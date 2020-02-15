 Українські легкоатлетки Магучіх і Бех-Романчук стали переможницями турніру в Шотландії, - НОК

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету, Магучіх із результатом 1,93 м виборола золото в стрибках у висоту, а також виграла і всю серію World Athletics Indoor Tour у своїй дисципліні.

Бех-Романчук стала першою в стрибках у довжину (6,90 м).

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