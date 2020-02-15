 Китайців, які будують об’їзну дорогу і нещодавно їздили додому, тимчасово ізолюють у Житомирі, - ОДА

Про це йшлося на засіданні тимчасової епідеміологічної комісії із захисту жителів області від коронавірусу COVID-19, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

"Авіарейсом із Дубая в Україну повертається частина працівників китайської компанії Sinohydro Corporation Limited (SCL) після святкування китайського Нового року для продовження будівництва об'їзної автодороги навколо Житомира. За даними Державної міграційної служби, до виїзду закордон близько 40 працівників із КНР працювали на об’єкті", - сказано в повідомленні.

16 китайців не їздили додому на свята, залишившись на території України.

З тих, хто відвідував Піднебесну, до України наразі повернувся 1 громадянин КНР.

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"Керівництво компанії, яка будує дорогу, вирішило ізолювати працівника на 14 днів. Надалі всіх інших працівників, які прибудуть із Китаю, буде ізольовано. Протягом двох тижнів за ними спостерігатимуть медики", - повідомили в пресслужбі.

"Всі госпітальні бази в Житомирській області готові до прийняття таких пацієнтів. Працівники, які повертаються з Китаю, будуть ізольовані на час спостереження за ними медиками", - зазначив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

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