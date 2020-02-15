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 У Китаї можуть стратити за приховування симптомів коронавірусу, - ЗМІ

Хворим із підвищеною температурою або кашлем заборонили подорожувати країною на автобусах, поїздах і літаках. За поширення захворювання запроваджується кримінальне переслідування.

Про це йдеться в опублікованій у суботу, 15 лютого, заяві китайського суду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Приховування історії своїх подорожей теж може вважатися кримінальним злочином. Людину, яка стала джерелом інфекції і спричинила  поширення вірусу, звинуватять у створенні загрози суспільній безпеці. Її можуть засудити до 10-річного чи довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари.

Національна комісія з охорони здоров'я Китаю 15 лютого заборонила жителям із кашлем, підвищеною температурою та іншими симптомами вірусного захворювання мандрувати країною в автобусах, поїздах і літаках.

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Крім того, всі громадяни, які повертаються додому після свят із зони вогнища епідемії, мають залишатися вдома або під наглядом лікарів 14 днів, а тих, хто відмовиться від карантину, покарають.

Велика кількість виробництв у КНР так і не відкрилися після продовжених владою новорічних канікул. Заступник міністра транспорту Китаю Лю Сяомін повідомив, що кількість поїздок всередині країни становить п'яту частину нормального обсягу. За останніми офіційними даними, на материковій частині Китаю від вірусу померли близько 1500 осіб, понад 66 тисяч людей інфіковано.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175966
 
 
 Топ коментарі
 
Вот это по существу. В автобусе чихнул, на остановке расстреляли.
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Причем всех пассажиров и водилу.
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Вот моя дворня. Все- кошки! Все- родня. Вверху- Черепашка. Она- мама Желтой и Шарика(хотя и девочка). И ниже всего- Пропажа. Она- доця Шарика. Фото вчерашнее. Кошки сыты, чистенькие, но! К сожалению- Черепашка снова вот-вот рожать будет.
В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 455
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Может Черепашку просто кастрировать ? И проблема отпадёт
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А котиків, де він тоді візьме? Родить? Так у чєловєка вже й возраст. Та й моряк к тому же...
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Та верно... но- есть сложности, с дальнейшей передержкой.
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розстріляти, однозначно, дешевше, ніж лікувати В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 2648
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Вот это по существу. В автобусе чихнул, на остановке расстреляли.
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Все равно подыхать. от коронавируса наверное лучше, чем казнь.
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Ну от коронавируса, говорят, излечилось больше чем умерло, а вот от казней - сомневаюсь.
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ізлєчєниє нє освобождаєт от статуса латєнтного носітєля...
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Їх першочергово(занадтохромосомні)
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Это больше как элемент устрашения. Люди скрывают симптомы, так как боятся признаться себе в смертельной опасности инфекции, а страх расстрела компенсирует этот комплекс и загонит к врачу.
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Помирают от вируса люди предпенсионного и пенсионного возраста что очень актуально для Украинского правительства и ЗЕ экономики.
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Да нет блин - удушение считается убийством, совершенным с особой жестокостью, т.е. причиняющее жертве большие мучения. А тут еще удушение растягивается по времени на несколько дней.
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можно сразу все полтора миллиарда в рай отправить что бы не мелочится .. и 140 млн. кацапов за одно с собой прихватить !
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Быстрее нас Скалецкая отправит, и не в рай, а на полигон твердых отходов, то бишь свалку, где и сожгут...
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по перших,я,не кровожадний з другими - цілковито згодний
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це називається КАРАНТИН ...і він так насправді має виглядати ...як тільки ця зараза добереться в Україну страшно уявити чим це може закінчитися ...
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Так, і це мабуть перший вірус який одноголосно підтримує Демократію!
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Будуть спалювати всіх, в кого зображена на захисній масці двоголова курка
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А вот интересно, почему они вводят такое наказание? Значит утаивают? Зачем? В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 3859 Не верят в лечение?
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вони сьогодні блокували квартали в Ухані
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Сьогодні? Ти забагато спав. В Ухані не тільки квартали, а й двери в багатоквартирних будинках блокують вже мінімум як днів с десять.
https://twitter.com/VOG_2020/status/1227205985883713537
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про двері,я,бачив своєчасно, а блокування кварталів - особлива цікавинка
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З початку почали блокувати місто та квартали, а потім двери у будинках. Подивись до речи ще це цікаве відео. https://twitter.com/i/status/1228344812983799808
Для нас це лише відео, а для китайців це реальність. Це відео не страшне, а просто цікаве, а моторошних видео дуже багато.
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дивитися нема бажання,й так ,все,зрозуміло..., переймаюся - чи вдасться,своєчасно й ефективно відпрацювати свої задачі. Бажаю талану
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Чтобы скрыть реальную летальность этой болезни.
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Мда, при Гітлері зайців в транспорті розстрілювали, а китайці будуть людей з температурою.
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Многие производства в КНР так и не открылись после продленных властями новогодних каникул.Источник: https://censor.net.ua/n3175966

