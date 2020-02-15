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 Політика України
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Все про:газета (37) Слуга народу (650) Кравчук Євгенія (24)

 "Слуга народу" запускає свою газету та інтернет-телебачення

Політична партія "Слуга народу" має намір випускати власну газету з публікаціями про голосування фракції, плани партії, реформи і депутатів. Перший номер вийде наступного тижня.

Про це під час виступу на з'їзді партії повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У нас розпочав роботу Громадський хаб, де будуть постійні зустрічі з громадськими організаціями. Перша публічна зустріч - 29 лютого. Також сьогодні фактично запрацював повноцінно наш центр освіти та розвитку. Зараз, в ці хвилини... відбувається навчання для перших новообраних депутатів від "Слуги народу" - не народних депутатів, а громад і голів ОТГ. Для них навчання триватиме два дні", - повідомила вона.

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Крім того, додала парламентарій, виникла ідея створити якийсь інформаційний хаб, щоб члени партії могли повноцінно комунікувати з виборцями та між собою.

"Ми плануємо створити комунікаційний кабінет, який буде складатися з фахівців із комунікацій. Також роботу буде курирувати заступник голови партії з питань комунікацій", - зазначила Кравчук.

Окрім іншого, вона також повідомила, що наступного тижня вийде перший номер газети "Слуга народу".

Вона висловила сподівання, що газета буде поширюватися не лише через "Укрпошту", але і через осередки, які партія буде мати на всій території країни.

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У газеті, пояснила Кравчук, будуть публікації про голосування фракції "Слуга народу", плани партії, реформи, депутатів тощо.

Кравчук також повідомила, що буде оновлено сайт партії, зокрема буде додано ​​англомовну версію.

"Через сайт партії ми будемо збирати заявки і на кандидатів на місцеві вибори, і на прихильників, і на волонтерів", - зазначила вона.

Крім того, на сайті має бути створено окремі кабінети для кожного народного депутата з "віртуальними приймальнями".

"Напевно, ви вже встигли прочитати в новинах про те, що ми плануємо запустити навіть свій інтернет-канал", - додала депутат і зазначила, що в тестовому режимі це інтернет-телебачення мають запустити в березні.

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Зокрема, планується "імпровізована студія" в кулуарах парламенту і виїзди в регіони.

"До речі, деякі наші народні депутати - колишні  журналісти, тому вони можуть також долцчатися", - сказала Кравчук.

Для кожного з народних депутатів планується підготувати відео-візитівку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175950
 
   
 Топ коментарі
 
газета буде називатися "Зєленінская правда" "Слуга народа" запускает свою газету и интернет-телевидение - Цензор.НЕТ 5555
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Еженедельник "Зеленая мразь"
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и название этого издания - "Рассмеши дебила, хуже не будет" "Слуга народа" запускает свою газету и интернет-телевидение - Цензор.НЕТ 1499
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Сказал какой-то там такой под Юнионджеком.
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тупо кацап забыл под каким глагом логинулся "Слуга народа" запускает свою газету и интернет-телевидение - Цензор.НЕТ 8166

