 Сивохо пообіцяв представити Національну платформу примирення

Про це він заявив журналістам перед початком з'їзду партії "Слуга народу" в суботу, 15 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Приходьте туди, все розповімо, на всі питання дамо відповідь", - зазначив Сивохо.
Водночас член команди Сивохи Іван Толкачов уточнив, що цю платформу може бути представлено попередньо в середу, 19 лютого.
"Ця платформи створена у межах виконання завдань, сформульованих президентом щодо гуманітарної політики реінтеграції Донбасу. Ми довго працювали разом із міжнародними експертами, разом із конфліктологами, політологами. І тому народилася платформа", - сказав він.
Толкачов додав, що платформа має "об'єднати під своїм крилом і громадські ініціативи, і державні програми".
У суботу, 15 лютого, виступаючи на 56-ій Мюнхенській безпековій конференції, президент Володимир Зеленський розповів про створення діалогової платформи "Мир Донбасу".
За його словами, в межах роботи цієї платформи жителі окупованих територій і переміщені особи залучатимуться до обговорення свого майбутнього в складі єдиної України.
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Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОРДЛО как условие для проведения местных выборов на Донбассе.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча в Мюнхене, организованного фондом Виктора Пинчука и Ялтинской европейской стратегией, сообщает "Европейская правда".
Зеленский снова сообщил, что Украина выходит с предложением проводить разведение по новому принципу, что позволит освободить от военной техники сектора Донбасса, но для выборов важно также иметь контроль за рубежом.
По его словам, рассматривается возможность совместного контроля. "Там будут украинцы, представители оккупированных территорий и ОБСЕ", - пояснил он.
Президент не уточнил возможный сценарий отбора "представителей оккупированных территорий", но подчеркнул, что Украина убеждает партнеров по "минским переговорам" согласовать такой вариант.
(и сандали поспадали)
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Всі встановлені співавтори мюнхенської змови щодо України завтра вже будуть у Чистилищі.
Мольфари попереджені.
Мсця прийде до співавторів капітулятивного плану зради України цього разу досить швидко.
5 , Усім поліграфам поскручували гвинти й забанили програми .
З моцкалями ?
Викиньте ту сальну тушу...
Сказал, что у нас-таки гражданская война.
хотя
они там привычные
Интересно, зебилоиды такое хавают с причмокиванием?
Гестапо русского мира
Массовые казни украинцев российскими оккупантами и пособниками. Донецк-Макеевка - новый "Бабий Яр" Украины.
Преступления России, вставшей с колен. Донбасс (ФОТО 18+)
Спрячьте эту долбанутую Сивуху из КВН в России и не показывайте здесь !!!
План "примирення" України та Росії за авторства трьох західних аналітичних центрів та російської ради міжнародних справ з'явився 14 лютого На Мюнхенській конференції пропонують 12 кроків для досягнення миру в Україні . А потім зник. Вже через декілька годин його видалили з сайту Мюнхенської безпекової конференції.
Деякі його тези максимально схожі на ті, які завжди пропонує Кремль. Цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу, поступове зняття санкцій з Росії, зближення між Росії із Євросоюзом. План пропонує "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію". В розробці цього документу брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семеній. Усі вони відомі тяжінням до співпраці із Росією та врахуванням її інтересів.
Американські експерти наголошують, що деякі з кроків резонують з ідеями, висунутими російською стороною.
Ті, що підписалися, ідентифікують проблему в першому реченні: "Конфлікт в і навколо України". Цей опис приховує походження проблеми і робить неможливим пошук відповідного рішення. "Конфлікт в і навколо України" почався, коли російські війська в російських формах, але діючи без розпізнавальних знаків, захопили український півострів Крим і Москва анексувала його,
- мовиться у Atlantic Council.https://24tv.ua/***********************************************************************************
А при клоуні щотижня якісь зашквари про дві пенсії для доунбасів і кришчан, про воду в Крим, про вибачення перед "народом данбаса", тепер вже про примирення з бойовиками, сепаратистами, колаборантами і вбивцями українців.