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Все про:вбивство (2069) запобіжний захід (89) Сотник Андрій (2) Махаматіякуб Маматкодиров (1)

 Підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга Сотника відправили в СІЗО. ФОТО

Суд взяв під варту без права виходу під заставу підозрюваних у вбивстві в центрі Києва пластичного хірурга Андрія Сотника.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на hromadske.

Суд у повному обсязі задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Прокурор Богдан Бейко зазначив, що підозрювані намагалися сховатися. І підкреслив, що існує ризик, що вони втечуть, спробують знищити докази або будуть тиснути на свідків.

Адвокат підозрюваного Махаматіякуба Маматкодирова Владислав Задор просив відмовити в задоволенні клопотання. Він зазначив, що його підзахисний цілком визнав свою провину і зараз співпрацює зі слідством. Також він додав, що прокуратурою не доведені ризики, а підозрюваний не був судимий, має дружину і двох дітей.

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Сам Маматкодиров  зазначив, що є узбеком за національністю, а живе постійно в Туреччині. В Україні він провів близько двох місяців як турист.

Підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга Сотника відправили в СІЗО 01

Він підтвердив журналістам, що убив пластичного хірурга Андрія Сотника, але нічого не сказав про мотиви, фінансовий зиск та замовника.

Інший підозрюваний Ермек Кудайназаров, за даними слідства, приїхав до України разом із Маматкодировим.

Підозрюваних у вбивстві пластичного хірурга Сотника відправили в СІЗО 02

Його адвокат Владислав Задор просив відмовити в задоволенні клопотання. За його словами, Кудайназаров не знав, куди віз іншого підозрюваного, а згодом хотів повідомити про злочин.

Сам підозрюваний підтримав свого захисника і додав, що проживав в Україні з листопада.

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Кудайназарову інкримінують пособництво в умисному вбивстві. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Хірурга Андрія Сотника вбили в Києві 2 лютого. 43-річного лікаря застрелили неподалік винайнятої ним квартири на вулиці Саксаганського.

14 лютого поліція і прикордонники в аеропорту Одеси затримали за підозрою у вбивстві Сотника іноземця.

15 лютого прокуратура повідомила двом чоловікам про підозру в замовному вбивстві Сотника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175951
 
   
 Топ коментарі
 
Справжні етнічні українці. Подозреваемых в убийстве пластического хирурга Сотника отправили в СИЗО - Цензор.НЕТ 9750
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второй киргиз вроде , а первый кто , подскажите
хотя для меня они просто чурки , которые приехали убивать , наших убивать
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Грустно. Украина стала проходным двором для негодяев и всякого сброда.
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"Не сказал о мотивах, финансовом вознаграждении и заказчике."
-Мотивы им неизвестны, заказчик тем более, ну, а финансовое вознаграждение, то такое..
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С такой рожей пластических хирургов на руках нужно носить а не истреблять их.
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второй киргиз вроде , а первый кто , подскажите
хотя для меня они просто чурки , которые приехали убивать , наших убивать
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черножопые-от них все беды!!!!всех черных тварей в сибирь!!!думаю многие поддержат!
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Все беды от вас, кацапов... А эти - просто развращённая вами, "грязная пена" народов Средней Азии... Нормальные узбеки, киргизы и таджики живут дома и честно трудятся...
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Схоже, що це просто найманці і навряд вони, щось знають, або скажуть о замовниках і мотивах цього вбиства, але те що вони прибули з іншої країни і три місяці готувалися до вбиства опосередковано вказує, що "замовник" дуже заможний.
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Чебуреки спочатку були нормальними людьми, працювали, нікуди нелізли, мовчки собі працювали на ринках, торгували різним шматтям, фруктами, багатші якісь забігаловки біля ринків відкривали. А зараз їхні діти вже не хотять працювати (на завод ніхто не йде) = один вдалий гоп-стоп чи переправка мішка трави, і місяць можеш жерти в ресторан та купляти собі білих тьолок.
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Чебуреки спочатку були нормальними людьми, працювали, нікуди нелізли, мовчки собі працювали на ринках, торгували різним шматтям, фруктами, багатші якісь забігаловки біля ринків відкривали. А зараз їхні діти вже не хотять працювати (на завод ніхто не йде) = один вдалий гоп-стоп чи переправка мішка трави, і місяць можеш жерти в ресторан та купляти собі білих тьолок.
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Несколько раз летал в Ташкент в течении года, часто встречал на рейсах одни и те же лица, вывозящих с Украины по пять-шесть огромных тюков с товаром. Коррупция в Борисполе позволяет совершать такие коммерческие рейсы. Ну а Ташкент... там коррупция это лишь тип экономических отношений.
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Граница как проходной двор. Коррупция всему виной. Пока не начнут жестко карать за коррупцию ничего не измениться. Сингапур, и Китай именно с жестких мер начинали своё развитие.
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Ніяк не можу придумати, як прикрутити сюди Зе. Почекаю штатних троллів.
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"Цензор", а за якими критеріями ви одним затримуваним (ще не засудженим ) замальовуєте морди лиця, а іншим ні ? Сєпапам, москалям, злодіям в законі, іншим іноземним злочинцям (не кажучи вже про наших, доморощених ) завжди ретушували фейси, а ось цим ні . Буде відповідь ?
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