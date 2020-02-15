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Все про:перемога (315) Шотландія (19) Магучіх (3)

 Українські легкоатлетки Магучіх і Бех-Романчук стали переможницями турніру в Шотландії, - НОК

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх і Марина Бех-Романчук перемогли на турнірі серії World Indoor Tour у Глазго (Шотландія).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету, Магучіх із результатом 1,93 м виборола золото в стрибках у висоту, а також виграла і всю серію World Athletics Indoor Tour у своїй дисципліні.

Бех-Романчук стала першою в стрибках у довжину (6,90 м).

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Українські легкоатлетки Магучіх і Бех-Романчук стали переможницями турніру в Шотландії, - НОК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175972
 
   
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«15 февраля 2020.
Норвегия отказалась от консультаций с Россией по Шпицбергену.
Норвегия отказалась от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену. Об этом порталу High North News сообщил заместитель главы норвежского МИД Аудун Халворсен. «Мы отвечаем на запросы российских лиц, имеющих интересы на Шпицбергене, будь то граждане России или российские компании. Тем не менее Норвегия не консультируется с другими государствами по поводу суверенитета на какой-либо части норвежской территории», - сказал Халворсен.»
А почєму, так спокойно увєрєнно разговаріваєт Норвєгія, с азєопамі?
А потому, что Норвегія в НАТО.
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