А сколько производств остановится по всему миру без комплектухи из Китая...?? Грядет большой дефицит всего....
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Бундес, вывез из Китая, 120 заболевших кронвирусом нецев. Отселили их на лечение в бывшие американские казармы... -- в понедельник выписываются 2 человека. Остальные, на той неделе -- карантин досиживают -- все уже здоровы! ...отакэ...
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рано радуватися...Курчат восени рахують
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Мне, как убеждённому параноику, нравится ваш пессимизм. 😐
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Навпаки,я,песимістичний оптиміст. Й шанувальник біології й природи. Вітаю з тверезими поглядами на Світ... В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 9125
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...а лохов считают -- круглогодично...*)
Эту болячку, немцы вылечили за 3 дня, ещё до первой паники... -- я ж писал об этом.
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А наріту, як видно тут з коментарів, більш до вподоби китайський ніж німецький протокол лікування, .
Куля в потилицю, і нікакіх проблєм.
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-- ещё можно отморозить себе уши, назло кондуктору... ...и 100тонный гидравлический молот, ремонтировать при помощи электронного микроскопа...
Чисто коммуняцкие заморочки -- Мы, на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем!
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вірус нищить й розумних...Дурна машина вбивства
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Чому ж, у Франції вже помер один. Правда невідомо чи від грипу чи від старості (80 років).
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-- а я знаю? -- я ж не француз и мне ещё не 80...*)
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ето мы мо десяткам считаем - китаезам миллион туда сюда и не заметят...
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их там миллиард с хвостиком из миллионов...их не жалко?
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жалко, если чесно... - но тебя жальчее
и если не дай Господь мне пришлось бы выбирать между тобой и китайцем?
то жил бы ты - я бы стрелал в китайца
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так и я за что (за прекрасный выбор отдельное спасибо!!!)))
я про то что их много...очень много...отряд не заметит потери... короновирусоносца ))))
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https://www.youtube.com/watch?v=wvpuVtS1mn8

В ВОЗ признали непредсказуемость коронавируса

( Как заразился короновирусом )
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а тем временем в Украине: Депутатка: частина фракції «Слуга народу» вважає, що коронавірус - «маркетинговий хід».

https://hromadske.ua/posts/deputatka-chastina-frakciyi-sluga-narodu-vvazhaye-sho-koronavirus-marketingovij-hid?tg-group
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совершенно охреневшие комуняки. тех кого надо расстрелять - наградят. а тех кому нужно помочь - расстреляют.
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члени партії,будь,якої вмиратимуть позачергово...
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до этого гендиректор ВООЗ хвалил усилия Китая и говорил, что надо перенимать опыт... интересно, что он теперь думает
"Важливо, щоб інші країни визнали правильні кроки, а це визнано, і щоб інші могли брати досвід з тієї держави", - сказав директор ВООЗ.
https://ukrainian.voanews.com/a/who-coronavirus-no-end-yet/5286603.html


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рынок из которого "пришел вирус".... снесли
Это 100% факт что краснозадым нельзя верить никогда, как бы они не называли себя. красный = стреляй первым.
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пришлите нам пару-тройку китайских правохранителей. наши достали уже. за преследование и стрельбу по преступникам арестовывают ментов. у кого болье 50 тыщ баксов, почти неприкасаемые. в райцентрах депутаты ведут себя хуже элитных проституток. все куплено. братовство, кумовство корефанство и боязнь тронуть один другого. на тендерах одни и те же морды уже 25 лет
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А может пора вслух назвать всё своим именами? А ведь ответ знаем давненько. Это же наше---хохлацкое, хуторянское, *моя хата с краю---ничого нэ знаю*, меняем своих девок на с сыром *пырогы* а кацапы виноваты? Или синайские, как всегда? Пузом же жизнь меряем не первое столетие! Вон румыны уже в ЕС! Какие то мадьяры---та на скрипках три ноты австриякам в гаштетах играли, и те там же!
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ВІЧ це фігня виходить, нє?
Таке теж було -кіча, якщо навмисно..
😂
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Короче, гильотина лущее лекарство от насморка. В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 2427 В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 2427 В Китае могут казнить за сокрытие симптомов коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 2427
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Да слёта предполагаю, что если пристрелят там нескольких---то и вирус кончится!
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китайцы маладцы - вирус не вирус всех под под пушку и делу канец.....
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От это бы у нас кого-нибудь посадили или казнили за кашель, такой бы вой стоял, пятый Майдан )
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Забросить бы тебя туда на часик и посмотреть на тебя со стороны. Вот классный "манташшшшь" из тебя бы вышел У Китаї можуть стратити за приховування симптомів коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6767
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Доктир Комаровский в своем видео говорил, что все под контролем и все хорошо. Китайские медики ходят по квартирам, меряют температуру и если надо помощь ее оказывают. Ага, брехло совковое. Вот, как на самом деле происходит "лечение на дому":
https://twitter.com/htommy998/status/1225650230034481154

https://twitter.com/paolucci40/status/1224775803264733184
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Вот так наводится порядок, респект китайцам, знают, что делают, все таки тысячелетняя история у них. Учиться нам надо, как становится великой нацией, не на словах конечно.
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