бывает ....
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Скажи, а правда что перед похоронами Мотороле в морге в рот насрали?
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Гыыы, а классно рвануло у ботвы рыгосоевой)))
Палитесь, инвалиды умственные))))
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шо,таки вспомнил,шо не тот флаг? "Слуга народа" запускает свою газету и интернет-телевидение - Цензор.НЕТ 9452от ты тупое...
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Молодець, Чіто, тримай банан. А тепер сховай прутня, тут пані хоче тебе сфотографувати.
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буде цілодобова уриноофтальмологія для зебаранів😁
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Наступний крок - зробити читання і перегляд цього лайна суворо обов'язковим. Із систематичними онлайн-заліками із засвоєння матеріалу. Та репресивними заходами за відмову від читання/перегляду.
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Це буде подібне пропаганді комуністичної партії України.
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Сподіваюся, що форумні зебіли перекочують туди. І там співатимуть оди своєму блазню і служкам.
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Подписка для зебилов обязательна, иначе отключат газ.
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Содержание:всё прекрасно.Мы процветаем.Миру-мир.
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Як у Митця - "престиж крепчает, мощно возрастает день ото дня процент жиров у масле"
...
(насправді престиж у дупі, та й замість масла зкріпний комбіжир, саломас та маргогуселін... але цить, бо можна присісти у буцигарню)
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Це вони альтернативу мертвечуковським помийкам вирішили створити.
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А всего-то нужно было посадить Порошенко со Свинарчуками...
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Ігій на тебе, слудване, най ті шляк трафив!
Якого нетрудного отік бо навуньив - дихтіти ніц чим?!
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Не поможет, тут нужен комплексный подход, всех олигархов в тюрьмы.
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У подписчиков будет скидка на коммунальные.
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Главное, чтобы они свою ботоферму не сделали, как у ПЭСа: тогда на "Цензор" вообще будет заходить противно - одна свиноферма будет "воевать" против второй.😂
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"Мы планируем создать коммуникационный кабинет, который будет состоять из специалистов по коммуникациям. Также работу будет курировать заместитель председателя партии по вопросам коммуникаций" "Слуга народа" запускает свою газету и интернет-телевидение - Цензор.НЕТ 2780
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Абракадабра какая то. Мартин Борман от такого в гробу переворачивается.
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Газета будет называться "Просто КоломойскийЗеленский", сокращённо "Просто КоЗел".
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пусть не забудут комменты поотключать, а то опять зелебубочка сильно обидится "Слуга народа" запускает свою газету и интернет-телевидение - Цензор.НЕТ 1671
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Змінили Андрюху "всьо сам сам без журналюг" на "видатного продусЕра" Кремля -Єрмака й згадали про журналістів... А вже пізно , дуже зашкварились , жоден не тупоголовий до вас не піде . Хіба що Діму Кісельова знову командирують у Київ, та ще Євген кисельов є, він же на інтері вже з ними співпрацював. .
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Печать планируется на Обуховской бумаге и пользоваться можно во всех толчках столицы. Р\S. Оригинал с голограммой "ЗЕ-сцыкло".
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В 80-ті роки, в Уральському військовому окрузі, головний редактор окружної газети вирішив стать "ближчим до солдата" - затіяв анонімне опитування стосовно його друкованого видання, серед курсантів військових училищ. Одним з питань анкети було: "Якою-б, ви хотіли бачить нашу газету?..." В одному з училищ написали - "Бажано випускать газету на м"якому папері, у вигляді рулона (можна без шрифту), а то задниці в туалеті витирать нічим... ". "Особісти" весь курс, "на вуха поставили". Товариш казав, що, нібито, це було не просто училище, а одне з військово-політичних...
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И глянцевое приложение для взрослых членов слуги "Украина глазами Зеленского".
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до цього шоу, що ми кожного дня спостерігаємо, ще потрібні газета з телеканалом???
хоча... а що ви ще вмієте? жгіть
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Зелена пліснява робить прогрес у реформах. От до чого додумалися, а швидше здерли ідею у комуняцьких совків.
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Идеологию дибилизма клоунов хотят пропагандировать на всю Украину. А может, и на всю Галактику!
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нова макулатура ...як засіб особистої гігієни для ярих прибічників слуги "Слуга народу" запускає свою газету та інтернет-телебачення - Цензор.НЕТ 9944
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это вроде нашей " Ленты сру " будет , будем заходить , ... по нужде .
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мендельтудэй...не забудьте подписацца. "Слуга народу" запускає свою газету та інтернет-телебачення - Цензор.НЕТ 9160
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просто ослоферма осваивает бюджетное финансирование партий.
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Ну наконец-то,, разродились!! Народ давно требует создать президенскую медиа сферу!! Смыть в сортир порохоботское враньё!! СМИ и ТВ Мародёров-Свинарчуков- в запрет!!!
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Газетка совкодрочерам бесплатно будет? Чтоб на туалетной бумаге экономить, а заодно и молодость вспомнить.
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Да здравствует совок и совдеповская пропаганда!!!
Нам солнце не надо, нам бубочка светит!!!
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Может переименовать на "Враг народа"? Так правдивее будет.
А то брехня как то сильно всем видна - слуги не получают зарплату больше, чем хозяева. Это видно всем.
Это первое.
Второе - у вас партии нет. У партии есть идея, начало и конец. Есть вертикаль, и каждый знает, что идет вместе к какой то идее и имеет функцию в этой вертикали. А не просто голосовать за то, что дадут, и удержать шайку пройдох у власти. А что крутить врагам по тв? Зомбировать народ или сериал Слуга Народа про Голобородька?
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Не, они программу для самих себя . А то включат телевизор - и никто про них доброго слова не скажет. А то включат программу - слава зеленой партии, аж слёзы радости шоб по щекам.
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Чуваки и чувихи из прислуг уродов - даю бесплатный совет: упадите на дно и не отсвечивайте и инфа за собой в сетях всю потрите. Ведь скоро день народной расплаты )))
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