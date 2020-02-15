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 Політика України
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Все про:ОБСЄ (2426) мінські угоди (1720) Мюнхен (83)

 Мінські угоди було підписано в певних умовах, і кращого за них наразі немає, - голова ОБСЄ Рама

Мінські угоди не оптимальні, але кращого наразі не існує.

Таку думку висловив голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії і міністр закордонних справ і у справах Європи Еді Рама, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Маю повторити те, що вже було сказано, що завдяки президенту і новому уряду в Києві є поліпшення щодо встановлення контактів, спроб просування вперед, щодо імплементації Мінських угод, які можуть не бути чудовими, і вони не є чудовими, але їх підписано в певних умовах, і кращого за них наразі не існує", - сказав він під час виступу на Українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції  в суботу.

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Також він розповів про свої враження від нещодавнього візиту на Донбас.

"У мене був привілей відвідати президента Зеленського й українську владу в Києві. Також я відвідав територію Станиці Луганської, і я б хотів запросити всіх німецьких ультраправих виборців побачити, яким може бути життя саме тоді, як ми скаржимось, як нам погано в цьому Берліні. Це справжній апокаліпсис, коли тисячам і тисячам людей доводиться перетинати цей міст", - розповів він.

Також Рама зазначив, що попри переговори в "нормандському форматі", бойові дії на Донбасі тривають, і є десятки нещасних випадків.

"Хочу звернути вашу увагу на одну річ. Поліпшення означає краще, ніж гірше. Але просто уявіть: після зустрічі в "нормандському форматі" було 20 тис. інцидентів і все ще десятки, десятки нещасних випадків. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ добре працює, це єдина присутність, яку поважають і приймають обидві сторони", - сказав прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що доки РФ житиме в страху бути оточеною, ситуація не покращиться.

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"Доти, доки Росія - і це те, чого історія мала зрештою навчити нас, - житиме в страху бути оточеною, не буде можливого кінцевого рішення. І доти, доки Росія буде жити в страху бути оточеною НАТО і ЄС, нічого не покращиться", - сказав Рама.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175971
 
 
 Топ коментарі
 
И нет никаких "несчастных случаев". Есть ранения и смерти в результате агрессии Рассеи.
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Кількість обстрілів, смертей та поранень наших героїх приховуються Генштабом по прямому наказу Зєйла. Портять картинку стрімкого руху до миру зєбуїнів.
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А это не то ОБСЕ, которое бухает у сепаров на свадьбах и никогда и ничего не видит? Ну тогда нам ценно их мнение!
Минские соглашения были подписаны в определенных условиях, и лучше их нет на данный момент, - председатель ОБСЕ Рама - Цензор.НЕТ 4737
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Только зелебобикам этого не рассказывайте. Не поймут.
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"Большое смотрится из далека" - а Мінськ найкраще із Ростова.
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Нужно было пустить касапсских ИХТАМНЭТОВ с ЛЕТАЮЩИМИ ТАКСИСТАМИ В ДНЕПР ??
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И нет никаких "несчастных случаев". Есть ранения и смерти в результате агрессии Рассеи.
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Кількість обстрілів, смертей та поранень наших героїх приховуються Генштабом по прямому наказу Зєйла. Портять картинку стрімкого руху до миру зєбуїнів.
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набагато менше втрат ніж за петрових котлів
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Послушайте,не в обиду,а не материли вы(хотя вы может не материли,так как вам не говорили ,что это надо) сокрытие потерь пять лет назад.Например про попадание мины прямо в блиндаж и нет 8 человек.Не портит ли это мудрость и прозорливость патриотов задним числом называемых по вашему поробуимов?Не надо вешать ярлыки просто так- вылетит не поймаешь.
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Не трынди. За блиндаж и 8 человек публикация была. Помню. Был в шоке.
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в общем все уже поняли, что для лодырей нет лучше, чем Минские договоренности.
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лучшее-главный враг хорошего.а страшнее дурака может быть только дурак с инициативой Минские соглашения были подписаны в определенных условиях, и лучше их нет на данный момент, - председатель ОБСЕ Рама - Цензор.НЕТ 2248
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да понятно, что страшнее инициативы для Минских договоренностей нет ничего.
Минские договоренности - это ничто. Для Украины. Это де факто признание российских претензий, слабости и неправоты Украины.
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гы...только ерзает от них в основном раха...и больше всего хочет отменить их,ведь тогда нет оснований для большей части санкций Минские соглашения были подписаны в определенных условиях, и лучше их нет на данный момент, - председатель ОБСЕ Рама - Цензор.НЕТ 9336.так шо найди себе какого нить сепара,и ему вешай лапшу на уши.
ты же ведь не дурак с инициативой...ты злонамеренный вредитель.и ищешь инициативных дурачков
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это значит я вредитель, а не ты? Гыг, не перевирай.
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А это не то ОБСЕ, которое бухает у сепаров на свадьбах и никогда и ничего не видит? Ну тогда нам ценно их мнение!
Минские соглашения были подписаны в определенных условиях, и лучше их нет на данный момент, - председатель ОБСЕ Рама - Цензор.НЕТ 4737
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Сначала- надо съесть все пельмени, которые ей в косу заплели. Видите, из там немало. Такая вот новая лугандонская традиция...
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Тому, що народ лугандона має інші культурні цінності, ніж народ донбабве.😵
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нет не то ОБСЕ, это твои братушки кацапы из ОБСЕ на свадьбе у лугандонцев
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На позиції ЗСУ їздить російський агент, якому допомагають генерали поліції - СТЕРНЕНКО НА ЗВ'ЯЗКУ
https://youtu.be/BKs86vEfgEY
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ОБСЕ шарага рашиста...Минские соглашения не оптимальные, но лучше на данный момент не существует.,,,Заставте рашиста вернутся к лучшим и их выполнить к Будапештским и Хельсинским бумагам...вот и лучшее и оптимальное...
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Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель, - Порошенко
https://censor.net.ua/news/3140712/ya_lichno_sel_i_pisal_tekst_minskih_soglasheniyi_vmeste_s_merkel_poroshenko

