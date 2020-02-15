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Все про:конференція (63) Донбас (15293) Мюнхен (83) Кальюлайд Керсті (36)

 Не заморожений, а гарячий конфлікт, про який хочуть забути, - президент Естонії про конфлікт на Донбасі

В Україні не заморожений, а гарячий, але забутий конфлікт, вважає президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Про це вона сказала, виступаючи на Українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В Україні не заморожений конфлікт, у ній забутий конфлікт, бо багато людей хочуть забути його. Але це не заморожений, а дуже гарячий конфлікт, що триває. Я можу запевнити вас у цьому", - сказала Кальюлайд.

Водночас  вона підкреслила, що наявність верховенства права є головною умовою для іноземних інвестицій в Україну.

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"Тому що Європа сповнена грошей, не знаходячи, куди їх інвестувати, щоб отримати щось натомість, а Україна готова йти, сповнена потенціалу, але їй не вистачає цієї однієї речі - верховенства права", - зазначила президент Естонії.

"Але що мене турбує, так це те, що ми в Європі настільки жадаємо допомогти Росії, що ми можемо зробити це за рахунок України... Щось робиться, це немало - обмін ув'язненими... Але це періодичний крок, війна триває, Крим залишається окупованим", - резюмувала Кальюлайд.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175955
 
   
 Топ коментарі
 
Госпожа Президент, своими эмоциональными заявлениями Вы мешаете презику сливать страну.
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спасибо! настоящий Президент !!!
Вы - прекрасны, умны, смелы и последовательны...
(и с чувством юмора!!!)
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Это как в годы войны,с Германией можно жителей оккупированного Донбасса агитировать вступать в ряды коммунистической партии
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Госпожа Президент, своими эмоциональными заявлениями Вы мешаете презику сливать страну.
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заложники для кремля-ресурс пополняемый...вот сегодня уже двоих заграбастали.
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и на судне, в Керчь рыбаков наших (4 по-моему) притаранили...
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спасибо! настоящий Президент !!!
Вы - прекрасны, умны, смелы и последовательны...
(и с чувством юмора!!!)
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Да.Это Порох Крым навинтил.А такие как ты, мирные зебобики, под украинские танки кидались на Донбассе.
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А що стратегія "Пєрєстать стрєлять" не працює???
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неужели в Украине адекватов нет?
в Естонии есть, а у нас шо - одни колованы и полудурки на потыцать?
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есть,но как показали выборы-недостаточно!в основном люмпен,ждущий здесь и сейчас халявы от государства,интересы которого кто то вместо их должен отстаивать
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даже не сомневаюсь, шо есть - почему тупим тогда все время?
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наследие тоталитарного режима сссра,после получения независимости у власти осталась коммунистическая номенклатура,не произошло коренного перестроения от большевизма,к капитализму и рыночной экономике, все это время шли в форватере рф ее "истории" ее "исторических фигур" чуждых не большевистской истории Украины,вдобавок Украина достаточно социально направленное государство (тоже наследство сссра,льготы,доплаты,льготные выплаты и тд)в основном те люди которые не смогли реализовать себя привыкли ждать что то от государства,но сами остались в основном безинициативные,не хозяева своей земли и государства,поэтому меряют все что происходит в государстве не с позиции что это принесет государству в первую очередь,а что это принесет лично мне!молодежь более инициативна в плане рыночной экономики,но к сожалению не всем в государство, дома в семье прививали любовь к своему государству!думаю что это основные причины и они тесно взимосвязаны
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суд над коммуняками нужен и очень, если Украина не кацапия.
а если да? - то как сейчас.....
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в Украине после майдана запретили деятельность кпу и символы советского тоталитаризма,но на это понадобилось 25 лет независимости и Майдан с жертвами к сожалению
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Вот встречаются иногда в Европе политики готовые придерживаться взятых на себя обязательств о защите Европейских ценностей
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Я так чувствую что иностранные главы больше президенты Украины чем наше недоробло в зеленом суртучке.
бл.. уроды конченые! вы хоть видите к чему привело ваше "паприколу"?
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Хоть хтось за Україну добре слово скаже.
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Интересы Украины защищают президенты других стран. А наш шмаркля-предатель.
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Та що ж це за стидобище таке!?: керманичі інших країн стають на захист нашої країни, а свої ладні лягти під ворога? І, на превеликий жаль, все відбувається в тому ж турборежимі...(((
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