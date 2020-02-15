 Офіційної інформації про затримання судна з українцями ми не отримували, - Держприкордонслужба

Про це представник ДПСУ Андрій Демченко сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми бачили повідомлення, які були розповсюджені з посиланням на представництва ФСБ Росії. Можу зазначити, що ми цю інформацію, зі свого боку, перевіряємо, щоб з'ясувати, хто є ті українці. Попередньо в нас інформація вже є. Можу зазначити, що, наймовірніше, цей плавзасіб вийшов поза місцем його постійного базування", - зазначив він.
Демченко наголосив, що складність полягає в тому, що Азовське море є внутрішніми водами між двома країнами, і "як українські прикордонники, так і співробітники ФСБ Росії мають право здійснювати свої завдання на тій території".
"Однак, як ми бачимо за останні роки, Росія фактично використовує Азовське море як елемент впливу - саме через огляд суден, а також нерідко і затримання українських громадян, які перебувають в Азовському морі на плавзасобах",- наголосив представник Держприкордонслужби.
Він також додав, що наразі проводиться профілактична робота з власниками плавзасобів щодо недопущення порушення законодавства стосовно виходу в море, а також щодо того факту, що "фактично вони можуть стати надалі об'єктами впливу Росії на Україну".
15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.
Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно видобував камбалу.
Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.
це то ми не прахадылы,
нам ось це не задавалы,
парам-пам-пам,
парам-пам-пам
Уже даже видео выложили а они ничего не получали! ТАК НАХЕРА ВЫ ТОГДА ТАКИЕ УМНЫЕ НУЖНЫ!!
Напомню: когда по его указанию подчиненные ему «бийци» с дпсу катапультровали скурвившегося на деньгах беглых олигархов ялынковича карлсона-сулугуни с мешком на голове обратно в Польшу, рюкзак кричал, что «ета нипрутивуречет зукону»... пришло время: сулугуни вернулся - против погранцов уволили и возбудили уголовное дело... а рюкзак типа не причём ...
Сейчас история повторяется: ведь ***** теперь возлюбленный нашего найвэлычнишого нэпорозуминня у всьому свити и портить отношения из-за такой мелочи, как какие-то всратые хохлятские рыбаки в своих территориальных водах - вовсе не стоит. Нэ на часи... но придёт опять время и опять за это в дпсу полетят головы. А беременный будет в италии жлоктить вино со своих честно заработанных виноградников. По соседствуют с виллой зешмаркли....