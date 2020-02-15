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 Політика України
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Все про:Порошенко (11560) Донбас (15293) мінські угоди (1720) Мюнхен (83)

 Відсутність у команди Зеленського стратегії щодо Донбасу доводить, що альтернативи Мінському процесу немає, - Порошенко

Мюнхенська безпекова конференція – це найвпливовіший щорічний майданчик, де світові лідери обговорюють стратегію розвитку глобальної безпеки на наступний період.

Про це журналістам розповів п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

За його словами, саме тому так важливо не просто утримувати українське питання в порядку денному заходу, а й активно пропонувати нові ідеї та ініціативи.

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Порошенко провів багато зустрічей у рамках конференції.

"Графік зустрічей був досить насичений. Це не просто бажання охопити якомога більше коло, а це наполеглива і кропітка робота щодо захисту українських інтересів. Мюнхенська безпекова конференція - це найкращий у світі стратегічний майданчик, де озвучуються ті ініціативи, ті стратегії, які матимуть місце протягом усього 2020 року", - зазначив Порошенко.

Він нагадав, що під час своєї президентської каденції саме в Мюнхені обговорювалися і санкції проти Росії, і Мінські угоди, і закон про деокупацію Донбасу.

"Щорічно Україна виходила з тими чи іншими стратегічними ініціативами. На жаль, цього року у нас були, за словами президента, лише тактичні речі. Іноді хаотичні, іноді суперечливі. Але для нас важливо, щоб на цих майданчиках ми намагалися продемонструвати єдність української позиції. Саме тому ми намагалися це провести в рамках двосторонніх консультацій", - зазначив Порошенко.

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Він підкреслив, що відсутність стратегічних ідей у команді Зеленського щодо завершення російської агресії на Донбасі доводить, що альтернативи Мінському процесу немає.

"Відсутність ініціатив, відсутність стратегії як щодо внутрішнього законодавства, так і щодо зовнішніх позицій означає, що альтернативи Мінську не існує. Альтернативи закону про деокупацію Донбасу не існує. І в цих умовах доводиться обмежуватися тактичними речами", - зазначив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175968
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко провел провел много встреч в рамках конференции.

А клован предложил границу патрулировать вместе с гивимоторылами...
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брешешь беженец..из того шо делает твой кловун в минских нет ничего. У твоего кловуна особые Масковские процессы..
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А оно не хочет напомнить, что за пять лет нарешало по лугандону? Очередной пук в лужу от обиженного лузера, не более...
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Та даже ещё проще. Порошенко их в собственных глазах как то оправдывает, их хитровыделанность и никчемность.
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Змырысь Пэтруха, ты уже не президент, ничего не решаешь. Жди следующих выборов, а вдруг, а пока ты НИКТО.
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Мюнхен. Был 4 раза. Ни разу не выходил из аэропорта. А зачем? В аэропорту Мюнхена- много кабинок для курения! И расположение у них- правильное! Рядом с многочисленными барами-кафешками. Удобно!
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Кто, ему, декларировал полномочия представлять Украину на Мюнхенской конференции по безопасности, крышу уже снесло от последствий диабета что-ли?
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Народ делегировал избрав его своим народным депутатом на выборах в Верховную Раду Украины.
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И все!!! Почему тогда действиями Медведчука возмущается?
В Украине не анархия и каждый лидер(условно) не может просто так ездить куда попало.
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Другие депутаты по мюнхенам не катаюцца. Пепа особенный?
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Поездки СИвохи на Донбас тебя не смущают, а Петя в Мюнхене и ты уже весь разнервничался..бедненький.. Не ной, СИвоха поделица с тобой стыреной пиццей...
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15.02.20 17:45 Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО
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Сімсімич, придержуючись твоєї логіки то й Мертветчук патякає, бо ти його обрав.
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у Петі манія величі, він мабуть і спить з надувною булавою )))
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Что вы имеете в виду под словом "декларировал"? Вы из Офиса ЗеПрезидента и вам Ермак такое написал?
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+1) Я даже не заметил, в ответе написал ему делегировал, а оно и правда ЗЕбильное написало декларировал)
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Не даёт покоя эго гетьманское и звание батька нации. Всё рвётся Украину спасать.
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Пукнул - Петя --- или ПЕТЯПУКНУЛ.
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Ти там осторожно. Обосрьош казьонний діван, то на Лахтє нє поверят, что ето Пєтя.
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У зеленського взагалі стратегій не може й не могло бути, він у Путіна питає стратегії. Тому не зрозуміло, що має на увазі стріляний схематозник, який вміє будувати собачі будки.
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Напоминает гавкотню из подворотни сыкливой шавки и это правда, а правда как известно плохишам глаза колет.
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Таки да. Плохиш у ***** уже наверное медаль заработал. Скоро узнаем о чем они с Патрушевым в Омане терли.
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знаете что самое страшное?
фиг с ним со мной - мне 47 и моя жизнь прошла и в ней было осознанных пять лет гордости за свою страну. был поход в военкомат и ответ "у вас специфический ВУС - вас позовут". Была помощь ВСУ в виде и денег и вещей. была гордость за ВОИНОВ и СТРАНУ и ПРЕЗИДЕНТА. а у моего ребенка этого нет и не будет
а ему что? моему сыну? ему 14.5. он в вышиванке попал на обложки областных газет на 1 сентября. его классуха (та которая была раньше) она мама одного из захваченных моряков. а теперь что мне ему говорить? какие цели и ориентиры в жизни ему давать?
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Кто из присутствующих сейчас зебилов прокоментит новость о совместном патрулировании с кцапами границы,озвученную зеленским.Будьте так добры.
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Стратегія Потроха: Ротердам плюс, мародерство, не посадити ні одного ригіонала, відмазати Штепу, призначити кума прокурором,продати всі кримінальні справи регіналів і т.д!!!
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Страттегыя зе. Проти Пороха нема нічого, садити не за що. Але садити треба волонтерів, військових, повернути Приват хазяїну, здати всіх нас *****, вибори, зняття санкцій і "внутріукріїнській конфлікт".
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свын 5 лет грелся на минских договорняках. сколотил состояние на крови народа. закройся в сортире и удавись пэтька мародер
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слышь земляк. чтобы ты сдох не получи своей ментовской пенсии. задрал ****!
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У команди Зеленського стратегія по Донбасу є.

І це приєднання України до псевдореспублік.
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Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов відкрили дві компанії з виробництва *********** https://uprom.info/news/vpk/kolomojskyj-ta-**********-vidkryly-dvi-kompaniyi-z-vyrobnycztva-************/
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Один император Древнего Рима удалился от дел и выращивал огромную капусту.
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