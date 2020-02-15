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Все про:конференція (63) Мюнхен (83) Ішингер (3)

 Автори скандальних "12 кроків" не мали на увазі нічого поганого, - глава Мюнхенської конференції Ішингер

Автори скандальної заяви "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні" лише хотіли залучити РФ до дискусії та просунути питання мирного врегулювання на окупованих територіях України.

Про це один з авторів документа, голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер сказав кореспонденту "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так Ішингер прокоментував скандальний документ, що з'явився на сайті конференції за день до відкриття, а невдовзі зник після протестів.

"Так, у цьому документі можуть бути контроверсійні речі, ну то давайте говорити про них. Це не урядова позиція, це внесок. І це неправильно говорити, що вона "російська", - заявив Ішингер.

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Також він запевнив, що є прихильником усіх зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти просунути "українське питання" вперед. "Ми всі за Україну. Я - ваш друг", - наголосив дипломат.

Як один із авторів документу він переконаний, що "Україна має бути щасливою, що ми намагалися залучити росіян до дискусії"...

Ішингер наголосив, що люди, які підписали "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", мали на меті лише "добро". Він підкреслив, що не бачить нічого поганого в тому, що серед авторів заяви було "кілька росіян".

Також він пояснив, що конференція публікує всі види документів, незалежно від громадянства їх авторів.

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Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції.

У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".

Цього ж дня документ видалили із сайту.

У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175953
 
   
 Топ коментарі
 
Це випадково "так невдобно получилось..." Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 5932
Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 1952
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Вольфганг Ишингер - коррумпированная скотина и подкацапный 3,14рас..
Будь проклят весь твой род до седьмого колена!!!

За Газпромовский деньги решил торгануть Украиной!!!
Тварь!!!!!!!
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вопрос 1, за сколько внесли эти 12 пунктов
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вопрос 1, за сколько внесли эти 12 пунктов
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Вразі виконання, це вже буде не Україна , а Новароссія. Благодєтєль пшолвон, нам і Зєйла вистачає.
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Неее, сколько занесли в немецкий кабинет за эти 12 пунктов.
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Поки платіжоспроможність «Газпрому» дозволяє.
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ВІКІПЕДІЯ Председатель ММКБ
Под председательством Ишингера с 2009 года прошли пять конференций ММКБ.
В интервью в ходе первой под его председательством - 45-й конференции, которая проходила в 2009 году после финансового кризиса, Ишингер отметил что «Необходимо устранить преграды на пути свободной торговли, обеспечить, наконец, вступление России в ВТО, выработать новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое принесет выгоду и России, и Евросоюзу, в особенности это касается безопасности в энергетической сфере».
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ДОРЕЧІ ЦЕ РОСІЙСЬКА ВІКІПЕДІЯ
2014: Украина
Назначен посредником ОБСЕ для переговоров между Киевом и регионами
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то що там українського? Жодного українського інтересу я не бачу.
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НЕ дивне формулювання - дууууже старезного дипломата , "скандальні 12 кроків"- але ... автори хотіли як краще - Приставка наш но ньому вчився?Бо цей німець в НАТО й США завсігдатаєм теж був .
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Це випадково "так невдобно получилось..." Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 5932
Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 1952
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Как вы можете говорить "об этом",если ваш язык глубоко в заднице *****?
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Вольфганг Ишингер - коррумпированная скотина и подкацапный 3,14рас..
Будь проклят весь твой род до седьмого колена!!!

