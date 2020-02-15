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 Політика України
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Все про:вибори (4907) Крим (8768) місцеві вибори (147)

 В окупаційному парламенті Криму заявили про можливість проведення "українських виборів" за умови відкриття консульства

Україна може провести голосування в окупованому Криму лише "для своїх громадян" і в разі відкриття на півострові консульства.

Про це заявив ТАСС голова "комітету Держради республіки з питань народної дипломатії та міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, "говорити про якісь підпільні вибори некоректно". Крим - "законна територія Російської Федерації", тому "тільки в законодавчому полі можливо це здійснити". "Я думаю, що цілком реально відкрити консульство (України в Криму), і це було б правильно. Це має ухвалюватись на рівні зовнішньополітичних відомств і тільки офіційно", - сказав Гемпель.

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"Кримський парламентарій" зазначив, що раніше громадяни України, які живуть на території Росії, часто нібито не мали можливості брати участь в українських виборах.

Відкриття українського консульства в Криму, на думку Гемпеля, не означатиме повного визнання Україною півострова частиною Росії. "Це буде досить прозоро свідчити про те, що Україна визнає Крим невід'ємною частиною Російської Федерації. Хоча було б краще, якби вони визнали офіційно, і можна було б вести нормальний діалог в інтересах обох народів", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що хотів би в жовтні провести місцеві вибори на всій території України. Водночас він підкреслив, що вибори можуть проводитися виключно за українськими законами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175965
 
 
 Топ коментарі
 
а открытие консульства - де-юре признание Крыма расейским...
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За***у на воротник,а не консульство ! АР Крым-это Украина !
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В консульство пекла поїдуть всі путінські кримчани!
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а открытие консульства - де-юре признание Крыма расейским...
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Да тут сюрпрайз в другом будет. Сразу, не думая, не веря, и не проверив---утверждаю слёта---не более 3% наберём *за нас*. И вот тогда прозвонит колокол---но по ком? Та по нас! На это идти категорически не стоит и о консульстве само собой.
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Не у не которых,а конкретно у 73% одаренных .
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*****, наверное, прямой потомок Князя Владимира, и, одновременно, хана Гирея.
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Очередная замануха от лаптеногих. Давайте 5 миллионов украинцев на время выборов завезём и проголосуем.Но считать будут не лапти.
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Надоело уже смотреть на все это гамно от Макшании.
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За***у на воротник,а не консульство ! АР Крым-это Украина !
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Тільки на умовах цілковитого звільнення від вірусу кацапізму
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ну и чего на вот это вот уделять внимание?
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Собчак эту же шляпу закидывала давно,перед выборами.Китайские мудрецы. Давайте за Кубань в Украине проголосуем тогда. Все эти Наваленные либералы-такие же имперцы.... на прикупе у куйло.
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Открытие Консульства , - Это признание Крыма российским.
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Ага, в интересах обоих народов Украина должна признать что отказывается от своей территории и своих людей. Еще и консульство там открыть чтобы кацапы с украинскими паспортами нам здесь власть выбирали. Вообще твари абарзели от безнаказанности. Хотя после того как Зелупа решил что наши пограничники вместе с террористами будут контролировать границу, не понятно уже от кого то уже х*** знаешь чего ожидать, Уже как то и на коронавирус насрать. Может хоть вычистит половину етого быдло-населения
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эти идиоты считают,что Украина может согласиться на такую,по-русски совсем-совсем незатейливую уловку,закрепляя право России над УКРАИНСКИМ Крымом,согласившись принять его как иностранную территорию?...что там эти недалёкие пьют такое?
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Шо ш вы, пляти руские, как-то всё вот так, обходными путями, хитростью, подлостью, которую зовете рускай смекалкой... мразь руская...
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они как раз напролом все сделали. это мы не знаем как своих сосчитать и выборы провести.
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Блазень і кагал своїм тріпанням (воно, звичайно, не є випадковим, ні обмовками, все підготовлено і сплановано) руйнують і міжнародну підтримку, і саме поняття війни, агресії, анексії, окупації України рашкою.
Це - свідома державна зрада. Кодло з цим прийшло, але зелохи з правом голосу не хотіли цього бачити ні чути. Тому є поплічниками.
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пшолнах уробок
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Вот хитровжареные , открыть консульство значит признать парашенскую юрисдикцию. И что вы думаете? Уверен среди этим уродов , тобиш слуг , найдутся долбодятлы и это потдержат , или арахамия , со своим личным мнением , рассуждать начнёт , а ещё один , как попугай - выборы до октября , выборы до октября , и все слуги , как по команде повторять.
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Зеленский на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности:
Людям на Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной, всем миром легитимными. И они не могут быть таковыми, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы.
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"Я не вірю в бюдь-які бумаги". Зеленський заявив, що країну може захистити лише армія, а не документи
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Пусть китайцы на Дальнем востоке открывают консульства "Умных к уменым,а китайцев к тобе Московия" В оккупационном парламенте Крыма заявили о возможности проведения "украинских выборов" при условии открытия консульства - Цензор.НЕТ 8452
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Мастосраная тыритория мардвы - мехесрань мудянскае балото, астальное спижжыно. В оккупационном парламенте Крыма заявили о возможности проведения "украинских выборов" при условии открытия консульства - Цензор.НЕТ 7248 В оккупационном парламенте Крыма заявили о возможности проведения "украинских выборов" при условии открытия консульства - Цензор.НЕТ 7248 В оккупационном парламенте Крыма заявили о возможности проведения "украинских выборов" при условии открытия консульства - Цензор.НЕТ 7248
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Відкриття консульства України в окупованому Криму- це мабуть нова фішечка ***** по легітимізації півострова як російського. А потім можна буде і договір про постачання води варганить. І ця напівпустеля тоді вже точно буде вважатися парашинською. А наше Зелене не може скласти два та два і підказать нікому, бо там усі, як з інкубатора з вилученим інтелектом. Це жах!!!
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І визнання криму мокшанським, і гарантована перемога ватних кандидатів. Кацапи хитродупі
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Їсти уху !!! ".. вести нормальный диалог в интересах обоих народов",Источник: https://censor.net.ua/n3175965," це " нє савпадєние", москалі тепер включають іншу пластинку "там же ваши люди !!!!! Дайте им вади, дайте им права голоса, дайте им права чилавекав !!!" . Так, так, ЗЕчмо десь недавно перднуло що "увидел в глазах Путина готовность решать....", а писюков заявив що "пуйло глубако уважает и любит украинский народ".
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***
Наглою ордою из засады
Под крылом двуглавого орла
Лезут в Украину колорады
По благословению Х*йла.

