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Все про:Житомир (201) Китай (419) COVID-19 (33)

 Китайців, які будують об’їзну дорогу і нещодавно їздили додому, тимчасово ізолюють у Житомирі, - ОДА

На будівництві об’їзної дороги працюють близько 40 громадян Китаю. 24 з них їздили додому на святкування Нового року, а тепер повертаються назад.

Про це йшлося на засіданні тимчасової епідеміологічної комісії із захисту жителів області від коронавірусу COVID-19, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

"Авіарейсом із Дубая в Україну повертається частина працівників китайської компанії Sinohydro Corporation Limited (SCL) після святкування китайського Нового року для продовження будівництва об'їзної автодороги навколо Житомира. За даними Державної міграційної служби, до виїзду закордон близько 40 працівників із КНР працювали на об’єкті", - сказано в повідомленні.

16 китайців не їздили додому на свята, залишившись на території України.

З тих, хто відвідував Піднебесну, до України наразі повернувся 1 громадянин КНР.

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"Керівництво компанії, яка будує дорогу, вирішило ізолювати працівника на 14 днів. Надалі всіх інших працівників, які прибудуть із Китаю, буде ізольовано. Протягом двох тижнів за ними спостерігатимуть медики", - повідомили в пресслужбі.

"Всі госпітальні бази в Житомирській області готові до прийняття таких пацієнтів. Працівники, які повертаються з Китаю, будуть ізольовані на час спостереження за ними медиками", - зазначив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175954
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем китайцы строят дорогу в Украине ? Что нет уже украинцев ? Зачем китайцам платит ? Не лучше украинцам ?
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Китайцев, строящих окружную дорогу и недавно ездивших домой, временно изолируют в Житомире, - ОГА - Цензор.НЕТ 3953
китайцев изолируют,
деньги сп"""дят,
дорогу не достроят

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Зачем китайцы строят дорогу в Украине ? Что нет уже украинцев ? Зачем китайцам платит ? Не лучше украинцам ?
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Условие контракта с китайской фирмой.
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Своих нельзя брать и нельзя платит , потому что асфальт воруют ? Логика наверное есть в этом ?
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есть. получают машину на дорогу, а делают ямковьій,а остачу налево.
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Так цеж інвестори, але умови такі, що вони самі все роблять, а ми потім будемо платити та віддавати.
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Так можно же своим платит и отдавать и своим дать заработать ?
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Так для цього потрібні кошти, а їх або під великий відсоток дають, що для великих проектів дуже небезпечно, або під кабальні умови по типу збільшення податків, що є політичним вбивством.
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А теперь скажи - какая у них здесь зарплата ??? Билеты в Китай и обратно совсем не дешёвые! Возможно косарь или больше!
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А вот и стадо жареных петухов замаячило на горизонте. Заклюют всех.
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та просто построят шоссе или гыперлуп житомир-ухань с телепортацией и усе будет дуже гарно
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25 українців, що батрачили на бермудському круїзному лайнері, сидять у карантині в порту Йокогами, а така ж кількість китайців, що батрачать на будівництві "свєрьхскоросной окружной" Житомира потрапили під карантин в Україні. Ах...вігітєльно.
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Китайці там керують а рабсила там місцеві робітникі !
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нормальні люди своїх з круїзного евакуюють.
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Их хоть сразу при пересечении границы в карантин упаковывают, или они по дороге к карантину пол Украины зачихают ?
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это в Китае силой загоняют в больницы а тут...
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В Китае вводят смертную казнь за сокрытие коронавируса, а вы думаете в России нет этого вируса, наивные.
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спасибо за новость , теперь машин по варшавке станет больше Китайцев, строящих окружную дорогу и недавно ездивших домой, временно изолируют в Житомире, - ОГА - Цензор.НЕТ 5991
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Коронавирус, похоже, быстро распространяется в Японии. Новые случаи в Токио, Аити, Хоккайдо и Окинаве в пятницу.
* Можно ли отменить или отложить концерт блэкпинка в Фукуоке? Я действительно беспокоюсь за их безопасность.( твиттер, ссылки не отображаются )
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Трындёжь))) ОГА бабулеты должна же куда то списывать
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