 Мінські угоди було підписано в певних умовах, і кращого за них наразі немає, - голова ОБСЄ Рама

Таку думку висловив голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії і міністр закордонних справ і у справах Європи Еді Рама, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Маю повторити те, що вже було сказано, що завдяки президенту і новому уряду в Києві є поліпшення щодо встановлення контактів, спроб просування вперед, щодо імплементації Мінських угод, які можуть не бути чудовими, і вони не є чудовими, але їх підписано в певних умовах, і кращого за них наразі не існує", - сказав він під час виступу на Українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції в суботу.
Також він розповів про свої враження від нещодавнього візиту на Донбас.
"У мене був привілей відвідати президента Зеленського й українську владу в Києві. Також я відвідав територію Станиці Луганської, і я б хотів запросити всіх німецьких ультраправих виборців побачити, яким може бути життя саме тоді, як ми скаржимось, як нам погано в цьому Берліні. Це справжній апокаліпсис, коли тисячам і тисячам людей доводиться перетинати цей міст", - розповів він.
Також Рама зазначив, що попри переговори в "нормандському форматі", бойові дії на Донбасі тривають, і є десятки нещасних випадків.
"Хочу звернути вашу увагу на одну річ. Поліпшення означає краще, ніж гірше. Але просто уявіть: після зустрічі в "нормандському форматі" було 20 тис. інцидентів і все ще десятки, десятки нещасних випадків. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ добре працює, це єдина присутність, яку поважають і приймають обидві сторони", - сказав прем'єр-міністр.
Він також зазначив, що доки РФ житиме в страху бути оточеною, ситуація не покращиться.
"Доти, доки Росія - і це те, чого історія мала зрештою навчити нас, - житиме в страху бути оточеною, не буде можливого кінцевого рішення. І доти, доки Росія буде жити в страху бути оточеною НАТО і ЄС, нічого не покращиться", - сказав Рама.
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Минские договоренности - это ничто. Для Украины. Это де факто признание российских претензий, слабости и неправоты Украины.
ты же ведь не дурак с инициативой...ты злонамеренный вредитель.и ищешь инициативных дурачков
https://youtu.be/BKs86vEfgEY
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko
😁
Про це повідомляє "Європейська правда".
План із 12 пунктів був опублікований на сайті конференції 14 лютого і викликав жорстку критику через його антиукраїнськість. За кілька годин текст плану зник, але зараз він знову доступний.
На сайті також вказано, що серед підписантів - голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер.
международный гр...ный цирк все эти конференции
Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
В тему:
- Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе
- Порошенко радостно объявил о реванше пророссийских сил
https://www.economics-prorok.com/2019/12/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d1%83%d0%bb%d0%b0-%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81.html
Рама тоже приеупленый путеным как и многие европейские чиновники
на Западе сегодня нет Лидера,и это процесс объективный,это отражение запросов заплывшего жирком левацкого болота Европы и уменьшения продуктивной белой популяции в США..
Тридцать лет назад люди калибра Рейгана,Тетчер,Коля смогли развалить мощный совок без единого выстрела,а сейчас боятся косо глянуть на плюгавую нарасейку..
Всё изменится,когда они начнут часто недоедать и много хоронить - но так было всегда в Истории..
То що скажете?
Ай-яй-яй, тре' перевзуватися