В ихнем царстве, подлом и проклятом,
Правят только ненависть и ложь, -
Тот, кто называет себя братом,
Не втыкает брату в спину нож.

Испокон в убожестве и грязи,
Низменным довольные вполне,
Об одном мечтают эти мрази, -
Утопить весь мир в своем говне.

Думаешь, - откуда столько злобы?
Бл*ть! Да вы на голову больны! -
Ватники повсюду, как микробы,
Заражают плоть любой страны.

Вот они беснуются в экстазе, -
Хутин - их мессия и кумир,
Принцип есть один у этой мрази, -
Где насрал кацап - там "русскій міръ".

И опять - восторженные вопли,
Несогласных - взять на карандаш,
Москали, размазывая сопли,
Воют, как безумные, - "Крым на-а-а-аш!"

Нет, кацапы, - в корне вы неправы
С манией размера площадей, -
Кроется величие державы
В добрых душах маленьких людей.

Взгляды по бокам твои косые,
И враги кругом во все края, -
Нет, - ты не сошла с ума, Россия, -
Ты вернулась на круги своя
Юрий Нестеренко
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Открытие консульства это официальное признание Крыма кацапским.А если ЗЕ это сделает то и все мировое сообщество уже открыто признает Крым кацапией и снимет с них львиную долю санкций.
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P.S.А может все так и задумано,не зря же ЗЕ и предсавитель кацапии оказались в одном месте и в один час в Омане и как-то неудобно возвращатся после авиокатастрофы в Иране из Омана в Киев через Москву тем более нарушая Закон Украины о закрытом небе для самолетов которые летят из кацапии или в кацапию тем более не президентским самолетам.
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Українці не мають спільних інтересів з ********** орди. Замість відкриття посольства в Криму ПОТРІБНО ЗАКРИТИ ПОСОЛЬСТВО ********** В КИЄВІ І ВИСЛАТИ ВСІХ кацапських агентів - від послів до попів.
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Замість того, щоб розвинути і обговорити ДІЙСНО ВАЖЛИВУ для України тему Криму, невідомо звідки МОМЕНТАЛЬНО з'являються как-цапо-мовні "коментатори", які успішно перетворюють тему на приколи 95 кварталу.
А далі форум розвивається за звичним сценарієм:
1. Перші місця віддаються перевіреним заготовкам від тролів ліліпута-*****
2. Принишклі читачі здивовано спостерігають за дружнім підгавкування з боку как-цапо-мовних "сочувствующих".

На лента.ру ім.ліліпута-***** адміни хоча б стараються вникнути в зміст речень, які вони пропускають в ефір.

У мене зразу виникає низка логічних запитань:"Свідомо, чи не свідомо адміни цензор.нет пропускають в ефір как-цапо-мовних провокаторів? І заради чого? Не бачать? Такі демократичні? Чи що?"
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Сама форма спілкування на форумі цензор.нет - НЕДОЛУГА КОПІЯ ДЕШЕВИХ КАК-ЦАПО-МОВНИХ форумів.
Адміни, КУЛЬТИВУЙТЕ ІНШУ, МАКСИМАЛЬНО КУЛЬТУРНУ ФОРМУ СПІЛКУВАННЯ, І ВИКЛЮЧНО УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ!
Інакше, ви назавжди залишитися в історії інтернет- форумів, як навіть не тінь, а лише ВІДТІНОК как-цапо-мовних форумів.
Ні честі, ні слави, ні грошей.
Добре подумайте.
За ідею грошей не попрошу, не переживайте.
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В оккупационном парламенте Крыма заявили о возможности проведения "украинских выборов" при условии открытия консульства"

ЗЕлупенці цілком і повністю підтримують!
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