😁
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Тільки він "забув" в тексті мінських домовленностей хоч би де небуть вказати на росію як на сторону конфлікту.
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тихо тихо. Ти певно зебіл! Не розумієш? Зеленський хоче віддати Україну москалям. А Порощенко галактичний лідер. Тут навіть один писав, що бачив, як Трамп облизував мешти Порошенка. От так то.
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а тепер кричить - Зрада!
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Наступний договір буде щодо дезокупації Криму, думаю, буде в Стамбулі. Надіюсь, що прийме участь Порошенко, як президент України, Ердоган і інші зацікавлені з Чорноморського басейну, звичайно і сцарь.
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Є принципова відмінність: Пороху були потрібні мінськи домовленності щоб зупинити путлера та переозброїти ЗСУ, виграти час для санкцій проти рашки. А що робить ЗЕро зараз: виконати мінськ в турборежимі турбулентності, догодивши путлеру і санкції з рашки знімуть. І лугандос з особливим статусом як якорь руцького міру на шляху до НАТО., 40 років єврейський моісей буде йти цим тернистим шляхом у світле майбутне по пустелі.
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На сайті Мюнхенської безпекової конференції знову з'явився скандальний план примирення України та Росії за авторства трьох західних аналітичних центрів та Російської ради міжнародних справ.
Про це повідомляє "Європейська правда".
План із 12 пунктів був опублікований на сайті конференції 14 лютого і викликав жорстку критику через його антиукраїнськість. За кілька годин текст плану зник, але зараз він знову доступний.
На сайті також вказано, що серед підписантів - голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер.

международный гр...ный цирк все эти конференции
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Рама не розуміє, що росія боїться лише, що її роз'єднають на національні частини. І взагалі Рама, якщо печешся про росію, то ти українцям зовсім не потрібний.
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Альтернатива Мінським домовленостям є: "Стодола... П'янюче сіно...- бандерівець і москаль(на колінах) домовляються... Бандерівець - кацап пш...ол на пут-на. - ммм...у... Бандерівець бере кацапа за шкварки, підводить до "сьрубштака"(тіскі, по москальськи), затискає його причандалля..., бере пилку, а бідолаха лементить: "Благаю не відрізай..." - Сам собі відріжеш, виймає та викидає вороток, дає кацабу в руки пилку і каже: " Я йду підпалювати стодолу, а ти дзвони Меркель і Швайнмаєру".
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«А теперь контрольный, я сказал, контрольный» - политолог.
Всем фанам Порошенко, вопящим о зраде и дерьме после интервью Богдана о русском языке на Донбассе, настоятельно рекомендую прочитать закон «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», принятый давно (в 2015 году) при Порошенко и обновленный последний раз в октябре 2018 года.
Об этом только что написал в ФБ политолог Юрий Романенко.
Странно, что вы не нашли это дерьмо тогда))
Стаття 4. Держава гарантує відповідно до Закону України «Про засади державної мовної політики» право мовного самовизначення кожного жителя в окремих районах Донецької та Луганської областей щодо мови, яку вважає рідною, вибору мови спілкування, вільного користування російською та будь-якою іншою мовою у суспільному та приватному житті, вивчення і підтримки російської та будь-якої іншої мови, їх вільний розвиток і рівноправність.
Органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади у спосіб і в межах повноважень, що передбачені Законом України «Про засади державної мовної політики», іншими законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, сприяють в окремих районах Донецької та Луганської областей використанню російської та інших мов в усній і письмовій формі у сфері освіти, в засобах масової інформації і створюють можливості для їх використання у діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування, в судочинстві, в економічній і соціальній діяльності, при проведенні культурних заходів та в інших сферах суспільного життя.
В тему:
- Богдан предложил сделать русский официальным языком на Донбассе
- Порошенко радостно объявил о реванше пророссийских сил

