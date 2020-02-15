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 Політика України
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Все про:Донбас (15293) Сивохо (14)

 Сивохо пообіцяв представити Національну платформу примирення

Радник секретаря Ради національної безпеки й оборони України Сергій Сивохо анонсував презентацію Національної платформи примирення та єдності.

Про це він заявив журналістам перед початком з'їзду партії "Слуга народу" в суботу, 15 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Приходьте туди, все розповімо, на всі питання дамо відповідь", - зазначив Сивохо.

Водночас член команди Сивохи Іван Толкачов уточнив, що цю платформу може бути представлено ​​попередньо в середу, 19 лютого.

"Ця платформи створена у межах виконання завдань, сформульованих президентом щодо гуманітарної політики реінтеграції Донбасу. Ми довго працювали разом із міжнародними експертами, разом із конфліктологами, політологами. І тому народилася платформа", - сказав він.

Читайте також: Ми ініціюємо створення діалогової платформи "Мир Донбасу", - Зеленський

Толкачов додав, що платформа має "об'єднати під своїм крилом і громадські ініціативи, і державні програми".

У суботу, 15 лютого, виступаючи на 56-ій Мюнхенській безпековій конференції, президент Володимир Зеленський розповів про створення діалогової платформи "Мир Донбасу".

За його словами, в межах роботи цієї платформи жителі окупованих територій і переміщені особи залучатимуться до обговорення свого майбутнього в складі єдиної України.

Читайте також: Ми хочемо провести місцеві вибори в жовтні 2020 року, включно з ОРДЛО, але тільки за законами України, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175948
 
 
 Топ коментарі
 
Очередной ЗЕбил-малоросс
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«Джедай Суржик» - голуб миру, кацапського миру.
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На Ланче Пінчука (БЛ...) у Мюнхені - Зеленский согласен на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО
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Нічого смішного. Зароблені в Києві гроші Сівоха возив своїй мамі в Донецьк, а та допомагала російським бойовикам.
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Україна не вважає за потрібне миритись з наволоччю яка воює проти України! Всі хто проти України або виїдуть або помруть - ось це реальна платформа примирення!
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Примирение через отступление. Отступление через отупление . А отупление уже избрали тупорылые
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с бандитами?-Зеленский согласен на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО-
Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО как условие для проведения местных выборов на Донбассе.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией, сообщает "Европейская правда".
Зеленский снова сообщил, что Украина выходит с предложением проводить разведение по новому принципу, что позволит освободить от военной техники сектора Донбасса, но для выборов важно также иметь контроль за рубежом.
По его словам, рассматривается возможность совместного контроля. "Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - пояснил он.
Президент не уточнил возможный сценарий отбора "представителей оккупированных территорий", но подчеркнул, что Украина убеждает партнеров по "минским переговорам" согласовать такой вариант.
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А тебе одному скучно?
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Епануться, туфли гнутся Сивохо пообіцяв представити Національну платформу примирення - Цензор.НЕТ 7172
(и сандали поспадали)
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«Джедай Суржик» - голуб миру, кацапського миру.
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ℳγrоtvorets.center





Всі встановлені співавтори мюнхенської змови щодо України завтра вже будуть у Чистилищі.
Мольфари попереджені.
Мсця прийде до співавторів капітулятивного плану зради України цього разу досить швидко.

Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения - Цензор.НЕТ 7473
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Вот гад, опять всю пиццу сожрет сам, и ни с кем не поделится.
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сивухе всё никак неймется..... представляю шо ты сивуха в той платформе понаписуешь - будем всех сепаров в ж.... целовать и шоколадками кормить ониже нашилюди. а то что 13 тыс наших полегло об этом забыть и простить!!!!!!
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Судя по многократным повторениям про октябрьские выборы в ордло и все эти платформы примирения, Зеля собирается присоединять дыру на ********** условиях.
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Этот бездарь, пьяница, наркоман и рваный Гондон мнит себя великим политиком, падло.
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Нав'язують нам цих гнид донецьких, навіщо нам це сміття ?
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Что этот алкаш может предложить? Оно уже давно без мозгов...алкоголь растворил...
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Может предложить тебе выпить, например на халяву. Уйдешь в отказ?
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Я с козлами не пью...и на халяву не пью...чего и тебе желаю..
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Обвисшую после ожирения свинью, пора запихивать обратно в зад - в КВН
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Зеленський у Мюнхені - Не называйте Украину коррумпированной, это уже неправда: 1. Баканов мій.2. Генпрокурор мій. 3. ГБР мій. 4. Голів САП та НАБУ призначаю я .
5 , Усім поліграфам поскручували гвинти й забанили програми .
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З ким примирення ?
З моцкалями ?
Викиньте ту сальну тушу...
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вспоминается розыгрыш Сивохо, как он в эсэсовской форме у деда спрашивает - ну что дед, партизаны есть на хуторе? Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения - Цензор.НЕТ 858
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Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения

