 "Слуга народу" запускає свою газету та інтернет-телебачення

Про це під час виступу на з'їзді партії повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас розпочав роботу Громадський хаб, де будуть постійні зустрічі з громадськими організаціями. Перша публічна зустріч - 29 лютого. Також сьогодні фактично запрацював повноцінно наш центр освіти та розвитку. Зараз, в ці хвилини... відбувається навчання для перших новообраних депутатів від "Слуги народу" - не народних депутатів, а громад і голів ОТГ. Для них навчання триватиме два дні", - повідомила вона.

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Крім того, додала парламентарій, виникла ідея створити якийсь інформаційний хаб, щоб члени партії могли повноцінно комунікувати з виборцями та між собою.

"Ми плануємо створити комунікаційний кабінет, який буде складатися з фахівців із комунікацій. Також роботу буде курирувати заступник голови партії з питань комунікацій", - зазначила Кравчук.

Окрім іншого, вона також повідомила, що наступного тижня вийде перший номер газети "Слуга народу".

Вона висловила сподівання, що газета буде поширюватися не лише через "Укрпошту", але і через осередки, які партія буде мати на всій території країни.

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У газеті, пояснила Кравчук, будуть публікації про голосування фракції "Слуга народу", плани партії, реформи, депутатів тощо.

Кравчук також повідомила, що буде оновлено сайт партії, зокрема буде додано ​​англомовну версію.

"Через сайт партії ми будемо збирати заявки і на кандидатів на місцеві вибори, і на прихильників, і на волонтерів", - зазначила вона.

Крім того, на сайті має бути створено окремі кабінети для кожного народного депутата з "віртуальними приймальнями".

"Напевно, ви вже встигли прочитати в новинах про те, що ми плануємо запустити навіть свій інтернет-канал", - додала депутат і зазначила, що в тестовому режимі це інтернет-телебачення мають запустити в березні.

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Зокрема, планується "імпровізована студія" в кулуарах парламенту і виїзди в регіони.

"До речі, деякі наші народні депутати - колишні журналісти, тому вони можуть також долцчатися", - сказала Кравчук.

Для кожного з народних депутатів планується підготувати відео-візитівку.