боляче неймовірно - дивитися на це все, відстань ні до чого.
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от так Україна втрачає громадян. До слова я давно не сопстерігаю тут багатьох людей, які були активними дописувачами в 2017 року перед моїм виїздом до Угорщини.

А я сам також думаю куди б виїхати. Тільки мене не останній рік задовбав, а з травня 2014 року, коли до влади прийшов Порох і замість того, щоб розпочати реформи все почалось по колу (загалом від засновника ПР я іншого і не очікував). А збираюсь спробувати Литву, вона ближче і адаптація там може пройти швидше, хоча литовську геть не знаю на відміну від французької чи англійської.
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"Александр Александрович Чалый - украинский дипломат и чиновник. Бывший первый заместитель Министра иностранных дел, бывший заместитель главы Секретариата Президента Украины." "Семений Алексей Владимирович директор Института глобальных трансформаций .
Соавтор пророссийского мюнхенского плана капитуляции Украины - " Це що за істоти? Якихось два сепара від України. Хто їх уповноважив?
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ШотваРіцца@dneprlena 11 ч
Василь Філіпчук https://www.facebook.com/vasyl.filipchuk.7/posts/10212679265816773
привітати в коментарях не можна, вони відважно закриті, тегати теж не можна, проте можна привітати на фб-сторінці Міжнародний Центр Перспективних Досліджень - МЦПД

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ШотваРіцца@dneprlena
Олександр Чалий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

2004-2006 віце-президент в Індустріальний союз Донбасу. 2006-2008 заст.гол.Секретаріату Президента України співзасновник ГОшечкі "ІНСТИТУТ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ"

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ШотваРіцца@dneprlena 11 ч

"директором" того ж таки "інституту" глобальних трансформацій є Олексій Семеній (насправді - ні, то є ГОшечка)

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а теперь зайди на Опендатабот и посмотри про эту ГОшечку)
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ШотваРіцца@dneprlena 2 ч

виходить так, що документ приховали на сайті конференції тільки на термін, коли бубочЬка говоріла ротом? шоби нє била нєудобних вапросав? і да, присутність ПП теж було для бубачЬкі - жах як нєудобно
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Они опубликовали его раньше времени и поэтому, на время сняли. Чтобы не было впечатления, что иностранные друзья принуждают Украину к капитуляции, точно также как и Чехословакию в 1938 году. Сначала выкатываются требования, а затем "выдающийся лидер современности" повторяет их и подписывает под ними. Внешне, это очень похоже на "мюнхенский сговор" иностранных "гарантов", поэтому сначала все тезисы капитуляции должен озвучить сам "зелёный резидент". Причем, сделать это удобнее на какой-нибудь международной конференции, где это прозвучит максимально громко и публично. А затем, красиво расписаться, в присутствии сотни президентов, премьеров, миллиардеров и комсомолки греты тумберг. И после этого спектакля эти "хотелки и пожелания" должны принять форму закона и для этого, уже новое поколение "срыгов", на этот раз уже зеленных (для маскировки) - легко и быстро "дополнит" конституцию и перепишет другие подзаконные акты. Оцените красоту игры некоторых "западных друзей" - и капитуляцию провели и остались "все в белом", вообще "ни при делах".
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Олександр Чалий https

Чего прицепились к шестеркам? Какая разница кто они? Решение принимали не они и не на Украине, а Трамп, в Берлине итд..... Украина надоела Западу, её б/м вежливо просят решать свои проблемы самостоятельно.

Вдруг оказалось, что Украина войну проиграла..... вдруг для Украины.
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А що ви хотіли?Поросіяни пітори своїми шлюхами мертячуками філіпчуками чалими тягнуться рилами в Европу по кістках українського народу.https://photo.unian.ua/photo/109032-aleksandr-chalyy-i-petr-poroshenko
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А ти менше струком на піаніно грай, фсбшна шляпа. І тобі не буде вважатися різна дурня, що осіла тут у вигляді твоїх випорожнень ☝️☝️☝️
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В нем не было упоминаний о нападении России на Украину. Вместо этого утверждалось, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов"

