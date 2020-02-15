 В окупаційному парламенті Криму заявили про можливість проведення "українських виборів" за умови відкриття консульства

Про це заявив ТАСС голова "комітету Держради республіки з питань народної дипломатії та міжнаціональних відносин" Юрій Гемпель, інформує Цензор.НЕТ.

На його думку, "говорити про якісь підпільні вибори некоректно". Крим - "законна територія Російської Федерації", тому "тільки в законодавчому полі можливо це здійснити". "Я думаю, що цілком реально відкрити консульство (України в Криму), і це було б правильно. Це має ухвалюватись на рівні зовнішньополітичних відомств і тільки офіційно", - сказав Гемпель.

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"Кримський парламентарій" зазначив, що раніше громадяни України, які живуть на території Росії, часто нібито не мали можливості брати участь в українських виборах.

Відкриття українського консульства в Криму, на думку Гемпеля, не означатиме повного визнання Україною півострова частиною Росії. "Це буде досить прозоро свідчити про те, що Україна визнає Крим невід'ємною частиною Російської Федерації. Хоча було б краще, якби вони визнали офіційно, і можна було б вести нормальний діалог в інтересах обох народів", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що хотів би в жовтні провести місцеві вибори на всій території України. Водночас він підкреслив, що вибори можуть проводитися виключно за українськими законами.

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