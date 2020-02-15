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Все про:Азовське море (1284) Держприкордонслужба (2409) українці (1717) ФСБ (876)

 Офіційної інформації про затримання судна з українцями ми не отримували, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужба не отримувала із жодного офіційного каналу інформації про затримання ФСБ РФ судна з чотирма громадянами України.

Про це представник ДПСУ Андрій Демченко сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми бачили повідомлення, які були розповсюджені з посиланням на представництва ФСБ Росії. Можу зазначити, що ми цю інформацію, зі свого боку, перевіряємо, щоб з'ясувати, хто є ті українці. Попередньо в нас інформація вже є. Можу зазначити, що, наймовірніше, цей плавзасіб вийшов поза місцем його постійного базування", - зазначив він.

Демченко наголосив, що складність полягає в тому, що Азовське море є внутрішніми водами між двома країнами, і "як українські прикордонники, так і співробітники ФСБ Росії мають право здійснювати свої завдання на тій території".

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"Однак, як ми бачимо за останні роки, Росія фактично використовує Азовське море як елемент впливу - саме через огляд суден, а також нерідко і затримання українських громадян, які перебувають в Азовському морі на плавзасобах",- наголосив представник Держприкордонслужби.

Він також додав, що наразі проводиться профілактична робота з власниками плавзасобів щодо недопущення порушення законодавства стосовно виходу в море, а також щодо того факту, що "фактично вони можуть стати надалі об'єктами впливу Росії на Україну".

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15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно видобував камбалу.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175960
 
 
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тили-тили, тралы-вылы
це то ми не прахадылы,
нам ось це не задавалы,
парам-пам-пам,
парам-пам-пам Официальной информации о задержании судна с украинцами мы не получали, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6165
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ХА ХА ХА
Уже даже видео выложили а они ничего не получали! ТАК НАХЕРА ВЫ ТОГДА ТАКИЕ УМНЫЕ НУЖНЫ!!
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ихтамнет, не золотое а орехово, не отдыхал а с официальным...
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Вот что значит лизать сабакаву...
Напомню: когда по его указанию подчиненные ему «бийци» с дпсу катапультровали скурвившегося на деньгах беглых олигархов ялынковича карлсона-сулугуни с мешком на голове обратно в Польшу, рюкзак кричал, что «ета нипрутивуречет зукону»... пришло время: сулугуни вернулся - против погранцов уволили и возбудили уголовное дело... а рюкзак типа не причём ...
Сейчас история повторяется: ведь ***** теперь возлюбленный нашего найвэлычнишого нэпорозуминня у всьому свити и портить отношения из-за такой мелочи, как какие-то всратые хохлятские рыбаки в своих территориальных водах - вовсе не стоит. Нэ на часи... но придёт опять время и опять за это в дпсу полетят головы. А беременный будет в италии жлоктить вино со своих честно заработанных виноградников. По соседствуют с виллой зешмаркли....
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в апреле на встрече куйло зельца на праздник победы в мацкву пригласит (если уже не пригласил) и ведь поедет же клоун! чтобын мацкву не нервировать! зельц, а почему ты наконференцию НАТО в Лондон не ездил? куйло не разрешил? или изя каломыйский? зельц, а если куйло на следующую встречу не поедет что ты делать будешь?
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охрєнєнно контролюємо як кордон так і море
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Ага....Виходимо на крейсерах,і стрілямо по всьому де бачимо цапський аквафреш.
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