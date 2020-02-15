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Все про:Іран (499) чорна скринька (34) Пристайко (359)

 Ми не відступимо, - Пристайко про вимоги надати Україні доступ до розслідування катастрофи лайнера МАУ в Ірані

Україна має намір заявити на конференції в Мюнхені, що не відступить від вимог щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Про це міністр закордонних справ написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"У Мюнхен-2020 Україна привезла два повідомлення. 1. Паризькі угоди не виконуються в повному обсязі. Часткове звільнення наших громадян - недостатній прогрес. 2. Ми не відступимо від вимог PS752, включно з повним доступом наших фахівців до розслідування і невідкладною виплатою компенсацій", - написав глава МЗС.

Пристайко наполягає, що українські фахівці мають брати участь у розшифровці бортових самописців збитого літака, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Наразі ми думаємо, що кращі шанси будуть відкрити її (чорну скриньку. - Ред.) у Парижі, але обов'язково в присутності української делегації, яка має техніків, які мусять спостерігати за тим, щоб інформація була, по-перше, повною, а по-друге, такою, як вона є, без зовнішнього втручання", - сказав він журналістам у Мюнхені.

Читайте також: Розшифрувати не можемо. Вони просто лежать у нас, - глава МЗС Ірану Заріф про самописці літака МАУ

Глава МЗС взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ 5 країн, громадяни яких загинули під час аварії "Боїнга" в Ірані.

"За результатами нашої зустрічі іранський міністр отримає листа, в якому буде повторено наші вимоги, озвучені персонально", - сказав Пристайко.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175949
 
 
 Топ коментарі
 
а у нас разве министр иностранных дел не Ермак...?
Пристайко это ветошь, которым вытирают ноги в офисе президента...
Вот интересно - пристайку не обидна такая роль?
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Грозно так скажи: Если он вам не нужен, мы могли бы забрать.
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Грозно так скажи: Если он вам не нужен, мы могли бы забрать.
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ОЙ! А там хто на подходє у тебе пане давно неміністре? Олександр Чалий ? той, що з Пуйлом та Єрмаком 12 пунктів готував ?
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а мид Канады граждан которых большинство погибло почему то ничего не требуют.
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разведение отменяется шо ли или таки отступите?
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угу... бубочка как приползет, как встанет на колени! Куда вы после этого денетесь? Мы не отступим, - Пристайко о требованиях дать Украине доступ к расследованию катастрофы лайнера МАУ в Иране - Цензор.НЕТ 9808
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эти борцы с корупцией, неупускают шанс бабла срубить даже на трагедии
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когда пристайка говорит "не отступим" - читай наоборот, не ошибешься....

любая тема.
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а у нас разве министр иностранных дел не Ермак...?
Пристайко это ветошь, которым вытирают ноги в офисе президента...
Вот интересно - пристайку не обидна такая роль?
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дебил ты зеленый...порох бы уже порвал весь мир..и *** бы самолет сбили...но вам же колбаса по 2.20 и борщ по 20 копеек...гандоны совковые
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если дристайка не отступит, то он обязательно вступит.. в лужу с продуктом человеческой жизнедеятельности
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Ящики и весь самолет собственность Украины! Не виновнику трагедии решать отдавать, или нет! Подавайте в суд, кооперируйтесь с Канадой!
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с обосраными штанами в приличное общество не пускают, а слив конфиденциальную информацию некоторые сумели обгадиться по полной
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