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 Політика України
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Все про:Іран (499) Франція (859) чорна скринька (34) Пристайко (359) Мюнхен (83)

 Франція запропонувала провести розшифровку чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ, - Пристайко

Розшифровку бортових самописців збитого над Іраном літака МАУ не проводитимуть без участі українських експертів.

Про це сказав журналістам глава МЗС України Вадим Пристайко після зустрічі з іранським колегою Мохаммадом-Джавадом Зарифом у Мюнхені 15 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не буде відбуватися відкриття та зчитування чорних скриньок без України. Це те, про що було чітко домовлено з міністром закордонних справ Ірану. Де фізично це буде зроблено? Там, де є достатні технічні можливості для того, щоб забезпечити неушкоджене зчитування всієї інформації. Це, наприклад, може бути Франція, яка вже запропонувала свої послуги, там дійсно є обладнання та новітнє програмне забезпечення", - сказав Пристайко.

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За його словами, Франція є найбільш обговорюваним варіантом. Наразі "лише кілька країн" здатні зробити все на належному рівні, адже скриньки дуже пошкоджено. Треба бути особливо обережними, коли йдеться про настільки чутливий політичний підтекст, додав Пристайко.

Він зазначив, що іранська сторона стверджує, що за законом має відкрити їх сама. Але їм нагадали, що 30 днів було достатньо, щоб, як записано в міжнародних договорах, без затримки зчитати інформацію. Якщо цього не було зроблено, то в Ірану, очевидно, немає технічних спроможностей, і вони мають звернутися до когось, у кого вони є.

Щодо розміру компенсацій, то було досягнуто домовленості, що Україна очолить процес у переговорах з Іраном. Про яку суму буде досягнуто домовленість між Україною та Іраном, таку ж суму буде виплачено всім, включно з громадянами Ірану, поінформував Пристайко. Цифр він не назвав.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175970
 
 
 Топ коментарі
 
нельзя! макрон под путей 300 %. Канада или штаты!!!
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Ображені малороси, а не українці. Малоросам не потрібна Україна, тому вони її не будують.
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Сдаётся мне, что информация чёрных ящиков уже прочитана расеей. Теперь идёт кропотливая работа по замене информации на более удобную для расеи. Что-то там есть такое, что может косвенно указать, что сбили преднамеренно украинский самолёт.
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нельзя! макрон под путей 300 %. Канада или штаты!!!
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Но им напомнили, что 30 дней было достаточно, чтобы, как записано в международных договорах, без задержки считать информацию.

Хитрые цыгане рассчитывали что-то подтереть и исправить.
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странно что ящики просто не пропали, мол Махмуд сдал на металл, или инопланетяне украли
Мокрон там нарасшифровывает ага
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Об этом сказал журналистам глава МИД Украины Вадим Пристайко после встречи с иранским коллегой Мохаммадом-Джавадом Зарифом в Мюнхене
Мюнхен, город хлебный, но дорогой... -- не нравится он мне! *)
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Мюнхен є історичним місцем не тільки для німців. Зберігли місце, де Адольф переконував німців?
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Вообще-то в Нюрнберге главные События присходили... -- до, во время и после... -- тут от меня не далеко...
Под Мюнхеном концлагерь токо остался...
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Суд і Нюрнберг теж таке місце, але ж були промови з пивом у Мюнхені.
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...где токо пиво не пьют? -- а Стадион в Нюрнберге! ...до сих пор впечатляет. Кстати -- там пива щас не купишь. ...разве что из-под полы в киосках. Я серьёзно... -- в будни. По праздникам любэ! *)
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Головне, щоб добре німецьке пиво не спонукало німців слухати та йти за новим Гітлером.
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-- хы -- стыцы крепенько гансюков тогда прижали -- чисто монетарной политикой. ...без идеологии...
Но, были немецкие зебилы, шо считали Хитлера ведущим мировым политиком, аж до 1952 года.
-- щас бы: Трампыч -- введи! ...так Война ещё не та.

Но допросятся: Бандера приде -- Орднунг наведе! ...шутка юмора боится...*(
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Про ВКЛ. -- моё мнение, если интересно?
Он не живёт в Беларуси и в Украине. ...поддерживает беседу из "оппозиции" -- рейтинг снимает кому-то. Но не на себя и не за нас эпистолярит... Я ему не верю.

"Давно здесь сидим" ...аж Балалайку пережили...*)
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-- шо-то типа того самого... -- мутный член.
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Новости 100 лет. Пристайку нечего сказать. Все откровенно забили.
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Самолет самолетом, все понятно, ну что там нового могут найти, там что, есть записи тех кто сбивал этот самолет? Или есть там фото, кто отдавал приказ? Ну, какая там может быть тайна? Летел самолет и вдруг трах и все.
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Нового не знайдуть, але розшифровка чорного ящика дає офіційні докази для суду та можливість вимагати компенсацій після того.
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Немцам нравится жить в великой стране
Американцам нравится жить в великой стране
Это потому, что они построили для себя великую страну.

При чем без труда.

Так что или кто же мешает Украине быть великой страной?
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Ненависть малоросів до українців цьому заважає.
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Так если украинцы такие обиженные, и не хотят строить великую страну, кто или что тогда мешает малоросам построить великую Украину?
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Ображені малороси, а не українці. Малоросам не потрібна Україна, тому вони її не будують.
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А может ты не хочешь. Может ты как Зеленский - дорваться, своровать и сбежать?
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Якби хотів би, то робив. А так твої підозри не мають основи. Та і річ не про мене, тому не переходь на особистості.
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Та не то рашеносасущие педрилоподобные. Франція запропонувала провести розшифровку чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1896 Франція запропонувала провести розшифровку чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9865 Франція запропонувала провести розшифровку чорних скриньок збитого в Ірані літака МАУ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9865
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долго думало?..
Ну и что же мешает быть великой страной?
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грызня между собой. Вас один и тот же черт крутит, стравливает между собой, обворовывает, и не дает вспомнить о том, для чего вам дана страна, в которой вы живете.
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При цьому не зрозуміло де ваше місце, бо чомусь крутить лише нас.
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А в цьому у мене сумніви, якщо уважно прочитати ваші коментарі.
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в принципе есть доля истины, если ещё и учесть что этот чёрт крутит не только нами, но и вами...

нужна точка опоры, лидер...
и этот "чёрт" зная это - в первую очередь не даёт возникнуть этой точке в любом её виде...
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Сдаётся мне, что информация чёрных ящиков уже прочитана расеей. Теперь идёт кропотливая работа по замене информации на более удобную для расеи. Что-то там есть такое, что может косвенно указать, что сбили преднамеренно украинский самолёт.
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нельзя!!!! очень большая вероятность что сбивали не иранские операторы! нельзя отдавать лягушатникам ящики!
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