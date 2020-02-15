 Інформації про перенесення "нормандської зустрічі" немає, - Зеленський

Про це він сказав журналістам у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми знаємо, що збираємося зустрітися", - сказав Зеленський.

За його словами, ще треба "трохи підготувати весь план", адже у нас були "додаткові питання".

Президент зазначив, що потрібно не стояти на місці, і підкреслив важливість зустрічі, адже "не щодня можна вирішити на високому рівні важливі для нас питання".

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Зеленський додав, що у нього немає інформації про можливе перенесення термінів саміту.

"У мене немає такої інформації, підтвердженої, що не буде", - сказав він.

Як зазначалося, лідери України, ФРН, Франції та Росії домовилися провести наступну зустріч у квітні в Берліні.