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Все про:конференція (63) обмін (629) нормандська четвірка (988) Пристайко (359) Мюнхен (83)

 Пристайко про новий обмін: майже всіх на всіх і ще до нової зустрічі в "нормандському форматі"

У новому масштабному обміні Україна розраховує повернути до 200 осіб. Очікується, що це відбудеться ще до зустрічі в "нормандському форматі".

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав журналістам після Українського ланчу в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми говоримо про значну кількість людей. Президент заявив сьогодні, що до двохсот людей ми плануємо обміняти, це дуже багато. Фактично майже "всіх на всіх", - сказав він.

Глава МЗС України додав, що обмін планують здійснити до зустрічі в "нормандському форматі".

Як повідомлялося, на зустрічі в Парижі лідери країн "нормандської четвірки" попередньо домовилися провести наступну зустріч у квітні в Берліні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175957
 
 
 Топ коментарі
 
Знову даунбаських маршруточників на російських та проросійських терористів? Пристайко о новом обмене: почти всех на всех, и еще до новой встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 2598
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Мамма мія. Враховуючи як Зє проводить обміни напевно пообіцяли видавати всіх диверсантів на 10 років наперед.
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А Пристайко вже поступив у партію СЛУГИ НАвароссії?
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теж стара установка як і у Вовіка - в случає поддєржанія 12 пунктов???
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він вже СТІЛЬКИ! наговорив на ці 12 пунктів підтримки!!!
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Приставка, скажіть по-чесноку -голова Мюнхенської конференції німець Ішінгер , дипломат з 12 пунктами Ваш вчитель у НАТО?
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Господи! навіть автор своєї формули Штанмайер прозрів! А ці сцикуни ... Слабо заявити про справжні зриви обмінів, про невиконання Рашистами домовленностей , про фальшування самого поняття ОБМІН , про неправомірні розведення на умови про обмін ... СЦИКУНИ ! Де ще як не нацьому саміті про це сказати сміливо?
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А Пристайко вже поступив у партію СЛУГИ НАвароссії?
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а шо це успех - усех на усех, да еще дристайку на балалайку
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Знову даунбаських маршруточників на російських та проросійських терористів? Пристайко о новом обмене: почти всех на всех, и еще до новой встречи в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 2598
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Їх всіх тепер видають за =помічників СБУ=.
Ось так.
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Просто людей с улицы, которые потом откажутся от обмена в последний момент. Бубочку уже так кидали, не привыкать.
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Мамма мія. Враховуючи як Зє проводить обміни напевно пообіцяли видавати всіх диверсантів на 10 років наперед.
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Тех свежепойманых орками возле крымнаша браконьеров уже включено в списки "политзаключенных"?
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зеленый мартышкин труд...сегодня еще рыбаков захватили.шо потом?новые 12 пунктов и новый всех на всех?
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Да, клоун. Это жизнь. А через месяц ещё кого поймают. И их нужно будет вызволять, украинцы, в отличие от тебя, кацапа, своих не бросят.
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зеленой мартышке даже по количеству обмененных до пороха не дотянуть.еще сто раз по сто дней надо.
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Вовік був харошою дєвочкою і за це отримає канхвєтку.
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Ну и гуд! Нехер гнить в кацапских тюрьмах. Если украинец виновен, пусть сидит на Родине. Респект команде президента!
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всех на всех

и почти всех на всех - ето две большие разницы...
и ето министер .... ну ну
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зе-проХВесіонали ...

=майже=, потім буде =трошки=, =приблизно=, =орієнтовно= і т.д.
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суки зеленые просто издеваются... - а мы добрые, мы проглотим....
так от - я не добрый и хавать ету зеленую муйню не хочу и не буду.
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"Всех на всех" - это всех оставшихся у нас боевиков, террористов и агентов ФСБ на рыбаков, которых сегодня ***** словил в Азовском море?
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В этот обмен попадут военные/добровольцы(!!!), которые находятся в лугандонском аду еще с «горячей» фазы???.........
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Ні.

Недавно на ЦН була стаття про матір, яка вже стільки років шукає свого сина-добровольця. Вона виходила на різні контакти в рашку ... Їй відповіли, що добровольців взагалі в списки не вносять і не внесуть ніколи. Вона тільки вважає, що оскільки син живий (доцих його не вбили), значить, для чогось він їм потрібен. Її син не один такий. Вона має інформацію, що його вивезли на рашку, а не тримають в лугандоні.
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Всё это печально.......
При Порошенко была(!) хоть какая-то маленькая надежда......., а с этой инфантильней☹️
Оно уже про «совместные патрулирования» потякует 😡😡😡
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Пропонує обміняти сівоху з зєлєнським на всіх наших полонених.
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Вони мокшанам там нахрін не потрібні. Їх робота тут. Вони повинні руйнувати країну з середини. Що у них прекрасно виходить
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Меняю страну Украина на несколько пленных!
Писец!
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Фуйло збрехало і не виконало обіцянки поміняти "всіх на всіх" та припинити обстріли, ще до нового року. Де нові санкції, за невиконання домовленностей? Натомість, плісняві нам розповідають про офігенний "здобуток", з дебілкуватим формулюванням, майже всіх на всіх.
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это тот,который нагло и развязанно "учил" настоящего стратега Порошенко..."думай-Те"

«У мене немає часу іноді думати, думати стратегічно» (с) - Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції.
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Придури ******....двадцать первый век. Я был в плену 2144 дня... Всех на всех?????? ****** дайте мне зеленую,я вам столько кацапов наловлю,что педоНКВД их на Аляску обменят.
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ПОХЕРУ! РАШКА НОВЫХ НАБЕРЕТ!! МОЖНО МЕНЯТЬ ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ!!
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Лицемерное @банько на службе у полного дебил@
Неужели вот все эти кресла и должности стоят того, чтобы потерять своё достоинство и человеческий облик?
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