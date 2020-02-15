 У Китаї можуть стратити за приховування симптомів коронавірусу, - ЗМІ

Про це йдеться в опублікованій у суботу, 15 лютого, заяві китайського суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Приховування історії своїх подорожей теж може вважатися кримінальним злочином. Людину, яка стала джерелом інфекції і спричинила поширення вірусу, звинуватять у створенні загрози суспільній безпеці. Її можуть засудити до 10-річного чи довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари.

Національна комісія з охорони здоров'я Китаю 15 лютого заборонила жителям із кашлем, підвищеною температурою та іншими симптомами вірусного захворювання мандрувати країною в автобусах, поїздах і літаках.

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Крім того, всі громадяни, які повертаються додому після свят із зони вогнища епідемії, мають залишатися вдома або під наглядом лікарів 14 днів, а тих, хто відмовиться від карантину, покарають.

Велика кількість виробництв у КНР так і не відкрилися після продовжених владою новорічних канікул. Заступник міністра транспорту Китаю Лю Сяомін повідомив, що кількість поїздок всередині країни становить п'яту частину нормального обсягу. За останніми офіційними даними, на материковій частині Китаю від вірусу померли близько 1500 осіб, понад 66 тисяч людей інфіковано.

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