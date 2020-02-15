 Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час Українського ланчу в рамках Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами Зеленського, він порушував це питання на "нормандській зустрічі" 9 грудня, а зараз воно обговорюється в межах Тристоронньої контактної групи в Мінську.
"Я думаю, що у нас є можливість дотиснути, щоб там були як українці, так і представники тимчасово окупованих територій, а також і ОБСЄ", - сказав він.
Хто саме з "представників окупованих територій" міг би брати участь у такому патрулюванні, він не уточнив.
Зеленський вкотре запевнив, що Україна не проводитиме місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей без контролю за кордоном.
ДНР руководит подводник сегодня с Иркутска Чипушилин это комисар-староста для народоподавления и сбора на митинги каждую неделю..
- Аль Капоне.
Щоб не казав Єрмак віри немає , бо його артикуляція голослівна.
А от дії зебобіків підтверджують зашквар.
Для Украины это единственный вариант выйти без продолжительных боёв на неконтролируемый кусок (в 400 с лишним км)...Придётся потерпеть компанию сепаров и продажных ОБСЕшников на этот недолгий предвыборный период
А по суті- хай запишеться в прикордонники і патрулює . Може хоч пристрелять цьооо скаженого пудєля.
Идиот.
https://www.youtube.com/watch?v=KY30J-XJ0cg
Коротко про внутрішню політику:
https://www.youtube.com/watch?v=mf9ZooLnppI
Ви зробили це разом. Дебіли, млять (с)
Вы сами часом не на Пинчука работаете?
В Порошенка все було вивірено на три кроки вперед, а Зелебенське, як віл в калюжу!!!
Казалось бы только сегодня, усилиями здоровых проевропейских сил, обламали рога кремлёвским "12-ти шагам" и тут Бубочка выдал ТАКОЕ !!!
кто будет гарантом этой бредовой идеи
очередной Будапешкий мемарандум или Иловайск - зеленый коридор расстрел в упор..
Пані та панове, це ще не тягне на арешт за державну зраду?
(або навіть розстріл на місці)
"Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані всім світом легітимними"
До тех пор, пока Россия путина ха не разрешит группам Миссии по наблюдению за границей инспектировать колонны с грузом, мы не сможем точно установить, в какой степени Россия поддерживает своих марионеток на востоке Украина.
Закон України № 1680-VII «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», відомий також як Закон про особливий статус Донбасу[1] - закон України, ухвалений 16 вересня 2014 року. Цей закон був створений в рамках Мінських домовленостей, і полягає в запровадженні особливого порядку місцевого самоврядування...
....Рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції, координація їх діяльності здійснюється відповідною сільською, селищною, міською главою.