И просчеты эти заключаются в сотрудничестве с Венецианской комиссией, которая фактически стала надгосударственным органом Украины и благодаря решениям которой по украинским законам Украина ослабла настолько, что россия воспользовалась этим и без труда аннексировала Крым. Просчеты украинской власти в том, что Украине постоянно навязываются враждебные украинцам иностранные европейские порядки.
Неудивительно, что теперь дошло до того, что с помощью вот таких документов над Украиной и украинцами иностранцы фактически издеваются, дошло до того, что по сути иностранцы заменяют в Украине украинскую власть.
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что по сути иностранцы заменяют в Украине украинскую власть.
Не заменяют, а уже пару лет заменили. Почитайте о боданиях премьер-министра Гройсмана и его подчиненного Коболева в 2017-18.
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Приедешь в Украину будешь учить уму разуму
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Эсперанс,баран,не коверкай классиков.Ты до них еще не дорос своими куриными мозгами.Путин *****.Ла ла ла.И точка,и это навсегда в истории.
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А чего удивляться, если зелёная плесень сдаёт Украину? Всё уже согласовано.
Кстати, меня реально умиляет п. 12 из этих "шагов", в котором черным по белому записано, что "современную идентификацию украинцев" будут определять Россия и окружающие её страны, видимо, Венгрия, Польша, Румыния, Беларусь и ещё кто-то. Но, в основном, Россия.
Это значит, что вам, украинцы, отказано в самоидентификации, а кто вы есть - вам объяснят другие. И принудят этими, не пойми кем, быть.
Зеленскому, кстати, и его подельникам на это глубоко насрать.
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"...окружающие Украину страны...", конечно.
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Думаю вернули с согласия величайшего "лидера" современности.Любой может быть избран Президентом, но быть ПРЕЗИДЕНТОМ может не каждый
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Євреї в пустелі збудували Державу Ізраїль - Дім для всіх євреїв . Жиди в Україні , за згодою 73% зєбілів , нищать Державу Україна - Дім для всіх українців .
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В 12 пункте фактически написано о ликвидации государства Украина, как о несостоявшемся,т.е failed state и разделе этой территории между Венгрией,Польшей и Россией, только в более мягкой форме.
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Если в течении месяца максимум полтора это зеленое аномальное явление не удалят радикальным образом то Украине-писец.Да:огромная благодарность 73% дебилов за выборы и Пети за слюньтяйство.
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Оп-па..! Нашелся "умник",который свою "политическую импотенцию" решил назвать "Петиным слюнтяйством".
Если бы среди украинцев было больше думающих головой, то не было бы позора Украины 21 го апреля.
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Нино,с кем ты пьешь вино?Да все равно...Но ты еще и аналитики и критики лезешь.Твое Поросенко подписал такие Минские соглашения,что не надо и Мюнхенских 12 шагов.Вот это действительно не слюнтяйство,а предательство "опытнейшего дипломата и политика".
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Во-первых, подписи на минских соглашениях стоят чьи угодно, но не Пороха, во-вторых, в соответствии с теми соглашениями Россию успешно гнули и ставили раком, пока зебилы не "устали" и не поменяли президента на гнусавого клоуна.
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А що ви придурки зелені хотіли?Даром пітор буде за вами їздити за власний кошт?Він,поросіяка, Мюнхенську зраду ліпить саме так,як і Мінську."На манеже все те же"-друзі Петра медвечуки філіпчуки роблять звичну для них справу-в них надра,земля,ресурси в руках.https://www.youtube.com/watch?v=GmxkrUv5Nx0
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Думаю что ЗЕгенерату и зегенератизму немного осталось. Приход к власти этих мудаков - апофеоз навязанной олигархическими СМИ толерастии. Действия "бешенного принтера" выходят за пределы толерантности украинской нации. Всем пора осознать что жидобольшевики не ассимилируются, то есть никогда не становятся частью любой нации и всегда выделяют себя в некую паразитическую космополитическую касту, секту, преступную паразитическую группу которая преследует только свои узконацменовские цели и ни при каких обстоятельствах не становится частью народа. Они разлагают и коррумпируют все к чему имеют отношение. ... В США, кстати, ни разу не избирали жида президентом, а всюду где это случалось, например во Франции при Саркози, наступил социальный кризис. Жидам власть противопоказана в силу их тотального отчуждения от любого народа и любой нации где они временно находятся. И потом они будут визжать "За что нас так?" ... За это. И, кстати, если кто Вам скажет что жиды умные, не верьте. Это дегенераты.
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Зеленський наказав повернути.
Такої ганьби не було з часів яніка.
Зелена влада смачно плюнула в обличчя українських захисників.
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Pavlo Klimkin

@PavloKlimkin

·12 ч

Ще раз: "мюнхенський план" не є базовою стратегією Кремля. Він про створення з України буферу між Росією та Заходом за домовленості РФ та ЄС з контрольними пакетами Росії у всьому: від Донбасу до торгівлі. Домовленість спільна, керування російське. Шляху до ЄС та НАТО не буде
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вы почитайте 12 пункт...
предлагают провести лоботомию украинцам, что бы сделать их овощами не раздражающих их соседей...

