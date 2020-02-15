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Все про:обстріл (5963) Донбас (15293) Об'єднані сили (436)

 Ворог 9 разів порушив перемир'я на Донбасі, застосовуючи міномети калібру 120 мм і 82 мм, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по позиціях ЗСУ. Зокрема, поруч із Мар’їнкою ворог випустив 12 мін із міномета калібру 120 мм, неподалік Красногорівки вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу, біля Павлополя - з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Двічі поблизу Широкиного обстріл вівся з міномета калібру 82 мм (2 міни), а також із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ": поряд із Травневим (5 мин із міномета калібру 82 мм, 8 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета, з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), поряд із Новолуганським (із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), а також двічі - біля  населеного пункту Оріхове (22 міни з 120-мм мінометів).

Читайте також: Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО

Зазначається, що 15 лютого унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, 14 лютого незаконні збройні формування 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175956
 
 
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Там скоро выборы, а они все стреляют. Членам избирательных комиссий придется выдавать беруши.
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А может это будущие члены этих комиссий стреляют?
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15.02.20 17:45 Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО
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Враг 9 раз нарушил перемирие на Донбассе, применяя минометы 120 мм и 82 мм, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3028

***

не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...
увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
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Какой враг??? Логика квартала толкает на мысль шо это гуцулы.????
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Какой враг?! Что нарушил?! О чем вы?! Окститесь!!!
Это славные защитники ордло, избиратели зэшмаркли и будущие участники совместных с Украиной пограничных патрулей!!!
Или бутус своего божка зеленского не конспектирует и не понимает на кого наговаривает???
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У нас скоро как 100 тысяч солдат с опытом АТО, это не армия, которую прорвало 50 танков, на них есть джавелины, но мало того что остановили ползучее наступление, еще и 70% овощей проголосовали за мир (или против провала реформ, если брать наивных дураков)
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