 Виділяється недостатньо коштів на боротьбу з коронавірусом COVID-19, - гендиректор ВООЗ Гебреєсус

Про це заявив у суботу гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я стурбований недостатніми фондами для заходів у відповідь світової спільноти", - сказав Гебреєсус.
"Всі країни мають бути підготовленими у разі виявлення у них випадків захворювання", - попередив глава ВООЗ.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.
Гриппа вирус - три-четыре! -
Ширятся, растет заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб,
Применяйте, люди, об-
тирания.©
(()))
Сьогодні, 15 лютого відповідну заяву опублікував китайський суд, пише DW.
Зазначається, що приховування історії своїх переміщень по країні також буде вважатися кримінальним злочином. Людина, яка є джерелом інфекції і приводить до поширення вірусу, буде звинувачена у створенні загрози суспільству. За таке особу можуть засудити до 10-річного або довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари.
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https://aspi.com.ua/news/novini-svitu/vlada-kitayu-************-smertnu-karu-za-prikhovuvannya-oznak-zakhvoryuvannya
наприклад ,лом
відповідаю В ТОМУ ЧИСЛІ 'ЗУБОДРОБІТЄЬНИМ' ХАМСТВОМ НА МЕЖІ БАНУ на брехню,наглість і хамство без'попереджувальних пострілів'
Вопрос - а они точно были такие ужасные? ))))))))
Можно представить, что у вас есть комната, условно говоря, 10 на 10 метров, там находится 10 человек, а потом туда зашел инфицированный корью пациент. Скорее всего, все 10 здоровых человек после этого инфицируются. У коронавируса способность к распространению гораздо ниже, хотя все зависит от количества вируса в воздухе и как долго люди этим вирусом дышат. А вот по сравнению с другими типами вирусов она достаточно высокая, поскольку он респираторный.
Даже детям наливали...
Бывал там(и не только)- правда..
Кто не бухал подцепили глисты и шото еще, Я нифига не подцепил..
Вирус ,када бухой, не працює..
😁😁
Знищуємо цю планету..
😁