Сказал, что у нас-таки гражданская война. Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения - Цензор.НЕТ 5971
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Если смотреть на жителей Донбасса как на холопов донецких олигархов - тот какой смысл примирятся с холопами ? - Если они не в зоне способности примирения без разрешения. Как это можно делать,если они также являются и марионетками кремля,одновременно.Это же куклы на нитках. - Нужно убирать первоисточник. А не реабилитировать закулисных хозяев. - Этим.
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Надо еще и с кинологами порработать...😁
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в очко ему эту трубку мира всунуть не мешало бы
хотя
они там привычные
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От і намалювався один з авторів провокаційних 12 кроків до примирення, що викликали скандал на Мюнхенській конференції з безпеки. Чекаємо, 19 лютого воно їх презентуватиме
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Хоче погодувати і тих за наш рахунок і сам поїсти мабуть бажає?
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Если на кухне завелись тараканы, то надо с ними примирится и жизнь станет лучше...
Интересно, зебилоиды такое хавают с причмокиванием?
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Вот молодец,там подойдёт предложение отдать ещё несколько областей,чтоб наверняка они были довольны Сивохой.
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Україна гібридну війну програла і буде ще різним ґвалтівникам і вбивцям платити.А московити там ні причому.
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а жители не оккупированных территорий которые за все это будут платить его не интересуют.
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2,0 по квн расценкам. В Трускавец этого заплывшего жиром на переработку Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения - Цензор.НЕТ 8691
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зе-сивухо коллаборант и подыгрывает кремлю: какая нафиг "программа примирения" для украинцев? это кремлевские крысы напали на Украину и пьют кровь - туда и п#$дуй со своей "программой".
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Сепаратист Сивохо придумал как присоединить Украину к ОРДЛО.
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при пеце таких примирянтов в мусорные бачки выкидывали и зелёнкой поливали.
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З якими це "международными экспертами", бува не з цими?

План "примирення" України та Росії за авторства трьох західних аналітичних центрів та російської ради міжнародних справ з'явився 14 лютого Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения - Цензор.НЕТ 3131 На Мюнхенській конференції пропонують 12 кроків для досягнення миру в Україні . А потім зник. Вже через декілька годин його видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції.
Деякі його тези максимально схожі на ті, які завжди пропонує Кремль. Цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між Росії із Євросоюзом. План пропонує "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію". В розробці цього документу брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони відомі тяжінням до співпраці із Росією та врахуванням її інтересів.

Американські експерти наголошують, що деякі з кроків резонують з ідеями, висунутими російською стороною.
Ті, що підписалися, ідентифікують проблему в першому реченні: "Конфлікт в і навколо України". Цей опис приховує походження проблеми і робить неможливим пошук відповідного рішення. "Конфлікт в і навколо України" почався, коли російські війська в російських формах, але діючи без розпізнавальних знаків, захопили український півострів Крим і Москва анексувала його,
- мовиться у Atlantic Council.https://24tv.ua/***********************************************************************************
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Импотент пристарковатый, чтоб тебя прокляли с твоими гребаными платформами до седьмого колена.
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"Сивохо пообещал представить Национальную платформу примирения" - пару дней назад Василевская-Смаглюк, т.н. депутат СН назвала короновирус "маркетинговым ходом", а ещё раньше один депутат-дебил от СН предложил бабушке продать собаку и оплатить коммуналку, а здесь уже мы видим что то пострашнее, этот увалень пообещал "Национальную платформу примирения", примирения кого с кем, этот дебил вообще не знает, что на Украину напал кремлёвский варвар, я понимаю, что в этой молодой команде Лицедей поневоле набрал много дилетантов, которые для "95 квартала" подходят, но не для руководства большой страной, Вовчик не имеет права так легкомысленно подбирать кадры, если он потеряет свой рейтинг, это мелочи, но Украина потеряет международный авторитет и доверие, вот это катастрофа.
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Цікаво, він модак по народженню чи є результатом поступової деградації?
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Та пішли ви всі по тій платформі аж на край !
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Да пашол ты нах. со своим примирением крыса жирная
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все как раз вписывается в ту матрицу, которую кацапы продвигают с 2014 года.
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Сивоха представив платформу примирення з девізом - "озєлєнім Донбас,озєлєнім нас,шоб всьо було гаразд"...І тим самим довів,шо він не під...рас...
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При Порошенку ми кожного тижня чули новини про передачу якоїсь зброї для армії, про міжнародні тренування військових, про нову систему харчування...
А при клоуні щотижня якісь зашквари про дві пенсії для доунбасів і кришчан, про воду в Крим, про вибачення перед "народом данбаса", тепер вже про примирення з бойовиками, сепаратистами, колаборантами і вбивцями українців.
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