 Виділяється недостатньо коштів на боротьбу з коронавірусом COVID-19, - гендиректор ВООЗ Гебреєсус

Про це заявив у суботу гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я стурбований недостатніми фондами для заходів у відповідь світової спільноти", - сказав Гебреєсус.

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"Всі країни мають бути підготовленими у разі виявлення у них випадків захворювання", - попередив глава ВООЗ.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

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