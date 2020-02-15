 Автори скандальних "12 кроків" не мали на увазі нічого поганого, - глава Мюнхенської конференції Ішингер

Про це один з авторів документа, голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер сказав кореспонденту "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
Так Ішингер прокоментував скандальний документ, що з'явився на сайті конференції за день до відкриття, а невдовзі зник після протестів.
"Так, у цьому документі можуть бути контроверсійні речі, ну то давайте говорити про них. Це не урядова позиція, це внесок. І це неправильно говорити, що вона "російська", - заявив Ішингер.
Також він запевнив, що є прихильником усіх зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти просунути "українське питання" вперед. "Ми всі за Україну. Я - ваш друг", - наголосив дипломат.
Як один із авторів документу він переконаний, що "Україна має бути щасливою, що ми намагалися залучити росіян до дискусії"...
Ішингер наголосив, що люди, які підписали "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", мали на меті лише "добро". Він підкреслив, що не бачить нічого поганого в тому, що серед авторів заяви було "кілька росіян".
Також він пояснив, що конференція публікує всі види документів, незалежно від громадянства їх авторів.
Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції.
У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".
Цього ж дня документ видалили із сайту.
У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.
Под председательством Ишингера с 2009 года прошли пять конференций ММКБ.
В интервью в ходе первой под его председательством - 45-й конференции, которая проходила в 2009 году после финансового кризиса, Ишингер отметил что «Необходимо устранить преграды на пути свободной торговли, обеспечить, наконец, вступление России в ВТО, выработать новое соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое принесет выгоду и России, и Евросоюзу, в особенности это касается безопасности в энергетической сфере».
2014: Украина
Назначен посредником ОБСЕ для переговоров между Киевом и регионами
Будь проклят весь твой род до седьмого колена!!!
За Газпромовский деньги решил торгануть Украиной!!!
Тварь!!!!!!!
к
Не удивлюсь, если(!!!) эта муйня «12 шагов» будет так же реализована.......
эту поганую бумажку "12 шагов" готовил Росси́йский сове́т по междунаро́дным дела́м (РСМД), а подсовывал этот сраный немец Ишингер..
РСМД Учредители
mid.ru Министерство иностранных дел Российской Федерации
mon.gov.ru Министерство образования и науки Российской Федерации
ras.ru Российская академия наук
rspp.ru Российский союз промышленников и предпринимателей
interfax.ru Информационное агентство «Интерфакс»
ссылка на сайт: https://russiancouncil.ru/about/founders/
И вот теперь я не удивлюсь, если кацапы заявят, мол, а вот было и было опубликовано, а, значит, имеет право на существование, и эти 12 шагов, дескать, наше вам условие... а дальше - больше... когда эти 12 хромых будут на слуху, найдутся адвокаты, популяризаторы, приверженцы и прочая руская срань... и вот - вуаля! Украина отказывается выполнять утвержденные в мьюнике 12 шагов... as simple as that...
твари - ваше имя...
только благодаря американцам (Атлантический Совет), благодаря Порошенко, который начал бить в "колокола" и сделал резонанс на ТВ и в прессе, эта кацапская спецоперация сорвалась!!!..
Приезжай на Донбасс, убогий, посмотри на "дискуссию", которую Россия уже шестой год ведёт с помощью "Градов", "Гвоздик", сто двадцати миллиметров минометов и прочей артиллерии и пулеметов.
Оно "лишь хотело привлечь", причем так, что Россия должна определять современную "украинскую идентичность". Блин, это даже не маразм, это сволочизм и бесстыдство восьмидесятого левела.
Имея таких друзей, никакие враги не нужны.
Есть у этого е*лана акаунты в соц. сетях, кто знает?
можно навалять комментов гниде, чтоб мало не показалось!!!
Авторы скандальных "12 шагов" не имели в виду ничего плохого для России.
(Для особо тупых прокуроров и товарищей майоров - это САРКАЗМ)