За Газпромовский деньги решил торгануть Украиной!!!
Тварь!!!!!!!
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Точно. Еще давным бавно римский имератор Веспасиан сказал:"Деньги не пахнут!".
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"Я - ваш друг". Таких друзей за ### да в музей.
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А українців ви запитали, чи подобається їм такий ваш німецько-російський план? Філіпчук, чалий і хто ще там третій радник Данилович не 'в счет'
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Это как СССР и Германия Польшу делили ? А Украину не делить решили, а рашке оптом продать. Опыт имеется.
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Вот после таких дел они в Европе еще удивляются массовости национального самосознания в Украине. Помочь Украине в войне с кацапстаном Германия не хочет, но советы давать совместно с "парой русских" всегда пожалуйста. Зря мальдивский главнокомандующий подписал Минские соглашения. Нельзя с кацапстаном ничего подписывать - это только для Украины хомут, а для кацапья - филькина грамота, которую они перевернут в зависимости от собственных желаний.
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Минские подписывались с одной целью оттянуть время и создать ВСУ. Другого выхода ТОГДА просто не было. Политически был найден идеальный выход. Пусть лаптям претензии выписывают,и не Украину учат международному праву,а козломордых. Украина на СВОЕЙ земле. А парламентариев типа Макрона и этого гуся залётного- строго нафуй. Это в сторону россии. Слабых никто уважать и любить никогда не будет-это закон природы.
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покажи скрин подписи минских соглашений...кацапа,ты не в теме,скажи куратору,пусть тебя лишит пайки Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 8872
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Хворий Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого, - глава Мюнхенской конференции Ишингер - Цензор.НЕТ 9928 Конференція хворих Класний рівень,..

к
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Где-то я уже подобное слышала.......«формула Штайнмайер»=>тоже было(!) предложение, НО преЗедент упорото реализует..........
Не удивлюсь, если(!!!) эта муйня «12 шагов» будет так же реализована.......
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пішла Німеччина світитись у сяйві двоголового орла
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что бы все поняли, в Мюнхене была спецоперация ФСБ и МИДа РФ, и Зеленский должен был подмахнуть капитулицию в виде "12 шагов в бездну"..
эту поганую бумажку "12 шагов" готовил Росси́йский сове́т по междунаро́дным дела́м (РСМД), а подсовывал этот сраный немец Ишингер..
РСМД Учредители

mid.ru Министерство иностранных дел Российской Федерации

mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской Федерации
ras.ru Российская академия наук
rspp.ru Российский союз промышленников и предпринимателей

interfax.ru Информационное агентство «Интерфакс»

ссылка на сайт: https://russiancouncil.ru/about/founders/
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Как один из авторов документа, он убежден, что "Украина должна быть счастлива, что мы пытались привлечь россиян к дискуссии". Источник: https://censor.net.ua/n3175953
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Сама краща "дискусія" з кацапами - через гарматний ствол... Слів вони не розуміють - тільки силу... (Колись наш старшина казав - "Один удар кулаком в лоб заменяет полгода партполитработы..."). Бачу - в чомусь він був правий... Особливо, що стосується кацапів...
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Ну звісно, нічого поганого. Лише знищити, розірвати на шматки, Україну. І як ви напад мордора, вбивства та анексію назвали, "прорахунки"? Це про що? Бліцкріг не стався?
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А КТО ИМ МЕШАЕТ ГОВОРИТЬ С РАШИСТАМИ? ИДИТЕ ГОВОРИТЕ, ТОЛЬКО ВОТ УЖЕ 6 ЛЕТ ГОВОРИТЕ А РЕЗУЛЬТАТОВ НЕТ! НО НЕТ, ОНИ ДЕЛАЮТ ДОКЛАД В КОТОРОМ ПРОДВИГАЮТ ВСЕ ТЕЗИСЫ КРЕМЛЯ, ДАЖЕ НЕ ПРОВЕДЯ НИКАКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ С УКРАИНОЙ. А ТЕПЕРЬ ГАЗПРОМОВСКАЯ ШЛЮХА ИШИНГЕР ГОВОРИТ ЧТО ОН ДРУГ! АГА УЖЕ ПРОВЕРИЛ! СПАСИБО, ПРО ТАКИХ ДРУЗЕЙ ЕСТЬ ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ ФРАЗА АЛЬ КАПОНЕ
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Скорше жидівська, під німецьким прапором!
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программу надо переименовать в 12 пинков, которые зеля должен будет получать сразу же после успешного показа очередной репризы
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никакой "формулы" Ш в виде формулы или алгоритма не существует (небольшой экскурс). Ш что-то ляпнул, что-то предложил в качестве рассуждения, но козлорылым понравилось и они возвели то, что им выгодно, в статус "формулы штанмайера"...
И вот теперь я не удивлюсь, если кацапы заявят, мол, а вот было и было опубликовано, а, значит, имеет право на существование, и эти 12 шагов, дескать, наше вам условие... а дальше - больше... когда эти 12 хромых будут на слуху, найдутся адвокаты, популяризаторы, приверженцы и прочая руская срань... и вот - вуаля! Украина отказывается выполнять утвержденные в мьюнике 12 шагов... as simple as that...
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Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого# Им просто глубоко наср@ть на ваши проблеми.
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Ну, з цим всьоясна... А інші "друзі-експерти" хто?
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на буй идите, авторы-шагатели, вас, баранов, без очков на просквозь видно....
твари - ваше имя...
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Бундестаг зарплату получает в кассе « Газпром» «русского» Миллера
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все намного,проще,нам нах не нужен донбасс и луганск,вот совсем не нужен!!!!пусть рашка себе его оставит,они свой выбор сделали,пусть *** сосут теперь!!!!!!
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У Кремля другие планы, втюхать эту разрушенную срань в Украину на своих условиях, снять с себя санкции и что бы все забыли про Крым. Вот предатели и стараются, выборы в октябре готовят, а ты как думал...
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идите на куй-все вместе ,кто предложил 12 шагов Украине ..тоже ничего плохого...
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Ну конечно же, авторы не имели в виду для себя ничего плохого.
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люди поймите!.. эта декларация "12 шагов" и сама Мюнхенская конференция ,посвященная Украине, и то что Ишингер так завзято защищает интересы Рашки - это все была спец операция ФСБ и МИД РФ.. и если бы Зеленский подписал бы эту декларацию, то мы все бы проснулись завтра уже в малоросии..
только благодаря американцам (Атлантический Совет), благодаря Порошенко, который начал бить в "колокола" и сделал резонанс на ТВ и в прессе, эта кацапская спецоперация сорвалась!!!..
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"всего лишь хотели привлечь РФ к дискуссии"

