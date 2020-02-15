 Автори скандальних "12 кроків" не мали на увазі нічого поганого, - глава Мюнхенської конференції Ішингер

Про це один з авторів документа, голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер сказав кореспонденту "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Так Ішингер прокоментував скандальний документ, що з'явився на сайті конференції за день до відкриття, а невдовзі зник після протестів.

"Так, у цьому документі можуть бути контроверсійні речі, ну то давайте говорити про них. Це не урядова позиція, це внесок. І це неправильно говорити, що вона "російська", - заявив Ішингер.

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Також він запевнив, що є прихильником усіх зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти просунути "українське питання" вперед. "Ми всі за Україну. Я - ваш друг", - наголосив дипломат.

Як один із авторів документу він переконаний, що "Україна має бути щасливою, що ми намагалися залучити росіян до дискусії"...

Ішингер наголосив, що люди, які підписали "Дванадцять кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні", мали на меті лише "добро". Він підкреслив, що не бачить нічого поганого в тому, що серед авторів заяви було "кілька росіян".

Також він пояснив, що конференція публікує всі види документів, незалежно від громадянства їх авторів.

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Нагадаємо, доповідь "12 кроків для більшої безпеки України і євроатлантичного регіону" було опубліковано у п'ятницю, 14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції.

У ній не було згадок про напад Росії на Україну. Замість цього стверджувалося, що "конфлікт в і навколо України" став наслідком "катастрофічних прорахунків", і як реакція на нього пропонувалися кроки для "завершення конфлікту на Донбасі і створення перспектив для конструктивного діалогу, зокрема щодо Криму".

Цього ж дня документ видалили із сайту.

У МЗС України наголосили, що тези доповіді не відображали офіційної позиції України.