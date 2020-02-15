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 Політика України
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Все про:Африка (45) Крим (8768) НАТО (2294) Росія (26462) Середземне море (26) Мюнхен (83)

 РФ перетворила Крим на один із військових опорних пунктів для впливу на Східне Середземномор'я та Північну Африку, - заступник генсека НАТО Джоане

Росія перетворила Крим на військову фортецю, а це загрожує стабільності Європи й інших регіонів світу.

Таку думку під час виступу на Українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції 15 лютого висловив заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чорне море має стратегічне значення. З Криму Росія поширює свій силовий вплив прямо зараз, поки ми розмовляємо, на Східне Середземномор’я та на Північну Африку, вона перетворила Крим на один із найважливіших військових опорних пунктів для впливу всіма силовими засобами, які в них є. Якщо ви спостерігаєте за тим, як Росія розбудовує військову інфраструктуру в Криму, і враховуєте модернізацію Росією інших, не конвенційних сил, ви маєте завжди тримати у центрі уваги такі виклики", - сказав Джоане.

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За його словами, позиція союзників по НАТО у всебічній політичній та практичній підтримці України є непохитною. Це підтвердив нещодавній візит Північноатлантичної Ради до України і, зокрема, в Одесу, де представники НАТО відвідали Морську академію та бачили на власні очі динаміку розвитку військово-морських спроможностей України за підтримки Альянсу.

"Україна має велике значення, практичне і символічне. Ми будемо продовжувати інвестувати в нашу співпрацю. Якщо ви продовжите реформувати ваш промисловий потенціал, трансформуєте військово-промисловий комплекс у відкриті для інвестицій виробництва, реформуєте власну розвідувальну службу, що не є простим завданням, і продовжите цей шлях перетворень, то я переконаний, що раніше або пізніше, але рішення, яке НАТО кілька років тому прийняло в Бухаресті (щодо членства України в НАТО. – Ред.) стане реальністю", - підкреслив заступник генерального секретаря Альянсу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175959
 
 
 Топ коментарі
 
Цілком очікувано. І байдуже їм на воду і , як наслідок, на виноград і аграріїв. Це наші свинопаси вирішили, що виноградарі Криму без води поб'ють всіх ординських солдатів і повернуть Крим Україні.
В Криму взагалі може бути пустеля, але флот, армія і лояльне населення буде забезбечене водою, тошонкою і горілкою. Така вже є Росія. І виходити слід з цього.
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але треба продовжувати тиснути на раїсю через крим,воду,електрику та безліч їнших речей.бо це маленьки кроки до перемоги.
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поэтому в будущей войне против россии нато готово стоять до последнего украинца
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Цілком очікувано. І байдуже їм на воду і , як наслідок, на виноград і аграріїв. Це наші свинопаси вирішили, що виноградарі Криму без води поб'ють всіх ординських солдатів і повернуть Крим Україні.
В Криму взагалі може бути пустеля, але флот, армія і лояльне населення буде забезбечене водою, тошонкою і горілкою. Така вже є Росія. І виходити слід з цього.
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але треба продовжувати тиснути на раїсю через крим,воду,електрику та безліч їнших речей.бо це маленьки кроки до перемоги.
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РФ перетворила Крим на один із військових опорних пунктів для впливу на Східне Середземномор'я та Північну Африку, - заступник генсека НАТО Джоане - Цензор.НЕТ 2222Яка електрика? Крим вже може імпортувати надлишки в Херсон. Турбіни Сіменса крутяться справно.
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так отож...нєфіг у раіські купувати цю електрику.хай смокчуть дроти замість грошей.
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Ой цікаво що співатиме Салавей й прихлєбатілі з України
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РФ превратила центральный Крым в пустыню.
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А лучшие пляжи закрыли, туда теперь простым смертным не попасть. Теперь в Крыму лучшие пляжи только для избранных.
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шо та вы быстрые, можно было еще лет 10 мороз не выключать....
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Не прошло и пол года как о Крыме вспомнили.
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Восстановление Донбасса: Зеленский рассказал о создании "фонда мирового уровня"....Европейские государства ещё до ленина вкладывали в Донбасс свои деньги,потом пришёл членин к власти и всё ихнее стало именем членина и.его соратников, теперь советский народ Украины со своим менеджером опять обращается к европейцам .чтобы они вложили... они только могут положить большой болт на не определившееся государство ,которое вектор флюгерно меняет. РФ превратила Крым в один из военных опорных пунктов для воздействия на Восточное Средиземноморье и Северную Африку, - замгенсека НАТО Джоанэ - Цензор.НЕТ 5587
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поэтому в будущей войне против россии нато готово стоять до последнего украинца
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Московия тоже жителей своих колоний не жалеет,она жителей буферной Украины всегда использовала как мешки с песком,а потом все победы в войнах приписывала себе.
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Для НАТО настали нелегкие времена.
А тут еще Турция "кони мочит". Рашка закрепилась в Сирии, пытается создать базу в Александрии ...
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В НАТО входит много стран, а Раша фактически одна.
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параша закрепилась у більшості країн ната, мадяри, словаки, чехи, хіба це країни ната? це країни ОДКБ
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Для Раши это вопрос жизни и смерти. Крым - стратегическая точка.
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Крым это действительно важная точка. Но на том уровне, который мы пока не поняли, или точнее который от нас скрывают. Не зря же за Севастополь в 19 веке бились 5 империй, а потом (будто что-то нашли или нашли и уничтожили) вернули Роиссии как ни в чём не бывало.
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Кто отбирал Кпым в России в 19 веке? Альтернативная история? Был только запрет на Черноморский Флот.
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А сколько народу полегло под Севастополем? На всякий случай напомню, флот русня потопила сразу И если дело в нём, то повода воевать дальше не было
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Полегло... Но Крым у Рос. Империи никто не отбирал. Это факт.
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Крым как вариант, можно поделить на две части и обнести "Берлинской" стеной до лучших времён...
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и к этому...крымские татары которые любят Московию,могут жить в восточном Крыму,а другие крымские татары в западной части Берлина...ой не так в западной части Крыма.
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