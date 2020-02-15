 У Китаї можуть стратити за приховування симптомів коронавірусу, - ЗМІ

Про це йдеться в опублікованій у суботу, 15 лютого, заяві китайського суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Приховування історії своїх подорожей теж може вважатися кримінальним злочином. Людину, яка стала джерелом інфекції і спричинила поширення вірусу, звинуватять у створенні загрози суспільній безпеці. Її можуть засудити до 10-річного чи довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари.
Національна комісія з охорони здоров'я Китаю 15 лютого заборонила жителям із кашлем, підвищеною температурою та іншими симптомами вірусного захворювання мандрувати країною в автобусах, поїздах і літаках.
Крім того, всі громадяни, які повертаються додому після свят із зони вогнища епідемії, мають залишатися вдома або під наглядом лікарів 14 днів, а тих, хто відмовиться від карантину, покарають.
Велика кількість виробництв у КНР так і не відкрилися після продовжених владою новорічних канікул. Заступник міністра транспорту Китаю Лю Сяомін повідомив, що кількість поїздок всередині країни становить п'яту частину нормального обсягу. За останніми офіційними даними, на материковій частині Китаю від вірусу померли близько 1500 осіб, понад 66 тисяч людей інфіковано.
https://twitter.com/VOG_2020/status/1227205985883713537
Для нас це лише відео, а для китайців це реальність. Це відео не страшне, а просто цікаве, а моторошних видео дуже багато.
А сколько производств остановится по всему миру без комплектухи из Китая...?? Грядет большой дефицит всего....
Эту болячку, немцы вылечили за 3 дня, ещё до первой паники... -- я ж писал об этом.
Куля в потилицю, і нікакіх проблєм.
Чисто коммуняцкие заморочки -- Мы, на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем!
и если не дай Господь мне пришлось бы выбирать между тобой и китайцем?
то жил бы ты - я бы стрелал в китайца
я про то что их много...очень много...отряд не заметит потери... короновирусоносца ))))
В ВОЗ признали непредсказуемость коронавируса
( Как заразился короновирусом )
https://hromadske.ua/posts/deputatka-chastina-frakciyi-sluga-narodu-vvazhaye-sho-koronavirus-marketingovij-hid?tg-group
"Важливо, щоб інші країни визнали правильні кроки, а це визнано, і щоб інші могли брати досвід з тієї держави", - сказав директор ВООЗ.
https://ukrainian.voanews.com/a/who-coronavirus-no-end-yet/5286603.html
Это 100% факт что краснозадым нельзя верить никогда, как бы они не называли себя. красный = стреляй первым.
Таке теж було -кіча, якщо навмисно..
😂
https://twitter.com/coronavirus_flu/status/1227378459430866949
https://twitter.com/htommy998/status/1225650230034481154
https://twitter.com/paolucci40/status/1224775803264733184