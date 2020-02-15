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 За кордоном, Здоров'я
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Все про:ВОЗ (56) Гебреєсус (6) COVID-19 (33)

 Виділяється недостатньо коштів на боротьбу з коронавірусом COVID-19, - гендиректор ВООЗ Гебреєсус

Світова спільнота приділяє мало уваги фінансуванню заходів із боротьби проти нового коронавірусу.

Про це заявив у суботу гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я стурбований недостатніми фондами для заходів у відповідь світової спільноти", - сказав Гебреєсус.

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"Всі країни мають бути підготовленими у разі виявлення у них випадків захворювання", - попередив глава ВООЗ.

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175962
 
 
 Топ коментарі
 
Ти не думай що сам захищений. Розумієш, вірус не мозок вражає, а легені. А легені- вони і у виборців Зеленського є.
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Когда ВОЗ завалят деньгами, вирус вдруг исчезнет сам. Так было уже со свиным гриппом, и с птичьим. Где они? И где деньги?
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Каждый год от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирает до 650 тысяч человек
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Очень вырос в целом мире
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.©
(()))
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Иммунитет допоможе. Нет его-нет шансов.
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Так иммунитет от коронавируса не вырабатывается.
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Конкретизую. Надія,лише,на імунку в гарному стані,але гарантії нема...
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не дай бог заразится порошенко или свинарчуки
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Ти не думай що сам захищений. Розумієш, вірус не мозок вражає, а легені. А легені- вони і у виборців Зеленського є.
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Кажуть вірусу особливо подобаються виборці парашенка й Зе...
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У Китаї мабуть інших кандидатів не було.
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а на что денежки просиш???? ты вирус видел? 100% нет. с чем бороться будеш? или просто бабки освоиш (украдеш?)
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Перестаньте зраду разводить, умрёт не больше чем каждый год от гриппа.
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Раньше тоже кричали-волки волки, я уже не верю.
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У Китаї можуть стратити за навмисне приховування симптомів нового коронавіруса COVID-19 або спотворення інформації про стан хворого.
Сьогодні, 15 лютого відповідну заяву опублікував китайський суд, пише DW.
Зазначається, що приховування історії своїх переміщень по країні також буде вважатися кримінальним злочином. Людина, яка є джерелом інфекції і приводить до поширення вірусу, буде звинувачена у створенні загрози суспільству. За таке особу можуть засудити до 10-річного або довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари.

© 2019 Інформаційне агентство ASPI
https://aspi.com.ua/news/novini-svitu/vlada-kitayu-************-smertnu-karu-za-prikhovuvannya-oznak-zakhvoryuvannya
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Когда ВОЗ завалят деньгами, вирус вдруг исчезнет сам. Так было уже со свиным гриппом, и с птичьим. Где они? И где деньги?
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Загалом віруси,як явище, незнищені.Бездоганний витвір еволюції. А боротьба,з будь чим,то Процес й наслідок останнього не винен бути позитивним...
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все ,що найпростіше- бездоганне.
наприклад ,лом Виділяється недостатньо коштів на боротьбу з коронавірусом COVID-19, - гендиректор ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 8747
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Вінець розвитку механізму розмноження клітини.Та ще, РНК,та ще,й + А загалом,Ви, мені намагалися хамити ...
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я ніколи не намагаюсь хамити.
відповідаю В ТОМУ ЧИСЛІ 'ЗУБОДРОБІТЄЬНИМ' ХАМСТВОМ НА МЕЖІ БАНУ на брехню,наглість і хамство без'попереджувальних пострілів'
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Що,Ви,собою являєте,то - Ваша,радість Виділяється недостатньо коштів на боротьбу з коронавірусом COVID-19, - гендиректор ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 2389 А осилення курсу арифметики 2-го класу, - нагальна необхідніть...,бо,є речі складніші за лом ....
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Там же где и вирусы )))
Вопрос - а они точно были такие ужасные? ))))))))
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Эбола, птичий грипп или китайский коронавирус: что опаснее?

Виділяється недостатньо коштів на боротьбу з коронавірусом COVID-19, - гендиректор ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 7616

Можно представить, что у вас есть комната, условно говоря, 10 на 10 метров, там находится 10 человек, а потом туда зашел инфицированный корью пациент. Скорее всего, все 10 здоровых человек после этого инфицируются. У коронавируса способность к распространению гораздо ниже, хотя все зависит от количества вируса в воздухе и как долго люди этим вирусом дышат. А вот по сравнению с другими типами вирусов она достаточно высокая, поскольку он респираторный.
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Англичане завоевали Индию при помощи пороха и виски..
Даже детям наливали...
Бывал там(и не только)- правда..
Кто не бухал подцепили глисты и шото еще, Я нифига не подцепил..
Вирус ,када бухой, не працює..
😁😁
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Вирусы-внеземная форма жизни, им виски пофик.
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Хе-хе-хе... Я об этом Гербарии уже устал писать. Виділяється недостатньо коштів на боротьбу з коронавірусом COVID-19, - гендиректор ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 2031 Чувак затребовал, "на борьбу", не много- 380 лямов долларов. Вижу- не спешат умные и практичные с баблом расставаться. Гербарий- в гневе! Ну и пусть.
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для выделения средств надо информационно коронавирусом заразить еще и Индию
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