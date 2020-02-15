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 Політика України
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Все про:кордон (1377) Зеленський (4522) конференція (63) ОБСЄ (2426) Донбас (15293) мінські угоди (1720) Мюнхен (83)

 Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО

Українська сторона згодна на спільне патрулювання кордону з представниками ОБСЄ та ОРДЛО на період підготовки місцевих виборів на Донбасі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час Українського ланчу в рамках Мюнхенської безпекової конференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Зеленського, він порушував це питання на "нормандській зустрічі" 9 грудня, а зараз воно обговорюється в межах Тристоронньої контактної групи в Мінську.

"Я думаю, що у нас є можливість дотиснути, щоб там були як українці, так і представники тимчасово окупованих територій, а також і ОБСЄ", - сказав він.

Хто саме з "представників окупованих територій" міг би брати участь у такому патрулюванні, він не уточнив.

Читайте також: Це не "війна в Україні", це війна в Європі, - Зеленський у Мюнхені

Зеленський вкотре запевнив, що Україна не проводитиме місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей  без контролю за кордоном.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175952
 
   
 Топ коментарі
 
Ахаха вот вам и признание ОРДЛО как субьекта. Ещё не зрада ЗЕбилы?? Будете патрулировать вместе с Гиви и Моторылами...
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проросійська п'ята колона всередині держави і ерозія світової солідарності - це головні загрози для УкраїниЗеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 233
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Маленькие люди чаще всего очень злые и сильно обидчевые.
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Это фактическое признание Зеленским власти бандитов и людоедов в Лугандоне. Теперь нет никаких сомнений,что он пойдет на все условия Москвы и Украина утратит суверенитет.
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Там все назначенные старосты и прочии путиным хлом
ДНР руководит подводник сегодня с Иркутска Чипушилин это комисар-староста для народоподавления и сбора на митинги каждую неделю..
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25 лет и до пианины близко не подпускать
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"Всегда вытаскивай змею из норы чужими руками."
- Аль Капоне.
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Оманський зашквар у дії............
Щоб не казав Єрмак віри немає , бо його артикуляція голослівна.
А от дії зебобіків підтверджують зашквар.
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вариант хоть и скользкий,но пока единственно ценный на сиюминутном базаре политических отношений узла Украина-Путин-ЕС,НАТО
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ценность его,прямо скажем,спекулятивная,поскольку это единственный,который можно заставить Путина выполнить.Тут уж Пуйлу крыть будет нечем.поскольку этот вариант полностью отвечает пуйловским хотелкам и той хрени,что наш деонид Дебилович подмахнул подписью в Минске,а немчура и францукзики за это выполнение уцепились мёртвой хваткой.
Для Украины это единственный вариант выйти без продолжительных боёв на неконтролируемый кусок (в 400 с лишним км)...Придётся потерпеть компанию сепаров и продажных ОБСЕшников на этот недолгий предвыборный период
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Та нахріна тоді ж "патруліровать"???? Шо він меле? Свій кордон патрулірують свої! Шоби чужі не пролізли!!! Ні, ну я знав, що це баран. Але щоби настільки... Курва! ОРДЛО і так вже "патрулірує" твій кордон 5 років. Я всьо... це край.
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Вже всі зеленського перелякали тут? Ну нехай надасть в суд докази свого переляку.
А по суті- хай запишеться в прикордонники і патрулює . Може хоч пристрелять цьооо скаженого пудєля.
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А от кого тогда патрулировать границу ? )) От инопланетян ? ))) Полная херня. ИМПИЧМЕНТ !
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Прелестно. Под флагами орков и с взаимным воинским приветствием.
Идиот.
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Наш перезедент не то что не умный или там наивный...он скорее болен там чем то непонятным для себя нежели для всех остальных...(
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Вся эта риторика не президента, а потерпевшего и обосранного...
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Скоро охрану "Блазня" будут совместно осуществлять представители службы охраны Украины, МГБ ЛДНР и ФСБ...
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Коротко про міжнародну політику:
https://www.youtube.com/watch?v=KY30J-XJ0cg
Коротко про внутрішню політику:
https://www.youtube.com/watch?v=mf9ZooLnppI