Приезжай на Донбасс, убогий, посмотри на "дискуссию", которую Россия уже шестой год ведёт с помощью "Градов", "Гвоздик", сто двадцати миллиметров минометов и прочей артиллерии и пулеметов.
Оно "лишь хотело привлечь", причем так, что Россия должна определять современную "украинскую идентичность". Блин, это даже не маразм, это сволочизм и бесстыдство восьмидесятого левела.
Имея таких друзей, никакие враги не нужны.
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Еще одна немецкая сволота, любитель лизать сраку *****
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Нічого поганого не бажали... Лише продати фєдєрастам Україну за недорого...
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Так её и так продадут ) Ща закон о земле примут и усё )
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Этот старый гандон считает себя хитросделанным. На турецком базаре твое место.
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ногрмальненько так дяденька "дурака косит"...мол,этот ПОЛНОСТЬЮ КАПИТУЛЯЦИОННЫЙ проект "всего лишь помощь Украине..."И сняли с повестки ту хрень только после того,как аналитики Госдепа признали его таким,как закабаляющим украину за Россией и потенциально опасным для расширения сферы влияния российского военного присутствия уже близко к порогу ЕС...Дядя тупит конкретно..
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Я ваш дрюг! Давай яйко, млеко, много давай.
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"С момента своего избрания президентом Украины Владимир Зеленский избрал по отношению к Владимиру Путину позу просителя. Это он инициирует телефонные беседы. Это он просит о встречах. Путину остается только решать, согласится ли он с просьбой обитателя кабинета на Банковой - как это было с беседами по телефону, или проигнорирует ее, как это было с несостоявшейся встречей в Израиле. Каждая такая просьба убеждает Путина, что капитуляция Зеленского, капитуляция Украины и ее включение в состав России уже близко - нужно просто посильнее надавить", - рассуждает Портников.
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немцы как были фашистами, так и остались.
Есть у этого е*лана акаунты в соц. сетях, кто знает?
можно навалять комментов гниде, чтоб мало не показалось!!!
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Документ готовили около десятка зарубежных и наших политиков, экспертов и специалистов! С украинской стороны - это Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семения.
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СОГЛАСЕН НА ВСЕ 100%
Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого для России.
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Предполагаю, что и Алоизыч был почти душкой. Просто кто-то его из сс в патриотическом угаре неправильно понял.
(Для особо тупых прокуроров и товарищей майоров - это САРКАЗМ)
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