Скандальні "12 кроків" повернули на сайт Мюнхенської конференції - Цензор.НЕТ 890
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Це така піторасія по геопейськи-геноцидити укрів.Цю землю віками пробують захопити навколишні виродки.
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Чому ти, іноземний айпі, використовуеш рашистську лексику по відношенню до українців?
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та прям там... отшутится жидовня... этот выкидыш петросяна скорчит озабоченную личину на своем обезьяннем лице, и ему снова поверят 73% идиотов...
Досмеялись, зебилептики? Доржались, приколисты *******...
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ну все? капитуляция... украину присоеденяют к ордло ..)))
а как активно многие этому помогали ))))
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Сегодня Украиной руководит «колония простейших», которая с высокой вероятностью приведет страну к летальному исходу. если до этого ею правили колонии паразитов, то теперь их сменили колонии простейших. Как это нам не обидно, но то так.
Двадцать лет страной правят абынеюлькы.
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Все началось с анализов и детей в Ровно...спасибо зебилам. Все повторяется как и 100 лет назад. А потом членинский и сралинский голодоморы.
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Нда . Більшої загрози існуванню суверенної України ще не було . Документ написаний кацапією є детальним планом ліквідації України як Держави , перетворення її на квазідержавне псевдофедеративне утворення . План писаний кремлем , але погоджений з деякими країнами Європи , про що свідчить те що його почепили , потім зняли і знову почепили . Почепили щоб макрони та меркельші його підписали , а бубочка зобразить трагічного фейса і з словами : " А я хто такий ? Он вся Європа підписала , то і я змушений " , підпише цього " Акта ліквідаційної комісії Держави Україна " . Скориставшись ідіотизмом 73% тупого населення України жиди остаточно знищать Україну як - Дім для всіх українців . Відлік часу існуванню суверенної України пішов на дні , до підписання бубочкою Акту ліквідкомісії . Певно Ізраїль лишить кацапії територію Новоросії до Дніпра , а кацапія погодить створення " Нового Ієрусалиму" на Півдні України з адмінстолицею в Дніпрі , а культурною в Одесі . Дупоголові зєбіли , як нам з вами гадами жити на рештка землі України яка буде ось , ось продана ?
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Зато порох успел пропиарится перед лохами.
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Штаны постирай, тебе в них Порох нас..ал.
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Запад никогда не будет более проукраинским, чем сама Украина. Сейчас проясняется, что уровень ожидания и эмоциональный накал по поводу того, что весь мир с нами, мягко говоря далёк от реальности. Украинская элита, это прекрасно понимала и понимает. На днях Майк Помпео в Киеве, это открытым текстом заявил. Пора выходить из революционной эйфории. Надо прагматично поднимать экономику пополнять казну Украины, вести бизнес торговать с теми кто готов покупать.
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"12 шагов"
свежий перечень кремлевских консерв...
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Якщо це не є останньою червоною лінієй.., то що тоді..!?
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Досить самообману! Всі т.з. червоні лініі вже давно перейдені.
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боюсь что проблема в населении Украины... которые совершенно ни о чем не задумывается... ((

свежий пример: в моем городе в школах обьявили карантин изза гриппа.
Каждый день прохожу мимо частного трехэтажного детского центра-- и там детей битком: играют, бегают, прыгают.......
Тысячи детей каждый день ...
вопрос к властям: почему школы закрывают на карантин а такого типа учреждения работают на полную катушку?
вопрос к родителям: в городе эпидемия гриппа, неужели ребенка не страшно подвергать риску заразиться ?

это очентьь похоже как 73% выбрали себе президента. Закрыв глаза и ни о чем не думая...
на авось.... ((
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новая украинская идентичность - смешные хохлы, которые забавно коверкают "прекрасный и могучий" русский язык..., тьфу, чертовы тупые ублюдки...
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Если общество это схавает, оно окончательно деградирует. Утечка мозгов уже набирает обороты. Украина для НЕ украинцев - политика правящей партии.
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