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А до этого были подписаны Будапештские соглашения, Большой договор между Украиной и РФ, даже договор о базе в Севастополе продлили.., уже молчу о Хельсинских соглашениях и т.д. Что еще было нужно что бы Россия не заграбастала Крым и не начала войну на востоке Украины. Наверное капитулировать по примеру Чехословакии в 1938 году. Тогда Крым и весь юго восток по примеру Судетской обл. был бы присоединен к РФ, а на остальной части было бы создано подобие "протектората Богемии и Моравии" с гауляйтером Медведчуком, при этом возможно что с барского стола даже что то перепало Польше, Румынии и Венгрии. ( правда думаю что все наши западные соседи помнят что последует за бесплатным сыром, еще не забыты уроки 1938-1945, позаришься на малое чужое, потеряешь все свое..).
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Тільки от деякі західні сусіди забули історію і думать лише про себе. Пам'ятає лише Польща та країни Балтії.
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Вы удивлены? Забывчивости. Привожу пример, ближайший, из жизни: года три-четыре назад, стоило только отъехать от Мариуполя, за Мелитополь или Запорожье, как окружающие люди менялись, прямо на глазах. Обстановка- тоже. Я имею ввиду отсутствие усиленных патрулей, в камуфляже и с соответствующим стрелковым оружием, брони, на перекрестках. А вот сейчас- Мариуполь стал иным: он стал более похож на остальную Украину. Всё- изменилось. Отсутствие канонады радикально изменило всё! И даже блокпосты, на выезде- уже не играют былой роли, для восприятия. К ним- привыкли. В принципе- это тема для диссертации, если что. Не шучу.
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В условиях созданых п.Падлошенко
Рама тоже приеупленый путеным как и многие европейские чиновники
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Тому кому больше досталось те больше и помнят.. Хотя и Румынии есть что вспомнить, когда под нажимом двух тоталитарных держав без сопротивления вынуждена была сдать Бессарабию, Буковину, Трансильванию, Догробуджу - соседям. А венграм не следует забывать как им досталось от Соседней империи в 1 и 2 мировые войны, а также подавление Венгерского восстания 1948-1849 годов и 1956 года и фактическую оккупацию. Короткая память к добру не приводит к сожалению это сейчас повсеместная "болезнь".
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Грьобанный стыд! Ни в америке ни в европе не осталось политиков, способных назвать черное черным, а уйло уйлом. В америке один Байден, та и тому уже 80 лет((( Есть конечно Трюдо и прибалты, но они не влияют на глобальные процессы(((
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в точку..
на Западе сегодня нет Лидера,и это процесс объективный,это отражение запросов заплывшего жирком левацкого болота Европы и уменьшения продуктивной белой популяции в США..
Тридцать лет назад люди калибра Рейгана,Тетчер,Коля смогли развалить мощный совок без единого выстрела,а сейчас боятся косо глянуть на плюгавую нарасейку..
Всё изменится,когда они начнут часто недоедать и много хоронить - но так было всегда в Истории..
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Минские не минские соглашения, а пока Украина не войдет в ЕС и НАТО никаких выборов на дамбасе проводить нельзя. Иначе даунбаситы просто заблокируют вступление Украины в ети организации, чего ***** так и добивается.
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Пора начинать деЗЕоккупацию Украины. Ублюдок уничтожает страну. Началась стагнация экономики, братание с убийцами и террористами, псы авакова гоняются за патриотами, органы гос управления упразднены, зебилоиды лижут жопу Х...лу и причмокивают... это АД.
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Зебіли, смага бих вас втєла! У вас тут пердімонокль: "мінські договорняки" - вже не зрада.
То що скажете?
Ай-яй-яй, тре' перевзуватися Мінські угоди було підписано в певних умовах, і кращого за них наразі немає, - голова ОБСЄ Рама - Цензор.НЕТ 2276
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пусть возьмёт гармошку и развлекает Россию,чтобы она "не жила в страхе"...Конечно будет страх как5 у вора и разбойника быть однажды пойманным и казнённым зак преступления.почему бы не бросить преступления и жить без страха.как другие страны?Вот пусть берёт пример с Швеции,Сингапура,Чили....
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