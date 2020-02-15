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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:місцеві вибори (147) Донбас (15293) нормандська четвірка (988) Мюнхен (83) Лайчак (39)

 Чіткі зобов'язання створити умови для виборів на Донбасі мають прийняти на новій зустріч у "нормандському форматі", - Лайчак

Треба посилити тиск на Росію, Францію та Німеччину, щоб переконатися в тому, що "нормандська четвірка" зустрінеться знову.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, виступаючи на Українському ланчі в межах Мюнхенської безпекової конференції в суботу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найчутливішою і найважливішою річчю є створення умов, необхідних для проведення вільних і чесних виборів на Донбасі. Я не бачу жодного прогресу. Треба посилити тиск на Росію, а також на Францію та Німеччину, щоб переконатися в тому, що "нормандська четвірка" зустрінеться знову. У нас будуть чіткі зобов'язання створити умови для цих виборів, "щоб вони були такими, що заслуговують довіри", - сказав він.

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Також він сказав, що зараз настав час для міжнародної спільноти допомогти Україні в реформуванні.

"Ми знаємо, що відбувається з реформами. Загалом, люди виступають за реформи, доки вони їх не стосуються. Вони сподіваються, що хтось інший буде реформувати, а не вони. Але чим реальнішими є реформи, тим більше люди будуть відчувати негативний вплив реформ. І потім вони почнуть запитувати, чи варто це того, чи правильний це шлях. І цей час для нас, міжнародної спільноти, друзів України, виступити і допомогти президенту і його команді сказати: "Це правильний шлях, вам треба пройти через це, якщо ви хочете кращого життя", - пояснив Лайчак.

На його думку, обміни утримуваними, реконструкція моста в Станиці Луганській, погодження на формулу Штайнмайера - це правильні кроки, однак міжнародна спільнота не підтримала їх належним чином.

"І те ж стосується миру. Речі, які було зроблено, - не тільки обмін ув'язненими, але і реконструкція моста в Станиці Луганській, погодження на формулу Штайнмаєра - дуже мужні і дуже правильні. Але була сильна критика президента, і я не чув сильного голосу від міжнародної спільноти, яка б сказала, що це шлях уперед, правильні речі", - сказав міністр.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що хотів би в жовтні провести місцеві вибори на всій території України. Водночас він підкреслив, що вибори можуть проводитися виключно за українськими законами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175967
 
   
 Топ коментарі
 
одно понять не могу...если стреляют каждый день...если ОБСЕ не пускают проверить места отведения тяжелой техники...как можно проводить выборы? (я уже молчу про нахера!))))
зачем ноге с гангреной педикюр????
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пошли вы в жопу со своими выборами. выборы между кем и кем? вы еб..тые?
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Те зелене бидло хвалилося що в той час коли українці гинули, захищаючи українську землю, воно займалося тим що скуповувало в селян паї.
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Так Сивоха сам не просить вибачення, а вимагає вибачатися перед окупантом.😲
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"Мы знаем, что происходит с реформами. В общем, люди выступают за реформы пока они их не касаются. Они надеются, что кто-то другой будет реформировать, а не они. Но чем более реальными являются реформы, тем больше люди будут чувствовать негативное влияние реформ. И потом они начнут спрашивать, стоит ли это того, правильный ли это путь. И это время для нас, международного сообщества, друзей Украины, выступить и помочь президенту и его команде сказать: это правильный путь, вам надо пройти через это, если вы хотите лучшей жизни", - пояснил Лайчак.
Источник: https://censor.net.ua/n3175967

Что же вы, ************, при Порошенко такие песни не пели, а стали только при Буратино, у которого теперь и проблем на порядок меньше после того, как была остановлена агрессия паРаши и восстановлена экономика?
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Тому, що їх цікавить не Україна, а ласий шматок при дерибані України.
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-- шо-то ВКЛ не беларус. ...подозреваю... -- не распинайся перед ним сильно, Али. ...хотел бы ошибиться, если честно.
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Але я думаю, що він має українські корені.
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-- ну, вершки и корешки -- как у картошки с помидорами отличаются...*)
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Відрізняються вершки від сметани🧐, а нам нема чого гризтися між своїми.
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Я ему не свой... -- бо, в лучшем случае -- ВКЛ, такой же забугорный, как и я... -- правда, бугры у нас разные...*)
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Кстати, к разговору о гнидах

https://censor.net.ua/comments/locate/8/3175967/72875861

Я его давно знаю и не верил ни одному его слову, даже когда разговаривал с ним.
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Дядя! -- спрашиваю в третий раз персонально: шо в Беларуси говорят официальные лица и источники про китацев? У вас их валом и несчитано.

...или ты не беларус -- и уважуха моя к тебе отпадёт... ...если чётко не ответишь.
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Лишнехромосомное, в третий раз отвечаю - Моника сдаёт Украину, а если ты свои примитивные тесты решил на мне испробовать, то у тебя две лишних хромосомы.
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-- давай спеова, не про мои хромосомы -- они украинско-немецкие.

Про Беларусь нам поведай -- где ты живёшь с китайцами... -- оч. интересно от аборигена послухать -- Правду-матку! *)
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Лишнехромосомное, если ты надеялся, назвав меня как-то или европейцем или вне системы, что я сразу разоткровенничаюсь, то у тебя три лишних хромосомы и при слабой памяти, т.к. не помнишь, что я сказал, что даже регистрируюсь через фейковый email, который действует полчаса.
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Надо усилить давление на Россию, Францию и Германию, чтобы убедиться в том, что "нормандская четверка" встретится снова.Об этом заявил министр иностранных дел Словакии



Чіткі зобов'язання створити умови для виборів на Донбасі мають прийняти на новій зустріч у "нормандському форматі", - Лайчак - Цензор.НЕТ 665
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Дебилы. Там война! Оккупант раздет паспорта! Мрази.
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А хто ще хоче виборів, окрім ішака й Путіна?
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...может китайцев туда пригласить... в ухани есть бригада спецназа, натасканная на охрану особо важных государственных обьектов....привлечь бы их для охраны и совместного с ОБСЕ и ордлинцами патрулирования границы...через короткое время и мир бы там наступил, и тишина и покой вокруг...следующим шагом, собрать для начала по киеву красно-сине-зеленых уроженцев и адептов этого края и отправить на организацию работ по восстановлению цветущей раньше родины, раздолбанной друзьями -братанами из залесья...
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КАКИМИ ВИДЯТ ВЫБОРЫ В ЛУГАНДОНЕ В РАШЕ ? Они хотят свою ментальность перенести в Украину?

ЖТО НЕ УКРАИНСКИЕ ВЫБОРЫ!!!

https://youtu.be/-xzJ0PITeVo
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понятное дело, что будут подписывать 12 шагов к развалу Украины
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