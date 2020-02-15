 Офіційної інформації про затримання судна з українцями ми не отримували, - Держприкордонслужба

Про це представник ДПСУ Андрій Демченко сказав у коментарі "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми бачили повідомлення, які були розповсюджені з посиланням на представництва ФСБ Росії. Можу зазначити, що ми цю інформацію, зі свого боку, перевіряємо, щоб з'ясувати, хто є ті українці. Попередньо в нас інформація вже є. Можу зазначити, що, наймовірніше, цей плавзасіб вийшов поза місцем його постійного базування", - зазначив він.

Демченко наголосив, що складність полягає в тому, що Азовське море є внутрішніми водами між двома країнами, і "як українські прикордонники, так і співробітники ФСБ Росії мають право здійснювати свої завдання на тій території".

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"Однак, як ми бачимо за останні роки, Росія фактично використовує Азовське море як елемент впливу - саме через огляд суден, а також нерідко і затримання українських громадян, які перебувають в Азовському морі на плавзасобах",- наголосив представник Держприкордонслужби.

Він також додав, що наразі проводиться профілактична робота з власниками плавзасобів щодо недопущення порушення законодавства стосовно виходу в море, а також щодо того факту, що "фактично вони можуть стати надалі об'єктами впливу Росії на Україну".

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15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно видобував камбалу.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.