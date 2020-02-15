 В окупаційному парламенті Криму заявили про можливість проведення "українських виборів" за умови відкриття консульства

Про це заявив ТАСС голова "комітету Держради республіки з питань народної дипломатії та міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель, інформує Цензор.НЕТ.
На його думку, "говорити про якісь підпільні вибори некоректно". Крим - "законна територія Російської Федерації", тому "тільки в законодавчому полі можливо це здійснити". "Я думаю, що цілком реально відкрити консульство (України в Криму), і це було б правильно. Це має ухвалюватись на рівні зовнішньополітичних відомств і тільки офіційно", - сказав Гемпель.
"Кримський парламентарій" зазначив, що раніше громадяни України, які живуть на території Росії, часто нібито не мали можливості брати участь в українських виборах.
Відкриття українського консульства в Криму, на думку Гемпеля, не означатиме повного визнання Україною півострова частиною Росії. "Це буде досить прозоро свідчити про те, що Україна визнає Крим невід'ємною частиною Російської Федерації. Хоча було б краще, якби вони визнали офіційно, і можна було б вести нормальний діалог в інтересах обох народів", - сказав він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що хотів би в жовтні провести місцеві вибори на всій території України. Водночас він підкреслив, що вибори можуть проводитися виключно за українськими законами.
Це - свідома державна зрада. Кодло з цим прийшло, але зелохи з правом голосу не хотіли цього бачити ні чути. Тому є поплічниками.
Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром легитимными. И они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы.
Наглою ордою из засады
Под крылом двуглавого орла
Лезут в Украину колорады
По благословению Х*йла.
В ихнем царстве, подлом и проклятом,
Правят только ненависть и ложь, -
Тот, кто называет себя братом,
Не втыкает брату в спину нож.
Испокон в убожестве и грязи,
Низменным довольные вполне,
Об одном мечтают эти мрази, -
Утопить весь мир в своем говне.
Думаешь, - откуда столько злобы?
Бл*ть! Да вы на голову больны! -
Ватники повсюду, как микробы,
Заражают плоть любой страны.
Вот они беснуются в экстазе, -
Хутин - их мессия и кумир,
Принцип есть один у этой мрази, -
Где насрал кацап - там "русскій міръ".
И опять - восторженные вопли,
Несогласных - взять на карандаш,
Москали, размазывая сопли,
Воют, как безумные, - "Крым на-а-а-аш!"
Нет, кацапы, - в корне вы неправы
С манией размера площадей, -
Кроется величие державы
В добрых душах маленьких людей.
Взгляды по бокам твои косые,
И враги кругом во все края, -
Нет, - ты не сошла с ума, Россия, -
Ты вернулась на круги своя
Юрий Нестеренко
А далі форум розвивається за звичним сценарієм:
1. Перші місця віддаються перевіреним заготовкам від тролів ліліпута-*****
2. Принишклі читачі здивовано спостерігають за дружнім підгавкування з боку как-цапо-мовних "сочувствующих".
На лента.ру ім.ліліпута-***** адміни хоча б стараються вникнути в зміст речень, які вони пропускають в ефір.
У мене зразу виникає низка логічних запитань:"Свідомо, чи не свідомо адміни цензор.нет пропускають в ефір как-цапо-мовних провокаторів? І заради чого? Не бачать? Такі демократичні? Чи що?"
Адміни, КУЛЬТИВУЙТЕ ІНШУ, МАКСИМАЛЬНО КУЛЬТУРНУ ФОРМУ СПІЛКУВАННЯ, І ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ!
Інакше, ви назавжди залишитися в історії інтернет- форумів, як навіть не тінь, а лише ВІДТІНОК как-цапо-мовних форумів.
Ні честі, ні слави, ні грошей.
Добре подумайте.
За ідею грошей не попрошу, не переживайте.
ЗЕлупенці цілком і повністю підтримують!