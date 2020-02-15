 Пристайко про новий обмін: майже всіх на всіх і ще до нової зустрічі в "нормандському форматі"

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав журналістам після Українського ланчу в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми говоримо про значну кількість людей. Президент заявив сьогодні, що до двохсот людей ми плануємо обміняти, це дуже багато. Фактично майже "всіх на всіх", - сказав він.
Глава МЗС України додав, що обмін планують здійснити до зустрічі в "нормандському форматі".
Як повідомлялося, на зустрічі в Парижі лідери країн "нормандської четвірки" попередньо домовилися провести наступну зустріч у квітні в Берліні.
Ось так.
и почти всех на всех - ето две большие разницы...
и ето министер .... ну ну
=майже=, потім буде =трошки=, =приблизно=, =орієнтовно= і т.д.
так от - я не добрый и хавать ету зеленую муйню не хочу и не буду.
Недавно на ЦН була стаття про матір, яка вже стільки років шукає свого сина-добровольця. Вона виходила на різні контакти в рашку ... Їй відповіли, що добровольців взагалі в списки не вносять і не внесуть ніколи. Вона тільки вважає, що оскільки син живий (доцих його не вбили), значить, для чогось він їм потрібен. Її син не один такий. Вона має інформацію, що його вивезли на рашку, а не тримають в лугандоні.
При Порошенко была(!) хоть какая-то маленькая надежда......., а с этой инфантильней☹️
Оно уже про «совместные патрулирования» потякует 😡😡😡
Писец!
«У мене немає часу іноді думати, думати стратегічно» (с) - Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції.
Неужели вот все эти кресла и должности стоят того, чтобы потерять своё достоинство и человеческий облик?