Ви зробили це разом. Дебіли, млять (с)
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во дебил, пусть Ленку свою с бандюками трахает
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Вот что значит, когда в армии не прослужил ни дня, да еще и в голову ешь, а в советниках лишь такие же мажоры.
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це все абсолютно логічний результат Мінськ-1 і Мінськ-2 ... Хіба хтось думав , що буде по іншому ?
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Мне кажется он перегорел. Он всё время живет в страхе. У него паника. Он не знает как отбыть свой срок до конца. Он не понимает что и как надо делать. Он не может спрыгнуть с президенства. Отсюда и весь этот бред.
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А "спрыгнуть" он не может, по простой причине... Он - "муравей" Коломойского... Есть в Латинской Америке такая штука... Мафия, чтобы спрятать свои барыши" и "отмыть" их, раздаёт свои деньги большому количеству людей, "по кусочкам". Они кладут их в банк. Какой-то процент от этих денег они могут использовать для себя. Но, как только мафии нужны деньги, они "дают зелёный свисток", и "хранители" обязаны снять деньги со счетов и передать им... Эти люди именуются "муравьями"... Если, по какой-то причине, деньги не возвратят, "муравья" и его семью убивают... "Блазень" - такой же "муравей"... И как только Коломойскому что-то не понравится и он "даст зелёный свисток", то "Голосраченко" будет обязан отдать деньги и останется "с голым задом"... И так уже "Беня" недоволен - "Приват" не удалось возвратить...
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Муравей Коломойского, но вот почему-то Кабмин него из людей Пинчука и пол фракции людишки Пинчука и Голос людишки Пинчука... Был Богдан от Коломойского, но недавно уволен...

Вы сами часом не на Пинчука работаете?
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Нєеее, таки Порошенко був справжній Президент України, не те що оце Зелебенське дурило!
В Порошенка все було вивірено на три кроки вперед, а Зелебенське, як віл в калюжу!!!
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Вивірене, ага. Як с3,14здити побільше, заникати по офшорах понадійніше, і розставити на ключових постах подільників, щоб прикрити злочини віртуозніше. Ригосоєва ботва іпанулась. Все - політичний труп твого свинохряка не гальванізує навіть синхронне завивання всіх вальцманутих, разом узятих. Здихалися ригосоєвої шобли, здихаємось і каломойшиної.
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Просто нет слов... Всё происходит быстрее, чем я предполагал.
Казалось бы только сегодня, усилиями здоровых проевропейских сил, обламали рога кремлёвским "12-ти шагам" и тут Бубочка выдал ТАКОЕ !!! Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8375
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Зєбіли ! Де ви лошари дупоголові ? Цю люту хуцпу і профанацію , за путінським сценарієм , бубочка грає для вас . Вам і лише вам , тільки для ваших розріджених мізків призначено цю лапшу . Головним є те що бубочка офіційно визнав сєпарюг і йде на перемовини з ними на умовах кремля . Пародія на патруль полягатиме в тому що для кількох сєпарюг з одним нашим прикордонником буде видано на кілька годин доступ до лінії кордону в одній точці . Наш представник буде без зброї , без за засобів спостереження та засобів зв'язку . І цю профанацію бубочкоєрмаки втирають тупим лошарам з розрідженими мізками як досягнення ! Бубочка лементуватиме на весь світ про те що Україна вже має доступ до кордону і настав час знімати санкції з путєна . Про те що т.з. "доступ" здійснено на кілька годин , в окремій точці та під конвоєм сєпарів нікого не цікавитиме . Це реальна зрада . Вона стала реальністю завдяки голосам 73% ідіотів із зрідженими та дефективними мізками .
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Все эта брехня ЗЕ по указке путина хлу,
кто будет гарантом этой бредовой идеи
очередной Будапешкий мемарандум или Иловайск - зеленый коридор расстрел в упор..
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Ну так тогда они и Киев захотят патрулировать ,но если это хитрый план в результате которого они по тихому сыграют в ящик ..то может быть ... Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6882
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А яка мета такого патрулювання? ))) Шо будемо спостерігати?.. Вова, ти не презідєнт. Ти непорозуміння.
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Пусть Зе у себя дома жену патрулирует с ОБСЕ и Чикатило, по очереди.
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Народе! Ти дісно сам насрав цю зелену купу?
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Жодних реальних пояснень від них не буде. Адже все що ми чуємо ці 9 місяців влади - цинічна брехня, маніпуляції та зневага до громадян країни...Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4101
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ОРДЛО считает равноценным обменом контролировать совместными группами не только границу Украины на Донбассе, но и по всему периметру Украины. Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6299
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Іпать-пєрдєть, ЩО коїться?
Пані та панове, це ще не тягне на арешт за державну зраду?
(або навіть розстріл на місці)
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Зеля семимильными шагами ведёт Украину к тому, что сажать и расстреливать будут скоро за украинский язык, за принадлежность к ПЦУ и за отрицание победобесия и русского мира. Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 9891
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Тому я писала, що в зе-Україні місця для українців нема.
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Нет слов одни ругательства Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4639 Вопрос к СБУ почему Зеленский еще не арестован Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 7880 А 74% должны уже выходить на митинги и требовать отставки Зеленского В первую очередь ударит по вам , если Украину сдадут )(уйлу Зеленський запропонував спільно патрулювати кордон силами України, ОБСЄ та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4639
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Тому що Баканова на посаду призначав бубочка .
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Капитуляция выглядит так:

"Людям на Донбасі потрібні вибори, які будуть визнані всім світом легітимними"
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"Мудрий український нарід" кого ви, *****, президентом обрали!!!???
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Незабаром рік як на посаді,а Президентом країни стати так і не зумів...Якась шпана срана назбиралась.
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твою ж мамашу а зеленський не сказав навіщо патрулювати кордон разом з терористами ? більш дурнуватої заяви годі було б і видумати . може ти ще їх озброювати будеш щоб ***** не витрачатись?а потім будеш міняти наших погранців у кацапів на нові прифиренції для ***** ? ну який же мудак ! і воно отримало булаву . мати такого президента це вже втрата державності
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12-й пункт московитської "утки"- винести на обговорення ідентичнісь українців. Нас нема, а є такі самі москалі і це ідеологія. Провокація - справа групи Пінчука. Єрмак знав. Серед підписантів радник секретаря РНБО Данілова, Олексій Семеній.
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Або контужений від народження , або російський агент . Треба його віддати в спільний патруль з орками і нехай вони його виберуть собі і залишать у себе . А Україні треба відгородитися від цих козлів і не називати їх співгромадянами . Я не співгромадянин для орків з донецька і луганська , і для зе та його зебілів не співгромадянин . Передайте хто-небудь зе , що в Україні живуть не тільки хохли , а ще й УКРАЇНЦІ і це наша земля , а не його та його хахлов .
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зебилы, совместное патрулирование с оккупантом и местными бандитами - это легитимизация террористов.. Вошьдь или дурак или предатель, засланец хйла..
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США
До тех пор, пока Россия путина ха не разрешит группам Миссии по наблюдению за границей инспектировать колонны с грузом, мы не сможем точно установить, в какой степени Россия поддерживает своих марионеток на востоке Украина.
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ЗеЛя уже одной ногой на ростове!подонок и предатель
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Це фактично братання з окупаційним контінгентом. Це зашквар як слідство зашквару в Омані, де ЗЕро накрутили фсбшніки по самі вуха. Одна зрада народжує іншу як ланцюгова реакція.
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А де головредик ? Висловитися не хоче про цю "ініціативу" свого ідола ? Бо попередній верховний головнокомандувач його категорично не влаштовував. А цьому уклоністу-нарику доріжку вистелив.
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а чому ж раніше порохоботва так не збуджувалась , коли це все ухвалювали ?
Закон України № 1680-VII «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», відомий також як Закон про особливий статус Донбасу[1] - закон України, ухвалений 16 вересня 2014 року. Цей закон був створений в рамках Мінських домовленостей, і полягає в запровадженні особливого порядку місцевого самоврядування...

....Рішенням міських, селищних, сільських рад створюються загони народної міліції, координація їх діяльності здійснюється відповідною сільською, селищною, міською главою.
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Давйте подумаємо.Вот смотрите , - Он сказал , что патрулировать вместе с представителями ОРДЛО , - Оригинал. Знчит не представителями временно окупированными территориями , а ОРДЛО , значит он признает как Единицу.А как боец который будит ходить с оружием вместе с Боевиком который убивал его побратимов.Допустим если это были бы Граждане окупированных территорий , - да там много осталось патриотов. Это как советские войска подошедшие границе ссср вместе начали патрулировать с Фашистами.Теоретически они придумали , а практически полный Абсурд.
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